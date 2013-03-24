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Истории из жизни

Загробный врачеватель

Как-то летом я работал двое суток подряд. Обязанности у меня несложные, охраняю я не всё кладбище, а только здание администрации, поэтому это было совсем не сложно. У меня есть своя служебка, где я могу отдохнуть на мягком диване, посидеть за компом и посмотреть телевизор. Этим я и собирался заняться, но планам моим не суждено было сбыться. Накануне я с семьей и друзьями был на озере, там искупался, и вода была ледяная. Ну и хватанул себе проблем на все головы. Наутро пришел на работу и промучился почти сутки. А мне же еще вторые надо сидеть, смены не будет, в отпусках все, да еще и выходные... Что делать? Наглотался таблеток обезболивающих и лег спать.
Снится мне сон, как будто я иду по нашему кладбищу, только оно не современное какое-то. Прям как до революции, старинное. Могилы все высокие, склепы большие и кресты дорогие. Красота, одним словом. Иду и смотрю, мне навстречу идет кто-то. Подошел поближе, а это мужик какой-то, одет по-старинному, в шляпе по моде конца 19 века и с чемоданчиком, с какими врачи обычно ходили (я в кино такие видал). Подходит он ко мне и говорит:
- Ну вот чего ты мучаешься? Скажи на милость? Давно бы пришел ко мне, я микстуру бы дал. Сделаешь пару примочек, и всё пройдет.
А я ему отвечаю:
- Спасибо, доктор, но у меня денег нету...
- Да не нужны мне твои червонцы, поди ко мне, там жена моя дома, я ей записку напишу, и она тебе все даст.
Дальше он написал что-то на клочке бумаги, который вытащил из чемодана и протянул мне. Я взял, а он шляпу приподнял и пошел дальше. Я бумажку читаю, а там написано: «Липовая аллея, д. 1, Мальцевъ».
Во сне я решаю пойти к нему домой и взять лекарство у его жены, иду туда, откуда пришел мужик, и вижу женщину. Она мне говорит:
— Пойди по адресу и нарви желтых цветов в огороде. Завари, как чай, и пей, а жмых приложи к больному месту и завяжи. К утру всё пройдет.
На этом месте я проснулся. Потому что боль стала нестерпимая просто. Посмотрел, на часах 8 утра, рано еще. Решил пойти пройтись по дорожке, воздухом подышать, да и просто отвлечься. И вспомнил я про записку из сна. Липовая аллея... Есть у нас такая, и как раз на старинном участке, правда, это совсем другая территория и там своя охрана. Но я рискнул и пошел. Иду и вижу — места-то знакомые, из сна!
Дошел до конца дорожки и остолбенел: вижу большую старую могилу с двумя крестами, читаю, что похоронен в ней какой-то земский врач и его супруга. Но самое поразительное, что фамилия на кресте — Мальцевъ... Я минут пять стоял и обдумывал ситуацию. Может, я был тут уже и это память со мной шутки выкидывает? Ну конечно же был! Только вот одна странность — на могиле росли желтые цветы. Во всей округе нигде таких больше не было, только там. И тут я подумал, а почему бы и нет? Боль сильная, таблетки не помогают, если заварю цветы, то ничего не будет, могила старая, всё давно сгнило. И сорвал несколько цветов.
Пришел к себе, заварил себе эти поганки и выпил. Сразу в сон потянуло, лег, пригрелся и уснул. Но перед этим ботву в труселя запихал. И что вы думаете? Помогло! Проснулся через пару часов как огурец! Я даже сам не ожидал, что поможет, а ведь помогло! Я прекрасно доработал смену, и даже к врачу идти не пришлось. Правда, за цветами в «огород» сбегал еще разок.
Вот скажите, что это было? Совпадение? Я бы тоже так сказал, но если бы не сон, то я бы на Липовую дорожку не пошел и лютики эти заваривать бы не стал. Да и фамилия приснилась, и то, что этот мужик из сна врач, тоже.
Вот такая вот лабуда приключилась со мной. У кого чего есть сказать по этому поводу — высказываемся.


Автор неизвестен.
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Сегодня, 09:27 by ЛетягаПросмотров: 243Комментарии: 8
+9

Ключевые слова: Сторож кладбище врач цветы исцеление

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Комментарии

#1 написал: Скарм
Сегодня, 11:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (80|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 572
История поразительная! Заварить цветы с могилы - это нужно иметь большую смелость! ++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:13
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 141
Комментариев: 6 955
Вот тоже об этом думала. Неужели с могилки ему придётся из рвать.
Но похоже: жизнь заставит ? не так раскорячишься
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: NEMO 1
Сегодня, 13:23
+1
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Репутация: (299|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 616
Очень своеобразная история) за историю+
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 13:43
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 138
Так интересно это работает от истории к истории. Тут значит ранее, землю с кладбища брать нельзя, а цветочки с могилы вроде как можно...
Какие-то странные правила если это все не выдумка.
Отдельный вопрос, зачем нужно было ботву в труселя запихивать. noknow
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#5 написал: Black Bagira
Сегодня, 14:09
0
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Репутация: (1225|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 699
Цитата: Jako tako
Ну и хватанул себе проблем на все головы.

Потому что: Ну и хватанул себе проблем на все головы...))

Затем и запихивал...
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#6 написал: Vologodskaya
Сегодня, 14:15
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 203
врач помочь хотел с того света, боль почувствовал рядом
Зарегистрирован: 20.06.2017
#7 написал: Jako tako
Сегодня, 16:47
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 138
Цитата: Black Bagira

Потому что: Ну и хватанул себе проблем на все головы...))

Затем и запихивал...


так воооот какие головы... smile
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#8 написал: Тролль12
Сегодня, 18:10
+1
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Комментариев: 45
Надо было "погуглить" ради интереса что за цветочки, а история интересная+
Зарегистрирован: 21.01.2018
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