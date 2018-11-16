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Новость отредактировал Летяга - 11-10-2024, 07:57

Причина: Стилистика автора сохранена

Eifersucht Просмотров: 1 085 Комментарии: 12 +9 11-10-2024, 07:57 by

Среди миров.Среди миров, в мерцании светилОдной Звезды я повторяю имя…Не потому, чтоб я Её любил,А потому, что я томлюсь с другими.И если мне сомненье тяжело,Я у Неё одной ищу ответа,Не потому, что от Неё светло,А потому, что с Ней не надо света. (Иннокентий Анненский).---У одного моего знакомого есть два друга. Этот знакомый со своими друзьями иногда пьёт пиво. И в один из редких пивных вечеров эти двое его друзей поведали ему занятный случай. Они как-то зимой в выходной катались на снегоходах перед кладбищем. Никого нет, поляна большая, есть где развернуться. Катались с ветерком около получаса. Смотрят, а из ворот кладбища выходит грозного вида великан 2,5-3 метра ростом во всём чёрном. Они связываться не стали, рванули по домам.---Давно заметил, что у моей жены некоторая обувь не снашивается на протяжении десятилетий. Меня этот факт очень удивил за эти годы. Я совершенно не мог понять почему… У меня сезон, ну, очень редко — два, и обуви полный трындец, там даже не успевает подошва истереться, верх рвётся напрочь. А супруга даже обувь оставляет для дачи, мол, она уже старая, а обувь эта почти как новая. Поначалу думал, что жена мало ходит. А я хожу порядочно. Но… даже если взять, что она за три сезона нахаживает тот же километраж, что я за сезон, то у неё должна обувь рваться за эти три сезона…. Но этого нет. Наблюдения мои ни к чему не привели. Я смирился с этим моментом, мыслью, что судьбы у нас разные, правда, вес у нас одинаковый… Дело всё же в судьбах, наверное… Ну, или, в крайнем случае, в производителе. Хотя я не думаю, что по совокупности лет и по вероятности мастерство производителей не выровнялось между нами в том количестве обуви. В общем и целом я смирился, лишь изредка обращал внимание.И вот когда с мыслью прощаешься и оставляешь всякие попытки докопаться до истины, эта истина как раз и приходит. Я купил как-то белые кроссовки, классные такие. Положил на полочку и забыл про них. Через полгода, а может даже и год, как раз в конце лета их случайно обнаружил и обул. Уже проходил пять сезонов — и ничего. Такого не было у меня никогда.Тут же обратил внимание, что супруга покупает обувь в конце сезона, когда её уже никто не носит, и держит её дома, а потом с началом сезона обувает. И опять обратил внимание на свою рабочую обувь. Если обуваешь сразу, как выдали, через два-три месяца рвётся. Если подержишь дома — носишь три-четыре года кряду, то есть постоянно и каждый день, кроме выходных.Так вот, резюмируя всю эту тему про обувь, прихожу к выводу: а ведь я постоянно, если покупал себе обновку в магазине, то надевал сразу, а супруга моя никогда так не делала. Верняк, надо вещь подержать у себя в свободном состоянии поначалу, чтобы она дольше носилась потом.Я этим летом жене подарил великолепную обновку – лёгкую летнюю обувь. Супруга была очень довольна. И попросил её обуть и носить её сразу. Какой вы думаете результат? Обувь развалилась в начале сентября. Купил в конце мая, в сентябре полный трындец – только выбросить.---У моего коллеги по работе есть подсобное хозяйство, он, конечно, по большому счёту корма покупает, но иногда в самых разных местах косит сено для своего хозяйства.Как-то мой знакомый поехал на покос, жене сказал, куда едет. А она его предупредила, что в том месте несколько раз местные женщины видели призраков. Он отмахнулся, мол, всё это сказки, поехал. Вот косит траву... Смотрит, впереди идёт навстречу женщина в белом балахоне до земли, в белом платке на голове. На вид худощавая, лет пятидесяти. Ну, знакомый подумал, наверное, соседка, намеревался с ней поздороваться. Взгляд опустил на траву, тут же глаза поднял... А... женщины-то и нет, испарилась в воздухе за долю секунды.---Где-то уже как лет пятнадцать примерно. Заметил, что на работе один из инженеров загибается в прямом смысле: проблема с суставами, со спиной, в связи с чем ходит на полусогнутых и осторожно так, с сильным сгибом спины. И как-то несколько лет назад, в связи с ковидом, меня переводят к нему в бригаду.А я — человек открытый перед всяким. Без сомнения, я в практике духовной постоянно. Меня интересует судьба, своей судьбе постоянно ставлю палки в колёса, проверяю на прочность, и, без сомнения, уже есть результат, что судьбы нет, но речь не об этом.