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Истории из жизни

Политех

В начале нулевых я училась в политехе, занятия закачивались около девяти вечера.

Как-то в сентябре после лекции я решила пройти к библиотеке, посмотреть график выдачи учебной литературы. Учебный день закончился, все студенты и преподаватели разошлись по домам, в здании остался только вахтер.

Пройти в библиотеку можно только по переходу, соединяющему два корпуса, причем в этот переход надо сначала спуститься на несколько ступенек, пройти коридор длиной около десяти метров, а затем подняться опять на несколько ступенек. Переход соединяет вторые этажи двух корпусов, но построен он на уровне между первым и вторым этажом.

Иду по переходу, вдруг мимо меня быстро проходит парень.

Лица не рассмотрела, но заметила аккуратную стрижку, а главное, очень необычную для начала 2000-х одежду: темно-синий костюм с отливом, брюки клеш и белый отложной воротник, лежащий на лацканах пиджака. Словом, одет молодой человек был по моде 70-х годов ХХ века.

Он выглядел как выпускник, явившийся на защиту диплома в модном костюме. В этом переходе перед защитой диплома в июне студенты крепят чертежи к стендам. Но сейчас был сентябрь и поздний вечер.

Парень из театрального кружка, одетый для постановки про 70-е? Нет, так как театралы занимались в актовом зале в другом корпусе.

Парень прошел мимо меня и оказался передо мной. Я с удивлением смотрела ему в спину, и тут до меня дошло, что я не слышу его шагов.

Я остановилась как вкопанная, а парень шел по переходу вперед, удаляясь от меня совершенно бесшумно.

Тут я на миг отвела взгляд, а когда снова взглянула, ища парня, его не было! Деваться ему было некуда: коридор был пуст, парень мог только подняться наверх на площадку второго этажа по лесенке из 2-3 ступеней.

Я поднялась по этой лесенке на площадку второго этажа, где было несколько дверей в различные отделы библиотеки. Парня нигде не было видно. Куда он исчез?

Посмотрев расписание на одной из дверей, я отметила, что все двери закрыты, и над ними светится сигнализация.

С площадки второго этажа на первый идет полукруглая лестница и прекрасно виден вход в мастерскую, над входом, в которую тоже светилась сигнализация.

Других помещений на первом этаже около лестницы нет, и выход оттуда только по этой лестнице, на которой я стояла.

Я поднялась на третий этаж. Там тоже тупик и несколько дверей библиотеки с включенной сигнализацией.

То есть парень просто взял и исчез в никуда!

Тут мне стало страшно от осознания, что я столкнулась с нечто необъяснимым, и я поспешно вернулась обратно по этому переходу, спустилась по лестнице и вышла через вход в здание на улицу.

Сейчас думаю, все дело в этом переходе, соединяющим два корпуса, он сделан на высоте между первым и вторым этажом. Не зря любая дверь, переход считаются порталом в другие измерения и параллельные реальности.

Получается, что я увидела выпускника из 70-х, причем этот призрак или хрономираж "заперт" в этом переходе. Может быть, с парнем там что-то произошло, какой-либо несчастный случай или внезапная смерть, и это место запомнило этот выплеск энергии и воспроизвело картинку идущего молодого человека.

Локация известна тысячам бывших и нынешних студентов: Нижегородский политех, переход между вторым и четвертым корпусом.

Интересно узнать у учившихся и работавших в этом вузе, видели ли они там этого парня?


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:10
Сегодня, 15:10 by PunichПросмотров: 312Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Призраки институт студент авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 15:33
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Плюс уже поставил. Спасибо за историю. Давление времени из 70-*х на пространство из нулевых. Несколько историй уже попадалось. Можно анализировать.
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#2 написал: Reiana Flaim
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Всего скорее это был хрономираж.
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#3 написал: Talisha
Сегодня, 19:31
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Фантом. А сильный потому, что многие помнят ещё этого парня, скорее всего он там или известен был, или работал потом. Но это не дух, не призрак точно
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
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