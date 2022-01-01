Игры домового

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Elka21 Просмотров: 210 Комментарии: 0 +5 Вчера, 22:30 by

У меня есть подруга. Назову её Бэлла. Высокая, стройная, темноволосая и кареглазая, она сразу привлекает внимание. Длинные волосы, которые она собирает в косу редко, роскошной гривой спускаются по плечам. Мудрая и независимая, ставшая таковой в результате тяжёлого детства и необходимости с ранних лет обеспечивать себя и маму. В ней есть загадочность и явная сила.С паранормальным она встречалась лет с 10, с её слов. Это выражалось в предчувствиях, снах, ситуациях, в которых она оказывалась.Кто-то научил её гадать на картах. В наших с ней посиделках часто находилось время для попыток заглянуть под покров будущего. Развлечение, интерес, самовнушение - да. Но бывали и чёткие совпадения, которые Бэлла сначала мастерски интерпретировала, глядя на дам и королей, а потом ее слова сбывались в реальности.Пара её историй из жизни, которыми я хочу поделиться с вами. Я верю своей лучшей подруге, никогда не проявившей ни подлости, ни лицемерия. Итак…Бэлла долгое время жила в съёмной квартире в старом районе столицы. Дом, где была квартира, построен со сталинским размахом, надёжно и капитально. Но подруга периодически сетовала, что даже в солнечные дни в комнате бывает достаточно мрачно и как-то прохладно. Спит она как-то летней ночью, волосы свои роскошные по подушке разметала, вдруг просыпается от того, что по голове её кто-то гладит и немного за волосы подергивает. Испугалась немного, так как одна была, потом успокоилась, уснула. Приснилось, подумаешь.На следующую ночь история повторилась, только подергивания стали болезненней. В страхе включила свет, стала искать источник, может, во сне волосы за что-то зацепились, но не обнаружила ничего, что могло вызвать такие ощущения.Ещё через пару ночей Бэлла подпрыгнула в кровати, поскольку чётко услышала грубый мужской голос, гаркнувший ей прямо в ухо: "Собери волосы! Нельзя!".Эту историю она мне рассказала почти сразу после произошедших событий. Правы мы или нет, но решили, что это домовой её воспитывал, чтобы не спала с распущенными волосами. С тех пор всегда на ночь подруга заплетает косу или собирает в пучок.Ещё одна история в той же квартире случилась после того, как в её жизни нашлось место маленькой бездомной кошке. Кошечка была благодарна, что её избавили от подъездных мытарств, поэтому часто ластилась и стремилась лечь рядом с хозяйкой.Снова ночь. Бэлла лежит под лёгким одеялом, свет фонаря на улице тусклый, жёлтого его света хватает только на часть комнаты, в районе кровати темно. Погружаясь в сон, подруга почувствовала лёгкий толчок, будто на кровать что-то упало. Ну, конечно, это кошка решила погреться рядом. Маленькие лапки начинают двигаться поверх одеяла, постепенно поднимаясь выше. Вот пушистая добралась до колен, потом до живота, вот почти взобралась на грудь. Бэлла решила её подразнить. Не вынимая рук из-под одеяла, она ловко поймала две маленькие лапки снизу, обхватив в их вместе с тканью одеяла. "Ага, попалась!" - торжествует подруга, но не слышит в ответ ни мур-мур, а, главное, чувствует, что лапки быстро вырываются из её ладоней совсем не по-кошачьи, нет тяжести от сопротивления двух задних лап кошки, несколько секунд и на пол стремительно что-то шлепается. Подруга в недоумении. Она быстро включила свет ночника, готовая увидеть кошку рядом с кроватью. И увидела. В дальнем углу комнаты, в кресле кошка мирно спала, свернувшись клубком. За секунды Муська никак не могла проделать трюк с ночным походом на грудь хозяйки и глубоким сном в другом конце комнаты. Видимо, подружка поймала домовенка.На мои вопросы, как после таких ситуаций ей живётся в этой квартире, подруга философски отвечает, что зла от этого существа не чувствует, даже какую-то заботу в свой адрес испытывает, поэтому переслала бояться, мирно уживаясь с таким соседом.

Ключевые слова: Домовой кошка волосы авторская история

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