В ночь перед Рождеством

Astalia Просмотров: 108 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 11:25 by

Как-то давно я публиковала тут историю про смерть "святой" бабушки.Вот её продолжение.Чуть меньше чем через год, в канун Рождества, мы с мужем (уже бывшим) о чём-то разговаривали. Он был слегка выпимши, тяпнул перед ужином стопку водки.И вдруг в какой-то момент он внезапно застыл, уставился в одну точку, начал что-то бормотать, называть какие-то имена - Юрий, Николай, и краткие характеристики в духе "высокий" и т.д,, уже точно не вспомню. Через несколько секунд его отпустило.Он рассказал, что к нему приходила бабушка и говорила про каких-то Юрия и Николая, что про них забыли, ну или что-то такое, уже точно не вспомню. У бывшего покойных родственников с такими именами нет и он спросил - есть ли у меня такие.Сначала я подумала - может, под водочкой померещилось ему. А потом мне стало немного не по себе.Действительно, буквально за полгода до этого похоронили моего троюродного дядю Николая, а за пару лет - двоюродного дедушку Юру. Дедушка Юра действительно был высокий. Бывший их ни разу не видел и не знал даже, как их зовут.Мы тотчас же побежали в церковь на Рождественскую службу и поставили за них свечки.Бабушка потом приходила к нему вновь, сказала, они успокоились.

Ключевые слова: Рождество покойный бабушка авторская история

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