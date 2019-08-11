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Истории из жизни

Третий в палате

Ноябрь 2020 года. Папа лежал в больницах третью неделю. За это время его успели перевезти из одной больницы, которую перепрофилировали под ковид-госпиталь, в другую.
В первую больницу он поступил с проблемами с животом. В нашем городе есть несколько больниц, про которые говорят «туда везут умирать», эта больница была одной из них.
Примерно неделю-полторы он лежал в палате, где дико продувало окно. Папа просил пригласить мастера или хотя бы дать ему инструмент, он бы починил сам. На что ему отвечали «это палата для моржей, лежите так».
Когда первую больницу перепрофилировали, пациентов перевозили в другую больницу на скорой, там его заразили ковидом, и во вторую он поступил уже в отделение обсервации.

Прошла ещё неделя, ему становилось то лучше, то хуже, так наступило 13 ноября. Папа то говорил, что скоро умрет, то собирался выписываться, и рассказал, что сегодня в его палате умер мужчина. Я этому не придала особого значения, мало ли в больницах людей умирает.
На следующий день, 14 ноября, вечером мы как обычно созвонились, и наш разговор начался с того, что сегодня в палате умер второй мужчина (всего, вместе с папой, их было трое), попросил купить ему обувь на выписку и сказал, что чувствует себя лучше. Двухчасовой разговор сюда расписывать не буду, но он все время говорил, чтоб я берегла себя и дочь, и что на Новый год он хочет уехать в деревню.
15 ноября, вечером я также ждала его звонка, но вместо этого, приехала мама и сказала, что папы больше нет. Тогда я уже задумалась, что он был третьим и последним в этой палате.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:07
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 16:07 by Бабушка ЛераПросмотров: 698Комментарии: 14
+2

Ключевые слова: Больница отец смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Фингал
Вчера, 16:19
+2
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 164
непонятно в чем мистика

....медицина не всесильна. Никак нельзя сказать, что раненые у нас мерли, как мухи, это будет в корне неправильная формулировка, но все же случалось частенько. (с)
Зарегистрирован: 11.08.2019
#2 написал: Мирная
Вчера, 16:39
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Не вижу никакой мистики. Смертность шкалит, да и никто не бессмертен. А тут и намёков от отца никаких не было, вы всё сами додумали
Зарегистрирован: 29.12.2021
#3 написал: Nlo
Вчера, 17:02
+3
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 794
Боюсь, дело не в палате. В советское время, когда нужно было, чтоб человек побыстрее "ушёл" его клали в реанимацию в дурке, где могли "случайно" оставить на сквозняке в коридоре.
Теперь вот такие "случайности" у многих(( дома больше шансов выжить.
Жаль очень вашу семью((
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#4 написал: Irisska0509
Вчера, 18:26
+5
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 183
Мистика не мистика, а родного человека уже не вернуть. Мои глубочайшие соболезнования автору истории. Пускай Ваш отец станет ангелом-хранителем для Вас и помогает Вам оттуда.
Зарегистрирован: 19.06.2011
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:47
+1
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Публикаций: 126
Комментариев: 6 845
Царствие небесное вашему отцу.
Цитата: Мирная
Не вижу никакой мистики. Смертность шкалит, да и никто не бессмертен. А тут и намёков от отца никаких не было, вы всё сами додумали

И снов не видела, и жуткой, вселенской тоски не испытала.
Может просто человек нечувствительный
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#6 написал: Бабушка Лера
Вчера, 19:01
0
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Публикаций: 3
Комментариев: 7
Цитата: Фингал
непонятно в чем мистика

....медицина не всесильна. Никак нельзя сказать, что раненые у нас мерли, как мухи, это будет в корне неправильная формулировка, но все же случалось частенько. (с)

Написала же в самом начале , что мистики нет, описываю жизненные реалии.

Цитата: Irisska0509
Мистика не мистика, а родного человека уже не вернуть. Мои глубочайшие соболезнования автору истории. Пускай Ваш отец станет ангелом-хранителем для Вас и помогает Вам оттуда.

Спасибо большое!

Цитата: зелёное яблочко
Царствие небесное вашему отцу.
Цитата: Мирная
Не вижу никакой мистики. Смертность шкалит, да и никто не бессмертен. А тут и намёков от отца никаких не было, вы всё сами додумали

И снов не видела, и жуткой, вселенской тоски не испытала.
Может просто человек нечувствительный

Спасибо.
Снов я действительно не видела на тот момент, а через полгода видела, о нем в прошлой истории.
Тоска была когда только положили папу в больницу, ранее такого не было, когда кого-то госпитализировали.
По поводу «жуткой и вселенской» - просто не вижу смысла здесь изливать душу; идёт второй год, никто не отменял слез и ежедневных воспоминаний о нем.
О чувствительности - по роду профессии не могу быть слишком чувствительной. Работаю в УИС.
Зарегистрирован: 5.09.2020
#7 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:27
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 845
Цитата: Бабушка Лера
Тоска была когда только положили папу в больницу, ранее такого не было, когда кого-то госпитализировали.

Воот! Я об этом
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#8 написал: верю-не верю
Вчера, 20:24
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Публикаций: 5
Комментариев: 1 476
Очень грустно читать, соболезную. У меня папу так "залечили" или "оздоровили" в профилактории. Поэтому понимаю и сочувствую. Правильно, что поделились.++ +
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
#9 написал: Бабушка Лера
Вчера, 20:44
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Публикаций: 3
Комментариев: 7
Цитата: верю-не верю
Очень грустно читать, соболезную. У меня папу так "залечили" или "оздоровили" в профилактории. Поэтому понимаю и сочувствую. Правильно, что поделились.++ +

Огромное Вам спасибо. Взаимно.
Я когда писала эту историю, так и думала, что будут комментарии о том, что здесь нет мистики, но сайт ведь о страшных историях, а «страшное», не всегда равно «мистическое».
Зарегистрирован: 5.09.2020
#10 написал: Estellan
Вчера, 22:57
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Публикаций: 259
Комментариев: 2 936
Цитата: Бабушка Лера
Я когда писала эту историю, так и думала, что будут комментарии о том, что здесь нет мистики, но сайт ведь о страшных историях, а «страшное», не всегда равно «мистическое».

Вы правила точно читали?
Поблажек больше не будет.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#11 написал: Бабушка Лера
Вчера, 23:10
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Публикаций: 3
Комментариев: 7
Цитата: Estellan
Цитата: Бабушка Лера
Я когда писала эту историю, так и думала, что будут комментарии о том, что здесь нет мистики, но сайт ведь о страшных историях, а «страшное», не всегда равно «мистическое».

Вы правила точно читали?
Поблажек больше не будет.

Нет, не читала. Сейчас прочитаю, спасибо.
Зарегистрирован: 5.09.2020
#12 написал: Гюльнара
Сегодня, 07:49
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Как нет мистики? Это один из основополагающих законов мистического - " где двое, там третьего жди".
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#13 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 12:21
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Как-то тоже не вижу мистики, а если б их было четверо, то четвертый типа выжил бы? а если б он выписался раньше, то не умер бы?..
Папу очень жаль, всегда тяжело читать истории про потерю близких. Соболезную(
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#14 написал: Бабушка Лера
Сегодня, 12:24
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Комментариев: 7
Цитата: Гюльнара
Как нет мистики? Это один из основополагающих законов мистического - " где двое, там третьего жди".

Кстати, о покойниках действительно такое слышала, ещё от прабабушки. Когда кто-то умирал, она говорила: «ещё два будет».
Зарегистрирован: 5.09.2020
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