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Истории из жизни

Смертельная находка под ванной

Это реальная история о проклятой вещи из моей жизни. Началось всё с генеральной уборки в квартире в печально известном городе Мурино. Сделаю небольшое отступление, дорогие читатели, и расскажу вам о нём. Этот город, находящийся меньше чем в 5 км от Санкт-Петербурга, но относящийся к Всеволожскому району, прославился на всю страну в рунете как эпицентр самоубийств, насилия, убийств, проституции, наркомании, изнасилований и грабежей. Этому есть два объяснения. Мистическое: город расположен рядом с метро «Девяткино», а цифра 9 — это перевёрнутая 6, ну а мы все помним про число из трёх шестёрок; к тому же город зажат между двумя кладбищами, Новым Муринским и Старым Муринским, причём последнее находится в паре метров от метро. Логическое: это самые дешёвые квартиры у метро из-за прописки Ленинградской области, слишком плотной застройки и слабой инфраструктуры (в городе до сих пор нет своей поликлиники, только сельские амбулатории, катастрофически не хватает мест в детских садах и школах, а окна смотрят в окна, не видно просвета между бетоном). Из-за низкой цены сюда потянулись не самые лучшие слои общества со всей России.

Но вернёмся к повествованию. Итак, когда я убирал квартиру, я вспомнил, что ни разу не чистил пространство под ванной. Решив исправить данное упущение, я стал изо всей силы водить шваброй взад-вперёд под ванной. До нас здесь жили арендаторы, и, очевидно, они и оставили мне в наследство кучу фантиков, пыли, волос, какого-то ворса, крышек из-под бутылок... и расчёски. Эта частица подванного «клада» сразу меня заинтересовала. От неё словно исходил мощный импульс негативной энергии, так вы чувствуете себя, когда приходите в какое-нибудь мрачное заброшенное место, даже если вы скептик, какие-то животные инстинкты заставляют вас чувствовать себя не в своей тарелке. Чёрная массажная расчёска с виду была как новая, зубцы все целы, но пользоваться ей мне точно не хотелось, однако жадность не позволяла и выбросить её. Тут я как раз вспомнил, что моя тётя жаловалась, что все расчёски поломались и ей не помешала бы новая. Вот и найден выход из ситуации — подарю-ка я находку тёте.

На следующий день мы встретились с тётей в кинотеатре, и после фильма я передал ей чёрную расчёску. Тётя, беря её в руки, тоже почувствовала зло, сидящее в предмете: «Ой, какая страшная! Может, выбросить её?» — сказала она. Но и в тёте всё же жадность победила, расчёска отправилась в сумку. Тогда я даже не думал, что вижу родственницу в последний раз живой...

Жизнь шла своим чередом, я работал, пытался иногда звонить тёте, но она не брала трубку, значит, занята на работе, думал я. Но через пару дней мне позвонила её соседка по коммуналке, сообщив, что тётю забрали в реанимацию. Через несколько часов соседка ещё раз позвонила, сообщив, что тётя умерла. Официально было несколько причин: сахарный диабет, гипертония, ранее перенесённый инфаркт, цереброваскулярная болезнь. Но ей было всего 68 лет, она работала кондуктором, передвигалась без опоры, полностью себя обслуживала. Все её коллеги были в шоке от внезапной кончины.

Я до сих пор чувствую уколы совести, потому что на полу, где ранее лежала тётя в диабетической коме, валялась та самая расчёска. И пусть глупо говорить такое про неодушевлённый предмет, но вид у расчёски был довольный. Она словно злобно улыбалась, радуясь, что сделала чёрное дело. Пусть меня засмеют, но я всегда слышал от тёти, что не стоит брать никакие чужие вещи, где-то оставленные, и что как раз расчёска — один из самых частых предметов, на которые делают порчу, потому что входит в контакт с волосами жертвы. Волосы же человека связаны с его энергией и жизненной силой, недаром особо суеверные люди даже не ходят в парикмахерские или забирают свои волосы с собой. Волосы также используются для кукол вуду. Возможно, всё это совпадение, и я зря отнял у вас время, но расчёску я тут же выбросил в мусоропровод питерской коммуналки. Надеюсь, что она больше ни к кому не попадёт; что её сожгут на свалке.


Новость отредактировал Летяга - 16-09-2024, 14:52
Причина: Стилистика автора сохранена
16-09-2024, 14:52 by EltranПросмотров: 917Комментарии: 8
+2

Ключевые слова: Тётя расчёска уборка порча авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
16 сентября 2024 16:03
+4
Группа: Посетители
Репутация: (217|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 125
Нет ничего мистического в Мурино. Понастроить человейников-гетто, посрубать денег по ценнику близкому к Питеру места и потом удивляться, почему там "эпицентр самоубийств, насилия, убийств, проституции, наркомании, изнасилований и грабежей". Жизнь в Мурино – обычная жизнь гетто.
"Из-за низкой цены сюда потянулись не самые лучшие слои общества со всей России" – ИМЕННО
Зубные щетки, губки для мытья тела, полотенца и расчески – это предметы личной гигиены. Как можно пользоваться чужой?.. И тем более передаривать?
И тем не менее, я думаю, что причиной смерти тети стала не расческа. Все эти заболевания появились у нее задолго до появления в ее жизни "подарка".
Поэтому пусть автор отпустит свои угрызения совести. И почаще делает уборку в труднодоступных местах.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#2 написал: lukery
16 сентября 2024 16:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 45
Соболезную. Терять близких большая боль.


