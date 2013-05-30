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Истории из жизни

Два происшествия

Опоздал на электричку, решил домой идти пешком с дачи, всего 3 остановки, или примерно 17км, иду вдоль железки, по бокам поле и всё, ничего нет, ни дач, ни жилых домов, вообще ничего.

Впереди, метрах в 100, плетется бабулька с рюкзаком... Ну плетётся и плетется, не моё это дело. Тут что-то у меня заиграло неинтересное, достал телефон, потыкал песенки, нашёл что-то по душе, поднимаю взгляд, а там никого.

Сойти с пути она не могла ибо некуда, да даже если бы и сошла, там ведь гребаное поле, тоннелей тоже нет никаких, отвлёкся я секунд на 10.

И еще история со мной уже приключилась - поехал домой с работы на метро, мне необходимо пару станций проехать, пересесть на другую ветку и домой.

В общем, зашёл в метро, сел в поезд, еду. Вышел на станции, не могу понять где я. Сел в следующий поезд, еду. Вышел - не пойму, где я.

На меня паника начинает нападать, ибо я не знаю где, хотя в Новосибирском метро заблудится ну это совсем уже надо поехавшим быть.
В общем, в 4х стенах блуждал, блуждал, кадры пропущены, пришел в себя когда я уже подъезжал к конечной, которая мне и была нужна.

Зашел я в метро в 16:00, вышел в 18:00. Все станции метро можно проехать минут за 40... От Маркса до Заельцовской 27 минут, от Гарина Михайловского до Золотой нивы примерно 9 минут.



Автор - Velasces.
Источник.

Вчера, 12:56 by ЛетягаПросмотров: 844Комментарии: 5
+14

Ключевые слова: Поле бабулька метро

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 14:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (96|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 343
Летяге респект. Значит так, очень много народу гибнет с наушниками в ушах на железнодорожных переходах, переездах, вдоль ж/д путей и так далее. Это довольно-таки страшно, не пользоваться в полной мере своими органами чувств. Ведь глазами мы смотрим, а ушами слушаем окружающий мир, чтобы избежать опасности. Так даже у зверей. Любая последняя серая мышь, если ей сделать микронаушники и приставить к ушам для прослушки мышиных песен, то она их сбросит, чтобы слушать мир и избежать какой-либо угрозы.
Остаётся очень слабая надежда на параллельные миры. Чем старше человек, тем меньше у него миров, в которых он ещё жив. Потому старушка, которая маячила с рюкзаком в одном мире, где парня сбил локомотив наглухо, исчезла в мире, где парень продолжал слушать музыку. Старушка просто умерла во втором мире ещё в молодости в далёком прошлом от лейкоза.
Вероятность не даёт шансов, миры дают шанс. Плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Arhip
Вчера, 14:26
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1899|0)
Публикаций: 89
Комментариев: 1 884
По поводу первой истории - Бабушка, увидев что за ней тащится непонятный мужик, решила что он маньяк.
Она соскочила с путей и, вспомнив свою службу в развед отряде во время войны, оперативно и грамотно замаскировалась.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#3 написал: Летяга
Вчера, 14:58
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12451|-4)
Публикаций: 1 058
Комментариев: 9 716
Ребята, вы чего? Где в истории сказано, что автор по путям шёл? Он шёл вдоль путей. До самих путей там и 30 метров могло быть, и больше, смотря где тропу протоптали. Или грунтовку накатали.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#4 написал: Tigger power
Вчера, 15:02
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2909|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 966
Цитата: Arhip
Бабушка, увидев что за ней тащится непонятный мужик, решила что он маньяк.
Она соскочила с путей

Точно, и наркоман еще, в траве залегла и затаилась, молодец!)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:27
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 127
Комментариев: 6 874
1) бабуля фантом;
2) такой бзик мозга. Плавали, знаем, раз свой подъезд потеряли, не то что станцию laughing
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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