Собирайся, Пётр Фёдорович

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:34

Спараксис Просмотров: 816 Комментарии: 7 +25 Вчера, 14:33 by

Мистика интересует меня с юношества, всегда интересно послушать рассказы родных, друзей и знакомых на эту тему. Помню как много лет назад нашла этот сайт, мне он сразу понравился, хотя кроме мистических историй из жизни людей другие разделы не читаю. И хочу сказать спасибо каждому автору за их истории.Недавно говорили с папой о жизни души после смерти, и он рассказал мне еще две истории.1. Первая история о моём прадедушке, звали его Пётр Федорович, родился 15.07.1902 года, в деревне Сухое, Балошовском районе Саратовской области. В юношестве с родителями переехал в Сибирь, откуда в 1942 году был призван на фронт, где героически воевал до 1945 года. У них с прабабушкой Ефросиньей Ивановной было 7 детей, 6 сыновей и 1 дочь.Прожил он 76 лет, прабабушка умерла раньше него.Скажу сразу, что прадедушка был в здравом уме, всегда что-то мастерил и всё делал по дому. После смерти прабабушки он жил один, дети же жили рядом и каждый день его навещали. За день до смерти к нему в гости пришла дочь Поля, которой он рассказал о том, что утром сидел в кухне за столом и увидел свою жену Ефросинью, которая сказала ему: "Ну что, Пётр Фёдорович, собирайся, загостился ты здесь". Тёть Поля начала ему говорить что может показалось чего, что всё будет хорошо, он же здоров и чувствует себя нормально. Ночью этого дня прадедушка умер во сне.2. Вторая история произошла с папиным другом (назовём его Юрий) недавно. Юрий со своей женой и трёхлетней внучкой поехали к родственникам, в тот день было 40 дней со дня смерти их пожилой родственницы, точно не знаю кто там кем кому приходится.Собрались близким кругом в доме умершей родственницы, в небольшом двухэтажном коттедже, стол и гости находились на втором этаже, внучка бегала по дому, она здесь была впервые и, так как дети очень любопытные, она обошла тут каждую комнату. После чего подошла к Юрию:-Дедушка, а что там за бабушка в кресле сидит?-Где?- Внизу, у окна.Они начали расспрашивать как она выглядит, в чем одета, внучка описала платье, платочек.Все испуганно поджали ноги с пола, узнав в описанном бабушку, которой сегодня 40 дней. Родные сказали, что она любила сидеть на том кресле. Внучка её никогда не видела, да и навряд ли ребёнок будет выдумывать такое.

Ключевые слова: Дедушка семья война смерть помины авторская история

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