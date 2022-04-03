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Истории из жизни

Дикуша

Хочу рассказать вам ещё одну историю, связанную с моей любимой собакой Диком, которой нет уже 2 года. Два года назад я уже писала тут про него, если хотите узнать начало, можете посмотреть в моих опубликованных историях, самая первая.

Так вот, сейчас я расскажу, что продолжается. Начну с того, что полтора года назад мне приснился сон, где Дик появился возле калитки другого нашего дома
(деревни). Я не могла его увидеть, но я знала, что он здесь. И он сказал мне человеческим голосом, что всегда будет рядом с нами, чтобы я не плакала о нём, что он любит меня. После этого сна я поняла, что он всегда будет с нами.

Когда я была в городе, я постоянно слышала в той комнате, в которой Дик жил, цоканье когтей и скребы коготочков о диван, на котором он всегда любил сидеть. А один раз мне даже удалось сделать фотографию, на которой видна нечёткая мося собачки, выглядывающая из кресла, которое Дик очень любил и всегда спал на нём. (я пыталась её сюда опубликовать, но не получилось)

А на этой неделе, когда я гуляла с дедушкой, я заметила своего Дикушу. Мы уже собирались входить в подъезд, как перед нами в него вошла тень собаки, я даже успела разглядеть хвост, поднятый калачиком. Но мы вошли в подъезд и там уже никого не было. Будто наш любимец сопровождал нас с дедушкой на всей прогулке.

А ещё сегодня я была в комнате и увидела светлую тень, напоминающую собаку. Она вышла из соседней комнаты и прошла какое-то время мимо диванов, а затем исчезла. Я так обрадовалась!

Моя любимая собака действительно всегда рядом)...


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 13:49
Вчера, 13:49 by DoginПросмотров: 658Комментарии: 5
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Ключевые слова: Друг сон боль авторская история

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#2 написал: Tigger power
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