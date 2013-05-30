Подслушано - 10

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Летяга Просмотров: 527 Комментарии: 1 +9 Сегодня, 12:04 by

***Было мне 16 лет. Зима. Дома одна. И вот вечером отключили электричество. Сижу в полной темноте. От нечего делать решила просто полежать на кровати и ждать маму с работы. Тут вспомнила, что не закрыла дверь (мы жили в частном секторе и бывало, что к нам прям в дом заходили всякие незнакомцы). Закрыла дверь, легла на кровать, а сама думаю о том, чтобы не заснуть, иначе мама будет долго стучать, а я не услышу. Глаза начали потихоньку закрываться, и вдруг в комнате раздался мужской голос, как будто выкрик: "Не спи!" Я подскочила и выбежала на улицу в одних носках, страху даже холода не чувствовала. Немного подождав, я всё же заскочила обратно, схватила первую попавшуюся куртку, надела ботинки и пулей вылетела. Гуляла за двором, пока мама не пришла. Не стала ей рассказывать, посчитав, что мне просто показалось. Однако потом я начала слышать стуки в стену, как будто кто-то с улицы стучал. Но маме всё равно ничего не рассказывала, посчитав, что мне никто не поверит. И вот, спустя время, когда я уже училась на первом курсе, мама мне рассказывала, что в доме иногда происходит какая-то паранормальная фигня. Теперь, приезжая к маме в гости, я немного побаиваюсь находиться в этом доме.***Папа у меня пил сильно, ходить нормально не мог - ноги отказывали. Сидим поздно вечером в комнате, гадаем с мачехой на картах. С кухни папа возвращается, встал вдруг посреди комнаты и говорит испуганно, что за спиной у него стоит кто-то. Решили при помощи карт узнать, кто это был. Выпала смерть. Через 4 месяца его убили. С тех пор в квартире просто находиться страшно. Снится он мне очень часто. Карты в руки больше не брала.***Никогда не верила в мистику типа сглаза, порчи, а особенно в то, что нельзя носить, примерять чужие золотые кольца. После смерти сестры два ее золотых кольца оказались у меня. Я носила их до тех пор, пока по случайности не потеряла одно за другим. Но после того, что случилось потом, я начинаю верить в то, что кольца впитывают чужую судьбу. Сейчас в моей жизни происходит ровно то же, что когда-то было и у моей сестры. Конечно, есть какая то своя индивидуальность, но суть событий та же.***Каждый день я выхожу на улицу, иду на работу. Недавно шел домой, было уже темно, и я как обычно зашел в темный и неприятный туннель, к которому уже привык. Было очень тихо, но вдруг я услышал чей-то взволнованный шепот: "Постой, не иди!" Я очень испугался, остановился и осмотрелся. Никого не было. Пока я осматривал туннель в ужасе, услышал громкий грохот снаружи. В ужасе я выглянул и увидел, что снаружи, ровно там, где я стоял, была жуткая груда камней.***Мне тогда лет 5-6 было. Мы с братом в детстве всегда спали в одной комнате, и наши кровати стояли почти напротив друг друга. Моя ближе к двери, а его — к окну. В то время брат уехал отдыхать в летний лагерь. А мне одной как-то некомфортно было. Я просто лежала, пытаясь заснуть. Но уснуть не могла. Вдруг вижу, как к кровати брата подходит мальчик. Со спины прям как мой брат. Я обрадовалась, думала, он действительность пораньше с лагеря вернулся. Даже не подумала, что ночь на дворе, и тихонько позвала его по имени. А он обернулся, и я вижу, что это не мой брат. Такое жуткое страшное лицо с глубокими порезами и жутким издевательским оскалом. Я тогда под одеяло спряталась и еще долго не решалась выглянуть. Через несколько дней вернулся брат с перебинтованной головой. В лагере где-то была территория стройки, и он случайно ударился головой о строительный кран. Иногда теперь думаю, связан ли тот кошмар с происшествием братом. К счастью, больше я это жуткое существо не видела.***Была в гостях на даче, осталась с ночёвкой. Дача не сильно обустроенная была, но молодые ведь, маёвок хочется. Сидим при свечах, пиво пьём, и тут по столу между еды ползёт мышь. Я не то, чтобы мышей боюсь, а была очень удивлена. Во-первых, она была коричневая, а, во-вторых, её наглости. Приезжаю я утром домой, а мама мне рассказывает, лежала она ночью, спала, и посреди ночи проснулась от моего голоса. Говорит, что будто совсем над ухом мой голос услышала: "Мышь". Она перепугалась, мало ли что, не сразу вспомнила, что я на даче, посреди ночи звонить не стала. До этого момента истории о том, что можно услышать голос родного и любимого человека за несколько километров, в разных городах и странах мне казались полной дичью.***Деревня, поздний вечер, катались с подругой по трассе от нечего делать. На улице было уже темно, когда мы возвращались домой. Увидев впереди силуэт мужчины с ребёнком, решили подвезти. Сигналим, они движутся в нашу сторону. И когда они приблизились, мы увидели их одежду, которая была не нашего времени, годов 40-х, голова мужчины была забинтована, и были они какие-то полупрозрачные. Никогда бы не поверил, не увидев своими глазами. Свалили мы ой как быстро. И непонятно, что это было все же.Авторы анонимны.

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