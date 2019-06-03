Ночное 1

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

JenniDun Просмотров: 475 Комментарии: 1 +5 Вчера, 14:35 by

Приветствую тебя, друг мой! Согласись, что самое интересное, невероятное, непонятное в нашей жизни влечет к себе больше всего нашего внимания, желания изучить и заглянуть за грань хотя бы чуть-чуть. Существует множество гипотез о существовании параллельных миров, жизни загробной, ада и рая, все перечислять не стану, однако, как не бывает дыма без огня, так и гипотезы эти, и предположения, и интерес на пустом месте не возникли. Множество существует рассказов, былин, историй близких людей, и сами мы нередко сталкиваемся с различными ситуациями, объяснить которые трудно, а в иные трудно даже поверить…По характеру своему и сути, я человек, которому сложно усидеть долго на одном месте, я люблю путешествовать, переезжать, посещать места незнакомые, особенно пользующиеся «определенной славой». Историй накопилось много, есть и страшные, и забавные, и просто загадочные и невероятные. Вот одна из них…Дело происходило очень жарким летом 2010 года, в одном из крохотных городков Украины, который был совершенно ничем не примечателен и в основном состоял из частной застройки, только два центральных его района имели по несколько пятиэтажек блочного типа, во дворах которых находились школы, детские сады и игровые площадки. Жители все местные, все друг другу если не родственники, то добрые соседи, как и бывает в маленьких поселениях, всем про всех все известно. Остановиться здесь пришлось мне по делам служебным, работы было много, вставать приходилось в 6:00, а возвращаться иной раз глубоко за полночь. Для проживания нужно было выбрать приемлемый вариант, так сказать с «удобствами» дома и за небольшую плату. Все варианты более или менее доступные по бюджету состояли из предложений совместного проживания с хозяевами, что совсем не подходило мне, в виду моего ненормированного рабочего графика. Однако кто ищет – тот найдет!Мне подвернулся «шикарный» вариант в виде однокомнатной квартиры в центральном районе городка, на 3-м этаже, с газовой колонкой, за немыслимые, просто невероятные копейки. Разумеется подозрений у меня это вызывало тьму, однако, осмотрев предлагаемое жилье и пообщавшись с хозяйкой, решение было принято положительное, и уже к вечеру того дня я смогла заселиться. Окна квартиры выходили на солнечную сторону, с самым рассветом все ее заливало светом. Ремонт был не навороченный, но было чистенько и опрятно. Мебели было минимум: в комнате стоял раскладной диван-малютка, письменный стол, стул, телевизор, в кухне была мойка, холодильник, обеденный стол и пара табуреток, прихожую же занимал древний деревянный шкаф, который все еще здорово выполнял свою функцию по хранению вещей, однако каждый раз напоминал о своем почтенном возрасте пронзительным и громким скрипом. Никаких «подводных камней» в виде наличия тараканов и крыс в квартире так же не оказалось. В виду всего вышеизложенного, я была несказанно рада собственной удаче.Странности в моем новом жилье происходили постоянно, однако из-за моего режима я не особенно обращала внимание на всякого рода мелочи вроде «забытого» на кухне света, или найденных не на своем месте вещах, или открытой форточке… Все происходящее списывалось на собственную невнимательность в виду сильной усталости.Задуматься над происходящим меня заставил случай, а если быть точнее, рассказ, моей соседки ,которую я случайно застала на лавочке , возвращаясь с работы пораньше. Милейшего вида бабушка остановила меня вопросом ,так зацепившим меня, она спрашивала как мне живется так долго в этой квартире. На тот момент я проживала там около пяти недель. Мне, разумеется, стало интересно и я не пожалела некоторого времени дабы выслушать историю моего жилища, тем более что истории подобного плана всегда занимали меня.Дело было в том, что квартирка эта славу нехорошую имела, сдавалась давно, а люди в ней не задерживались, буквально сбегали, иной раз и не требуя остаток средств, уплаченных за аренду. Жили там когда-то муж с женой, в возрасте уже почтенном, в любви и согласии жили, до дня, в который женщина потеряла любимого супруга навсегда. С того времени соседи и начали замечать некоторые странности. Женщина перестала общаться с соседями, с друзьями, и детей своих видеть не желала – все это конечно понять можно, у человека горе, невосполнимая утрата…Только вот на лестничной клетке постоянно слышался шум из ее квартиры, будто там компания, толпа, и все в голос что-то обсуждают. То грохот стоял, будто всю посуду в доме разом об пол бросили …То музыка играла громко так, что среди ночи и не уснуть было, а как подойдешь к двери, так все и утихало до тишины звенящей, ни звука, ни света. Никто не мог достучаться до нее, детей ее искали, да бестолку все. Закончилось все очень неожиданно, в один день звуки пропали, пытались соседи достучаться, дозвониться, понять