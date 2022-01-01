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Истории из жизни

Снова про домового

После обучения профессии, отработав год в селе, нашла работу в районном центре. С жильём проблем не было, остался дом от дедушки (по папиной линии) по наследству. Дом этот мне всегда не нравился, старый - больше ста лет ему. Низкие потолки, маленькие окна, стены метровой толщины. Когда на улице стоишь, нижняя часть окон начинается от колена по высоте. Такие дома строились под два этажа, но в нем только первый этаж построили и накрыли крышей. В этом доме с моими детьми шесть поколений, получается, наших живут.
После смерти дедушки родители поставили квартирантов, девчат студенток. Когда я переехала, они ещё месяц доучивались и заканчивали обучение. Лето я жила одна, было жутковато. В сентябре приехали новые квартирантки, девчата на пару лет младше меня, мои подружки. Две девочки младшие сестры моей одногрупницы и две моих дальних родственницы.
Всё выбрали себе по комнате, дом не большой и планировка такая, что комнатушке много и они небольшие. Три спальни, гостиную мы тоже оборудовали под спальню, там жили я и моя родственница.
Приключения начались спустя несколько дней по приезду девчонок. Одна из сестёр стала жаловаться, что к ней ночью кто-то приходит и на ноги ложится, хотя наша кошка на ночь всегда уходила гулять. Поначалу девушка спихивала это что-то, но "оно" стало настойчивей и через несколько ночей с первого раза не уходило, а стало под бок запрыгивать. Размером с кошку, тёплое, мягкое. Девочка после этого сбежала к своей сестре в комнату, месяц спали вдвоём. Потом попробовала опять в свою комнату перейти - нормально, перестал приходить.

Следующий случай был, когда я вышла замуж и сидела в декретном отпуске. Подсела я на игры, беременная, режим нарушен полностью, муж в ночные смены работает, а я играюсь - фермы строю. Но нашему домовому, видимо, это не понравилось. Почему это ночью не спят. Тишина, темнота, мерцает ноутбук и тут грохот падающих камней в коридорчике. Никаких теней и движения просто звук, а коридорчик мне с дивана видно, там никого. Свет включила, а на полу горсть щебенки лежит. Убрала, на следующей ночной смене мужа, опять поиграть решила и снова щебенка на полу. Перестала ночами играть, перестали камешки появляться.

Ещё один из случаев был недавно. У нас машина была 10 лет, задумывались о покупке другой, но сначала решили кое-что построить, деньги собирали на стройку. И тут, по воле случая, нам попадается машина - знакомый решил продать, не нравился цвет - красненький. Покупал жене, а ей форд не понравился, и она на мужевой машине гоняла. А парню этому пришлось на красненькой ездить. Вот и решил машинку сменить. И сумма накопленная, как раз впритык совпадала, ещё до этого бешеного подорожания цен на авто, что сейчас наблюдаем. В общем, мы решили со стройкой повременить и взять фордика. Всё это происходило в течение двух дней. Ура, берём. Муж прибегает: "Доставай деньги, иду брать! " Деньги лежали в укромном месте, я достаю, пересчитываю, не хватает ста тысяч... Я перерываю всю комнату - паника! Судорожно начинаем вытряхивать, кошельки, детские копилки, деньги отложенные на покупку курочек, уточек, зёрна, остатки зарплат. Муж звонит другу, занимает - наскребли с горем пополам. Муж уезжает покупать, а я продолжаю искать, уже реву в голос. Начала домового просить: "Помоги, пожалуйста! " Тут из телефона раздаётся голос на английском языке, что-то про Бога, и цифру пять. Я ткнула в экран телефона - никаких открытых приложений нет. Говорю: " Домовойчик, тупая я, не понимаю! " Муж приехал: "Пойдём машинку смотреть". А мне она не в радость, лицо, как пчёлы накусали - наревелась. Муж уже нашу пятнашку продаёт, тут же покупатель нашёлся - сосед, парень молодой. У него ока была, пятнашка ему за счастье. Я успокоилась, пошла на место раскопок, убирать последствия поисков. И тут моя рука сама тянется на полку с книгами, беру пятую книгу, на обложке надпись про Бога, как мне в телефоне говорилось и вуаля!!! Там пачечка потерянных купюр. Книгу эту нам дали при крещении сына, её сильно не рассматривала, на полку поставила и забыла, поэтому и не поняла сразу подсказку. Оказывается, муж другу денег занимал, а когда тот вернул, то на место ко всём деньгам не положил, а сунул в книгу, так как дочь с подругой в комп рубились. Решил потом переложить и забыл. Я не знала, куда он их сунул. А день этот надолго запомнится: покупка-продажа машин, потеря - находка денег... Уф!!! Домовому спасибо сказала, на душе так классно стало. Молока, булочек на ночь оставила.

Мне кажется, он у нас добрый очень, не любит когда в доме что-то неправильно. Когда дедушка жив был, в какой-то период выпивать начал, не сильно, но регулярно. Так жаловался, что что-то мохнатое душит по ночам (но это можно отнести и к алкоголю, сонному параличу), хочется верить, что это домовойчик за порядком следит.

А дом я свой теперь люблю, и гости наши отмечают, что он хоть и старый, тёмный, но очень уютный. В нём спокойно и тянет к нам гости придти.

С подругой, что наш домовой приходил, много лет общались: как дела - хорошо. Но год назад удалось встретиться, поболтать по душам. За бокалом вина она рассказала про свою жизнь, и оказалось, к ней тянет всё потустороннее, но это будет совсем другая история.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:27
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:27 by ЯлилПросмотров: 73Комментарии: 0
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Ключевые слова: Домовой дом машина темный слезы покупка деньги авторская история

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