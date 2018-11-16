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Истории из жизни

Мозаика

Среди миров.
Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя…
Не потому, чтоб я Её любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Неё одной ищу ответа,
Не потому, что от Неё светло,
А потому, что с Ней не надо света. (Иннокентий Анненский).


---

У одного моего знакомого есть два друга. Этот знакомый со своими друзьями иногда пьёт пиво. И в один из редких пивных вечеров эти двое его друзей поведали ему занятный случай. Они как-то зимой в выходной катались на снегоходах перед кладбищем. Никого нет, поляна большая, есть где развернуться. Катались с ветерком около получаса. Смотрят, а из ворот кладбища выходит грозного вида великан 2,5-3 метра ростом во всём чёрном. Они связываться не стали, рванули по домам.

---

Давно заметил, что у моей жены некоторая обувь не снашивается на протяжении десятилетий. Меня этот факт очень удивил за эти годы. Я совершенно не мог понять почему… У меня сезон, ну, очень редко — два, и обуви полный трындец, там даже не успевает подошва истереться, верх рвётся напрочь. А супруга даже обувь оставляет для дачи, мол, она уже старая, а обувь эта почти как новая. Поначалу думал, что жена мало ходит. А я хожу порядочно. Но… даже если взять, что она за три сезона нахаживает тот же километраж, что я за сезон, то у неё должна обувь рваться за эти три сезона…. Но этого нет. Наблюдения мои ни к чему не привели. Я смирился с этим моментом, мыслью, что судьбы у нас разные, правда, вес у нас одинаковый… Дело всё же в судьбах, наверное… Ну, или, в крайнем случае, в производителе. Хотя я не думаю, что по совокупности лет и по вероятности мастерство производителей не выровнялось между нами в том количестве обуви. В общем и целом я смирился, лишь изредка обращал внимание.
И вот когда с мыслью прощаешься и оставляешь всякие попытки докопаться до истины, эта истина как раз и приходит. Я купил как-то белые кроссовки, классные такие. Положил на полочку и забыл про них. Через полгода, а может даже и год, как раз в конце лета их случайно обнаружил и обул. Уже проходил пять сезонов — и ничего. Такого не было у меня никогда.
Тут же обратил внимание, что супруга покупает обувь в конце сезона, когда её уже никто не носит, и держит её дома, а потом с началом сезона обувает. И опять обратил внимание на свою рабочую обувь. Если обуваешь сразу, как выдали, через два-три месяца рвётся. Если подержишь дома — носишь три-четыре года кряду, то есть постоянно и каждый день, кроме выходных.
Так вот, резюмируя всю эту тему про обувь, прихожу к выводу: а ведь я постоянно, если покупал себе обновку в магазине, то надевал сразу, а супруга моя никогда так не делала. Верняк, надо вещь подержать у себя в свободном состоянии поначалу, чтобы она дольше носилась потом.
Я этим летом жене подарил великолепную обновку – лёгкую летнюю обувь. Супруга была очень довольна. И попросил её обуть и носить её сразу. Какой вы думаете результат? Обувь развалилась в начале сентября. Купил в конце мая, в сентябре полный трындец – только выбросить.
---

У моего коллеги по работе есть подсобное хозяйство, он, конечно, по большому счёту корма покупает, но иногда в самых разных местах косит сено для своего хозяйства.
Как-то мой знакомый поехал на покос, жене сказал, куда едет. А она его предупредила, что в том месте несколько раз местные женщины видели призраков. Он отмахнулся, мол, всё это сказки, поехал. Вот косит траву... Смотрит, впереди идёт навстречу женщина в белом балахоне до земли, в белом платке на голове. На вид худощавая, лет пятидесяти. Ну, знакомый подумал, наверное, соседка, намеревался с ней поздороваться. Взгляд опустил на траву, тут же глаза поднял... А... женщины-то и нет, испарилась в воздухе за долю секунды.
---

