Хозяин кладбища

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:53

vikki z Просмотров: 293 Комментарии: 5 +1 Сегодня, 12:53 by

У одной женщины умер муж. Она осталась вдовой еще в среднем возрасте. И такая тоска на неё нашла, что часто стала ходить на кладбище. Через день, иногда и каждый день. Могла прийти утром или вечером. А дело происходило в деревне. Однажды она пошла днём снова на кладбище и почувствовала, что сзади неё стоит незнакомый мужчина. Деревенька небольшая в Беломорском районе, все друг друга знают. Ну подумала, что кто-то приезжий пришёл навестить родственников. Женщина поправила цветы и уже собиралась уходить. Но что-то заставило её оглянуться. И от неожиданности опешила. Тот самый мужчина гнался за ней с палкой и кричал: "Пошла вон отсюда, надоела уже ходить! Нечего тебе ещё тут делать!" Она бежала с кладбища как молодая спортсменка, не оглядываясь. Добежала до местного единственного магазина на перекрёстке. Глаза испуганные, сердце стучит. Она тогда очень испугалась. Стала рассказывать, но многие подумали, мало ли пьяный человек.С тех пор она на кладбище ходила только в дни, в которые положено ходить на Троицу или Раданицу. Но так как никто этого мужчину не видел, кроме женщины, жители решили, что это хозяин кладбища. А сама эта женщина дожила до глубокого возраста и свихнулась под старость лет. Последний год летом ходила в шубе и тем же летом ушла в лес и пропала. Её искали спасатели, но не нашли. Может в болоте утонула, может зверь попался. И до сих пор говорят в деревне, что бродит её неупокоенная душа.

Ключевые слова: Кладбище женщина авторская история

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