Приходили на меня посмотреть

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:43

Добрая ведьма Просмотров: 344 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 10:43 by

Дело было в 2005 году. Ко мне в гости зашел друг, мы сидели на кухне и смотрели кино. Время было позднее, а кино длинное.В какой-то момент мне очень захотелось спать, и я, оставив друга на кухне (выгонять его домой стало не очень удобно) под конец фильма и разрешив ему досмотреть кино, сама пошла в комнату спать.Просыпаюсь от ощущения, что в дверях комнаты кто-то стоит и смотрит на меня, а лежу я спиной к дверям. Ощущения жуткие, как будто насквозь смотрят. Попыталась повернуться, но вот тут я поняла, что не могу шевелиться. Вот совсем и никак! Меня как будто парализовало. Лежу, четко слышу звук телевизора на кухне, явно не сплю, а мои попытки шевельнуться равны нулю. Так лежала и напрягалась в попытке повернуться, и только минуты через 2-3 я почувствовала, что мои пальцы на руке начали немного двигаться, а ощущение чужого тяжелого взгляда тут же прошло.Тело начало слушаться меня, и я смогла повернуться. Естественно, в дверях никого не было.Я вскочила с кровати, прибежала на кухню, меня всю трясет мелкой дрожью. Друг обеспокоенно спросил, что со мной случилось. С трудом начала рассказывать ему, понимая, что он меня сейчас высмеет и успокоит, мол, тебе просто все приснилось - все хорошо. Но он вдруг мне говорит таким спокойным голосом: "Да, я знаю, они приходили на тебя посмотреть!". Лучше бы он мне сказал, что мне все приснилось. А он мне рассказал, что они (кто эти они - не знает сам) приходят к нему давно, и он тоже не может шевелиться в эти моменты. Однажды спасли ему жизнь. Вот самое главное, кто они такие, - я так и не узнала, да и он сам не знает или просто не захотел говорить.Но я еще месяца два не могла спокойно спать и оставляла свет в комнате на всю ночь.

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