Где-то уже как лет пятнадцать примерно. Заметил, что на работе один из инженеров загибается в прямом смысле: проблема с суставами, со спиной, в связи с чем ходит на полусогнутых и осторожно так, с сильным сгибом спины. И как-то несколько лет назад, в связи с ковидом, меня переводят к нему в бригаду.
А я — человек открытый перед всяким. Без сомнения, я в практике духовной постоянно. Меня интересует судьба, своей судьбе постоянно ставлю палки в колёса, проверяю на прочность, и, без сомнения, уже есть результат, что судьбы нет, но речь не об этом.
Также являюсь поборником здорового образа жизни: не курю, не пью, один день в неделю — разгрузочный, постоянно двигаюсь и позитивно мыслю. Самое главное — последнее, потому что это удаётся весьма сложно, но стараюсь. По результату на позитив: пишу объяснительные с вывертом, со своеобразным акцентом на первоклассный юмор, с поучениями и различными словами, которые вышли уже из лексикона; когда ругают, обижаюсь нарочито; когда оскорбляют, после оскорбления подхожу за советом к оскорбившему с весёлым видом, мало того, внутри надо держать при этом позитив — это сложно, но возможно. В журнале передачи смен пишу в своеобразной манере, на лад коротенькой юмористической заметки, не упуская главных профессиональных задач. И много чего ещё, но речь, без сомнения, не об этом.
Где-то два года проработал я с тем инженером, он почему-то со мной частенько разговаривал, а я ему всё рассказывал в буквальном смысле, о себе, о своей семье, о своих каких-то задачах, успехах, убеждениях. И за эти два года инженер стал быстрее ходить, выпрямил спину, расслабил свою мимику. Стал выглядеть лучше. А ведь он ходил раньше по врачам годами...
Через два года меня перевели обратно в смены, ковид закончился. Этот инженер опять начал загибаться… Настойчиво сейчас просит у начальства именно меня перевести к ним в помощь…
Вывод есть, конечно, без вывода я бы не писал. Без вывода читатели ожидаемо сказали: «Да этот идиот и глупец Eifersucht в состоянии невероятной гордости и возвышения тупые истории пишет опять, ему вечный минус…».
Итак, вывод: есть люди, которые уже порядочно устали от своей жизни, устали от своих чёрствых взглядов и убеждений, вымотались от своего ритма и постоянства. Они жаждут выхода, а выход в этом случае только в болезнь. Я же и себе, и в своём окружении постоянно сбиваю ритм судьбы. Предоставляю опять же и себе, и своему окружению альтернативу, другой взгляд, совершенно иной метод и ритм. Ввожу в систему сбой, дисбаланс, диссонанс – верное слово.
Многие скажут, что этот инженер — энергетический вампир, он высасывает из меня энергию. Нет, ребята, кто так думает. Тут сыграл внутренний настрой самого инженера, он интуитивно понял альтернативу за эти два года и пошёл по этому пути неосознанно, если бы осознанно, то через эти два года бы выглядел так же, как в эти два года, и не просил бы начальство вернуть меня. И дело не во мне вовсе, если я читал определённую литературу, то в моём биополе структура тех мыслей авторов, которые я понял. А инженер переиначивает своё биополе с помощью настроя на меня. Так что во всём виноваты авторы, которых я читал.
По сути, все читающие эту историю знают, что два друга похожи между собой, супруги похожи между собой, даже животные похожи на своих хозяев. Это именно от настроя на альтернативу, чего так не хватает по жизни.
---

Не буду рассказывать подробности о своей работе — это нудно и неинтересно. Но у нас есть круглые цилиндрические комнаты размером с половину футбольного поля, потолок этих комнат располагается в виде сит, которые периодически надо отбивать брандспойтом. Это порядочно долго, тяжело и надоедливо. Но в связи с ритмом нашей рабочей жизни приходится этим делом заниматься.
Не только я один заметил, из других смен тоже это подметили. Хотя, честно говоря, отдельные единицы рабочих там, спустя шесть-восемь часов, слышат голоса. Но дело не в этом, естественно. Слышат — и бог с ними. И есть люди, которые не переносят вообще работы в замкнутом пространстве. Речь тоже не о них.
Понятно, что мы по одному заходим туда надолго. Мне нравится там работать двенадцать часов без перерыва. И я, и те, кто так работает, отмечают невероятные изменения во времени. Первые два часа тяжело, что нет сил. Надо эти два часа просто вытерпеть, если не выдержишь и выйдешь, ничего не получится. Вот через эти два часа начинаются настоящие чудеса. Проведённые десять минут внутри после превращаются в десять часов снаружи. То есть внутри мне кажется, что я провёл только два часа и десять минут, снаружи же проходит двенадцать часов. Мало того, я выхожу спустя двенадцать часов свежим и совершенно не уставшим, словно для меня в реальности прошло ровно два часа и десять минут, что удивительно для меня самого. И в раздевалке подмечаю, что народ уставший, кто работал обычным своим ритмом в привычной для них среде, а я свеж и готов снова. Но никому не говорю, что мне вовсе нетяжело.
Те, кто выходит на обеденный перерыв оттуда, а потом заходят, не отмечают изменений во времени.
Вы знаете, вот когда печатал последнюю историю, вспомнил, что во многих африканских селениях дома цилиндрические. Чёрт возьми, а ведь это не зря…


Новость отредактировал Летяга - 11-10-2024, 07:57
Причина: Стилистика автора сохранена
11-10-2024, 07:57 by EifersuchtПросмотров: 1 085Комментарии: 12
+9

Ключевые слова: Призрак время обувь великан настрой своего биополя авторская история

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Комментарии

#1 написал: supik
11 октября 2024 09:40
+3
Группа: Посетители
Репутация: (99|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 638
про обувь, бред- кто то просто аккуратно носит, а кто-то шаркает, стаптывает и прочее..
ни о чем истории.. минус..
Зарегистрирован: 16.11.2018
  
#2 написал: ebegen31
11 октября 2024 17:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 555
Великан 2,5-3 метра ростом

Может быть, снежный человек?


***


И попросил её обуть и носить её сразу. 


Надо было посоветовать подождать до следующего сезона. Раз уж эта обувь пришлась ей по душе. blush


***


Насчёт поведения вашего коллеги. Идея с биополем, безусловно, интересная. Но я из личного опыта знаю: когда человек, которому вы симпатизируете, проявляет к вам интерес, то ваш психологический настрой (а заодно, хотя бы отчасти, и физическое состояние) заметно меняется в позитивную сторону. Ещё значительнее эти изменения ощущаются, когда вам нравится женщина (или мужчина; я сейчас говорюс с мужской позиции), которая вдруг тоже начинает проявлять к вам стмпатию. Ну, а уж если вы в неё влюблены, то это вообще - счастье.

Когда на работе большинство коллег с вами искренне любезны, повышается мотивация, желание работать и вообще жить.


***


Голоса ваши коллеги слышат, возможно, от однообразного звукового фона. Так, например, долгое пребывание рядом с водопадом может вызвать слуховые галлюцинации. Вам будет казаться, что рядом кто-то разговаривает, смеётся. Не раз слышал об этом феномене, а главное - испытал его на себе.


Спасибо за истории! blush
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#3 написал: Eifersucht
11 октября 2024 19:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 442
Цитата: ebegen31
Может быть, снежный человек?

Я не прибавлял фантазии к этим историям. Может быть... .
Цитата: ebegen31
Надо было посоветовать подождать до следующего сезона. Раз уж эта обувь пришлась ей по душе.

Чего только не сделаешь ради эксперимента.
Цитата: ebegen31
Насчёт поведения вашего коллеги. Идея с биополем, безусловно, интересная. Но я из личного опыта знаю: когда человек, которому вы симпатизируете, проявляет к вам интерес, то ваш психологический настрой (а заодно, хотя бы отчасти, и физическое состояние) заметно меняется в позитивную сторону. Ещё значительнее эти изменения ощущаются, когда вам нравится женщина (или мужчина; я сейчас говорюс с мужской позиции), которая вдруг тоже начинает проявлять к вам стмпатию. Ну, а уж если вы в неё влюблены, то это вообще - счастье.

Насчёт любви мужчины к женщине или наоборот не могу ничего сказать. С годами у меня складывается впечатление, что любовные отношения продолжаются и заканчиваются обоюдным взваливанием вины друг на друга, именно в этом смысл отношений. Только терпение, игнорирование собственного потенциала может прибавить счастья в семейной жизни. То есть всё опять упирается в энергию человека, как субъекта и как объекта.
Насчёт дружеской симпатии к мужчинам, то по большей части это ошибочно. Вызвать симпатию к себе от окружающих людей можно только равнодушным отношением к самому себе. И дальше по вашей формуле: психологический настрой заметно меняется в позитивную сторону. По началу в этом случае наблюдается тревога и даже опасность, но всё решается в вашу пользу в этом случае только перераспределением собственной энергии.
Цитата: ebegen31
Когда на работе большинство коллег с вами искренне любезны, повышается мотивация, желание работать и вообще жить.

Искренняя любезность первичной очень редко может быть. Встречают обычно по одёжке, а провожают по уму - это на самом деле так.
Попробуйте, пожалуйста, зайти обратной стороной к своему выражению: если вам не окажут искреннюю любезность, то у вас не будет мотивации, желания работать и вообще жить. Ведь так?: Ведь именно этот смысл стоит за вашим предложением? А не лучше ли назвать вызовом неискренность коллег и сломать это правило тут же, не отходя от кассы. Зачем себя ценить? Не говорите ни кому, что вы тихонечко себя обесцениваете с помощью недоброжелателей, ваша ведь энергия никуда от вас не денется, она перераспределится постепенно. Затем внезапно появится любезность со стороны коллег, которая вам уже будет не нужна, вы и без этой любезности физически крепки, у вас свежий взгляд и рассудочность, ваша жизнь бьёт ключом, окружающие женщины вас хотят, везение не покидает вас. Всё это уже проверено, верняк.
Цитата: ebegen31
Голоса ваши коллеги слышат, возможно, от однообразного звукового фона. Так, например, долгое пребывание рядом с водопадом может вызвать слуховые галлюцинации. Вам будет казаться, что рядом кто-то разговаривает, смеётся. Не раз слышал об этом феномене, а главное - испытал его на себе.

