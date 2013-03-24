Загробный врачеватель

Летяга Просмотров: 243 Комментарии: 8 +9 Сегодня, 09:27 by

Как-то летом я работал двое суток подряд. Обязанности у меня несложные, охраняю я не всё кладбище, а только здание администрации, поэтому это было совсем не сложно. У меня есть своя служебка, где я могу отдохнуть на мягком диване, посидеть за компом и посмотреть телевизор. Этим я и собирался заняться, но планам моим не суждено было сбыться. Накануне я с семьей и друзьями был на озере, там искупался, и вода была ледяная. Ну и хватанул себе проблем на все головы. Наутро пришел на работу и промучился почти сутки. А мне же еще вторые надо сидеть, смены не будет, в отпусках все, да еще и выходные... Что делать? Наглотался таблеток обезболивающих и лег спать.Снится мне сон, как будто я иду по нашему кладбищу, только оно не современное какое-то. Прям как до революции, старинное. Могилы все высокие, склепы большие и кресты дорогие. Красота, одним словом. Иду и смотрю, мне навстречу идет кто-то. Подошел поближе, а это мужик какой-то, одет по-старинному, в шляпе по моде конца 19 века и с чемоданчиком, с какими врачи обычно ходили (я в кино такие видал). Подходит он ко мне и говорит:- Ну вот чего ты мучаешься? Скажи на милость? Давно бы пришел ко мне, я микстуру бы дал. Сделаешь пару примочек, и всё пройдет.А я ему отвечаю:- Спасибо, доктор, но у меня денег нету...- Да не нужны мне твои червонцы, поди ко мне, там жена моя дома, я ей записку напишу, и она тебе все даст.Дальше он написал что-то на клочке бумаги, который вытащил из чемодана и протянул мне. Я взял, а он шляпу приподнял и пошел дальше. Я бумажку читаю, а там написано: «Липовая аллея, д. 1, Мальцевъ».Во сне я решаю пойти к нему домой и взять лекарство у его жены, иду туда, откуда пришел мужик, и вижу женщину. Она мне говорит:— Пойди по адресу и нарви желтых цветов в огороде. Завари, как чай, и пей, а жмых приложи к больному месту и завяжи. К утру всё пройдет.На этом месте я проснулся. Потому что боль стала нестерпимая просто. Посмотрел, на часах 8 утра, рано еще. Решил пойти пройтись по дорожке, воздухом подышать, да и просто отвлечься. И вспомнил я про записку из сна. Липовая аллея... Есть у нас такая, и как раз на старинном участке, правда, это совсем другая территория и там своя охрана. Но я рискнул и пошел. Иду и вижу — места-то знакомые, из сна!Дошел до конца дорожки и остолбенел: вижу большую старую могилу с двумя крестами, читаю, что похоронен в ней какой-то земский врач и его супруга. Но самое поразительное, что фамилия на кресте — Мальцевъ... Я минут пять стоял и обдумывал ситуацию. Может, я был тут уже и это память со мной шутки выкидывает? Ну конечно же был! Только вот одна странность — на могиле росли желтые цветы. Во всей округе нигде таких больше не было, только там. И тут я подумал, а почему бы и нет? Боль сильная, таблетки не помогают, если заварю цветы, то ничего не будет, могила старая, всё давно сгнило. И сорвал несколько цветов.Пришел к себе, заварил себе эти поганки и выпил. Сразу в сон потянуло, лег, пригрелся и уснул. Но перед этим ботву в труселя запихал. И что вы думаете? Помогло! Проснулся через пару часов как огурец! Я даже сам не ожидал, что поможет, а ведь помогло! Я прекрасно доработал смену, и даже к врачу идти не пришлось. Правда, за цветами в «огород» сбегал еще разок.Вот скажите, что это было? Совпадение? Я бы тоже так сказал, но если бы не сон, то я бы на Липовую дорожку не пошел и лютики эти заваривать бы не стал. Да и фамилия приснилась, и то, что этот мужик из сна врач, тоже.Вот такая вот лабуда приключилась со мной. У кого чего есть сказать по этому поводу — высказываемся.Автор неизвестен.

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