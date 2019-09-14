Смертельная находка под ванной

Новость отредактировал Летяга - 16-09-2024, 14:52

Причина: Стилистика автора сохранена

Eltran Просмотров: 917 Комментарии: 8 +2 16-09-2024, 14:52 by

Это реальная история о проклятой вещи из моей жизни. Началось всё с генеральной уборки в квартире в печально известном городе Мурино. Сделаю небольшое отступление, дорогие читатели, и расскажу вам о нём. Этот город, находящийся меньше чем в 5 км от Санкт-Петербурга, но относящийся к Всеволожскому району, прославился на всю страну в рунете как эпицентр самоубийств, насилия, убийств, проституции, наркомании, изнасилований и грабежей. Этому есть два объяснения. Мистическое: город расположен рядом с метро «Девяткино», а цифра 9 — это перевёрнутая 6, ну а мы все помним про число из трёх шестёрок; к тому же город зажат между двумя кладбищами, Новым Муринским и Старым Муринским, причём последнее находится в паре метров от метро. Логическое: это самые дешёвые квартиры у метро из-за прописки Ленинградской области, слишком плотной застройки и слабой инфраструктуры (в городе до сих пор нет своей поликлиники, только сельские амбулатории, катастрофически не хватает мест в детских садах и школах, а окна смотрят в окна, не видно просвета между бетоном). Из-за низкой цены сюда потянулись не самые лучшие слои общества со всей России.Но вернёмся к повествованию. Итак, когда я убирал квартиру, я вспомнил, что ни разу не чистил пространство под ванной. Решив исправить данное упущение, я стал изо всей силы водить шваброй взад-вперёд под ванной. До нас здесь жили арендаторы, и, очевидно, они и оставили мне в наследство кучу фантиков, пыли, волос, какого-то ворса, крышек из-под бутылок... и расчёски. Эта частица подванного «клада» сразу меня заинтересовала. От неё словно исходил мощный импульс негативной энергии, так вы чувствуете себя, когда приходите в какое-нибудь мрачное заброшенное место, даже если вы скептик, какие-то животные инстинкты заставляют вас чувствовать себя не в своей тарелке. Чёрная массажная расчёска с виду была как новая, зубцы все целы, но пользоваться ей мне точно не хотелось, однако жадность не позволяла и выбросить её. Тут я как раз вспомнил, что моя тётя жаловалась, что все расчёски поломались и ей не помешала бы новая. Вот и найден выход из ситуации — подарю-ка я находку тёте.На следующий день мы встретились с тётей в кинотеатре, и после фильма я передал ей чёрную расчёску. Тётя, беря её в руки, тоже почувствовала зло, сидящее в предмете: «Ой, какая страшная! Может, выбросить её?» — сказала она. Но и в тёте всё же жадность победила, расчёска отправилась в сумку. Тогда я даже не думал, что вижу родственницу в последний раз живой...Жизнь шла своим чередом, я работал, пытался иногда звонить тёте, но она не брала трубку, значит, занята на работе, думал я. Но через пару дней мне позвонила её соседка по коммуналке, сообщив, что тётю забрали в реанимацию. Через несколько часов соседка ещё раз позвонила, сообщив, что тётя умерла. Официально было несколько причин: сахарный диабет, гипертония, ранее перенесённый инфаркт, цереброваскулярная болезнь. Но ей было всего 68 лет, она работала кондуктором, передвигалась без опоры, полностью себя обслуживала. Все её коллеги были в шоке от внезапной кончины.Я до сих пор чувствую уколы совести, потому что на полу, где ранее лежала тётя в диабетической коме, валялась та самая расчёска. И пусть глупо говорить такое про неодушевлённый предмет, но вид у расчёски был довольный. Она словно злобно улыбалась, радуясь, что сделала чёрное дело. Пусть меня засмеют, но я всегда слышал от тёти, что не стоит брать никакие чужие вещи, где-то оставленные, и что как раз расчёска — один из самых частых предметов, на которые делают порчу, потому что входит в контакт с волосами жертвы. Волосы же человека связаны с его энергией и жизненной силой, недаром особо суеверные люди даже не ходят в парикмахерские или забирают свои волосы с собой. Волосы также используются для кукол вуду. Возможно, всё это совпадение, и я зря отнял у вас время, но расчёску я тут же выбросил в мусоропровод питерской коммуналки. Надеюсь, что она больше ни к кому не попадёт; что её сожгут на свалке.

Ключевые слова: Тётя расчёска уборка порча авторская история

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