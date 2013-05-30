Политех

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:10

Punich Просмотров: 312 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 15:10 by

В начале нулевых я училась в политехе, занятия закачивались около девяти вечера.Как-то в сентябре после лекции я решила пройти к библиотеке, посмотреть график выдачи учебной литературы. Учебный день закончился, все студенты и преподаватели разошлись по домам, в здании остался только вахтер.Пройти в библиотеку можно только по переходу, соединяющему два корпуса, причем в этот переход надо сначала спуститься на несколько ступенек, пройти коридор длиной около десяти метров, а затем подняться опять на несколько ступенек. Переход соединяет вторые этажи двух корпусов, но построен он на уровне между первым и вторым этажом.Иду по переходу, вдруг мимо меня быстро проходит парень.Лица не рассмотрела, но заметила аккуратную стрижку, а главное, очень необычную для начала 2000-х одежду: темно-синий костюм с отливом, брюки клеш и белый отложной воротник, лежащий на лацканах пиджака. Словом, одет молодой человек был по моде 70-х годов ХХ века.Он выглядел как выпускник, явившийся на защиту диплома в модном костюме. В этом переходе перед защитой диплома в июне студенты крепят чертежи к стендам. Но сейчас был сентябрь и поздний вечер.Парень из театрального кружка, одетый для постановки про 70-е? Нет, так как театралы занимались в актовом зале в другом корпусе.Парень прошел мимо меня и оказался передо мной. Я с удивлением смотрела ему в спину, и тут до меня дошло, что я не слышу его шагов.Я остановилась как вкопанная, а парень шел по переходу вперед, удаляясь от меня совершенно бесшумно.Тут я на миг отвела взгляд, а когда снова взглянула, ища парня, его не было! Деваться ему было некуда: коридор был пуст, парень мог только подняться наверх на площадку второго этажа по лесенке из 2-3 ступеней.Я поднялась по этой лесенке на площадку второго этажа, где было несколько дверей в различные отделы библиотеки. Парня нигде не было видно. Куда он исчез?Посмотрев расписание на одной из дверей, я отметила, что все двери закрыты, и над ними светится сигнализация.С площадки второго этажа на первый идет полукруглая лестница и прекрасно виден вход в мастерскую, над входом, в которую тоже светилась сигнализация.Других помещений на первом этаже около лестницы нет, и выход оттуда только по этой лестнице, на которой я стояла.Я поднялась на третий этаж. Там тоже тупик и несколько дверей библиотеки с включенной сигнализацией.То есть парень просто взял и исчез в никуда!Тут мне стало страшно от осознания, что я столкнулась с нечто необъяснимым, и я поспешно вернулась обратно по этому переходу, спустилась по лестнице и вышла через вход в здание на улицу.Сейчас думаю, все дело в этом переходе, соединяющим два корпуса, он сделан на высоте между первым и вторым этажом. Не зря любая дверь, переход считаются порталом в другие измерения и параллельные реальности.Получается, что я увидела выпускника из 70-х, причем этот призрак или хрономираж "заперт" в этом переходе. Может быть, с парнем там что-то произошло, какой-либо несчастный случай или внезапная смерть, и это место запомнило этот выплеск энергии и воспроизвело картинку идущего молодого человека.Локация известна тысячам бывших и нынешних студентов: Нижегородский политех, переход между вторым и четвертым корпусом.Интересно узнать у учившихся и работавших в этом вузе, видели ли они там этого парня?

Ключевые слова: Призраки институт студент авторская история

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