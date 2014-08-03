Ещё немного странных/криповых историй с реддита

Летяга Просмотров: 634 Комментарии: 8 +12 Вчера, 08:05 by

На реддите время от времени поднимают тему странных/необъяснимых событий, с которыми местные пользователи сталкивались. Вот небольшая порция свежатинки:Меня послали в Ирак и там мы жили в бывшей тюрьме в Багдаде. По ночам мы слышали и видели странные вещи. На нашей базе в то время были только взрослые солдаты, но мы иногда слышали детские голоса, доносившиеся из глубины тюрьмы. Когда мы зашли глубже внутрь, чтобы проверить, что же там происходит, то нашли там лишь пустую комнату с обрушившейся крышей. Детей там не было, но мы нашли детские книжки, игрушки и одежду. Всё выглядело так, как будто бы к этим вещам уже долгое время никто не притрагивался. Наша база располагалась там ещё год после этого, и мы время от времени продолжали слышать детские голоса________________У меня несколько раз был один и тот же кошмар. Мне снился абсолютно чёрный паразит, высасывающий из меня жизнь. Мне иногда казалось, что он ждёт в тёмных углах, пока я не лягу спать. В то время мои кошки спали со мной на кровати. У меня начала чесаться грудь в том месте, где во сне ко мне присасывался этот паразит. Мне стало хуже и в груди в какой-то момент я нащупал узел величиной с горошину. Я пошёл к врачу, и выяснилось, что у меня (у 28-летнего мужика!) рак груди. После лечения кошмары ко мне больше не возвращались и, что интересно, кошки перестали спать со мной на кровати. Мне кажется, что они меня защищали от опасности._________________В старших классах мы с другом часто возвращались домой по старой дороге через поля и иногда садились на холме напротив старого кирпичного дома. Со стороны дороги у дома было два ряда окон по шесть штук в каждом. Как-то вечером мы сидели на том холме и наблюдали за закатом, когда в одном из окон вдруг загорелся свет. Он тут же погас, но загорелся в совершенно другом окне, и снова погас. И так далее, всё быстрее и быстрее. Свет загорался и потухал, каждый раз в новом окне. Было бы невозможно бегать по дому с такой скоростью, даже для человека, у которого есть доступ сразу к нескольким выключателям. Примерно через минуту вспышки прекратились.Мы с другом видели это оба. Потом мы часто об этом разговаривали. Единственный правдоподобный вариант – у хозяина была какая-то автоматическая система освещения, и он над нами прикалывался. Больше я это ничем объяснить не могу.Топовый комментарий: «У меня появилась цель в жизни: купить большой жуткий дом и выставить свет на таймер, только чтобы пугать проходящих мимо детей.»_________________Как только начался карантин, я нашла в своём почтовом ящике посылку с моим именем и моим адресом. В посылке была только одна розовая конфета „Starburst”, больше абсолютно ничего. В качестве обратного адреса был указан адрес пустого офисного здания на другом конце страны.Топовый комментарий: «По-моему, кто-то из друзей очень изящно тебя разыграл. Теперь ты будешь думать об этом всю жизнь.»____________Я ночевал сам в одноместной палатке. В палатке было уютно и я быстро уснул. Проснулся от того, что будто бы услышал гром. Было около трёх часов ночи. Я увидел, что оба входа в палатку широко раскрыты, хотя перед сном я их точно закрывал. Это было очень стрёмно.Комментарий: «Наверное, еноты. Я сам видел, как еноты открывают палатки»__________Не очень криповая история, скорее странная. Ребёнком я часто тусовался после школы дома у друга. Был солнечный день, мы гуляли сначала возле его дома, потом пошли в лес, который был рядом. Нас было трое: я, он и его младший брат. В лесу рядом с дорожкой мы нашли красные ягоды, которые кто-то разложил таким образом, что получилось три человеческих фигурки. Это было странным, потому что нас тоже было трое. Мы побежали домой, затем решили вернуться, чтобы посмотреть ещё раз. Брат моего друга остался дома, а мы пошли в лес вдвоём. И нашли на том же месте две фигурки из ягод... Мой друг разворошил ягоды ногой и мы быстро понеслись обратно домой. Без понятия, что это было...Комментарий: «Еноты. Это точно были еноты.»__________У меня как-то был очень реалистичный сон, и через несколько дней он сбылся прямо один к одному. Я уверена на 200%, потому что я свои сны часто записываю._________Я два раза просыпалась в ванной. В одно и то же время, примерно в 5:45 утра. Между первым и вторым разом прошло примерно 10 лет. Я была голой, лежала в холодной воде. Я не могу вспомнить, как я туда попала, только какие-то невнятные фрагменты. Ни наркотиков, ни алкоголя я не принимала. Хуже всего был страх. Когда я проснулась, я почувствовала неописуемый, животный ужас, который владел мной несколько часов. Меня трясло, я не могла ничего с этим поделать. До сих пор мурашки по коже, когда об этом вспоминаю.__________Мы с моей бабушкой как-то видели «мёртвого человека» у неё в доме. У неё есть комната рядом с кухней, в которой стоит стиральная машина. И как-то после обеда ей что-то там понадобилось. Мне было шесть или семь лет, я шла за ней по маленькому коридору, который соединяет «прачечную» с кухней. И буквально на миг и я и она увидели чёрного человека, который лежал рядом со стиральной машиной. Он был чёрным. Не африканцем, а прямо чёрным, как будто покрытым чем-то. И он был моего роста, как ребёнок. И тут же исчез. Я помню, что бабушка нервно засмеялась и спросила меня, видела ли я то же, что и она. Она взяла то, за чем мы пришли, и дальше занималась своими делами. А я после этого долгое время избегала кухни…А ещё в этом доме мне снились жутчайшие кошмары. Они были настолько стрёмными и жестокими, что меня в какой-то момент даже водили к врачу на обследование.Я не верю в призраков, но это действительно было странно.Автор подборки - Kranton.

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