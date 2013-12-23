Провал во времени

Летяга Просмотров: 42 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:41 by

С моим коллегой по работе Олегом произошел довольно удивительный случай, возможно, связанный с так называемым провалом во времени, о котором всё часто пишут фантастические романы и снимают фильмы про так называемых попаданцев. Большинство коллег сомневается в правдивости этой истории, считают, что это всего лишь плод его разыгравшегося воображения. Впрочем, каждый имеет право верить, или не верить, но дело было так.Как-то раз пасмурной осенью после выходных Олег не пришел к началу рабочего дня, задержался где-то, при этом никого заранее не предупредив. А это было совершенно на него не похоже, поскольку за годы работы в компании зарекомендовал себя человеком серьёзным, ответственным, до этого случая, да и после него, ни в каких глупостях замечен не был. Поэтому его отсутствие сразу оказалось в центре нашего внимания. Его рабочее место пустовало весьма продолжительное время. В итоге потеряшка приехал на два часа позже.Конечно, с ним несколько раз пытались созвониться, выяснить причину, но безуспешно, номер абонента был недоступен. При этом звонки вообще не проходили, словно такого номера в природе не существовало, в динамике висела абсолютная тишина, привычный женских голос программы оператора даже дежурные фразы не произносил.Спустя часа полтора, наконец-то сам позвонил в офис, извинился за опоздание, сказал, что проспал. Однако потом, во время обеденного перерыва, рассказал нам совершенно другую версию. При этом сразу на полном серьёзе заявил, что с ним случилось что-то странное, невероятное, и логичного объяснения произошедшему нет.С его слов получается такая картина. Накануне днём отдыхал со своей подругой у неё дома в пригороде, там же и заночевал. А посёлок находится в тридцати километрах от города. Олег и раньше там неоднократно бывал, ночевал, весь путь хорошо ему знаком.Для того, чтобы вовремя приехать на работу, встал по будильнику в шесть часов утра. Разогрел машину, перед выездом выпил приготовленный подругой кофе с эклером, и выехал за ворота. Часы на панели показывали 6.50. Намеренно зафиксировал. Думал, как раз времени полно, чтобы спокойно, неспешно доехать до работы, не опасаясь попасть в утренние пробки.На дворе середина осени. Ещё толком не рассвело, лиловые утренние сумерки только начинали редеть.От поселка до трассы три километра по грунтовой дороге, которая в одном месте проходит по дну небольшой низины. Подъехал к спуску, и в свете фар стало видно, как под ним над землей стелется белый туман, не то чтобы сильно густой, но и не прозрачный. Сбросив скорость, въехал в эту белесую дымку и так потихоньку некоторое время ехал до трассы. Когда въехал в туман, замолчало радио. Попробовал настроить волну, бесполезно, в эфире было пусто. С досадой подумал, что магнитола сломалась.Пришлось ехать в тишине. За окнами всё время было тускло, сумрачно, небесное светило совершенно не торопилось просыпаться. А потом вмиг туман рассеялся, и вдруг как-то резко стало светло. Удивился. Ничего себе, как это солнце так быстро взошло. Выезд на трассу показался. Ожил радиоэфир.Олег бросил взгляд на часы, чтобы узнать время, и сначала недоуменно, а потом с шоком осознал, что критически опоздал на работу. Часы показывали 9.30. Но ведь этого не может быть. От дома в посёлке до трассы почитай рукой подать, максимум пятнадцать минут самой небыстрой езды. А он их преодолевал целых два с половиной часа!Автор - Павлов-Сибиряк, по истории, которой поделился читатель с ником И. Лайнер.

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