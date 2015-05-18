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Истории из жизни

Главный мистик района

Мой двоюродный брат с другом (им в то время было по 11 лет) наслушались историй про разные магические ритуалы и решили попробовать провести один из них самостоятельно. Главным зачинщиком выступал друг брата. Он вообще был болен мистикой, знал миллион страшных историй, многие из которых я больше ни от кого не слышал.

Надо сказать, что на дворе стоял 1992 год. Никакого интернета, телефонов, компьютеров, игровых устройств не было и в помине. Посёлок, где они тусовались, производил мрачное впечатление. Старые деревянные дома, кое-где — каменные двухэтажки с облупившейся штукатуркой, построенные ещё при Сталине или раннем Хрущёве. Тут и там попадались брошенные жилища с провалившейся крышей, раскрытыми дверями и окнами без штор. Они грустно выглядывали из-за деревьев и бурелома, которым порос участок. Над посёлком большой оранжевой с чёрными пятнами горой возвышался террикон, а рядом мерно гудела шахта. Здание шахтоуправления было самым значительным во всей округе — длинная массивная трёхэтажка с колоннами и фресками на тему доблестного труда шахтёров. За шахтой — еловый лес. В холодное время (а там даже летом часто бывало холодно) над домами клубился дымок из печных труб. Его запах всякий раз напоминал мне о свежекопчёном окороке.

Друг моего брата недавно вернулся из пионерского лагеря, где почерпнул дополнительные сведения о нечистой силе. Короче, ему не терпелось попробовать кого-нибудь вызвать: например, Гномика-матерщинника или Пиковую даму.

Они дождались удобного момента — родители брата с дедушкой ушли к кому-то в гости. Выключили во всём доме свет и сели за стол в центре зала. Боюсь, что деталей обряда я сейчас точно не вспомню. Там фигурировали зеркало, свеча и карта с изображением Пиковой дамы. Вот вроде бы и всё.

Они зажгли свечку, поставили напротив неё небольшое зеркало и принялись читать заклинание (к сожалению, не помню, как оно звучало). После того как они произнесли заклинание в третий раз, огонёк свечи заметно колыхнулся. В это же время с зеркалом стали происходить странные вещи: отражавшийся в нём огонь расплылся в мутное жёлтое пятно, которое также начало меняться. Брат увидел (а я рассказываю именно с его слов, лишь делаю историю более «складной»), что из зеркала исходит слабый свет, и почувствовал: там, внутри, есть некое пространство. Ощущение было такое, будто заглядываешь в тёмную комнату, держа в руках маленькую свечку. Она освещает лишь небольшой пятачок пространства, но вам становится понятно, что комната имеет огромные размеры...

Когда брат пригляделся, то заметил, что пространство в зеркале являет собой коридор, состоящий из множества арок, которые уходили неопределённо далеко в зазеркалье. Всё это видел и его друг. Оторопев от ужаса, они тихо ждали, что случится дальше. Я думаю, что на их месте я в этот момент просто убежал бы прочь. Но то ли они оказались смелее, то ли страх парализовал их, то ли верх взяло любопытство (кажется, всё-таки второе. Жаль, что попросить брата рассказать эту историю снова я не могу).

Им обоим показалось, что вдалеке коридора началось какое-то движение. Спустя полминуты они поняли, что по коридору к ним движется тёмная человеческая фигура. А ещё через некоторое время фигуру стало можно разглядеть. Это была женщина в тёмном платье с высоким воротником и маленькой брошью на груди. Чуть позже брат увидел её лицо: бледное, со строгим и даже злым выражением. Губы были плотно сжаты. Вид женщины как бы говорил о том, что сейчас произойдёт что-то нехорошее.

Брат сказал, что это лицо он не забудет никогда. Потом, когда мы стали старше, я спрашивал у него: «Она хотя бы была красивая?» Брат отвечал, что в её лице была красота, но её очень портило то самое злое выражение.

Дама медленно проходила одну арку за другой, пока не оказалась так близко, что невозможно было не поверить: она реальна и сейчас выйдет из зазеркалья в наш мир.

Друг закричал: «Включай свет!», а сам задул свечку и положил зеркало на стол отражающей стороной вниз. Собственно, на этом история и заканчивается. Можно попробовать описать увиденное, но ужас человека не опишешь. Но когда брат мне об этом рассказывал, ужас мне передавался.

Рассказывал не раз и не два, даже спустя годы, будучи взрослым человеком. И никогда я не замечал чего-либо, указывающего на обман, придумку. Не было никаких несоответствий между описанным только что и теми деталями, о которых я слышал в первый раз.

Друг его погиб в то же самое лето, когда пошёл с товарищами исследовать заброшенный дом. Он был на чердаке, и в какой-то момент под ним провалился пол. Остальные на чердак тогда лезть отказались и его отговаривали. Но друг был не из тех, кто останавливается перед возможностью побыть в каком-нибудь таинственном и страшном месте.


Новость отредактировал Летяга - 22-10-2024, 12:33
Причина: Стилистика автора сохранена
22-10-2024, 12:33 by ebegen31Просмотров: 691Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Брат друг ритуал пикова дама авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 08:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 413
Да, слышала несколько историй про Пиковую даму, которая приходила, и почти всегда это плохо кончалось. Моя сиаршая сестра вызывала с братом, она истошно закричала, сказав, что увидела ее, но последствий негативных не было.
Лучше гномика-матершинника вызывать...
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: ebegen31
Вчера, 15:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 564
Цитата: Talisha
Лучше гномика-матершинника вызывать...

smile
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#3 написал: ebegen31
Вчера, 21:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 564
Хотел бы ещё сказать по поводу истории, что она недавно уже была опубликована. Сначала я думал отправить на сайт историю "постарше", но все они, кроме одной, находятся у меня на флешке, которую я так потерял, что не могу найти уже третий месяц. blush
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#4 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:30
+3
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 450
От друга несёт психопатией: пошёл один на чердак, чтобы показать себя выше других. Точняк, что у него душа ушла в пятки, но превозмогая себя, он всё равно пошёл ради того, чтобы быть выше... . Если бы не был психопатом, то спрогнозировал бы своё падение и заранее обезопасил бы себя.
В пионерских лагерях по причине всеобщей скуки раньше практиковались широко подобные вызовы пиковых дам и гномиков. Как-то и я сам, будучи после второго класса, после лагеря в одиночестве вызывал гномиков. Эта вещь очень и очень сильно вызывает страх, прямо оторопь, помню до сих пор. И вот что думаю в связи с этим. В среде детей уж очень устойчивой были эти действа. А дыма ведь без огня не бывает. Мне кажется, что подобные вызовы имели место быть в среде взрослых людей. И эти методики в среде детей уж весьма близки к тому, как было на самом деле у взрослых. Единственно что, дети не заходили никогда дальше самого вызова. Что там было, и как действовал взрослый - неизвестно. Но можно предположить, что взрослый себе заказывал или добывал помощника из других миров из среды совершенно иных существ. К примеру, если судить по Пушкину, то пиковая дама необходима была для привлечения удачи. А гномики - для злата и серебра. Плюсанул. Тема интересная. Хочу повторить вызов гномиков. 383
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: ebegen31
Сегодня, 13:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 564
Цитата: Eifersucht
От друга несёт психопатией


Помню, что он был, так сказать, харАктерным малым. Не в примитивном "пацанском" смысле, то есть, не обычным забиякой. Он мог, например, колко отозваться о ком-то из знакомых или даже друзей. Мог искусно, без грубости и прямых оскорблений, поддразнить сверстников.

Один раз кто-то из них пожаловался своему отцу, и тот пришёл на место, где мы обычно тусовались (blush), взял обидчика за ухо и дал ему пару подзатыльников. Сейчас это кажется дикостью, но тридцать лет назад в провинции, да ещё в такой полусельской местности, как в описываемом мной посёлке, это было почти нормально. Суровые шахтёрские нравы... Но мне было его жаль. И сейчас эта картина с "надиранием ушей" стоит у меня перед глазами...

Друг тогда обиделся и ушёл. Но вечером того же дня вроде бы снова гулял с нами.

Этот мальчик был настолько выразительной частью нашей летней жизни, что, когда я на следующий год узнал о его гибели, просто оказался в шоке, как сейчас говорят. Тем более, что мне было лет двенадцать - не настолько зрелый возраст, чтобы можно было спокойно принять факт чьей-то смерти.

Помню, меня поразила ситуация: друг брата знал большое количество страшных историй, в том числе про кладбища и мертвецов, которых мы очень боялись blush И вот - сам перешёл в мир мёртвых.

Вообще, очень жаль, когда человек уходит из жизни так рано. Двенадцать лет... Бедные родители!
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#6 написал: Eifersucht
Сегодня, 14:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 450
Цитата: ebegen31
Помню, что он был, так сказать, харАктерным малым

ХарАктерный малый обезопасил бы себя.
Цитата: ebegen31
Один раз кто-то из них пожаловался своему отцу, и тот пришёл на место, где мы обычно тусовались (), взял обидчика за ухо и дал ему пару подзатыльников.

Ну, а он бы пошёл и своему отцу рассказал, тот бы надавал подзатыльников тому папаше.
Понимаете в чём дело, кто хочет раньше взрослеть, тот обычно погибает не достигнув подросткового возраста. Проверено. Психопат удерживается по жизни с помощью родных или, как ни необычно, психиатрическим отделением, где психопатию ставят навечно, но чаще психопатам ошибочно ставят слабоумие (хрен редьки не слаще, конечно).
Цитата: ebegen31
Помню, меня поразила ситуация: друг брата знал большое количество страшных историй, в том числе про кладбища и мертвецов, которых мы очень боялись

Вот. Он выходил из своего расстройства личности. Не хватило разумности. Хотя бы кто его научил играть в шахматы, тогда был хоть какой-то шанс обезопасить себя.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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