Также являюсь поборником здорового образа жизни: не курю, не пью, один день в неделю — разгрузочный, постоянно двигаюсь и позитивно мыслю. Самое главное — последнее, потому что это удаётся весьма сложно, но стараюсь. По результату на позитив: пишу объяснительные с вывертом, со своеобразным акцентом на первоклассный юмор, с поучениями и различными словами, которые вышли уже из лексикона; когда ругают, обижаюсь нарочито; когда оскорбляют, после оскорбления подхожу за советом к оскорбившему с весёлым видом, мало того, внутри надо держать при этом позитив — это сложно, но возможно. В журнале передачи смен пишу в своеобразной манере, на лад коротенькой юмористической заметки, не упуская главных профессиональных задач. И много чего ещё, но речь, без сомнения, не об этом.Где-то два года проработал я с тем инженером, он почему-то со мной частенько разговаривал, а я ему всё рассказывал в буквальном смысле, о себе, о своей семье, о своих каких-то задачах, успехах, убеждениях. И за эти два года инженер стал быстрее ходить, выпрямил спину, расслабил свою мимику. Стал выглядеть лучше. А ведь он ходил раньше по врачам годами...Через два года меня перевели обратно в смены, ковид закончился. Этот инженер опять начал загибаться… Настойчиво сейчас просит у начальства именно меня перевести к ним в помощь…Вывод есть, конечно, без вывода я бы не писал. Без вывода читатели ожидаемо сказали: «Да этот идиот и глупец Eifersucht в состоянии невероятной гордости и возвышения тупые истории пишет опять, ему вечный минус…».Итак, вывод: есть люди, которые уже порядочно устали от своей жизни, устали от своих чёрствых взглядов и убеждений, вымотались от своего ритма и постоянства. Они жаждут выхода, а выход в этом случае только в болезнь. Я же и себе, и в своём окружении постоянно сбиваю ритм судьбы. Предоставляю опять же и себе, и своему окружению альтернативу, другой взгляд, совершенно иной метод и ритм. Ввожу в систему сбой, дисбаланс, диссонанс – верное слово.Многие скажут, что этот инженер — энергетический вампир, он высасывает из меня энергию. Нет, ребята, кто так думает. Тут сыграл внутренний настрой самого инженера, он интуитивно понял альтернативу за эти два года и пошёл по этому пути неосознанно, если бы осознанно, то через эти два года бы выглядел так же, как в эти два года, и не просил бы начальство вернуть меня. И дело не во мне вовсе, если я читал определённую литературу, то в моём биополе структура тех мыслей авторов, которые я понял. А инженер переиначивает своё биополе с помощью настроя на меня. Так что во всём виноваты авторы, которых я читал.По сути, все читающие эту историю знают, что два друга похожи между собой, супруги похожи между собой, даже животные похожи на своих хозяев. Это именно от настроя на альтернативу, чего так не хватает по жизни.---Не буду рассказывать подробности о своей работе — это нудно и неинтересно. Но у нас есть круглые цилиндрические комнаты размером с половину футбольного поля, потолок этих комнат располагается в виде сит, которые периодически надо отбивать брандспойтом. Это порядочно долго, тяжело и надоедливо. Но в связи с ритмом нашей рабочей жизни приходится этим делом заниматься.Не только я один заметил, из других смен тоже это подметили. Хотя, честно говоря, отдельные единицы рабочих там, спустя шесть-восемь часов, слышат голоса. Но дело не в этом, естественно. Слышат — и бог с ними. И есть люди, которые не переносят вообще работы в замкнутом пространстве. Речь тоже не о них.Понятно, что мы по одному заходим туда надолго. Мне нравится там работать двенадцать часов без перерыва. И я, и те, кто так работает, отмечают невероятные изменения во времени. Первые два часа тяжело, что нет сил. Надо эти два часа просто вытерпеть, если не выдержишь и выйдешь, ничего не получится. Вот через эти два часа начинаются настоящие чудеса. Проведённые десять минут внутри после превращаются в десять часов снаружи. То есть внутри мне кажется, что я провёл только два часа и десять минут, снаружи же проходит двенадцать часов. Мало того, я выхожу спустя двенадцать часов свежим и совершенно не уставшим, словно для меня в реальности прошло ровно два часа и десять минут, что удивительно для меня самого. И в раздевалке подмечаю, что народ уставший, кто работал обычным своим ритмом в привычной для них среде, а я свеж и готов снова. Но никому не говорю, что мне вовсе нетяжело.Те, кто выходит на обеденный перерыв оттуда, а потом заходят, не отмечают изменений во времени.Вы знаете, вот когда печатал последнюю историю, вспомнил, что во многих африканских селениях дома цилиндрические. Чёрт возьми, а ведь это не зря…

Ключевые слова: Призрак время обувь великан настрой своего биополя авторская история

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