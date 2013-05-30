Два происшествия

Летяга Просмотров: 844 Комментарии: 5 +14 Вчера, 12:56 by

Опоздал на электричку, решил домой идти пешком с дачи, всего 3 остановки, или примерно 17км, иду вдоль железки, по бокам поле и всё, ничего нет, ни дач, ни жилых домов, вообще ничего.Впереди, метрах в 100, плетется бабулька с рюкзаком... Ну плетётся и плетется, не моё это дело. Тут что-то у меня заиграло неинтересное, достал телефон, потыкал песенки, нашёл что-то по душе, поднимаю взгляд, а там никого.Сойти с пути она не могла ибо некуда, да даже если бы и сошла, там ведь гребаное поле, тоннелей тоже нет никаких, отвлёкся я секунд на 10.И еще история со мной уже приключилась - поехал домой с работы на метро, мне необходимо пару станций проехать, пересесть на другую ветку и домой.В общем, зашёл в метро, сел в поезд, еду. Вышел на станции, не могу понять где я. Сел в следующий поезд, еду. Вышел - не пойму, где я.На меня паника начинает нападать, ибо я не знаю где, хотя в Новосибирском метро заблудится ну это совсем уже надо поехавшим быть.В общем, в 4х стенах блуждал, блуждал, кадры пропущены, пришел в себя когда я уже подъезжал к конечной, которая мне и была нужна.Зашел я в метро в 16:00, вышел в 18:00. Все станции метро можно проехать минут за 40... От Маркса до Заельцовской 27 минут, от Гарина Михайловского до Золотой нивы примерно 9 минут.Автор - Velasces.

Ключевые слова: Поле бабулька метро

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