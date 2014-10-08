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Истории из жизни

В морге все живые

Когда я учился в юридическом институте МВД, у нас был предмет судебная медицина. Так вот в один из дней учёбы нам, студентам, нужно было посетить морг. Ну так вот пришли мы значит в морг, и преподаватель подвёл нас к трупу молодого парня (его задушили и утопили в колодце). Вот нам преподаватель и говорит, чтобы мы провели осмотр трупа для протокола. Ну, значит, один из студентов вызвался добровольцем и начал осмотр. Крутит его, вертит всяко разно, не церемонясь, а я стою и мысленно прошу прощения у умершего, чтобы он не обижался на нас за это, и слышу голос за своей спиной:
– Да он не обижается.
Я поворачиваюсь и вижу молодого парня не из нашей группы, он стоит и улыбается. Я его переспрашиваю:
– Не обижается?
А он говорит мне:
– Нет.
А один из нашей группы видит, что я с кем–то разговариваю (но не видит с кем), и меня спрашивает:
– С кем ты разговариваешь?
Я ему говорю:
– Да вот с парнем, - поворачиваюсь, а там уже нет никого. Только что, говорю, здесь стоял. Это была душа этого парня, и видел эту душу только я один. Товарищ одногруппник говорит:
– Я лучше подальше отойду, - и отошел.

Ну, значит, закончили мы осмотр трупа и пошли в помещение, где стали производить вскрытие черепной коробки этого трупа. Потихоньку наша группа (во время этой процедуры) стала редеть. Стали уходить на улицу. В этом же помещений находился ещё один стол, где патологоанатом вскрывал труп умершей женщины. Вскрыл живот и так бесцеремонно выгребает из неё внутренности. Я смотрю на труп женщины, а у неё ещё один глаз открыт, и тоже мысленно говорю: «Прости его (патологоанатома)». И вдруг слышу справа от себя, немного в стороне — "коновал". Поворачиваю голову, стоит женщина в белом халате и босая, на кафельном полу, слегка улыбается. Я ей в ответ тоже улыбнулся и говорю:
– Это точно.
А патологоанатом видит, что я с кем–то разговариваю, но не видит с кем, и спрашивает меня:
– С кем ты разговариваешь?
А я ему отвечаю, да вон, с женщиной, поворачиваю голову, а там уже нет никого. Он её тоже не видел, да и остальные, кто там находился, тоже не видели.

Ну постоял я, посмотрел ещё на работу "анатомов" и решил, что мне достаточно уже, насмотрелся, и решил идти на улицу. Вместе со мной пошёл на выход один одногруппник. Выходим мы из помещения, а в конце коридора двери с шумом открываются (двери есть такие две половины и открываться могут как вперёд, так и назад), и заходят двое мужчин, я им говорю:
– Здравствуйте.
А они смотрят на меня улыбаются и говорят:
– Поздно пить боржоми, когда почки отпали.
А затем добавляют:
– Иди к нам в морг работать.
А я им отвечаю:
– Да нет, спасибо, я лучше в охране буду работать. (На тот момент я служил во вневедомственной охране). А одногруппник, который со мной шёл, их не видит и не слышит, он только видел как двери открылись и закрылись с грохотом. И он спрашивает меня кого я вижу, и чего они говорят, а я ему отвечаю:
- Да вон двое, работать меня в морг приглашают.
А тот патологоанатом, который труп женщины вскрывал, услышал, что двери громко хлопнули, выходит и нам говорит:
– Вы чего дверями хлопаете?
А я ему говорю:
– Да это не мы, посмотри, вон, сзади тебя, в коридоре двое стоят.
А те, что со мной разговаривали, стоят и смотрят на нас. Но "анатом" видимо перепугался малость и оглядываться не стал, а просто зашёл обратно в помещение откуда вышел и всё. Ну а мы, пройдя ещё немного по коридору (кстати сказать, по всему коридору у стенки стояли каталки с трупами накрытыми простынями), вышли на улицу. Вот такой случай был в моей жизни.

