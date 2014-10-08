В морге все живые

bali Просмотров: 1 504 Комментарии: 9 +10 Вчера, 00:22 by

Когда я учился в юридическом институте МВД, у нас был предмет судебная медицина. Так вот в один из дней учёбы нам, студентам, нужно было посетить морг. Ну так вот пришли мы значит в морг, и преподаватель подвёл нас к трупу молодого парня (его задушили и утопили в колодце). Вот нам преподаватель и говорит, чтобы мы провели осмотр трупа для протокола. Ну, значит, один из студентов вызвался добровольцем и начал осмотр. Крутит его, вертит всяко разно, не церемонясь, а я стою и мысленно прошу прощения у умершего, чтобы он не обижался на нас за это, и слышу голос за своей спиной:– Да он не обижается.Я поворачиваюсь и вижу молодого парня не из нашей группы, он стоит и улыбается. Я его переспрашиваю:– Не обижается?А он говорит мне:– Нет.А один из нашей группы видит, что я с кем–то разговариваю (но не видит с кем), и меня спрашивает:– С кем ты разговариваешь?Я ему говорю:– Да вот с парнем, - поворачиваюсь, а там уже нет никого. Только что, говорю, здесь стоял. Это была душа этого парня, и видел эту душу только я один. Товарищ одногруппник говорит:– Я лучше подальше отойду, - и отошел.Ну, значит, закончили мы осмотр трупа и пошли в помещение, где стали производить вскрытие черепной коробки этого трупа. Потихоньку наша группа (во время этой процедуры) стала редеть. Стали уходить на улицу. В этом же помещений находился ещё один стол, где патологоанатом вскрывал труп умершей женщины. Вскрыл живот и так бесцеремонно выгребает из неё внутренности. Я смотрю на труп женщины, а у неё ещё один глаз открыт, и тоже мысленно говорю: «Прости его (патологоанатома)». И вдруг слышу справа от себя, немного в стороне — "коновал". Поворачиваю голову, стоит женщина в белом халате и босая, на кафельном полу, слегка улыбается. Я ей в ответ тоже улыбнулся и говорю:– Это точно.А патологоанатом видит, что я с кем–то разговариваю, но не видит с кем, и спрашивает меня:– С кем ты разговариваешь?А я ему отвечаю, да вон, с женщиной, поворачиваю голову, а там уже нет никого. Он её тоже не видел, да и остальные, кто там находился, тоже не видели.Ну постоял я, посмотрел ещё на работу "анатомов" и решил, что мне достаточно уже, насмотрелся, и решил идти на улицу. Вместе со мной пошёл на выход один одногруппник. Выходим мы из помещения, а в конце коридора двери с шумом открываются (двери есть такие две половины и открываться могут как вперёд, так и назад), и заходят двое мужчин, я им говорю:– Здравствуйте.А они смотрят на меня улыбаются и говорят:– Поздно пить боржоми, когда почки отпали.А затем добавляют:– Иди к нам в морг работать.А я им отвечаю:– Да нет, спасибо, я лучше в охране буду работать. (На тот момент я служил во вневедомственной охране). А одногруппник, который со мной шёл, их не видит и не слышит, он только видел как двери открылись и закрылись с грохотом. И он спрашивает меня кого я вижу, и чего они говорят, а я ему отвечаю:- Да вон двое, работать меня в морг приглашают.А тот патологоанатом, который труп женщины вскрывал, услышал, что двери громко хлопнули, выходит и нам говорит:– Вы чего дверями хлопаете?А я ему говорю:– Да это не мы, посмотри, вон, сзади тебя, в коридоре двое стоят.А те, что со мной разговаривали, стоят и смотрят на нас. Но "анатом" видимо перепугался малость и оглядываться не стал, а просто зашёл обратно в помещение откуда вышел и всё. Ну а мы, пройдя ещё немного по коридору (кстати сказать, по всему коридору у стенки стояли каталки с трупами накрытыми простынями), вышли на улицу. Вот такой случай был в моей жизни.Опишу ещё один случай. Приехал я как-то к своему однокласснику (вернее будет сказать, он был из параллельного класса) в гости. Он в то время жил и работал не далеко от Санкт–Петербурга, снимал квартиру. Так вот сидим мы как–то у него на кухне, побеседовали. Он прилёг на диван и заснул (как мне показалось). Я его тормошу, тормошу, а он никак не просыпается. Я думаю ну ладно, пусть поспит. И пошёл из кухни в комнату. Захожу в комнату, а он на диване сидит и телевизор смотрит. Я ему говорю:– Ты как раньше меня здесь оказался?А он смеётся:– А вот так, - говорит. А потом ещё добавил: – Ты только ко мне не прикасайся.Я возвращаюсь обратно на кухню и говорю:– Ладно, живи уж.И прикоснулся к его телу. Смотрю, он закряхтел, глаза открыл и говорит:– Зачем ты меня воскресил?А я ему отвечаю:– Чтобы ты в грехах успел покаяться.После того как я уехал ,он ещё прожил несколько лет. Но потом всё же умер. У него была удалена поджелудочная железа, в драке повредили. Он на тот момент уже всё время на таблетках жил. Вот такие истории.Автор - Николай Манахов.

Ключевые слова: Морг призраки практика смерть

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