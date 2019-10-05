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Истории из жизни

Аварии

Моим первым сном, связанным со старухой ("Собачья смерть"), я уже поделилась с читателями. На этот раз хочу рассказать о последнем сне, где тоже фигурировала старуха, и о том, что произошло после.

Лето 2009 года. Я на шестом месяце беременности.

Снится сон...

Звонок в дверь. Открываю. Стоит старушка и жалобно просит дать ей воды. Пропускаю ее в коридор, а сама на кухню ушла. Возвращаюсь со стаканом – бабки нет. Обхожу квартиру в поисках нее, захожу в спальню, где якобы после суток спит муж. Передо мной картина: муж лежит на боку, со спины к нему пристроилась старуха, обнимает его, мерзко улыбается, а сама довольная до нельзя. Муж на глазах становится желто-синего цвета, черты лица обостряются и он как будто начинает таять. Я по жизни не очень смелый человек, но тут, видимо, страх за мужа и отца ребенка придаёт мне решительности. Хватаю старуху за шкварник и волоком тащу к выходу. Как бы она не сопротивлялась, я оказалась сильнее. Выпихиваю ее за дверь, но та не сдаётся: рукой держится за дверной косяк. Дверь у нас тяжелая, металлическая, и я, не церемонясь с ней, со всей дури захлопываю дверь, тем самым отрубив ей все пальцы. Смотрю в глазок, бабка грозит мне пальцем целой руки и орет, что она еще вернётся. Бегу к мужу, начала его будить, а он не просыпается. Плакала от страха, но в итоге я его как-то умудрилась расшевелить. Он проснулся, и потихоньку его вид стал улучшаться. На этом моменте проснулась.

На следующий день поехали на дачу. Попали в аварию. Не буду описывать весь этот ужас от и до. В двух словах: наша машина по итогу не подлежала восстановлению. Тот водитель "Газели", который въехал в нас, уснул за рулем. Молодой человек был уже больше суток за рулем. К слову, "Газель" тоже восстановлению не подлежала, так как сгорела. Муж во время заметил, что "Газель" не собирается тормозить, успел мне прокричать, чтобы я держалась, да еще и он меня одной рукой прижимал крепко-крепко. Итог: мы все остались без машин, но живы и относительно целы. Я во время всей этой святопляски даже животом ни разу не ударилась. Мои сандалии на мне разлетелись на части, а мне хоть бы хны, если не считать полуобморочного состояния от страха. Муж отделался сотрясением мозга. Как нас вытаскивали из машины, я помню обрывками. Но все, кто тогда прибежали нам на помощь, говорили, что не надеялись увидеть нас живыми. Но все обошлось.

Осенью этого же года я уже родила дочку. Сижу дома, муж поехал с другом по делам. Звонит мне вечером и очень так осторожно меня предупреждает, что домой вернется поздно. Что случилось? Оказывается, они попали в аварию, за рулем был его друг. У мужа сломаны два ребра и распорота рука. Друга, который был без сознания, он вместе с очевидцами вытащил из машины еще до приезда "скорой", боялся, что машина может вспыхнуть. И здесь все обошлось, все живы.

Потом уже, когда я сопоставляла сон и явь, до меня дошло, что старуха исполнила свое обещание. Она попыталась еще раз, но, Слава Богу, у нее ничего не вышло.

Что это за сны я не понимаю и очень их боюсь.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:43
Сегодня, 07:43 by Елена СолововаПросмотров: 588Комментарии: 8
+10

Ключевые слова: Авария сон старуха муж беременность водитель друг авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 10:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (357|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 583
У вас, похоже, есть персональная старуха- проводник. Очень удобно, можно заранее подстраховаться.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#2 написал: VicZhou
Сегодня, 11:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 456
Очень круто, что вы таким образом можете влиять на свою жизнь, выгоняя неприятности своими руками. Они же приходят словно спросить у вас разрешения - можно им случиться или нет.
Мне тоже снятся такие сны, и я тоже разгоняю всякую дичь - вышвыриваю льва за дверь, смахиваю огромного паука с головы мужа и топчу ногами и проч.
Ретт Баттлер говорил, что сны нам неподвластны. Он ошибался. Вполне подвластны, и счастлив тот, кто может через них в жизни чем-то управлять.
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 11:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (357|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 583
Цитата: VicZhou
что сны нам неподвластны. Он ошибался. Вполне подвластны, и счастлив тот, кто может через них в жизни чем-то управлять.

