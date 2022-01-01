Сон? Явь? А все равно расскажу ей

Летяга Просмотров: 53 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:47 by

Работа у меня была сменная, ночью сделав все свои дела, можно было прикорнуть подремать на час-полтора, что мы частенько и делали.Только я донесла голову до подушки - звонок телефона. И вот тут - то ли сон, то ли морок, то ли и в правду так было - затрудняюсь дать какой-то определенный ответ.Голос из трубки моей дочери- Мам, тут с тобой поговорить хотят, подожди.И.... звучит голос моего давнего друга, который буквально месяц назад погиб в автокатастрофе. Знала я его очень давно, мало того - приятельствовали семьями.Как же я испугалась за дочь....- Андрей, ты же.... А девочка моя где? (знаю же, что он уже не живой, и как моя дочь с ним как-то связана?)- Не волнуйся, с ней все хорошо. Только выслушай меня - передай моей жене, чтобы больше никаких посылок мне не передавала.- А ты-то как? Как там?- Сейчас все нормально, были небольшие проблемы с жильем, но сейчас все наладилось. А за дочь не переживай, все с ней хорошо.Вот никогда так четко сны не запоминались, да и сон ли это был? А этот запомнился прямо дословно.Буквально через день встретила его жену. Хоть и жили на одной улице, но как-то не пересекались, а тут как будто вынесло нас навстречу друг другу. Еще шла и думала - передать то свое видение или нет?Да ведь просил, как тут не сказать? Остановились, обменятся новостями, ну и рассказала ей то, что услышала от него. Расплакалась.... Говорит, в эту ночь у нее коккер-спаниель умер, хоть и не болел, а накануне она в церковь ходила, хоть он и не крещеный был, но свечки она регулярно ставила. Что же считать подарком?По поводу жилья тоже все выяснили - она только что поставила памятник и оградку сделали.Прошло уже около десятка лет, а каждый раз, как встретимся, она вспоминает тот случай и говорит, что сердится на него - почему к ней ни разу не пришел, а все через посторонних передает? И соседка ей что-то говорила об этом, и еще одна знакомая привет передавала от него, и вот я свой сон-видение рассказала, а ей ни разу не привиделся.Автор - zapolehka.

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