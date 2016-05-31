Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Приходили на меня посмотреть

Дело было в 2005 году. Ко мне в гости зашел друг, мы сидели на кухне и смотрели кино. Время было позднее, а кино длинное.
В какой-то момент мне очень захотелось спать, и я, оставив друга на кухне (выгонять его домой стало не очень удобно) под конец фильма и разрешив ему досмотреть кино, сама пошла в комнату спать.

Просыпаюсь от ощущения, что в дверях комнаты кто-то стоит и смотрит на меня, а лежу я спиной к дверям. Ощущения жуткие, как будто насквозь смотрят. Попыталась повернуться, но вот тут я поняла, что не могу шевелиться. Вот совсем и никак! Меня как будто парализовало. Лежу, четко слышу звук телевизора на кухне, явно не сплю, а мои попытки шевельнуться равны нулю. Так лежала и напрягалась в попытке повернуться, и только минуты через 2-3 я почувствовала, что мои пальцы на руке начали немного двигаться, а ощущение чужого тяжелого взгляда тут же прошло.
Тело начало слушаться меня, и я смогла повернуться. Естественно, в дверях никого не было.

Я вскочила с кровати, прибежала на кухню, меня всю трясет мелкой дрожью. Друг обеспокоенно спросил, что со мной случилось. С трудом начала рассказывать ему, понимая, что он меня сейчас высмеет и успокоит, мол, тебе просто все приснилось - все хорошо. Но он вдруг мне говорит таким спокойным голосом: "Да, я знаю, они приходили на тебя посмотреть!". Лучше бы он мне сказал, что мне все приснилось. А он мне рассказал, что они (кто эти они - не знает сам) приходят к нему давно, и он тоже не может шевелиться в эти моменты. Однажды спасли ему жизнь. Вот самое главное, кто они такие, - я так и не узнала, да и он сам не знает или просто не захотел говорить.
Но я еще месяца два не могла спокойно спать и оставляла свет в комнате на всю ночь.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:43
Сегодня, 10:43 by Добрая ведьмаПросмотров: 344Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Друг ночь некто они взгляд страх авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: lisa-sp1982
Сегодня, 10:54
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 111
Сонный паралич...Со мной было два раза такое, не приятно очень....
Зарегистрирован: 31.05.2016
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:01
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (388|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 071
Сонный паралич, притом классика. А друг хорош! Думаю, что придумал всё ради красного словца. Или же…
Короче, тот ещё фрукт этот парень.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#3 написал: Гюльнара
Сегодня, 11:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 304
Согласна с предыдущим оратором.
Зарегистрирован: 7.10.2016
#4 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 12:24
+2
Группа: Авторы
Репутация: (110|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 217
Цитата: зелёное яблочко
Сонный паралич, притом классика. А друг хорош! Думаю, что придумал всё ради красного словца. Или же…
Короче, тот ещё фрукт этот парень.

Мб он что-то знает smile что-то истории нынче много про паралич стало, все с высшими силами связывают)
Зарегистрирован: 17.10.2017
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 13:00
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1016|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 076
Ну парняга, привел каких то ИХ к девушке ни за что ни про что) Сонный паралич случился, многие уже написали выше конечно уже) + за испуг
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:13
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (388|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 071
Цитата: Nick.Yudin
Мб он что-то знает

Знает, что девушка может потом защиты от НИХ попросит
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.