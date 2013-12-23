Подборка комментариев

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Летяга Просмотров: 113 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 14:30 by

Я в институте работал сторожем в отделе охраны. Как-то целый месяц дежурил по ночам в новой поликлинике, ее еще не открыли для посетителей. Со мной дежурили бабульки-вахтеры, которые там и днем находятся. И вот одна как-то полночи рассказывала по домовых в деревне. Все очень правдоподобно. Много раз спасали от угара или пожара. К ним в деревне очень серьезно относятся. И напоследок рассказала случай, как у одной женщины умер муж, и та осталась с 2-мя детьми. Она сошла с ума от горя и на 9 дней пошла с детьми на кладбище. В декабре! И осталась лежать на могиле. Сама замерзла, старшая дочь лишилась ног, а младший 4-х летний рассказал, что какой-то огонек прилетел и грел его. Утром хватились родственники, прибежали туда, а малыш сидит на голой земле с растаявшем снегом и совершенно не замерз. Я сначала скептически усмехнулся, а потом сообразил, что я знаю этих брата с сестрой. Она на протезах ходила в школу. Ну поболтали, чай попили и пошел на свое место у входа. А новое, только сданное здание... Там что то затрещит, тут плитка упадет... А через пару дежурств пошел вечером проверять все двери, а из подвала какой-то вой.. Сука, струхнул аж. Но оставлять так еще страшнее. И нашел пьяного слесаря, которого кореша забыли. Он еще больше перепугался при виде меня с трубой в руке )))***Ох, у меня в 90-х чудил. Тоже друзья боялись ночевать, ощущение взгляда в пустой комнате, звук капель в углу. Подойдешь - нет звука.Только отойдешь - и опять кап-кап-кап. Подойдешь, стоишь доооолго, опять ничего. Самый трэш для меня был, когда после НГ разбирала ёлку. И меня позвала мама с кухни. Я кричу через всю квартиру:- Ща!...И покрываюсь липким потом. Потому что мама год как умерла, а дома никого нет. Оделась и ушла к друзьям ночевать тут же. Когда вернулась, со стеллажей в коридоре были сброшены все книги. Стеллажи открытые, до самого потолка. Книг много. Котейка ленивый и жирный, никогда б в силу своего характера не стал этого делать. Да и физически заколебался б столько книг скинуть. Ну и шкафы хлопали, падали, посуда падала из них. Электроника вся сгорала дружно друг за другом. Лампы взрывались. А потом я завела мужика и всё прошло само собой. А через полгода мы уехали. Не знаю, как там дела у новых хозяев квартиры.***У меня кот умер году в 2010, отнёс за дом, похоронил, через пару дней прихожу с работы, открываю входную дверь и слышу топот кошачьих лап на кухню, как он всегда делал, любил пожрать без меры. Немного серанул. Потом понял, что нефиг бояться, кот нас любил же.***Два года назад умерла кошка. На даче ушла и не вернулась. Она была уже старая (18 лет), и несколько дней было понятно, к чему идёт. В тот вечер, когда ушла, я уже спать легла, и было ощущение, что кто-то невидимый запрыгнул на кровать, полежал, потом ушёл. Я так и поняла, что прощаться приходила.***Прочитал про капли и тоже вспомнил историю: несколько лет назад у меня умер друг, далеко от дома, мать его ездила на опознание и в итоге там его кремировали и домой она привезла прах, который решили захоронить рядом с его дедом, что в общем-то и сделали. Я тогда был в отъезде, на похоронах не присутствовал, однако, когда родственники раздавали вещи погибшего - мне досталась его игрушка из детства, которую где-то там нашли в коробке со всякой мелочевкой его, ну я её дома на полку поставил и поминал его периодически, когда взглядом на эту игрушку натыкался...И вот, проходит чуть больше месяца и умирает его бабушка, её решают тоже похоронить рядом с дедушкой, но возникает проблема: там, где дед лежит - с одной стороны прах внука закопан, а с другой дерево растёт и целую могилу там вырыть не получится. В общем родственники решили урну с прахом выкопать и перезакопать под деревом, а бабушку на месте внука похоронить... И я уж не знаю, почему они не обратились к тем, кто этим занимается, так скажем, профессионально, но в итоге попросили об этом меня, мужа сестры этого друга и ещё одного парня. Отказать мы не смогли, всё-таки горе у людей и в итоге прах перезахоронили...И вот с этого момента началась дичь. Жил я тогда один совсем, даже животин никаких не было, т.к. работы была с разъездами связана. Ложусь я как-то ночью спать, глаза закрыл, настроился и вдруг слышу: кап... кап... кап...Как будто с потолка вода капает, ну я встал, свет включил, осмотрел весь угол в комнате, от куда звуки были, т.к. печальный опыт затопления соседями уже имел, но ничего не обнаружил. Пожал плечами, свет выключил и лег. Лежу и снова капли слышу. Опять встал, свет включил, снова в то место подошёл и тут до меня доходит, что капли капают, только когда свет выключен и я в этот угол не смотрю... Поднимаю глаза и натыкаюсь взглядом на ту самую игрушку... И вот тут у меня такой нехороший холодок по спине пробежал. Я быстренько в постель вернулся, но уснуть той ночью ещё долго не мог. И такая фигня с каплями дня 4-5 продолжалась, а потом приснился мне сон, будто я дома у себя и вдруг стук в дверь, я открываю, а там этот друг стоит. Ну я без задней мысли его впускаю, он проходит, садится на диван, я начинаю суетиться, чай ему предлагаю, что-то спрашиваю и тут до меня доходит. И я такой:"[имя друга], ты же умер", а он сидит, молчит и взгляд с той игрушки не отводит. Короче проснулся я в поту холодном, игрушку в этот же день на кладбище отвёз и на могиле у него оставил. С тех пор капли прекратились, а если во сне его и видел, то там уже жуткого ничего не было.