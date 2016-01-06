Ностальгия и моя боль

Kiria Просмотров: 821 Комментарии: 3 +10 Вчера, 14:01 by

Более года назад ушел из жизни мой ненаглядный муж. Он прожил всего 35 лет. Ему жить, да жить, но злодейка - судьба распорядилась иначе, теперь он на века остался вечно молодым. Я очень сильно переживала невосполнимую утрату. Принимала её близко к сердцу, и оно не выдержало.Через неделю меня доставили в операционную, где пережила клиническую. На половине пути к вечности вернули на землю. Потом была реанимация. В общем, выкарабкалась. И после этого всё началось.До этого за мной числилась такая характерная особенность, с раннего детства не видела никаких снов, а после этого события, словно приоткрыли прежде запертую дверь в царство сновидений. Только вот сны были на одну тематику, стали через эту калиточку являться давно ушедшие на небеса родственники.Несколько раз навещал крестный, после таких визитов у моих детей начинались проблемы со здоровьем, вплоть до больницы доходило. Я уже стала понимать к чему он мне снится. Когда являлась бабуля по маминой линии, то начинала хандрить мама. И вот все эти редкие сновидения проходили в таком нерадостном духе. Вскоре поняла, что усопшие таким необычным способом предупреждают о предстоящих трудностях. Поэтому очень удивилась, тому, что затем произошло.Случилось это месяц назад. В тот день, как говорится, ничто не предвещало, всё было как всегда: обычные хлопоты, повседневные заботы. Поздним вечером, после того как уложила детей, легла спать.Закрыла глаза и вдруг сжало в груди, стало не хватать воздуха. Начала проваливаться куда-то во тьму, потом яркая ослепительная вспышка. Кое-как проморгалась, словила фокус, и поняла, что нахожусь в салоне старого длинного автобуса, похожего на школьный из американских фильмов. Автобус битком забит, свободных мест нет – здесь дети, мужчины, женщины всех возрастов. Двигаемся по извилистой каменистой дороге, по сторонам открываются такие мрачные виды, что дрожь берет.Наконец автобус останавливается. Пассажиры стали выходить. И тут вижу, с одной стороны дороги стоят какие-то люди, а с другой высятся серые склепы. Каждого из прибывших, кто-то встречает, как поняла, родственники, друзья. Они смеются, обнимаются.А я стою, озираюсь по сторонам и не могу найти ни одного знакомого лица. Мне стало одиноко, и захотелось встретить хоть кого-нибудь из родных и близких. Пробираюсь сквозь толпу, ищу глазами. И наконец увидела своего дедушку по материнской линий. Сначала опешила, ведь его уже давно нет среди живых. И в тот момент поняла, что всех приехавших встречают усопшие. Куда и зачем мы прибыли? И тут догадка пронзила меня, и стало не по себе.Бросилась к дедуле, подбежала к нему обнимаю, целую, а он отстранился от меня и очень сердито воскликнул: «Ты что тут делаешь внучка?!». Я растерялась, не знаю, что сказать, но в этот момент дед кого-то увидел в толпе, взмахнул рукой и в тот же миг исчез.Стою, озираясь по сторонам и тут замечаю, что все, кто приехал, начали двигаться по направлению к большому зданию. Я пошла следом за ними. Не знаю зачем, но одной оставаться на мрачной дороге не было никакого желания. Зашла последняя во внутрь, а там большой холл, и по сторонам от него располагается множество комнат, вместо дверей сверкают большие стекла.Это напомнило бутики в торговом центре. Пока толпа приехавших двигалась вдоль этих прозрачных помещений, я обратила внимание, что в них находятся люди, объединенные по какому-то принципу.В одной из комнат находились разновозрастные дети, которые глядели в нашу сторону. Каждый ребенок чем-то занимался - кто-то рисовал, кто-то играл с мягкой игрушкой. Но все провожали нас растерянным взглядом.В другой комнате были подростки: девушки и молодые люди. На другой стороне молодые и пожилые мужчины, женщины размещались в следующей комнате. И абсолютно у всех был растерянный взгляд.В полной тишине мы дошли до помещения с огромными дверями. Нас запустили внутрь. Не знаю сколько времени прошло, но внезапно створки дверей распахнулись и в комнату кто-то вошел. Даже не смогла понять мужчина это или женщина. На нём был черный длинный балахон до пола, не позволяющий разглядеть очертания фигуры. На голове глубокий капюшон, из-под которого струились длинные золотистые волосы. Из-за надвинутого капюшона лица не было видно. От этого человека или существа исходила мощная энергия, словами не передать какая, но чувствовалась в ней тепло и спокойствие.