Расчёски (гребни, заколки) ритуальные предметы.
Волосы использовали в обрядах как плату, откуп или зарок.
Даже не погружаясь в изотерику.
Есть, например, монашеский постриг. Или при крещении тоже срезают прядку. Как символ верности.
Получается волосы и кровь - жертвуют в обрядах и ритуалах. И слёзы русалок.

Это может использоваться и в плюс и в минус. Но я не уверена, что проклятие на расчёске из под ванны может убить. Мне кажется, что для такого воздействия нужно всю свою жизнь положить на то, чтобы другого человека свести. Это высокая плата. Какая сила ненависти должна быть. День изо дня. Чтобы это сработало.
Другое дело мелкая порча. Чтобы там голова болела или волосы посыпались, или сны дурные выматывали. Смерть же это что-то повесомее будет, нет?

И вы и тётя почувствовали, что расчёска от дурной головы, но всё равно взяли. Возможно на ней оставалось что-то от другого человека. Может хозяин был с тяжёлыми мыслями. Может болел чем. Может на нём уже было "прицеплено" что-то.
Вода же смывает негатив, да? Может расческа, пока лежала под процессом смывки, чем напиталась)).

В целом, думаю, что самое мистическое - это ваши ощущения от предмета. И то, что вы не смогли от него отказаться.
Жадность вообще до добра не доводит. Как вы в жизни, в себе не отслеживали это качество? Обычно на "любимом" пороке нас и ловят. Я не в обиду вам. Сама воюю с "жабой" периодически.

+.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#3 написал: lukery
17 сентября 2024 00:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 45
Цитата: lukery
изотерику

Pardon. Эзотерику feel
Зарегистрирован: 2.11.2017
#4 написал: Eifersucht
17 сентября 2024 07:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 25
Комментариев: 2 431
Смысл хорошо-плохо искать в цифрах - дурь полная. В цифрах может проявляться знак, который указывает на выход, всё остальное суеверие от нашей глупости.
Когда-то в Советском союзе существовала такая наука, как Гигиена. В этой дисциплине было всё прописано, начиная от расположения домов друг от друга на улице и до оформления человеческого здоровья. Потом чиновники всё это забыли и даже не предупредили народ, что забыли, и тихонечко стали набивать карманы деньгами со всеми вытекающими последствиями в виде тесноты на улицах и разнузданности в поведении.
А манипуляции с чужой расчёской, да ещё подсунуть её тётке - меня удивили... . Не знал, что скупость может довести до мерзости. Частенько вижу людей интеллигентного вида, с увлечением роющихся в мусорных контейнерах. Мне кажется, что даже они бы ни за что не пользовались выброшенной расчёской.
И встретить тётю в кинотеатре, чтобы передать расчёску... .
Вы думаете, что женщина 68 лет с букетом болезней (сахарный диабет, гипертония, цереброваскулярная болезнь, сердечная недостаточность) будет работать кондуктором и ходить в кинотеатры, чтобы два с половиной часа сидеть в мягком кресле?
История выдумана. Без оценки.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Lipovaya
17 сентября 2024 07:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 16
Цитата: lukery
В целом, думаю, что самое мистическое - это ваши ощущения от предмета. И то, что вы не смогли от него отказаться

Соглашусь с предыдущим комментарием, но думаю мистики тут нет. Вы, решили подсознательно, что предмет этот наделён какой-то негативной энергией, начитавшись всяких историй, а рациональная часть вас подумала, что нечего вещи пропадать, если себе не нужно, то передарю. Восприятие произошедших дальше событий уже также оказалось под налетом мистики и в попытке найти причину трагического события, вы выбрали проклятую расчёску, а не старость и букет болезней.
Зарегистрирован: 9.02.2019
#6 написал: Оляна
17 сентября 2024 19:15
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1113|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 712
Самое мистическое в истории - логическая цепочка объяснения, почему в Мурино так плохо:

город расположен рядом с метро «Девяткино», а цифра 9 — это перевёрнутая 6, ну а мы все помним про число из трёх шестёрок; к тому же город зажат между двумя кладбищами, Новым Муринским и Старым Муринским, причём последнее находится в паре метров от метро.


И бедной цифре ни за что досталось - это ж надо было так за уши притянуть, и кладбищам (у нас же в черте города вообще их не бывает, ага, а уж если вдруг - так сразу место ПРОКЛЯТОЕ!!!).
Зарегистрирован: 14.04.2011
                  
#7 написал: Tigger power
17 сентября 2024 19:16
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2900|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 976
Цитата: Eifersucht
Частенько вижу людей интеллигентного вида, с увлечением роющихся в мусорных контейнерах. Мне кажется, что даже они бы ни за что не пользовались выброшенной расчёской.

Капец как согласна))) думаю автор именно этим моментом с дурной расческой, фонившей злом и подаренной родственнице, хотел выбесить читателя на бОльшие комменты))
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#8 написал: Talisha
17 сентября 2024 20:56
+1
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Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 402
Надо доверять чутью! Господи, копеечная же вещь, даже не кольцо с бриллиантом, на что там было жадничать...?
Интуиция никогда не подведет.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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