Опишу ещё один случай. Приехал я как-то к своему однокласснику (вернее будет сказать, он был из параллельного класса) в гости. Он в то время жил и работал не далеко от Санкт–Петербурга, снимал квартиру. Так вот сидим мы как–то у него на кухне, побеседовали. Он прилёг на диван и заснул (как мне показалось). Я его тормошу, тормошу, а он никак не просыпается. Я думаю ну ладно, пусть поспит. И пошёл из кухни в комнату. Захожу в комнату, а он на диване сидит и телевизор смотрит. Я ему говорю:
– Ты как раньше меня здесь оказался?
А он смеётся:
– А вот так, - говорит. А потом ещё добавил: – Ты только ко мне не прикасайся.
Я возвращаюсь обратно на кухню и говорю:
– Ладно, живи уж.
И прикоснулся к его телу. Смотрю, он закряхтел, глаза открыл и говорит:
– Зачем ты меня воскресил?
А я ему отвечаю:
– Чтобы ты в грехах успел покаяться.
После того как я уехал ,он ещё прожил несколько лет. Но потом всё же умер. У него была удалена поджелудочная железа, в драке повредили. Он на тот момент уже всё время на таблетках жил. Вот такие истории.

Автор - Николай Манахов.
Источник.

Вчера, 00:22 by baliПросмотров: 1 504Комментарии: 9
+10

Ключевые слова: Морг призраки практика смерть

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Вчера, 05:05
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 359
Бывают у некоторых людей такие "видения".
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#2 написал: Сергей Скептик
Вчера, 05:50
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 131
По первой истории: тоже довелось немного изучать судебную медицину и присутствовать на вскрытиях. Что тут сказать? Лично я как человек, начисто лишённый воображения, особого дискомфорта не испытывал, но не все же такие непробиваемые. Кто-то с непривычки может заняться, извиняюсь, лентопускательством, а кто-то, возможно, и с духами начнёт разговаривать.

Но за рассказ плюс!
Зарегистрирован: 24.10.2019
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 09:23
+4
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 126
Комментариев: 6 716
Да с таким талантом, да в убойном отделе! Души сами рассказывать должны, кто их земное пристанище угробил.

А то какие-то ниочёмные реплики только.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Jako tako
Вчера, 10:56
+1
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Репутация: (180|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 954
– Здравствуйте.
А они смотрят на меня улыбаются и говорят:
– Поздно пить боржоми, когда почки отпали.

Мне диалоги напомнили фильм «ДМБ», стилизованный под русскую-народную сказку. В конце первой, уподобляясь стилю повествования, захотелось добавить: «Тут и сказочке конец, а кто слушал, молодец»... Вторая история расставила все по местам.
Жаль нельзя спросить, замечал ли автор раньше в себе способность разговаривать с мертвыми. Медиум чистой воды.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 12:14
0
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 126
Комментариев: 6 716
Минуссаторы лютуют red
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#6 написал: Eifersucht
Вчера, 12:21
+3
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Репутация: (89|-6)
Публикаций: 20
Комментариев: 2 166
Ну, Николай Монахов, прямо арист загробного мира, а не служащий МВД. Я слышал, что служащих жестко проверяют, удивительно, что он ещё ходит в гости к одноклассникам.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#7 написал: bali
Вчера, 20:47
+4
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 18
Автор сказал что с ним много историй происходило, но писать долго. И у него только планшет, компа нет. Я его просила, чтобы он написал еще. Он в Ютубе в комментариях пишет например

