Халат

Гюльнара Просмотров: 509 Комментарии: 5 +11 Вчера, 14:01 by

Странную историю рассказала мне мама.В конце семидесятых годов 20в. наша семья уже несколько лет проживала в панельной хрущевке, которую родители получили от работы. Расположение комнат такое: от входной двери коридор буквой «Г», справа ванная, затем туалет, за углом дверь на кухню. Прямо детская. Слева, напротив кухонной двери, дверь в проходной зал, дальше спальня. В коридоре всегда горел ночничок в виде пластмассовой морской звезды, чтобы маленькому тогда брату и бабушке было виднее, куда идти, если ночью вдруг приспичит.Но этой ночью именно мама проснулась и пошла в туалет. А когда, выходя из него, приоткрыла дверь в коридор, то увидела, что дверь ванной тоже открылась, из нее вышел незнакомый мужик в папином халате, спокойно прошествовал мимо нее, не обратив на нее никакого внимания, и повернул на кухню.Но мама недолго была в ступоре. Мозг лихорадочно искал объяснения странному и нашел. Дело в том, что наша семья не так давно переехала в город из поселка. И старые друзья, и папины коллеги по работе, приезжая в город, часто останавливались у нас. Мама в этот день очень устала на работе, рано легла спать, вот и подумала, что пока она спала, к нам пожаловал очередной гость, а папа не стал ее будить, принял его сам. Не мудрствуя лукаво, она решила пойти и у самого мужика спросить, кто он такой.Но, повернув за угол, к кухне, она снова в ступоре остановилась у двери. Дверь была на 2/3 стеклянная, из армированного стекла. Свет на кухне не горел. «Мало ли, - подумала мама, - может, курит у форточки, а свет не включил, чтобы хозяев не беспокоить». Включила свет и вошла на кухню. Она была пуста. Форточка закрыта (5 этаж). Обстановка у нас была спартанская, спрятаться негде. Разве что только в холодильнике, солидном «ЗИЛ»е. Мама открыла его, но там, естественно, никого не было.В полном недоумении мама пошла обратно в постельку, к папе под бочок. Но долго не могла уснуть. Что это за мужик шастал по дому в папином халате? О, халат! Халат-то был совсем не папин! У мамы перед глазами снова прошел тот момент, когда она, приоткрыв дверь, смотрела, как мужик выходит из ванной (где, стати, папин халат и висел). Свет из туалета упал на плечо этого субъекта, одетое в халат, и взгляд мамы зафиксировал его с фотографической точностью.В те времена наши северные города снабжались неплохо, но специфически. Вдруг пройдет слух, что в такой-то магазин «выбросили» такой-то дефицит, и весь маленький городок летит туда и встает в очередь. Бывает, дефицита хватает, бывает, и нет. Помню, однажды мы с мамой целый день простояли в очереди за чешскими туфлями. Я была ужасно рада, что они нам все-таки достались, но, придя на следующий день в школу в новых туфлях, увидела, что все девчонки в классе в точно таких же…Эти махровые халаты производства дружественной соцстраны так же «выбросили» в один из универмагов месяца два назад. Весь город встал за ними в очередь, и мама тоже, сорвавшись с работы, побежала туда. Очередь растянулась на целую улицу, и мама все переживала, что ей не хватит дефицитного халата, о котором так мечтал ее муж. Но халатов не только хватило, но и было несколько расцветок на выбор: синий в голубую полоску, темно—голубой в мелкую бежевую полоску, и, наоборот, бежевый в голубую. Мама выбрала голубой в бежевую. Но на мужике, очень похожий в темноте коридора, освещенном лишь призрачным светом синей морской звезды, но ясно различимый в луче света из открытой двери туалета, был бежевый халат в мелкую голубую полоску.Впрочем, это никак не объяснило ей факта появления мужика, но, как ни странно, немного успокоило. Хоть не в папином халате кто-то шастает по дому, и то ладно. «А ты папе - то рассказала?» - спросила я ее. «Ага! Сказала бы я ему, что ночью какой-то незнакомый мужик в его халате шарится по дому, как бы он отреагировал? Нет, тебе первой этот случай рассказала. Не знаю, что это было такое.»Мамин рассказ, честно говоря, мне глубоко в душу запал. Что выходит? В нашем доме, на нашем этаже, в нашей квартире, ходит какой-то незнакомый человек. Ходит, как у себя дома. И, скорее всего, так и есть. И человек этот, судя по халату, принадлежит к нашему времени. Его жена (или он сам, но, судя по тому, что квартира все-таки трёхкомнатная, - его жена) два месяца назад стояла в той же очереди, что и моя мама.А где же тогда мы? Где наша семья?

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