Честно говоря, я не считаю голоса какой-то патологичностью. Другое дело, когда голоса подчиняют человека, или человек позволяет воздействовать на себя слуховой галлюцинацией - это уже критично и патологично. Хорошо, что есть сайт 4стор, где можно свободно высказаться и как-то уразуметь с помощью комментирующих людей что и как. prazdnik
Цитата: ebegen31
Спасибо за истории!

Пожалуйста. Спасибо и вам.
Вы знаете, я не осуждаю тех, кто в замкнутом пространстве или при шуме слышит голоса. Этот феномен, без сомнения, надо наблюдать и делать для себя какие-то выводы. Меня интересует время, потому я и написал акцент истории о пребывании в замкнутом пространстве при монотонном шуме именно на времени. Интерес ко времени у меня вызвала история о Чеславе Квоке. Её фотка и история есть в инете, пересказывать не буду и не хочу. Почитайте, интересно. Вот. У меня, честно говоря уже давно появилась шальная идиотская идея спасти её. Понимаю, что она уже умерла давным давно и, даже если бы осталась живой, то бы уже была сейчас старухой. Дело не в этом. Дело в человечности. Сильный человек обязательно должен быть человечным и добиваться своего окончательно.
Вот в этой истории об изменении времени есть удивительное правило, которое есть, оно может быть заметно другими людьми: надоедливая рутина при начальном терпении меняет течение времени в сторону молодости. Ведь в окружении прошло 12 часов, а по моим ощущениям - только два с лишним. При повторении в году такой рутины хотя бы в пятьдесят дней, целых сорок два дня даётся фора по отношению к окружающим людям. И дело вовсе не в молодости, а в том, что время подчиняется нам. Надо только это понять. К такому пониманию меня привели пара наблюдений из жизни (я уже эти случаи в комментариях описывал, могу повторить, если кому интересно), если бы не эти случаи, то ничего бы я не заметил. Так вот, если время можно изменить, то можно путешествовать в собственной энергии не только в пространстве (телепортация), но и во времени. Упорно занимаюсь этим, выявляются некоторые детали, совершенно второстепенные, не имеющие ко времени никакого отношения, но они укрепляют жизнь, это очень долго, но это безоговорочная вещь в плане убеждённости и действенности. Без сомнения, если что-то у меня, хотя бы на уровне мелочности, получится, то придётся собирать группу. И дело во спасение Чеславы Квоки - в кармане. Она будет заменена андроидом, фашисты будут довольны. Это фантастическая идея.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: Talisha
11 октября 2024 21:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 411
Про настрой внутренний и переиначивание на него других людей - это круто! Вспомнилась реальная история про шамана, которого позвали в город, чтоб он вызвал дождь, все загибались от засухи. Старик пришел и поселился на какое-то время в городе, а когда через три дня пошел дождь, он обьяснил так:

"– Расскажите, как вы вызвали дождь, – сразу, чтобы не терять времени даром, спросил старичка мой знакомый. – Наверное, существует какой-то специальный обряд? Он передается по наследству?
– Вы с ума сошли?! – изумился старичок. – Я вызвал дождь? Я что, маг? Неужели вы могли подумать, что я, в своем ничтожестве, могу управлять могучими стихиями?!
– Но что же тогда вы сделали? – обескуражено спросили китаисты. – Ведь дождь-то идет…
– Никто не может изменить никого, – назидательно подняв палец, сказал старичок. – Но каждый может управлять собой. Я, скажу без ложной скромности, достиг некоторых вершин в этом искусстве. И вот я приехал сюда, в правильном, гармоничном состоянии, и увидел, что здесь все неправильно. Нарушен порядок вещей, гибнет урожай, люди в отчаянии. Я не могу этого изменить. Единственное, что я могу, – это изменить себя, то есть стать неправильным, присоединиться к тому, что здесь происходит. Именно это я и сделал.
– Ну, а потом? Откуда дождь-то?
– Потом я, естественно, работал с собой, возвращая себя обратно в правильное состояние. Но поскольку я был уже един со всем прочим здесь, то и оно вместе со мной, постепенно, с некоторой инерцией, но вернулось на правильный путь. А правильным для этой земли сейчас является ее орошение. Вот поэтому и пошел дождь. А вовсе не потому, что я его “вызвал”…
– Но если все так просто, почему же вы взяли за это такие большие деньги? – спросил один из ученых. – Крестьянам пришлось буквально продать последнюю рубашку, чтобы заплатить вам…
– Потому что я уже старый и немощный человек, а когда я присоединяюсь к дисгармонии, мне становится так же плохо, как и всему вокруг. Добровольно перейти из правильного состояния в неправильное – стоит очень дорого, – вызыватель дождя знаком показал, что аудиенция окончена".

Мне видится, это о том же!
И спасибо за лайфхак с обувью:)
Про цилиндрические дома задумалась... Это горизонтальный цилиндр или вертикально стоящий? Не видела таких
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: lukery
12 октября 2024 02:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 48
Спасибо за историю про дисбаланс.

Мне она близка краешком. Возможно, пошла не в ту степь. Поправьте если что.

Нескромно. Но могу уравновешивать людей. Часто просто не замечаю, что человек сложный и "не такой", пока мне на это не укажут. Со временем "не такой" выравнивается.
Этим пользовались воспитатели в саду, учителя в школе. Подсаживая к ребятам, которых выталкивал коллектив.
По-большему счёту моей заслуги и нет. Это происходит само по себе. Я не могу влиять на это специально.

Так, например, при переходе на новую работу, мне в наставники и напарники дали мужчину. Намного старше меня. Только через несколько месяцев, я узнала от других, что он злой и крикливый.
Наставник же смеялся и удивлялся, что я "чудачка". Взял под свое крыло и ревностно оберегал от женского коллектива. А потом заметив, что меня не цепляет это всё, расслабился и влился. И уже коллектив заметил перемену в нём.

У этого есть обратная сторона. Сама не чувствую причастности ни к коллективу, ни к аутсайдерам (по мнению общества).
В юности это стало комплексом. Когда молодые люди сбивались в стаи и группы, я не могла найти "своих".
Мне не сложно влиться. Просто не чувствую причастности к общности. Почему-то в тягость.

Ну и в целом спасибо за публикацию. Интересно поковыряться.
+
Зарегистрирован: 2.11.2017
#6 написал: Eifersucht
12 октября 2024 07:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 442
Цитата: Talisha
Про настрой внутренний и переиначивание на него других людей - это круто!

У вас хороший комментарий, мне нравится думать над задачей, читал уже раза четыре ваше сообщение. Дело в том, что "круто"- это укоренение качеств "я", то есть это не есть хорошо. Вот избавление от собственного "я" - и есть то, с чем имел дело шаман из вашего комментария. Но там должно быть продолжение..., крестьяне вместе с этой комиссией догнали старичка и забрали деньги обратно, поскольку это просто.
В этом состоянии есть определённые подводные камни... . Эту вещь очень сложно передать кому-то для понимания... . Перераспределение энергии идёт медленно - годами. И нужно понимать принципы и категории собственного настроя. К примеру, без воинствующей позиции (вызов) при этом легко можно скатиться вниз по социальной наклонной и всё закончится сожалением и самой настоящей бедой. Главная позиция - это позиция солдата, если хотите спецназовца. А когда пойдёт перераспределение энергии - другие люди это почувствуют, будут показывать дружеское расположение, появится везение у человека. Тут тоже есть определённые границы, перейдя которые забудешь про свой настрой и всё вернётся под прежним соусом.
Цитата: Talisha
Про цилиндрические дома задумалась... Это горизонтальный цилиндр или вертикально стоящий? Не видела таких

Вертикальный.
Цитата: lukery
Спасибо за историю про дисбаланс.

Пожалуйста. Спасибо и вам.
Цитата: lukery
Возможно, пошла не в ту степь.

Всё так.
Цитата: lukery
Этим пользовались воспитатели в саду, учителя в школе.

В школе со стороны ученика два направления энергии: на учёбу и на собственное поведение (безопасность). Почему в обычной школе довольно-таки много двоечников и троечников, а отличники всегда, или подчиняемы, или слащавы, или, и то, и другое вместе. А во время ковида случилось дистанционное обучение, во время которого резко повысился уровень образования. В департаментах взялись за голову, если уровень учёбы такой высокий и у всех сразу, то что мы будем делать с такой массой учителей и школ? Вернулись быстренько обратно. Для власти не нужны образованные люди, им важен устоявшийся порядок, где работает школа и юридическое законодательство.
Цитата: lukery
Подсаживая к ребятам, которых выталкивал коллектив.

