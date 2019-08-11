Третий в палате

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Бабушка Лера Просмотров: 698 Комментарии: 14 +2 Вчера, 16:07 by

Ноябрь 2020 года. Папа лежал в больницах третью неделю. За это время его успели перевезти из одной больницы, которую перепрофилировали под ковид-госпиталь, в другую.В первую больницу он поступил с проблемами с животом. В нашем городе есть несколько больниц, про которые говорят «туда везут умирать», эта больница была одной из них.Примерно неделю-полторы он лежал в палате, где дико продувало окно. Папа просил пригласить мастера или хотя бы дать ему инструмент, он бы починил сам. На что ему отвечали «это палата для моржей, лежите так».Когда первую больницу перепрофилировали, пациентов перевозили в другую больницу на скорой, там его заразили ковидом, и во вторую он поступил уже в отделение обсервации.Прошла ещё неделя, ему становилось то лучше, то хуже, так наступило 13 ноября. Папа то говорил, что скоро умрет, то собирался выписываться, и рассказал, что сегодня в его палате умер мужчина. Я этому не придала особого значения, мало ли в больницах людей умирает.На следующий день, 14 ноября, вечером мы как обычно созвонились, и наш разговор начался с того, что сегодня в палате умер второй мужчина (всего, вместе с папой, их было трое), попросил купить ему обувь на выписку и сказал, что чувствует себя лучше. Двухчасовой разговор сюда расписывать не буду, но он все время говорил, чтоб я берегла себя и дочь, и что на Новый год он хочет уехать в деревню.15 ноября, вечером я также ждала его звонка, но вместо этого, приехала мама и сказала, что папы больше нет. Тогда я уже задумалась, что он был третьим и последним в этой палате.

Ключевые слова: Больница отец смерть авторская история

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