Хозяин кладбищаУ одной женщины умер муж. Она осталась вдовой еще в среднем возрасте. И такая тоска на неё нашла, что часто стала ходить на кладбище. Через день, иногда и каждый день. Могла прийти утром или вечером. А дело происходило в деревне. Однажды она пошла днём снова на кладбище и почувствовала, что сзади неё стоит незнакомый мужчина. Деревенька небольшая в Беломорском районе, все друг друга знают. Ну подумала, что кто-то приезжий пришёл навестить родственников. Женщина поправила цветы и уже собиралась уходить. Но что-то заставило её оглянуться. И от неожиданности опешила. Тот самый мужчина гнался за ней с палкой и кричал: "Пошла вон отсюда, надоела уже ходить! Нечего тебе ещё тут делать!" Она бежала с кладбища как молодая спортсменка, не оглядываясь. Добежала до местного единственного магазина на перекрёстке. Глаза испуганные, сердце стучит. Она тогда очень испугалась. Стала рассказывать, но многие подумали, мало ли пьяный человек.
С тех пор она на кладбище ходила только в дни, в которые положено ходить на Троицу или Раданицу. Но так как никто этого мужчину не видел, кроме женщины, жители решили, что это хозяин кладбища. А сама эта женщина дожила до глубокого возраста и свихнулась под старость лет. Последний год летом ходила в шубе и тем же летом ушла в лес и пропала. Её искали спасатели, но не нашли. Может в болоте утонула, может зверь попался. И до сих пор говорят в деревне, что бродит её неупокоенная душа.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:53
Сегодня, 12:53 by vikki zПросмотров: 293Комментарии: 5
Ключевые слова: Кладбище женщина авторская история