Совершенно неправильная тактика педагогов. Эта вещь опасна. Педагог подставлял вас, выводил из собственного равновесия и это всё только ради порядка - скверная вещь, однако. В далёкой древности, чтобы быть царём надо было пройти инициацию, а именно - провести целый год в ужасающем одиночестве в лесу.
Скажу, что педагоги совершенно не знают. В человеке обязательно должно быть всё в равновесном качестве, вот те психопаты, портящие коллектив в школах, на самом деле однобоки, они неполноценны. Это дело очень и очень серьёзное. Рядом ведь с ними совершенно беззащитные создания из самых разных слоёв общества, которых подставляют под удар педагоги своим стремлением к порядку и исправлению психопата. Психопата не исправить просто так. Хорошо, что вам повезло, потому что вы, скорее всего, красивы и приятны, у вас присутствует мягкость во внешности и женственность в поведении.
Психопат исправляется крайне невыносимыми условиями жизни. И через осознанные сны его тоже можно исправить. Наши педагоги абсолютно ничего не понимают.
В нашем доме живёт одна семейка: муж - во втором браке, жена - в первом браке, интеллигентные люди, она кандидат каких-то наук, оба преподают в институтах. У них сын. С виду обычный парень. Но сверстники его сторонятся. И я периодически замечаю, что он уж очень неадекватен в дружеских отношениях во дворе. Чрезмерно агрессивен. В игре очень и очень серьёзен и бывает, что наказывает соперника. Если кто обгонит его на велосипеде, он, либо бьёт обидчика, либо поганит его велосипед. Родители весьма трепетно относятся к сыну. Покупают ему, то ролики, велосипеды меняют. Видно было, как отец его учит кататься на роликах и как серьёзно относится к самому себе мальчик. Родители учат его одному миру, гармонии-то нет. Моя жена мне всё показывает и ставит в пример этого мальчика. А я ей всё объясняю и утверждаю, что это, либо наркоман в будущем, либо убийца, либо шизофреник. Его родители совершенно ничего не знают об уравновешенности. В обычной семье ребёнок по большей части пребывает для себя в неизвестности, здесь же семья интеллигентов, для которых сын тоже уже интеллигент - всё известно, но это уже сейчас ошибочно. Семья эта ещё не знает. Мы с женой не спорили о будущем чужой семьи, но супруга призадумалась после моих объяснений. Человек рождается чистым. Однобокость портит.
Цитата: lukery
Когда молодые люди сбивались в стаи и группы, я не могла найти "своих".

Потому что вы были вне проблем своего поколения. Так бывает, если человек в гармонии с самим собой, которому нравятся, и те, и те. Полнота энергии ведь исправляет окружающих.
У вас мягкость присутствует даже на письме.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#7 написал: Скарм
12 октября 2024 18:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (80|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 570
История с цилиндрическими помещениями и изменением течения времени. Как-то читал, что геометрическая форма зданий влияет на структуру пространственно-временного континуума. Каждая форма по-разному. Теория такая. Вполне возможно, так и есть.
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#8 написал: ebegen31
12 октября 2024 22:09
+1
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Репутация: (65|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 555
Цитата: Eifersucht
Я не прибавлял фантазии к этим историям. Может быть...


В последнее время много читаю на тему С. Ч. Вернее, смотрю, потому что читать - лень. blush


Цитата: Eifersucht
Вызвать симпатию к себе от окружающих людей можно только равнодушным отношением к самому себе.


Да, но это ведь должно сопровождаться добрыми поступками по отношению к другим?



Цитата: Eifersucht
А не лучше ли назвать вызовом неискренность коллег и сломать это правило тут же, не отходя от кассы. Зачем себя ценить? Не говорите ни кому, что вы тихонечко себя обесцениваете с помощью недоброжелателей, ваша ведь энергия никуда от вас не денется, она перераспределится постепенно. Затем внезапно появится любезность со стороны коллег, которая вам уже будет не нужна, вы и без этой любезности физически крепки, у вас свежий взгляд и рассудочность, ваша жизнь бьёт ключом


Вы, конечно, оригинал blush

Есть правда в ваших рассуждениях. Недаром же существуют пословицы "От добра добра не ищут", "Не делай добра - не получишь зла"... Или слова поэта: "Чем меньше женщину мы любим, Тем легче нравимся мы ей".



Цитата: Eifersucht
Интерес ко времени у меня вызвала история о Чеславе Квоке. Её фотка и история есть в инете, пересказывать не буду и не хочу. Почитайте, интересно.


Хотелось бы спасти всех: и Чеславу, и Анну Франк, и Юру Рябинкина, и Таню Савичеву. И многих других. Хотелось бы, чтобы таких страниц вообще не было в нашей истории.

Но сильные мира сего умеют и будут устраивать простым людям кошмарную жизнь. И сейчас в мире начинает происходить что-то подобное. Часто слышишь разговоры о том, что мы не учимся на своих прошлых ошибках и спустя многие десятилетия всё повторяется... Ну, во-первых, не все мы, а только власть имущие. А, во-вторых, с точки зрения последних это не ошибки, а заранее спланированные мероприятия по перестройке мира. По усилению подчинения народов. По сбиванию с людей остатков спеси и окончательному превращению их в серую массу рабов.



Цитата: Eifersucht
И дело вовсе не в молодости, а в том, что время подчиняется нам. Надо только это понять. К такому пониманию меня привели пара наблюдений из жизни (я уже эти случаи в комментариях описывал, могу повторить, если кому интересно).


Мне было бы интересно.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#9 написал: Eifersucht
Вчера, 05:26
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Цитата: ebegen31
Да, но это ведь должно сопровождаться добрыми поступками по отношению к другим?

К сожалению, не совсем так, а, скорее, жертвенностью своей. Я бы написал, получится много, а вам читать лень. bowtie
Цитата: ebegen31
Вы, конечно, оригинал

Оу, конечно.
Цитата: ebegen31
Есть правда в ваших рассуждениях.

Без сомнений, столько лет думаю по одному и тому же месту.
Цитата: ebegen31
"От добра добра не ищут"

Да.
Цитата: ebegen31
"Не делай добра - не получишь зла"

В зависимости от интерпретации.
Цитата: ebegen31
"Чем меньше женщину мы любим, Тем легче нравимся мы ей".

Если вы идёте по улице со светящимся взглядом, если вы физически великолепны, если вы внутренне достаточны - вы нравитесь женщинам, а не только одной, всем сразу.
Цитата: ebegen31
Хотелось бы спасти всех: и Чеславу, и Анну Франк, и Юру Рябинкина, и Таню Савичеву. И многих других. Хотелось бы, чтобы таких страниц вообще не было в нашей истории.

Согласен. А ещё есть масса жертв маньяков. Есть ещё семья Николая второго. В истории нужно, чтобы было, а как иначе получишь астральный адрес..., только через исторические документы и фотографии.
Цитата: ebegen31
Но сильные мира сего умеют и будут устраивать простым людям кошмарную жизнь. И сейчас в мире начинает происходить что-то подобное. Часто слышишь разговоры о том, что мы не учимся на своих прошлых ошибках и спустя многие десятилетия всё повторяется... Ну, во-первых, не все мы, а только власть имущие. А, во-вторых, с точки зрения последних это не ошибки, а заранее спланированные мероприятия по перестройке мира. По усилению подчинения народов. По сбиванию с людей остатков спеси и окончательному превращению их в серую массу рабов.

Не сокрушайтесь, на навозе всё равно вырастут цветы.
Цитата: ebegen31
Мне было бы интересно.

Ладно. Но вам же лень читать... .
В институте во время подготовки к экзаменам, я - идиот дурака валял. А в последние сутки садился за подготовку. Сейчас бы я так не делал, а делал бы так, как на последнем курсе. Распределил бы время по темам, затем выделил бы главное и выбросил к чертям собачим всё второстепенное и запомнил бы всё это главное с помощью мнемотехники. И весь экзамен у меня в голове, в буквальном смысле все билеты. Другими словами, сделал бы подготовку интересной для себя, творческой. Это к слову.
Так вот, когда я готовился в течение суток: забирался в читальный зал студенческого общежития. Некоторое время настраивался на предмет, а затем прочитывал всё с целью с первого раза запомнить. На обед не ходил и не спал. Моему организму это не нравилось, я боролся сам с собой отчаянно. И вот что обычно выходило. Как только я начинал читать, то с невероятной концентрацией на темах, я краем глаза замечал удивительную быстроту явлений окружающего мира; кто-то сидел поодаль и тоже учил предмет, но как-то быстро прочитал и спешно ушёл...; в коридоре кто-то с кем-то скандалил и даже по-моему дрались, но как-то быстро всё закончилось невероятной тишиной...; солнце как-то срочно зашло, ночь прошла очень быстро, а потом солнце взошло, это удивительно, но я прямо видел быстроту движения солнца через окно, скоростные изменения света и тени. (Повторять не советую.). И, кстати, на время смотреть нельзя, иначе трындец организму.
И второй случай, уже где-то, через лет десять после института. В библиотеке хотел взять книжку домой почитать, там были важные на те времена для меня сведения. Библиотекарь сказал. что всего один экземпляр этого произведения, мол его заказал какой-то там деятель, он придёт за книгой вечером. Я обещал вернуть вечером. Библиотекарь, как ни странно, доверился моему слову. С каким удовольствием и любовью я читал и конспектировал это произведение дома - не описать. Постоянно подгонял себя, мол быстрее-быстрее. На улице стояла пасмурная погода. Я закончил читать и конспектировать. Всю книгу умял в тетрадь 96 листов, причём писал в каждой строчке клеточной тетради. Главное, ручки у меня почему-то заканчивались, которые я спешно менял. По моим подсчётам, прошло часов десять. Глянул на часы, боже мой, а прошло что-то там часа 3-4. Я просто офанарел от этой новости. Дело в том, что книжку в четыреста страниц мне не прочитать за четыре часа - точно. А тут я не только прочитал, но даже законспектировал.
Итак, выводы: есть время в котором есть моё время. Своё время я могу сжать или удлинить, и мой организм на это реагирует соответственно. Если мне кажется, что прошло десять часов, а на самом деле прошло только четыре - это значит организм мой стал старше в этом мире. (второй случай, когда я делал всё с любовью)
Если мне кажется, что прошло часа два - четыре, а на самом деле прошло 12-24 часа, мой организм стал младше в этом мире. (случай в читальном зале и в цилиндре, приходилось себя заставлять, то есть делал тяжёлым чувством отвращения)
Без сомнения, выводы спорные. Приму логичную критику.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#10 написал: Talisha
Вчера, 07:00
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Публикаций: 74
Комментариев: 5 411
Цитата: Eifersucht
У вас хороший комментарий, мне нравится думать над задачей, читал уже раза четыре ваше сообщение. Дело в том, что "круто"- это укоренение качеств "я", то есть это не есть хорошо. Вот избавление от собственного "я" - и есть то, с чем имел дело шаман из вашего комментария. Но там должно быть продолжение..., крестьяне вместе с этой комиссией догнали старичка и забрали деньги обратно, поскольку это просто.
В этом состоянии есть определённые подводные камни... . Эту вещь очень сложно передать кому-то для понимания...