Из всей толпы это существо выбрало меня, и повелело чтобы проследовала за ним в другую комнату. Этот невероятный бесполый голос до сих пор в душе звенит. Не забуду и не с кем не перепутаю. Даже не могу передать, насколько он чёткий, спокойный, даже монотонный. Но ему хочется подчиняться. Всю информацию которую он давал, пропускала через себя, чувствовала каждой клеточкой, и это казалось вполне естественным.В новой комнате было темно, но не страшно. И тут я услышала до боли знакомый голос, существо с золотыми волосами приступило к общению с моим мужем.Сам разговор не разобрала, но в конце услышала, как произнесли: «Если вы в дальнейшем хотите семью, вам надо пройти испытание!» И тут я закричала: «Согласна!».И в тот же миг мы с мужем оказались на улице. Над нами нависает пасмурное небо. Унылая, каменистая дорога спускается с горки под уклон. С левой стороны от неё располагаются неказистые домишки. А вот на правой стороне находится нечто! Вдали раскинулся античный из белого мрамора город, с потрясающей архитектурой. Повсюду сочная, какая-то нереальная зелень, слышно, как волшебно поют птички, откуда-то льётся тёплый, мягкий свет. Мы стоим посреди дороги, и это существо в балахоне говорит: «Выбирай».Я уж было собралась идти на правую сторону дороги, говорю мужу: «Милый, смотри какая там красота. Пойдем посмотрим». Но он решительно меня остановил: «Нет! Нам надо идти налево».Удивилась, не поняла такой выбор, ведь такие зачуханные домики уже ранее видела. Но подчинилась воле своего мужчины. Как только перешли дорогу, в душе услышала голос: «Выбор сделан!».То, что дальше произошло, было полной неожиданностью. Всё, что находилось на правой стороне, вся эта сказка, была накрыта гигантской волной. Муж схватил меня за руку и закричал: «Беги!».Не знаю сколько бежали, но за это время погода менялась на глазах несколько раз, сперва пошел дождь, затем поднялся ураганный ветер, дождь сменился липким снегом. Под ногами начала противно чавкать липкая грязная каша. Мы добежали до какого-то здания и тут опять этот голос: «Вам надо выбираться отсюда».Начались какие-то препятствия, земля под ногами ходуном ходит, дома рушатся, деревья падают. Добегаем до очередного здания, тут резкий рывок откидывает меня назад, не удержавшись на ногах, больно приземляюсь на пятую точку. Захотела выругаться на мужа, но в этот миг увидела, как впереди с крыши падает огромная льдина.И тут мне муж сквозь грохот прокричал: «Остерегайся того, что выглядит больше, чем есть, на самом деле!». Подхватил меня под руку, поставил на ноги. Бежали долго, силы уже были на пределе. Но вдруг всё исчезло. Стоим посреди какого-то бескрайнего пространства и тут опять существо в капюшоне: «Тяжело?!Пойдем, отдохнёшь».В тот же миг оказались в неуютном зале, в котором стоит два стола.За одним оказалась я с мужем, за другим сидят люди в черных балахонах. Лиц не видно, о чем-то беседуют. Оглядев скудную обстановку, шепотом жалуюсь: «Так устала, пить сильно хочу».Один человек в черном повернулся ко мне и говорит: «Ничего, это нормально, скоро привыкнешь без воды! Но сейчас, если очень хочется, набери жидкости вон там». И показал на стоящий в темном углу какой-то необычный аппарат.По форме можно сравнить с автоматом для кофе, остальное даже описать не могу. Разочаровано произношу: «Но у меня нет денег».Человек в черном: «Так тут деньги не нужны». Подошёл ко мне и говорит: «Приложи руку вот сюда». Я послушно прикладываю и тут высветилась надпись красного цвета «Запрещено». И рядом цифра «400». Человек в черном увидел это и воскликнул: «Что она здесь делает? Кто доставил сюда? Быстро увезите! Ей сюда ещё нельзя!».Я даже не поняла, как очутилась одна в пустом салоне желтого автобуса, увозившего меня прочь из странного места, в котором смогла вновь увидеться со своим ненаглядным, вечно молодым мужем.Опять начала проваливаться куда-то во тьму, затем последовала ослепительная вспышка. Открываю глаза. Облегченно вздыхаю, когда поняла, что нахожусь у себя в спальне.Чувствую себя сильно уставшей, словно выжатый лимон, как будто я действительно преодолевала бесконечную полосу запредельных препятствий. Ноги гудят так, будто многокилометровый кросс пробежала.И очень сильно болит пятая точка, на которую приземлилась во время испытаний.Уже целый месяц прошел, но так и не могу понять, что со мной произошло. Но всё это было настолько реалистичным, красочным, что не передать никакими словами. Сначала думала, что это был хоть и не совсем обычный, но сон. Однако, что-то внутри души подсказывает, что не всё так просто. Снова удалось побывать на том свете, но меня опять вернули на землю. Поскольку мне туда еще нельзя.Автор: неизвестен.

Ключевые слова: Смерть сон покойный муж потусторонний мир

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