Кто-то

Новость отредактировал Летяга - 14-06-2024, 09:59

Причина: Стилистика автора сохранена

Скептик 2012 Просмотров: 488 Комментарии: 2 +8 14-06-2024, 09:59 by

Историей поделилась моя знакомая. Сидит такая: сейчас прикол расскажу:7-го числа с работы приехала, иду с остановки, снег под ногами скрипит, но звук будто отстает, как если бы сзади кто-то идет и чуток не успевает нога в ногу со мной шагать. Я решила, кто-то с остановки тоже идет, даже не обернулась. Помедленнее пошла, и скрип так же медленнее. Но опять я ногу уже поставила, а скрип будто только наступает на ногу, т. е. следом за мной повторяет. А я еще и в наушнике. Дошла до ограды, оглянулась — никого. Решила, что я глючу, и это сапоги неправильно скрепят. :-|Вечером на компе музыку слушала. Выключала, нажав на большую кнопку выключения. Я так уже не раз делала, и ничего. А в ту ночь проснулась во втором часу, лежу, бац — комп включился. %) Подошла, выключила. Решила, раз уж не сплю, пойду на горшок схожу. Сижу и слышу, как по крыше кто-то ходит. Может, кошка. Мы с вечера остатки снега скинули, то, что в прошлую оттепель не успели. Катишь по крыше лопатой отделенный кусок снега, и падает он за забор. И там за забором как гора образовалась в итоге. Можно с крыши кататься и, соответственно, можно спокойно и назад забраться. Поэтому, может быть, и собака чья-то залезла, может, и человек. Но наши псы не лаяли. А, может, и вообще, пока кидали снег, железо на крыше местами погнулось, а тут выпрямиться решило, пока я слушаю. :-D Ну или от ветра такой звук был.А я еще когда к ограде подошла, когда эти шаги слушала, в ограду зашла и говорю: «Не пущу, иди назад». :-D В слух сказала, типа со знанием дела. :-D А вдруг чего пристало. :-DОт остановки шаги были, не со стороны кладбища.Вот так. :-DЯ думаю, совпадения. Но было бы забавно, если б что-то такое необычное. А в эту ночь ничего не было. Кроме ветра, казалось, крыша улетит.Соседке рассказала, а она: «Кто знает, может, и правда ангел брел за тобой до дому».

Ключевые слова: Кто-то нечто шаги крыша авторская история

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