в чем дело, никому не удалось. Спустя несколько дней позвали участкового, вскрыли квартиру, в ней было пусто, все вещи лежали на своих местах, ни пылинки, ни соринки, ни складки на покрывале не было, будто только что все вымыли и уехали…Все тихо стало, мирно, никто только так и не понял, как и куда пропала соседка. Шли дни, почти забылось, до дня, когда приехала во двор женщина, никому незнакомая, начала по квартирам ходить да расспрашивать про соседку пропавшую, где она, что с ней.. Представилась она старшей дочерью, плакалась, что перестала мама на звонки отвечать несколько дней назад, что добиралась так быстро как только могла. История эта местных возмутила, потому как не два дня прошло с тех пор, а уж несколько месяцев, но женщина стояла на своем. Разыскать мать ей не удалось, но, не теряя надежду, она осталась жить в городе, будучи уверенной в том, что ей удастся выяснить все и мама вернется. Квартиру эту она сдала, вернее сказать будет, сдавала много раз, но жильцы дольше недели не задерживались, иной раз съезжали, не объясняя причин и не требуя возврата средств...Это то, что было известно местной публике, о чем мне поведали.Напомню, что арендная плата была мизерная, а городские легенды с привкусом мистики я обожала, разумеется, у меня и в голове не было покидать это жилье, скорее мне стало даже интересно. Я стала обращать внимание на мелочи, а их было немало, все они были безобидными и несущественными, может я не замечала большего потому что, возвращаясь, выключалась до следующего будильника. Думаю, продолжаясь, оно так, меня бы больше забавляла эта история, но произошло то, что заставило меня собрать вещи, и, не перебирая возможными вариантами, смотать удочки прочь…Был поздний вечер, часов одиннадцать, дела рабочие были закончены, можно было собираться домой. День прошел продуктивно, и настроение омрачало лишь плохое самочувствие, то, что оно неспроста, подтвердил градусник. Хорошо бы поскорее оказаться дома и принять все необходимые меры.Дорога заняла минут двадцать, дневной зной спал, и прогулка оказалась весьма приятной. Первое, что расстроило – перегоревшая лампочка в прихожей. В темном помещении я почувствовала сильный сквозняк, тянущий по ногам (разумеется, перед уходом все окна, двери и форточки закрываются), в голове не было конца предположениям об источнике ветра, все окна и форточки двойные и закрыты они на здоровые щеколды. Балконная дверь оказалась распахнута настежь, как я рассказывала, подобное уже происходило, однако теперь такие вещи я отслеживала, и этот факт меня расстроил. Нужно было все закрыть и привести в порядок, вдруг, на кухне послышался сильный хлопок, зазвенело стекло, меня бросило в холодный пот, и мурашки высыпали от маковки до пят… Было понятно, что это кухонное окно, так и было, с сильнейшим грохотом обе створки форточки распахнулись и бахнули со всей дури о стену… Благо ничего не разбилось, я успела ее закрыть, как новый громкий звук, раздавшийся колокольным звоном в тишине, заставил мои ноги дрожать. Это был дверной звонок… В первом часу ночи… Подходя к двери, я еще надеялась на то, что пришли соседи, может что-то случилось и нужна помощь, в любом случае, это означало бы, что я не одна...Открыв дверь, я увидела на порогу высокого мужчину, с длинными черными волосами, он полностью загораживал освещение в подъезде, разглядеть его лица не удавалось, было только видно часть татуировки по предплечью. Таких персонажей в своем дворе, я, честно говоря, не помню. Он прошел, не ожидая приглашения, это меня, конечно, сильно задело, и уже, не столько от испуга, сколько от злости, я настойчиво попросила незнакомца покинуть мое жилище. Надо сказать, что слышимость у нас в подъезде чуть лучше, чем отличная, говорила я громко, в душе надеясь, что меня услышат и на шум выйдут соседи и проводить ночного гостя будет проще… Все надежды мои разбились, когда он заговорил… Очень сложно подобрать слова, чтоб описать его голос, это было и жутко и умиротворяюще одновременно, во время его монолога вокруг происходило немыслимое: свет в гостиной и кухне замигал, послышался оглушительный грохот стекла, будто окно вместе с рамой просто вынесли бревном, не меньше... Тяжелая дверь деревянного шкафа в прихожей с жутким скрипом распахнулась…Я не могу рассказать, о чем он говорил, все происходящие спецэффекты спровоцировали дрожь в ногах и абсолютно черную пелену перед глазами, и я медленно, по стеночке, сползла на пол. Утром соседка нашла мою дверь открытой настежь, занавески с окон были сорваны, окна на распашку, в кухне был открыт кран с водой, и приличное ее количество вылилось на пол, где, в луже, она и нашла меня, обмякшую, с широко распахнутыми глазами… В чувство меня привели механически, так сказать, с небольшим применением силы, в памяти осталось только вышеизложенное мной...Переезд был организован за несколько часов, пожалуй, что таких оперативных сборов у меня еще не было.

Ключевые слова: Квартира гость нечто авторская история

Другие, подобные истории: