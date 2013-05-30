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Истории из жизни

Поход на дачу

Сейчас расскажу историю, произошла она с моей сестрой и её семьей пару лет назад. Итак, сестра с мужем и сыном поехали в гости к родителям мужа в Зеленогорск. Там они: дед, бабушка, моя сестра — Алена, её сын — Андрей (ему тогда лет 8–9 было) и муж сестры.

— Коля, направились на дачу. Время года — то ли весна, то ли осень, дорогу замело, сугробы по колено.

Дорога, по которой они шли, идет вверх в гору. Впереди идут мужики: Коля и дед с собакой (собака охотничья, натренирована на крупного зверя). Дальше, где-то на середине горы, бабушка и сама Аленка. И замыкающим еле плелся, но уже поднялся на гору Андрей.

Дальше рассказ от первого лица, как мне его рассказала сестра:

Я притормозила, чтоб подождать сына, он метрах в 20-ти от меня, внизу горы. Еле идет, оно и понятно, ножки короткие, не то что у взрослых. Слышим, пес залаял. Потом дед заорал что-то типа: «Бегите! Спасайтесь!» Еще какие-то слова, четко прозвучало слово «ЛОСЬ».

Бабушка была выше меня на горе, тоже заорала: «Садитесь на жопу и катитесь! Затопчет!» Параллельно сама выполняет свою команду.

Я тоже разворачиваюсь, падаю на пятую точку и лечу вниз. А там сын орет, что застрял. Вылезти из сугроба не может. И я понимаю, что я лечу на него и если не остановлюсь, то минимум сломаю ему обе ноги, которые по колено или чуть выше в сугробе.

Я пытаюсь тормозить, и ногами, и руками пытаюсь за что-нибудь ухватиться, упереться, но ничего выходит. Снег, за который хватаюсь, летит со мной.

И тут я вижу солнечный луч, который пробился сквозь облачное небо и светит прямо на сына. В одно мгновение всё затихло, нет звуков, и всё вокруг затормозило, как в замедленной съемке. Я каким-то непонятным способом, но точно не зрением, вижу, как бабушка, выполняя какие-то кульбиты (а она «ехала» за мной), сворачивает к кустам и въезжает в них.

Сверху лось, несшийся на нас, спасаясь от гонящейся за ним собаки, видя нас, сворачивает со своей траектории, поворачивает с дороги в сторону и скрывается в зарослях.

А я еще несусь на сына, который орет мне что-то, но я его не слышу, как и всех остальных, они тоже орут.

Всё и все вокруг замедленные, и только я могу быстро двигаться и быстро соображать. Я ложусь на спину и уже еду лежа, потом поворачиваюсь со спины на живот через правое плечо. Потом опять на спину, опять же через правое плечо, переворачиваюсь в том же направлении еще раз. Все перевороты в одну сторону, чтоб объехать Андрея. И, объехав его, останавливаюсь чуть ниже места расположения сына.

Открываю глаза, звуки вернулись мгновенно, и осознание, что я всё это время была с зажмуренными глазами. Но эту мысль я от себя отогнала, ведь не может человек видеть с закрытыми глазами. А я видела всё и всех одновременно, будто наблюдая со стороны или, точнее, сверху.

Дальше все дружно передумали идти на дачу и поспешили в квартиру. Все испугались и наорались, поэтому дома, сидя на кухне, долго молчали, каждый думал о своем. И только Андрей сказал, что он лосей не боится. А самое страшное, что ему пришлось пережить в этот день, это когда мама неслась на него с закрытыми глазами.

Нет, у моей сестры нет и никогда не было даже намека на ясно/неясновидение. И ни у кого не открылось дополнительных способностей. Да и ребенок уже давно забыл тот инцидент. Но при последующих визитах в Зеленогорск, когда взрослые пили чай и обсуждали пережитое, Аленка рассказывала, что видела всех в тот момент, на что все подтверждали те детали, которые она называла, и говорили, что она это видеть не могла, потому как уже летела лицом к Андрею, а следовательно, спиной ко всем остальным, и лося она тоже видеть не могла, тем более куда он свернул. А она «видела».


Новость отредактировал Летяга - 14-06-2024, 11:15
Причина: Стилистика автора сохранена
14-06-2024, 11:15 by Скептик 2012Просмотров: 523Комментарии: 5
+12

Ключевые слова: Видеть прогулка лось авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
14 июня 2024 15:26
+1
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Публикаций: 24
Комментариев: 2 377
Энергия женщины вышла из физического тела и контролировала всё вокруг. Стресс, испуг вызвал изменение структуры биополя и произошло то, что произошло. Хотя история в каком-то смысле юморная. Когда представляешь - смеёшься. smeh ++++++++
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: зелёное яблочко
14 июня 2024 21:07
0
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Публикаций: 141
Комментариев: 6 936
А помню ту историю. Хорошо, что воскресла из небытия
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: Северный Пельмень
14 июня 2024 22:23
0
Группа: Посетители
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Комментариев: 3
Говорят когда человек с машиной сталкивается то тоже будто в замедленном времени все происходит, может было тож самое что то?
Зарегистрирован: 11.06.2024
#4 написал: Talisha
Вчера, 13:00
0
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Комментариев: 5 380
Непредсказуемы и неизмеримы возможности человеческие в моменты стресса! wink
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: krux
Вчера, 15:33
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Публикаций: 2
Комментариев: 142
Господи, да зачем всё так усложнять. Никакая энергия ни из кого никуда не выходила. Просто запомнила всю увиденную картинку перед тем, как зажмуриться, мозг ситуацию обработал и выдал готовое решение, а тело это решение выполнило. Сознание же офигело от происходящего и просто не успевало за событиями. Как и куда лось несётся и сворачивает отлично можно представить по звуку, как и действия остальных участников, навряд ли кто-то что-то совершил абсолютно безмолвно.
К чему искать мистику в простых событиях? Её и без того хватает.
Зарегистрирован: 24.04.2018
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