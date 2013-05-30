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Истории из жизни

Дом с привидениями

Эта история произошла со мной лет 7 назад. Моя бабушка жила в частном доме, она была очень набожная, молилась каждое утро и вечер. Так как она была уже старенькая, ей было тяжело таскать уголь и чистить снег, то мы перевезли её жить в квартиру. Чтобы дом не пустовал, я переехала туда жить с мой дочерью, ей тогда было года 3, и моим парнем. Дом сам среднего размера, есть коридор, который соединял дом и летнюю кухню. Бабушка всегда готовила кушать и молилась на этой летней кухне. И мы, когда переехали, тоже сделали там кухню.

В первый же день в доме я начала слышать звук падающих предметов. Мой парень эти звуки тоже слышал, но не принимал в серьез. Я решила поставить церковную свечу в доме, вышла в другую комнату ненадолго, когда вернулась, увидела, как полыхает стол, на котором горела свеча. Я все затушила. Но странности не закончились. В доме было холодно и жутко, хоть я там и провела все детство, мне было не по себе теперь там жить. Звуки, шорохи, особенно ближе к ночи. Один раз даже упала гардина, которая провисела у бабушки, наверное, лет 30.

Но это все мелочи. С парнем мы все время начали ругаться и он ушёл от меня. Мы остались с дочерью вдвоём. Перед сном я брала святую воду и брызгала её в каждый угол комнат, читая при этом молитву. Свет я оставляла в коридоре включённым, так как без света звук падающих предметов был постоянным. Дочь я одну дома никогда не оставляла, везде брала с собой, и на летнюю кухню, и в уличный туалет вместе ходили, чтобы только она одна там не была. И вот как-то раз мы легли спать и я решила выключить свет везде. Закрыла глаза, как вдруг в дальней комнате услышала звук, будто небольшой предмет упал со стола. Я открыла глаза, темно и тихо. Вновь закрываю глаза и слышу звук упавшего предмета уже в зале, это комната рядом с моей спальней, я опять открываю глаза, холод бежит по телу. Страшно. Тишина. Я опять закрываю глаза, как вдруг кто-то мне делает щелбан по уху.

Тут я вскакиваю и бегу к выключателю. Включаю во всех комнатах свет. Обнимаю дочь покрепче и лежу, жду утра. Проходит несколько дней. Я сидела перед зеркалом, сушила волосы. Зеркало было направлено на коридор. Смотря на себя в зеркало я увидела, как из одной комнаты в другую через коридор прошла женщина в белом. Я снова все бросаю, беру дочь и бегу на улицу. Звоню маме, говорю, жить я там больше не буду, хватит с меня. Она предложила пригласить батюшку.

И, действительно, после того, как он пришёл и освятил дом, все звуки и необъяснимое прекратилось. И сейчас мы поженились с этим парнем и по прежнему живём в этом доме, только уже вчетвером. И вот мои предположения, говорят нельзя ничего приносить с кладбища, могут духи увязаться . А в гараже я нашла портрет деда, который бабушка зачем то принесла с кладбища, когда меняла его на новый, возможно, за этим портретом и увязалась нечистая сила, которая меня кошмарила.

Сегодня, 10:43 by kristina.bondarenko92Просмотров: 377Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Мистика старый дом бабушка старый портрет авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 13:53
0
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Комментариев: 2 246
Мне понравилась история. Есть определённые мысли, но умолчу. Спасибо за историю.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Tinка
Сегодня, 18:08
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 47
Какой злобный нех, мало того,что пугал так еще и по уху дал. И сдачи ему не дашь))
+ за историю
Зарегистрирован: 1.08.2021
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:55
0
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Публикаций: 126
Комментариев: 6 802
В ссоре с парнем не вижу мистики.
С портретом с кладбища я сталкивалась. Но то был чужой дом, может поэтому не особо подействовало
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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