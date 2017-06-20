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Истории из жизни

Хозяин кладбища

У одной женщины умер муж. Она осталась вдовой еще в среднем возрасте. И такая тоска на неё нашла, что часто стала ходить на кладбище. Через день, иногда и каждый день. Могла прийти утром или вечером. А дело происходило в деревне. Однажды она пошла днём снова на кладбище и почувствовала, что сзади неё стоит незнакомый мужчина. Деревенька небольшая в Беломорском районе, все друг друга знают. Ну подумала, что кто-то приезжий пришёл навестить родственников. Женщина поправила цветы и уже собиралась уходить. Но что-то заставило её оглянуться. И от неожиданности опешила. Тот самый мужчина гнался за ней с палкой и кричал: "Пошла вон отсюда, надоела уже ходить! Нечего тебе ещё тут делать!" Она бежала с кладбища как молодая спортсменка, не оглядываясь. Добежала до местного единственного магазина на перекрёстке. Глаза испуганные, сердце стучит. Она тогда очень испугалась. Стала рассказывать, но многие подумали, мало ли пьяный человек.

С тех пор она на кладбище ходила только в дни, в которые положено ходить на Троицу или Раданицу. Но так как никто этого мужчину не видел, кроме женщины, жители решили, что это хозяин кладбища. А сама эта женщина дожила до глубокого возраста и свихнулась под старость лет. Последний год летом ходила в шубе и тем же летом ушла в лес и пропала. Её искали спасатели, но не нашли. Может в болоте утонула, может зверь попался. И до сих пор говорят в деревне, что бродит её неупокоенная душа.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:53
Сегодня, 12:53 by vikki zПросмотров: 293Комментарии: 5
+1

Ключевые слова: Кладбище женщина авторская история

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Сегодня, 13:06
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Комментариев: 71
не время было...вот и прогнали.
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Связист
Сегодня, 13:18
+1
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С тех пор она на кладбище ходила только в дни, в которые положено ходить на Троицу или Раданицу

А в другие дни НЕПОЛОЖЕНО?
Зарегистрирован: 26.12.2018
#3 написал: lubov85
Сегодня, 13:21
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В шубах многие ходят, под старость. Говорят кости мерзнут, даже летом.
Зарегистрирован: 22.01.2021
#4 написал: NEMO 1
Сегодня, 14:07
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По своему интересная история, женщину жаль....
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#5 написал: Jako tako
Сегодня, 14:46
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Нет, ну это уже слишком. Даже призраки могут быть бесчеловечными smile
Можно было как-то более тактично ей об этом сообщить, отправить мужа во снах, например.
Короче, бедная женщина.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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