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Истории из жизни

Знак или совпадение

Поехали мы как-то перед родительским днем на кладбище: я, мама и её подруга, которая была за рулём. Это были будние дни и людей там практически не было. Мы быстренько прибрали могилу бабушки с дедой и уже собрались уходить. Мы вышли на тропинку, по бокам от которой тоже были свежие и старые могилы, и пошли до машины. Топать нужно было ещё минут 10 точно.

День был спокойный и солнечный, мы шли и о чём-то болтали, как вдруг тёть Нина (мамина подруга) спотыкается на ровном месте и падает. Тропинка была ровной, и никакой водочки, дабы помянуть, не было (да и тёть Нина была за рулём). Падает, расшибает себе колено в кровь и чувствует, что нога начинает опухать. Подняли её, отряхнули, причитая "ну как так случилось", и пока она приходила в себя, как-то невольно поглядываешь на могилы, портреты и имена, среди которых были Елена, Дмитрий, Василий, Сергей. Доковыляли до машины. Наш дом был ближе, и Нина зашла к нам, прилегла на диван, сняла джинсы, и действительно - уже багровел синяк, опухла нога и кровила кожа. Приложили пакеты замороженного фарша, но в больницу Нина не собиралась. С ногой действительно всё было в порядке, и спустя неделю об этом случае напоминал только синяк. Случилось и забылось.

И тут, спустя полгода, печальная новость. Умирает муж Нины, с которым она уже давно была в разводе, но был уже взрослый общий сын и они поддерживали приятельскую связь. Она позвонила моей маме после похорон и сказала: «Представляешь, Серёгу похоронили там, где я упала. А рядом старая могила, в которой тоже был похоронен некий Сергей».

Что это было, знак или просто совпадение? Нина считает это знаком, мы тоже склонны верить в это. Но есть ли смысл в таких подсказках свыше, когда ты ничего не можешь сделать, а зачастую и растолковать.

Сегодня, 17:39 by kvmillvПросмотров: 22Комментарии: 0
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Ключевые слова: знак кладбище смерть подруга имя авторская история

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