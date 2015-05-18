Пропавшие ленточки

Летяга Просмотров: 407 Комментарии: 1 +7 Вчера, 21:54 by

Я как-то собирал коряги в лесу для террариумов. Некоторые коряги я брал с собой, а "интересные" помечал красной ленточкой, чтобы на обратном пути забрать можно было.По лесу прошёлся, собрал интересности всякие и пошёл обратно. Встречал каждый кустик, пока шёл, каждое дерево, даже место, которое облюбовал дятел я встретил. Однако красных лент, которые завязывал на деревяшках, я не встретил. Можно подумать, что кто-то ушлый моей помощью воспользовался и забрал их себе, однако я повязал одну ленту на ветку одного мёртвого дерева. Оно стояло в овраге. Думал спилить попозже.Плюнул я на эти ленты, не стал их искать, пошёл к тому дереву, потому что не заметить его было трудно. Вот тут самое интересное. Либо я дохера тупой и мне в лес соваться не стоит, либо... хорошо, что целым из леса выбрался. Дерева-то не было.Овраг есть, поваленные деревья рядом тоже есть, а серого дуба нет. Огромного дуба просто не было. Хорошо, что я быстро из леса вышел, так бы и заплутал.Лес вообще неглубокий был. Рядом коттеджи находились. У окраины посёлка, в общем. И люди там никогда не терялись. Пожаров не было. И тут вот такое вот. Год назад это было.Автор - UbikMost.

Ключевые слова: Лес коряги ленты дуб дерево пропажа

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