По поводу догнать-отнять - сомневаюсь, он же их переиначил, сгармонировал, в связи с чем и пошел, собственно, дождь. Эффект по любому какое-то время сохраняется. Да и не думаю, что так уж всё плохо у них в сознании, чтоб спасителя обдирать. Не вернет ли это на круги своя ситуацию с засухой? Да и если мыслить примитивно - он шаман, по-любому, вдруг отомстит? anguished
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#11 написал: ebegen31
Вчера, 22:20
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Комментариев: 555
Цитата: Eifersucht
а вам читать лень.


smile

Комментарии людей, где они высказывают своё мнение, говорят о своих чувствах, приводят примеры из жизни, - читать не лень.



Цитата: Eifersucht
Если вы идёте по улице со светящимся взглядом, если вы физически великолепны, если вы внутренне достаточны - вы нравитесь женщинам, а не только одной, всем сразу.


Да, я это тоже заметил из своих наблюдений за людьми.



Цитата: Eifersucht
сделал бы подготовку интересной для себя, творческой.


Тогда и вырастают шансы получить хорошую оценку, а, главное, материал не кажется пресным, его лучше понимаешь и запоминаешь.



Цитата: Eifersucht
Если мне кажется, что прошло десять часов, а на самом деле прошло только четыре - это значит организм мой стал старше в этом мире. (второй случай, когда я делал всё с любовью)
Если мне кажется, что прошло часа два - четыре, а на самом деле прошло 12-24 часа, мой организм стал младше в этом мире. (случай в читальном зале и в цилиндре, приходилось себя заставлять, то есть делал тяжёлым чувством отвращения)
Без сомнения, выводы спорные. Приму логичную критику.


Нет уж, оценивать вашу идею критически я не буду. Не чувствую себя для этого остаточно компетентным. Но вот сейчас вспоминаю похожие эпизоды из своей жизни и не столько понимаю, сколько чувствую: что-то похожее происходило и со мной.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#12 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:22
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Комментариев: 1 804
Про коллегу.
Заметила (очень давно) за собой некую странность. После длительных бесед с людьми, у которых проблемы в жизни, им становится легче. И морально и физически. Люди это прочувствовали и потянулись ком мне неосознанно сплошным потоком. Благо мой кабинет находился на пути в цех. Мне нравилось выслушивать всех, поддерживать разговор. Один товарищ так и сказал после беседы со мной:"С тобой поговоришь, как воды свежей выпьешь."
Домой приходила, как выжатый лимон.
Перешла на другую работу. Сижу в одиночестве. Лишь изредка ко мне приезжают люди поговорить.
Общаюсь тесно по жизненным проблемам с единицами. Так мне легче.
Я решила, что их выдергивают из их тяжелых ситуаций слова-триггеры (ключи, пароли), которые в нашей беседе проскакивают.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
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