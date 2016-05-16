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Истории из жизни

Собирайся, Пётр Фёдорович

Мистика интересует меня с юношества, всегда интересно послушать рассказы родных, друзей и знакомых на эту тему. Помню как много лет назад нашла этот сайт, мне он сразу понравился, хотя кроме мистических историй из жизни людей другие разделы не читаю. И хочу сказать спасибо каждому автору за их истории.

Недавно говорили с папой о жизни души после смерти, и он рассказал мне еще две истории.

1. Первая история о моём прадедушке, звали его Пётр Федорович, родился 15.07.1902 года, в деревне Сухое, Балошовском районе Саратовской области. В юношестве с родителями переехал в Сибирь, откуда в 1942 году был призван на фронт, где героически воевал до 1945 года. У них с прабабушкой Ефросиньей Ивановной было 7 детей, 6 сыновей и 1 дочь.

Прожил он 76 лет, прабабушка умерла раньше него.

Скажу сразу, что прадедушка был в здравом уме, всегда что-то мастерил и всё делал по дому. После смерти прабабушки он жил один, дети же жили рядом и каждый день его навещали. За день до смерти к нему в гости пришла дочь Поля, которой он рассказал о том, что утром сидел в кухне за столом и увидел свою жену Ефросинью, которая сказала ему: "Ну что, Пётр Фёдорович, собирайся, загостился ты здесь". Тёть Поля начала ему говорить что может показалось чего, что всё будет хорошо, он же здоров и чувствует себя нормально. Ночью этого дня прадедушка умер во сне.

2. Вторая история произошла с папиным другом (назовём его Юрий) недавно. Юрий со своей женой и трёхлетней внучкой поехали к родственникам, в тот день было 40 дней со дня смерти их пожилой родственницы, точно не знаю кто там кем кому приходится.

Собрались близким кругом в доме умершей родственницы, в небольшом двухэтажном коттедже, стол и гости находились на втором этаже, внучка бегала по дому, она здесь была впервые и, так как дети очень любопытные, она обошла тут каждую комнату. После чего подошла к Юрию:

-Дедушка, а что там за бабушка в кресле сидит?

-Где?

- Внизу, у окна.

Они начали расспрашивать как она выглядит, в чем одета, внучка описала платье, платочек.

Все испуганно поджали ноги с пола, узнав в описанном бабушку, которой сегодня 40 дней. Родные сказали, что она любила сидеть на том кресле. Внучка её никогда не видела, да и навряд ли ребёнок будет выдумывать такое.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:34
Вчера, 14:33 by СпараксисПросмотров: 816Комментарии: 7
+25

Ключевые слова: Дедушка семья война смерть помины авторская история

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Комментарии

#1 написал: ARCB
Вчера, 14:55
+1
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Комментариев: 153
Они всегда с нами. Плюс.
Зарегистрирован: 16.05.2016
#2 написал: Jako tako
Вчера, 15:06
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 087
Спасибо за истории. Плюсанула от души.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Fleur Delacour
Вчера, 17:41
+2
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Комментариев: 552
В такие незатейливые истории верится охотнее обычно. Хотя, в жизни бывает такое, что и нарочно не придумаешь. Ну да ладно, сейчас не об этом.
Хорошая смерть у Петра Фёдоровича. Раз - и всё.
Только район Балашовский.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#4 написал: Eifersucht
Вчера, 19:47
+2
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Репутация: (97|-6)
Публикаций: 24
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Если Пётр Фёдорович загостился на земле, значит чужая нам планета эта... .
Если Ефросинья пришла перед смертью мужа, это не значит, что она не приходила раньше, просто вдовец не видел её. Видение сопровождает уход хищника, приход падальщика и возвращение к своей природе. Значит хищник боится смерти, падальщик жаждет её, а человек по жизни игнорирует свою природу.
Дети до двенадцати лет видят многое.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: NEMO 1
Сегодня, 00:51
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Читая строки данных историй и подобных им начинаешь понимать))) как мы о данном мире мало знаем)
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#6 написал: WiccanWolf
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Дети многое видят и чувствуют
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#7 написал: Talisha
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Когда нам хотят сообщить о предстоящем уходе, принимают образ тех, кто нам близок, либо сама родная душа приходит. И словами теми говорят, которые нам ближе и понятнее от этого образа/человека.
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