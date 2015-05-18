Главный мистик района

Новость отредактировал Летяга - 22-10-2024, 12:33

Причина: Стилистика автора сохранена

ebegen31 Просмотров: 691 Комментарии: 6 +7 22-10-2024, 12:33 by

Мой двоюродный брат с другом (им в то время было по 11 лет) наслушались историй про разные магические ритуалы и решили попробовать провести один из них самостоятельно. Главным зачинщиком выступал друг брата. Он вообще был болен мистикой, знал миллион страшных историй, многие из которых я больше ни от кого не слышал.Надо сказать, что на дворе стоял 1992 год. Никакого интернета, телефонов, компьютеров, игровых устройств не было и в помине. Посёлок, где они тусовались, производил мрачное впечатление. Старые деревянные дома, кое-где — каменные двухэтажки с облупившейся штукатуркой, построенные ещё при Сталине или раннем Хрущёве. Тут и там попадались брошенные жилища с провалившейся крышей, раскрытыми дверями и окнами без штор. Они грустно выглядывали из-за деревьев и бурелома, которым порос участок. Над посёлком большой оранжевой с чёрными пятнами горой возвышался террикон, а рядом мерно гудела шахта. Здание шахтоуправления было самым значительным во всей округе — длинная массивная трёхэтажка с колоннами и фресками на тему доблестного труда шахтёров. За шахтой — еловый лес. В холодное время (а там даже летом часто бывало холодно) над домами клубился дымок из печных труб. Его запах всякий раз напоминал мне о свежекопчёном окороке.Друг моего брата недавно вернулся из пионерского лагеря, где почерпнул дополнительные сведения о нечистой силе. Короче, ему не терпелось попробовать кого-нибудь вызвать: например, Гномика-матерщинника или Пиковую даму.Они дождались удобного момента — родители брата с дедушкой ушли к кому-то в гости. Выключили во всём доме свет и сели за стол в центре зала. Боюсь, что деталей обряда я сейчас точно не вспомню. Там фигурировали зеркало, свеча и карта с изображением Пиковой дамы. Вот вроде бы и всё.Они зажгли свечку, поставили напротив неё небольшое зеркало и принялись читать заклинание (к сожалению, не помню, как оно звучало). После того как они произнесли заклинание в третий раз, огонёк свечи заметно колыхнулся. В это же время с зеркалом стали происходить странные вещи: отражавшийся в нём огонь расплылся в мутное жёлтое пятно, которое также начало меняться. Брат увидел (а я рассказываю именно с его слов, лишь делаю историю более «складной»), что из зеркала исходит слабый свет, и почувствовал: там, внутри, есть некое пространство. Ощущение было такое, будто заглядываешь в тёмную комнату, держа в руках маленькую свечку. Она освещает лишь небольшой пятачок пространства, но вам становится понятно, что комната имеет огромные размеры...Когда брат пригляделся, то заметил, что пространство в зеркале являет собой коридор, состоящий из множества арок, которые уходили неопределённо далеко в зазеркалье. Всё это видел и его друг. Оторопев от ужаса, они тихо ждали, что случится дальше. Я думаю, что на их месте я в этот момент просто убежал бы прочь. Но то ли они оказались смелее, то ли страх парализовал их, то ли верх взяло любопытство (кажется, всё-таки второе. Жаль, что попросить брата рассказать эту историю снова я не могу).Им обоим показалось, что вдалеке коридора началось какое-то движение. Спустя полминуты они поняли, что по коридору к ним движется тёмная человеческая фигура. А ещё через некоторое время фигуру стало можно разглядеть. Это была женщина в тёмном платье с высоким воротником и маленькой брошью на груди. Чуть позже брат увидел её лицо: бледное, со строгим и даже злым выражением. Губы были плотно сжаты. Вид женщины как бы говорил о том, что сейчас произойдёт что-то нехорошее.Брат сказал, что это лицо он не забудет никогда. Потом, когда мы стали старше, я спрашивал у него: «Она хотя бы была красивая?» Брат отвечал, что в её лице была красота, но её очень портило то самое злое выражение.Дама медленно проходила одну арку за другой, пока не оказалась так близко, что невозможно было не поверить: она реальна и сейчас выйдет из зазеркалья в наш мир.Друг закричал: «Включай свет!», а сам задул свечку и положил зеркало на стол отражающей стороной вниз. Собственно, на этом история и заканчивается. Можно попробовать описать увиденное, но ужас человека не опишешь. Но когда брат мне об этом рассказывал, ужас мне передавался.Рассказывал не раз и не два, даже спустя годы, будучи взрослым человеком. И никогда я не замечал чего-либо, указывающего на обман, придумку. Не было никаких несоответствий между описанным только что и теми деталями, о которых я слышал в первый раз.Друг его погиб в то же самое лето, когда пошёл с товарищами исследовать заброшенный дом. Он был на чердаке, и в какой-то момент под ним провалился пол. Остальные на чердак тогда лезть отказались и его отговаривали. Но друг был не из тех, кто останавливается перед возможностью побыть в каком-нибудь таинственном и страшном месте.

Ключевые слова: Брат друг ритуал пикова дама авторская история

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