Спасибо конечно за доверие, но может просто написать к каким выводам я пришёл на основании всего этого мистического опыта, раз уж вы мне поверите. И так, вкратце: БОГ–ТВОРЕЦ существует, и ОН пронизывает всю вселенную. Это разумная мыслящая энергия. И мы все его бессмертные частички (его дети). Мы все — по сути это ОН и есть. Только не осознанные, не всё конечно но большинство. Это, как к примеру взять чистую дистиллированную воду и сделать из неё любой раствор, целебный–ли, ядовитый–ли, даже превратить этот раствор в твёрдое или газообразное состояние. Только эта "вода" наделена разумом и свободой выбора — какой ей быть и какими свойствами обладать. Вот МЫ — это как эта вода. Понятно–ли я объяснил не знаю. Все мы получаем жизненный опыт, учимся, взрослеем.
Существуют Высшие миры (Рай), существуют низшие миры (ад). Существует дьявол ? и бесы. Души людей живут не одну жизнь, а бесконечное множество. Те, кто попадают в те миры где обитает дьявол находятся там не вечно..., а лишь определённое время. Потом они рождаются снова за земле или в другом мире, в зависимости от кармических задач души. Вот для начала я думаю хватит. Сам я четырежды умирал. Один раз был мёртв примерно часа полтора. Мне выстрелили в висок в упор из пистолета макарова. Но через полтора часа, когда приехала опергруппа (на мой труп) Бог меня воскресил. Прямо на их глазах. Так они со страху чуть опять меня не пристрелили. Я могу видеть души усопших, общаться с ними. Но происходит это вне зависимости от моего желания. Не от меня зависит а скорее от их желания, ну или Божьего. Являлись ко мне и святые. Являлся и дъявол и бесы. Много всего было. Желание будет кое–что может опишу, как это было.
Зарегистрирован: 30.12.2016
#8 написал: WiccanWolf
Сегодня, 00:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 75
Цитата: bali
Автор сказал что с ним много историй происходило, но писать долго. И у него только планшет, компа нет. Я его просила, чтобы он написал еще. Он в Ютубе в комментариях пишет например

Спасибо конечно за доверие, но может просто написать к каким выводам я пришёл на основании всего этого мистического опыта, раз уж вы мне поверите. И так, вкратце: БОГ–ТВОРЕЦ существует, и ОН пронизывает всю вселенную. Это разумная мыслящая энергия. И мы все его бессмертные частички (его дети). Мы все — по сути это ОН и есть. Только не осознанные, не всё конечно но большинство. Это, как к примеру взять чистую дистиллированную воду и сделать из неё любой раствор, целебный–ли, ядовитый–ли, даже превратить этот раствор в твёрдое или газообразное состояние. Только эта "вода" наделена разумом и свободой выбора — какой ей быть и какими свойствами обладать. Вот МЫ — это как эта вода. Понятно–ли я объяснил не знаю. Все мы получаем жизненный опыт, учимся, взрослеем.
Существуют Высшие миры (Рай), существуют низшие миры (ад). Существует дьявол ? и бесы. Души людей живут не одну жизнь, а бесконечное множество. Те, кто попадают в те миры где обитает дьявол находятся там не вечно..., а лишь определённое время. Потом они рождаются снова за земле или в другом мире, в зависимости от кармических задач души. Вот для начала я думаю хватит. Сам я четырежды умирал. Один раз был мёртв примерно часа полтора. Мне выстрелили в висок в упор из пистолета макарова. Но через полтора часа, когда приехала опергруппа (на мой труп) Бог меня воскресил. Прямо на их глазах. Так они со страху чуть опять меня не пристрелили. Я могу видеть души усопших, общаться с ними. Но происходит это вне зависимости от моего желания. Не от меня зависит а скорее от их желания, ну или Божьего. Являлись ко мне и святые. Являлся и дъявол и бесы. Много всего было. Желание будет кое–что может опишу, как это было.

напиши, это интересно
Зарегистрирован: 24.04.2012
#9 написал: daytaler
Сегодня, 02:24
0
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Репутация: (96|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 274
Цитата: bali
Являлись ко мне и святые. Являлся и дъявол и бесы.

А вот с этого места, попрошу ВАС поподробнее, будьте любезны, не поскупитесь на слова, наберите нам текстом, заранее благодарен. Соскучились мы за новостями с того света.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
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