Обратите внимание на сюжет этого сна и сна из предыдущей истории автора. Здесь сон закончился благополучно, в реальности так и произошло; по первой истории старуха получила желаемое, а собака автора в итоге умерла. Если, например, вспомнить несбывшиеся сны, в которых умершие зовут спящего, все они имеют в своем сюжете спасительный эпизод.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#4 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (96|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 356
Сто раз не умирать, один раз не миновать.
Старуха - не смерть. Смерть не имеет человеческий облик, это скорее из рода кошачих-гиенных, а может чертей, склонных к метаморфозам. Хотя, вы в сами в своем сне при этой сущности можете образовывать ее в человеческий облик. Согласен с Кинигос, что это может быть проводник. Жаль, что вы не владеете осознанными сновидениями, можно было увидеть истинный облик этой сущности.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Talisha
Сегодня, 12:04
+2
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Репутация: (2094|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 330
Отменяйте! Во сне или при пробуждении, мысленно или вслух говорите: НЕТ или ОТМЕНЯЮ и отвлекайтесь. Если имеете возможность видеть такого рода события, значит, можете повлять на ситуацию.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#6 написал: Елена Соловова
Сегодня, 13:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 99
Цитата: VicZhou
Очень круто, что вы таким образом можете влиять на свою жизнь, выгоняя неприятности своими руками. Они же приходят словно спросить у вас разрешения - можно им случиться или нет.
Мне тоже снятся такие сны, и я тоже разгоняю всякую дичь - вышвыриваю льва за дверь, смахиваю огромного паука с головы мужа и топчу ногами и проч.
Ретт Баттлер говорил, что сны нам неподвластны. Он ошибался. Вполне подвластны, и счастлив тот, кто может через них в жизни чем-то управлять.


О! Львы у меня это отдельная тема. Тоже сняться,но никакую связь так с ними и не нашла.

Цитата: Kinigos
У вас, похоже, есть персональная старуха- проводник. Очень удобно, можно заранее подстраховаться.


На самом деле,иногда побаиваюсь,вдруг не правильно отреагирую или не смогу справиться.

Цитата: Eifersucht
Сто раз не умирать, один раз не миновать.
Старуха - не смерть. Смерть не имеет человеческий облик, это скорее из рода кошачих-гиенных, а может чертей, склонных к метаморфозам. Хотя, вы в сами в своем сне при этой сущности можете образовывать ее в человеческий облик. Согласен с Кинигос, что это может быть проводник. Жаль, что вы не владеете осознанными сновидениями, можно было увидеть истинный облик этой сущности.


Ну нет! Не горю желанием еще и осознанными сновидениями владеть. Меня эти то пугают?
Зарегистрирован: 10.02.2017
#7 написал: Kinigos
Сегодня, 14:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (357|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 583
Цитата: Елена Соловова
О! Львы у меня это отдельная тема. Тоже сняться

Стражи приходят. У меня это тигры.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#8 написал: Yasna
Сегодня, 18:36
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 69
Цитата: Talisha
Отменяйте! Во сне или при пробуждении, мысленно или вслух говорите: НЕТ или ОТМЕНЯЮ и отвлекайтесь. Если имеете возможность видеть такого рода события, значит, можете повлять на ситуацию.

Да, отмена очень хорошо действует. Главное ещё и эмоции: напор, злость, уверенность, что Вы отстоите своих.
Зарегистрирован: 4.01.2022
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