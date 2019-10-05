Аварии

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:43

Елена Соловова Просмотров: 588 Комментарии: 8 +10 Сегодня, 07:43 by

Моим первым сном, связанным со старухой ("Собачья смерть"), я уже поделилась с читателями. На этот раз хочу рассказать о последнем сне, где тоже фигурировала старуха, и о том, что произошло после.Лето 2009 года. Я на шестом месяце беременности.Снится сон...Звонок в дверь. Открываю. Стоит старушка и жалобно просит дать ей воды. Пропускаю ее в коридор, а сама на кухню ушла. Возвращаюсь со стаканом – бабки нет. Обхожу квартиру в поисках нее, захожу в спальню, где якобы после суток спит муж. Передо мной картина: муж лежит на боку, со спины к нему пристроилась старуха, обнимает его, мерзко улыбается, а сама довольная до нельзя. Муж на глазах становится желто-синего цвета, черты лица обостряются и он как будто начинает таять. Я по жизни не очень смелый человек, но тут, видимо, страх за мужа и отца ребенка придаёт мне решительности. Хватаю старуху за шкварник и волоком тащу к выходу. Как бы она не сопротивлялась, я оказалась сильнее. Выпихиваю ее за дверь, но та не сдаётся: рукой держится за дверной косяк. Дверь у нас тяжелая, металлическая, и я, не церемонясь с ней, со всей дури захлопываю дверь, тем самым отрубив ей все пальцы. Смотрю в глазок, бабка грозит мне пальцем целой руки и орет, что она еще вернётся. Бегу к мужу, начала его будить, а он не просыпается. Плакала от страха, но в итоге я его как-то умудрилась расшевелить. Он проснулся, и потихоньку его вид стал улучшаться. На этом моменте проснулась.На следующий день поехали на дачу. Попали в аварию. Не буду описывать весь этот ужас от и до. В двух словах: наша машина по итогу не подлежала восстановлению. Тот водитель "Газели", который въехал в нас, уснул за рулем. Молодой человек был уже больше суток за рулем. К слову, "Газель" тоже восстановлению не подлежала, так как сгорела. Муж во время заметил, что "Газель" не собирается тормозить, успел мне прокричать, чтобы я держалась, да еще и он меня одной рукой прижимал крепко-крепко. Итог: мы все остались без машин, но живы и относительно целы. Я во время всей этой святопляски даже животом ни разу не ударилась. Мои сандалии на мне разлетелись на части, а мне хоть бы хны, если не считать полуобморочного состояния от страха. Муж отделался сотрясением мозга. Как нас вытаскивали из машины, я помню обрывками. Но все, кто тогда прибежали нам на помощь, говорили, что не надеялись увидеть нас живыми. Но все обошлось.Осенью этого же года я уже родила дочку. Сижу дома, муж поехал с другом по делам. Звонит мне вечером и очень так осторожно меня предупреждает, что домой вернется поздно. Что случилось? Оказывается, они попали в аварию, за рулем был его друг. У мужа сломаны два ребра и распорота рука. Друга, который был без сознания, он вместе с очевидцами вытащил из машины еще до приезда "скорой", боялся, что машина может вспыхнуть. И здесь все обошлось, все живы.Потом уже, когда я сопоставляла сон и явь, до меня дошло, что старуха исполнила свое обещание. Она попыталась еще раз, но, Слава Богу, у нее ничего не вышло.Что это за сны я не понимаю и очень их боюсь.

Ключевые слова: Авария сон старуха муж беременность водитель друг авторская история

Другие, подобные истории: