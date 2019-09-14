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Истории из жизни

Халат

Странную историю рассказала мне мама.

В конце семидесятых годов 20в. наша семья уже несколько лет проживала в панельной хрущевке, которую родители получили от работы. Расположение комнат такое: от входной двери коридор буквой «Г», справа ванная, затем туалет, за углом дверь на кухню. Прямо детская. Слева, напротив кухонной двери, дверь в проходной зал, дальше спальня. В коридоре всегда горел ночничок в виде пластмассовой морской звезды, чтобы маленькому тогда брату и бабушке было виднее, куда идти, если ночью вдруг приспичит.

Но этой ночью именно мама проснулась и пошла в туалет. А когда, выходя из него, приоткрыла дверь в коридор, то увидела, что дверь ванной тоже открылась, из нее вышел незнакомый мужик в папином халате, спокойно прошествовал мимо нее, не обратив на нее никакого внимания, и повернул на кухню.

Но мама недолго была в ступоре. Мозг лихорадочно искал объяснения странному и нашел. Дело в том, что наша семья не так давно переехала в город из поселка. И старые друзья, и папины коллеги по работе, приезжая в город, часто останавливались у нас. Мама в этот день очень устала на работе, рано легла спать, вот и подумала, что пока она спала, к нам пожаловал очередной гость, а папа не стал ее будить, принял его сам. Не мудрствуя лукаво, она решила пойти и у самого мужика спросить, кто он такой.

Но, повернув за угол, к кухне, она снова в ступоре остановилась у двери. Дверь была на 2/3 стеклянная, из армированного стекла. Свет на кухне не горел. «Мало ли, - подумала мама, - может, курит у форточки, а свет не включил, чтобы хозяев не беспокоить». Включила свет и вошла на кухню. Она была пуста. Форточка закрыта (5 этаж). Обстановка у нас была спартанская, спрятаться негде. Разве что только в холодильнике, солидном «ЗИЛ»е. Мама открыла его, но там, естественно, никого не было.

В полном недоумении мама пошла обратно в постельку, к папе под бочок. Но долго не могла уснуть. Что это за мужик шастал по дому в папином халате? О, халат! Халат-то был совсем не папин! У мамы перед глазами снова прошел тот момент, когда она, приоткрыв дверь, смотрела, как мужик выходит из ванной (где, стати, папин халат и висел). Свет из туалета упал на плечо этого субъекта, одетое в халат, и взгляд мамы зафиксировал его с фотографической точностью.

В те времена наши северные города снабжались неплохо, но специфически. Вдруг пройдет слух, что в такой-то магазин «выбросили» такой-то дефицит, и весь маленький городок летит туда и встает в очередь. Бывает, дефицита хватает, бывает, и нет. Помню, однажды мы с мамой целый день простояли в очереди за чешскими туфлями. Я была ужасно рада, что они нам все-таки достались, но, придя на следующий день в школу в новых туфлях, увидела, что все девчонки в классе в точно таких же…

Эти махровые халаты производства дружественной соцстраны так же «выбросили» в один из универмагов месяца два назад. Весь город встал за ними в очередь, и мама тоже, сорвавшись с работы, побежала туда. Очередь растянулась на целую улицу, и мама все переживала, что ей не хватит дефицитного халата, о котором так мечтал ее муж. Но халатов не только хватило, но и было несколько расцветок на выбор: синий в голубую полоску, темно—голубой в мелкую бежевую полоску, и, наоборот, бежевый в голубую. Мама выбрала голубой в бежевую. Но на мужике, очень похожий в темноте коридора, освещенном лишь призрачным светом синей морской звезды, но ясно различимый в луче света из открытой двери туалета, был бежевый халат в мелкую голубую полоску.

Впрочем, это никак не объяснило ей факта появления мужика, но, как ни странно, немного успокоило. Хоть не в папином халате кто-то шастает по дому, и то ладно. «А ты папе - то рассказала?» - спросила я ее. «Ага! Сказала бы я ему, что ночью какой-то незнакомый мужик в его халате шарится по дому, как бы он отреагировал? Нет, тебе первой этот случай рассказала. Не знаю, что это было такое.»

Мамин рассказ, честно говоря, мне глубоко в душу запал. Что выходит? В нашем доме, на нашем этаже, в нашей квартире, ходит какой-то незнакомый человек. Ходит, как у себя дома. И, скорее всего, так и есть. И человек этот, судя по халату, принадлежит к нашему времени. Его жена (или он сам, но, судя по тому, что квартира все-таки трёхкомнатная, - его жена) два месяца назад стояла в той же очереди, что и моя мама.

А где же тогда мы? Где наша семья?

Вчера, 14:01 by ГюльнараПросмотров: 509Комментарии: 5
+11

Ключевые слова: Квартира ночник халат мужик кухня авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 14:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (189|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 975
Весьма необъяснимое происшествие. У меня только одна идея на это: с реальностью что-то напуталось.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 16:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (91|-6)
Публикаций: 21
Комментариев: 2 205
У вашей мамы железные нервы. Спасибо за историю. +
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Славянин777
Вчера, 21:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (643|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 406
Здравствуйте!
За Историю Заслуженный Плюс!
Тоже склоняюсь к мнению, что произошло наслоение реальностей.
Если задуматься, то даже не по себе становится.
Раз иногда видишь ты, то возможно порой видят и тебя...)
Зарегистрирован: 21.12.2019
 
#4 написал: ebegen31
Вчера, 21:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 424
Хорошо помню такие квартиры. Это у нас называлось "старая планировка". В отличие от новой, которая была в домах конца семидесятых и восьмидесятых годов постройки. Жить в таких квартирах в советское время считалось престижно. Я ещё помню из детства и раннего отрочества: четырёхкомнатная квартира новой планировки - это верх крутизны (в понимании обычного человека; для всяких там начальников строили специальные дома). А ещё в новых квартирах на панелях выключателей света были маленькие красные лампочки. Если темно и не горит свет - тогда они мерцают. Красные точки в ночной квартире теперь вспоминаются как характерная часть мира моего детства.

Вот, например... Я лежу на диване, у меня на груди, поверх одеяла - модель космического корабля, рядом - солдатики. Это космический патруль, который высадился на планете, где вечная ночь и пытаются хозяйничать монстры и пираты разных галактик. В страхе и надежде вернуться с задания смотрят солдатики на далёкий красный сигнал - свет их базы на соседней планете. Им страшно, а мне радостно всё это себе представлять. Радостно, - ну, прямо счастье всего переполняет, хоть из постели выпрыгивай...

... Н-да, давно я не засыпал в хорошем настроении и с лёгким сердцем.
Бедненький я...


* * *

"Включила свет и вошла на кухню".

Смелая женщина.

"...В холодильнике, солидном «ЗИЛ»е. Мама открыла его".

И - последовательная.

"Ходит, как у себя дома. И, скорее всего, так и есть. И человек этот, судя по халату, принадлежит к нашему времени".

Вы думаете, это - представитель параллельного мира?
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#5 написал: Okotaen
Вчера, 23:39
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 239
Цитата: Славянин777
Здравствуйте!
За Историю Заслуженный Плюс!
Тоже склоняюсь к мнению, что произошло наслоение реальностей.
Если задуматься, то даже не по себе становится.
Раз иногда видишь ты, то возможно порой видят и тебя...)

Да, скорей всего, так оно и было. К тому же из рассказа, если я верно понял, мама за день очень устала и потому легла спать рано. Возможно, неё накопилась хроническая усталость; работа, домашний быт, дети, престарелая бабушка. Вот среди ночи ей мужик в халате и почудился. Когда у меня были в жизни хронические недосыпания, я тоже кое что и кое-кого "видел".
Зарегистрирован: 18.01.2010
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