Два эпизода с НЛО

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:37

Водяная лилия Просмотров: 54 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:37 by

Очень долго решала стоит ли писать эти истории, слишком уж они мне казались незначительными, но, почитав сайт, решила всё же выложить.Случай первый произошел примерно в 90 или 91 году. Мы жили недалеко от станции метро Кировская. Первоначально рядом с ней и проходной 9 ГПЗ была березовая аллея, но потом, с началом перестройки, все деревья вырубили и заасфальтировали огромную площадь. Через неё и шли все выходившие с проходной ГПЗ и из метро.Так вот, одним тёплым вечером, кажется это была весна, мы с мамой и сестрой шли с метро домой. Было уже темно, и справа от нас висела Луна. Мама показала нам и сказала, что она сегодня совершенно необычная: большая и зеленая, и висит низко.Всё время как мы шли, мы периодически смотрели на "Луну". Постепенно она всё бледнела и бледнела. Мы перешли дорогу и подошли к дому. Обернувшись на " Луну", мы увидели, что её нет.Мама высказала предположение, что это было НЛО.Мы зашли домой и вышли на балкон. И тут увидели настоящую Луну, обычного цвета и размера. И находилась она в другой стороне.Случай второй произошел с моим папой. По времени это было примерно в те же годы.Они с другом сидели поздним вечером в машине в районе Ипподрома. Вдруг прямо перед ними через лобовое стекло, стало видно в небе светящийся объект. Он был похож на большую сигару. Потом он начал менять очертания и превращаться в круг, а затем в овал. Через какое-то время он растворился в небе.

Ключевые слова: Детство Луна НЛО авторская история

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