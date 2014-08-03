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Истории из жизни

Слушай, смотри и улавливай знаки вокруг

Супругу в отпуск с ребёнком в Ярославль отвёз (точнее, она отвезла, под моим чутким руководством). Она у меня начинающий водитель. Уговорил машину её на время отпуска в Ярике оставить, чтоб на дачу ездила тёщину, ну, и опыта набралась... Сама... А то, её, видите ли, бесит, когда я под руку говорить начинаю об её ошибках на дороге. Так пускай, думаю, опыта набирается.

ак вот, вчера после работы делать нечего, киношку в Ю-Тубе набрал старую советскую, "Экипаж" называется... Про самолёт, если кто помнит.

И вот в конце фильма, когда пилоты уже приземлились, у самолёта хвост оторвался, и они там орут: "Тормози!!!" - "Не тормозится!" И тут мне будто в башку что-то стукнуло. Вспомнил, что жена у меня никогда не обращает внимания (начинающая водила, что взять-то) на возникающие сигналы на панельке приборов, будь то чек, мало бензина, фонарики забыла выключить, и т.д. Хотя и водит неплохо, но есть у неё такой "пунктик"...

Решил ей позвонить, как оказалось, вовремя: она собралась на дачу с ребёнком поехать, только в машину села. Ну, я у неё вежливо и спрашиваю, ничего, мол, подозрительного не светится на панельке? Она отвечает, что нет, только какая-то надпись "BRAKE" (невыключенный ручник, или мало жидкости в тормозной системе).

Я ей говорю проверить ручник - всё норм, после прошу нажать педаль тормоза. Она говорит, что очень легко нажимается, раньше такого не было, так удобненько стало.

Ну, в общем, наорал я на неё громко, попросил заглушить машину и ехать на дачу на автобусе. Как оказалось, шланг порвался (или стерся), жидкость тормозная вся и ушла.

ПыСы: Фильмец в тему посмотрел и вовремя. И, мужики, контролируйте своих близких и за рулем будьте повнимательнее!


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Сегодня, 08:18 by ЛетягаПросмотров: 680Комментарии: 6
+13

Ключевые слова: Машина знаки тормоза проверка

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 08:29
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12339|-4)
Публикаций: 1 021
Комментариев: 9 655
Коммент с Источника:
100roz.
У меня наоборот было. У моей жены попа чувствительная очень. Мне она один раз так жизнь, наверное, спасла. Я собирался на дальняк, а опыта совсем не было (6 месяцев за рулём), сел в машину, а жена звонит и говорит, чтобы я посмотрел, нет ли где течи. Посмотрел, а тормозной бочек лопнул по шву. Индикации почему-то не было на приборке. Машина была годовалый японский внедорожник. Хз как почуяла! Но она у меня с опытом.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 09:10
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2882|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 886
Вот точно слушать и смотреть постоянно нужно, как то на работе, давно уже это было, мне коллега рассказала, что сосед умер внезапно, ходил в поликлиннику там говорили орз, температура 37, ничего страшного. Сосед "сгорел" за 3, 4 дня. Молодой. У меня муж в то время в Красноярске работал и на днях жаловался на недомогание, вялость я звоню ему и гоню к врачу срочно, прямо торкнуло меня. Сходил, говорит пневмония, еще немного и кирдык врач обещал.
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:56
+1
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Публикаций: 23
Комментариев: 2 273
Знаков не будет, если энергия по нулям.
Значит так, конечно, после работы набрал в ютубе киношку... . После работы - это уже вечером. Без сомнений, можно и после ночной смены кино смотреть, только хватит духа не до времени сюжета, когда отваливается хвост. Конечно, ночные работы бывают, когда и спать дают, только платить на подобных работах не будут, или будут, но на машину не хватит.
Второй момент, жена, значит, поехала вечером на дачу. Это, приблизительно, с двадцати часов, да ещё после звонка бросила затею ехать на машине и поехала на автобусе. Женщины встречаются сами себе на уме, не без этого. Только с ребёнком ехать вечером на ночь... . Мне кажется, что благоразумнее было поехать утром.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: Tengu
Сегодня, 13:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (68|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 259
Да)) Хорошая история. Вот вам и «тормози!!».
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#5 написал: NEMO 1
Сегодня, 18:03
0
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Репутация: (270|0)
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История хорошая, хорошая тем, что положительно закончилась. А в жизни много разных вариантов бывает))), ой как бывает.... Всегда бы так всё заканчивалось!
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#6 написал: Скарм
Сегодня, 19:16
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Репутация: (77|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 542
Ангел-хранитель у человека хороший. Вовремя сработал и знак дал.
++++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
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