А ещё задолго до этого был другой случай жутковатый, жил я тогда с теперь уже бывшей девушкой в квартире её отца. В квартире была железная дверь, какие ещё в 90-х ставили, с обивкой внутри и было на ней два замка - один открывается только ключом, хоть изнутри, хоть снаружи, а другой по типу щеколды - открывается/закрывается только изнутри, с наружной стороны даже замочной скважины никакой нет. Если мы были дома, то закрывались всегда как раз на него. Забыть закрыть дверь просто не получится, потому что она тогда сразу же под своим весом распахивалась на полную.И вот как-то утром просыпаюсь я значит от того, что мне капец как холодно. Девушка рядом лежит, спит. Я начал пытаться в одеяло закутаться посильнее, ворочаться всяко, в итоге её этим ворочаньем разбудил. Лежим мы значит такие полусонные, замёрзшие, парой фраз обменялись, обнялись, вроде как собрались дальше спать и тут вдруг за стенкой, в ванной просто водяные краны оба открываются на всю и вода хлещет во всю. Мы в шоке, сон как рукой сняло. Я встаю, чтобы пойти в ванну, посмотреть, что случилось, выхожу в коридор и вижу, что у нас дверь входная на распашку. Вот тогда мы знатно охренели.Было ещё в моей жизни несколько моментов необъяснимых, но эти - самые яркие)***О, мы с мужем в такой квартире жили. Два взрослых человека боялись ночью в туалет сходить. Постоянно было ощущение, что тебе кто-то в затылок смотрит со злостью. Муж, пока один там жил, чуть не спился, боялся засыпать. Друзья над нами ржали, что мы два мнительных придурка. А как-то один из них (друзей) на ночь у нас остался и сидел ночью за компом, пока мы спали. Утром сказал, что не мог в наушниках сидеть, было ощущение что кто-то за спиной стоит, полночи озирался. Уже лет 7 живём в другой квартире и такой фигни больше нет.***Мы тоже с мужем в такой квартире жили, только был не злой взгляд, а ощущение взрослого мужчины грустного. В углу слышно было, как он безисходно вздыхает.. у холодильника силуэт муж видел, телек включался на канале ссср или как то так, причём очень громко ночью ..короче мы бежали без оглядки, хотя дом был новый, в оживленном крутом районе...***У меня тоже домовые шалили постоянно, я даже пост пилил, скопирую сюда.У меня на старой квартире, где я жил с родителями, был домовой - ба-а-альшой шутник! Мне, правда, было как-то не до смеха, особенно когда я лет в 10 дома один вечером оставался. Сидишь, читаешь, никого не трогаешь, тут - дзинь-дзинь-дзинь на кухне, как будто ложкой по ложке стучат. Идёшь на кухню - нет никаких ложек, все ложки в ящике. Только выходишь - дзинь-дзинь-дзинь. Из ящика, сука! Открываешь ящик - ножи, открывашки, ложки. Ну конечно, что там ещё может лежать? Вот только звенят какого хера - непонятно. Тараканов нету, мышей тоже...Потом хренак - звук как от стопки тарелок. Иду на кухню, смотрю в шкаф над мойкой, - стоят тарелки в длинном лотке, наклонены налево. Через полчаса - хренак опять. Иду, смотрю, - все тарелки в лотке завалены направо. Нажимаю с силой на крайнюю тарелку, тарелки дружно наклоняются в другую сторону. Ну да, звук определённо тот самый. И сами они так сдвинутся не могут... И вот так не каждый вечер, конечно, но раз в неделю стабильно.Потом много лет вообще ничего не было, забыл уже про все эти свистопляски. А году в 2008 опять началось. Сидишь дома, вышел из комнаты - грохот. Заходишь - блок питания, лежавший на столе, валяется на полу посередине комнаты. Проходишь в ванну мимо вешалки - шапки сверху лежат. Помылся, выходишь - шапки на полу. Зашибись!Потом завёл кота. На вторую неделю кот, валявшийся на полу, резко стартанул с места и начал за кем-то гоняться по всей квартире, пока не "загнал" под шкаф. Полчаса перед шкафом сидел и шипел, я гляжу - ну ясен пень там пусто :). Потом ещё пару раз вещи со своих мест летали, кот в это время на кухне глаза таращил. А апогей наступил, когда я с котом пошёл на балкон покурить (балкон в другой комнате), а когда вернулся - обнаружил платяной шкаф нараспашку (нужно уточнять, что за 20 лет до этого он самопроизвольно не открывался?). И всё, как отрезало! Больше ни шороха, ни звука. Так я и не понял, что домовой хотел всем этим сказать, но по ходу он свалил от такой жизни в Нарнию! А ещё через пару лет я оттуда съехал нахрен. Сменил три съёмных квартиры, везде было по-разному, но такой жопы не было нигде...З.Ы. И вот из последнего: где-то с месяц назад сижу на кухне, за спиной играет блутусная колонка, стоящая на хлебнице на столе (а я ем за другим столом). Включаю "Лицей - Осень" (в последние две недели часто слушал), колонка с прилетает мне в спину! Упасть с хлебницы она может только на стол, а тут метр пролетела. Намёк понял, больше эту песню не включаю :). Пёс, лежавший в ногах, кажется ещё больше моего офигел :) (кота нет давно...).

Ключевые слова: Домовой странные звуки квартира кот

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