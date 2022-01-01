Мистика

Mimoranenubit Просмотров: 111 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:21 by

Случилась первая ситуация вечером 18-го января 2022 года.Зашли к нам с мужем в гости на чай друзья, поболтать ни о чем да обо всем и обсудить 19 число - собирались на крещение в купель. Сидим за столом, беседуем, и все сидящие вместе наблюдаем такую картину: кружка с чаем, которая стоит практически на середине стола, самостоятельно медленно двигается к краю, после чего падает на пол.Естественно, мы ошалев около минуты сидим молча и не понимаем что это и как это произошло, ведь даже рук на столе ни у кого не было, стоит все ровно, четверым не покажется… Естественно, возмутились с удивлённым видом дружно: «Как такое возможно?», убрали место происшествия и забыли. Проводив гостей, улеглись спать.Вторая история.Муж и сын уснули, а я всё лежу и места себе не найду. С боку на бок верчусь, лицом к мужу повернусь, спиной к комнате, и привет - ощущение чужого взгляда на себе, прямо в спину. Прям пристально кто-то взглядом сверлит и все тут. Поворачиваюсь лицом и вижу, что из-за двери что-то выглядывает в комнату, небольшое размером. Глаза закрываю, открываю - никого нет. Уснула я, в общем, уже утром, с горем пополам, часов в шесть.Третья история.Наступил следующий день, 19.01, прошел без происшествий, но под вечер я, решая отправить фотографию спящего сына своему мужу, наблюдаю пятно на подушке. На фотографии вижу, приближаю и не могу понять откуда - постельное чистое. Смотрю на подушку в реале - и правда все чисто, опять на фото, а на ней игрушка, причем клянусь - на момент когда делала фото, она была в стирке, невозможен тот факт, что она оказалась на подушке, я ведь разглядывала тщательно, и когда уже даже не на фото, на подушке ничего не было, ни пятна, ни игрушки. Пишет мне муж такое сообщение:- Что за кот?- Какой кот? - спрашиваю и удивляюсь я, ведь животных в доме не держим.Муж отправляет скрин фотографии и обводит того самого кота, оказался он на том месте, где я обычно сплю и спала в ту ночь, когда не могла заснуть. Я разглядываю, думаю и правда (фото прикреплю ниже), причем объемный такой и ухо как раз таки даже заходит на ту мягкую игрушку, которая на подушке лежала (как есть на фотографии). Отправила еще паре знакомым, не обводя место, в котором нужно увидеть, и все как один видят белого кота, который, свернувшись калачиком, лижет лапку… Я прошлась со свечкой и святой водой по всем углам, прочитала молитву, и мы уехали на прорубь. Эту ночь вроде спала спокойно, но местами на кровати с мужем поменялись, в этот раз спала у стенки. Мужчина мой ни на что не жаловался…Кота можно разглядеть под подушкой прямо под дельфином

Ключевые слова: Кот чай мистика подушка чашка муж фото авторская история

Другие, подобные истории: