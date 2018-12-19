Рано умершая мама стала моим Ангелом-хранителем

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:04

Cover Просмотров: 557 Комментарии: 8 +7 Вчера, 14:04 by

Я часто анализирую то, что происходило со мной в течение жизни. Уверена, высшие силы охраняют меня. У каждого человека есть свой Ангел-хранитель. События в моей жизни убедили меня в этом, но анализируя происходящее, сама удивляюсь, почему это случилось со мной. Ведь я обычный человек. Почему помощь от Высших сил пришла именно ко мне? Теперь обо всём поподробнее.В тот день была страшная гроза. Дождь лил как из ведра. Брат со страху забился под стол, я лежала в люльке (мне не было ещё и годика). Мама отпросилась с работы и бежала домой. И как только она забежала домой, начался сильный треск потолка, и только мама успела закрыть меня собой, как рухнула прогнившая балка и упала в 10 см от мамы. К счастью, никто не пострадал.В 1953 году мама умерла от туберкулёза. Мне едва исполнилось четыре года, брату — девять. Через два месяца отцу пришлось жениться, чтобы нас не отдали в детдом. Через год произошло событие, которое я помню до сих пор.На рынке во время сельскохозяйственной выставке меня выкрали. Когда я проснулась, увидела, что я не дома, но я не испугалась. Вышла во двор и увидела женщину — полную, невысокую, и ещё у неё были чёрные усики. Потом пришёл мужчина, куда-то меня повёл. Мы долго шли по дороге, пока не подошли к большому колодцу с журавлём. Возле него стояло много корыт разного размера. Оказалось, отару овец привели на водопой. Мы пошли дальше. Пришли к дому-мазанке. Вышла женщина и спросила меня: «Что ты хочешь?». Я ответила: «Хочу покататься на велосипеде». И она отвела меня в магазин. Пока я каталась на велосипеде, эта женщина купила бутылочку одеколона, и мы пошли обратно. По дороге она выпила одеколон. Меня это очень удивило.Вечером третьего дня меня привезли на машине и оставили на рынке. Сосед дядя Коля ехал со смены на велосипеде, он и увидел меня, привёз домой. Дома меня не было трое суток. Искала милиция. Папа чуть с ума не сошёл. А мачеха всем говорила, что меня украли цыгане. Но через пару лет обман раскрылся. Отец устроил грандиозный скандал. Больше он не женился. Страшно подумать, что было бы со мной, если бы мой Ангел-хранитель не спас меня от чужих людей.Я уже взрослая была, это был 1975 год, подружка предложила на Рождество погадать. Мы отломили часть штакетника. Вечером в тарелку налили воды и уложили — соорудили своеобразный мостик. Тарелку нужно поставить под кровать, сказав при этом какое-то заклинание. Мне приснился молодой человек — блондин с роскошным чубом. Быстро пролетели зима и лето, вот уже и октябрь наступил, у меня день рождения. Девчонки подарили мне модные на то время сапожки, но одна змейка-молния оказалась поломанной. Исправить её было невозможно, у нас не было мастера по ремонту молний. И вот через две недели читаю в газете объявление: «Открыта мастерская по ремонту и замене молний». Прихожу в мастерскую, открываю дверь и буквально застываю на пороге. Передо мной молодой человек из сна. Познакомились и через два месяца поженились. Мы вместе уже 44 года. У нас трое детей и четверо внуков.В этот раз тоже не обошлось без Ангела-хранителя. После апрельского субботника, на котором я очень сильно продрогла, было морозно, пролетал снег, дома я почувствовала себя очень плохо. Открылось кровотечение, случился выкидыш. «Скорая» привезла меня в больницу. Как назло, заведующая отделением проводила пятиминутку. Нигде никого не было, кроме истопника, который подбрасывал уголь в печь, его-то я и попросила, чтобы он позвал кого-нибудь. Прибежала медсестра, у меня уже пелена перед глазами. Повезли в смотровую. На кресле я потеряла сознание. И вдруг мне стало так легко. Я на небе. Небо голубое-голубое. Тучки белые и пушистые. Потом они начали медленно вращаться, и образовался туннель. Я заглянула, далеко-далеко горел свет, и оттуда лилась нежная мелодия. Мне показалось, что её исполняли на свирели. И вдруг боль, я на земле. В палате под капельницей. Наверное, Бог решил, что моим детям нужна мама и вернул меня обратно.А этот случай, который произошёл во время работы в музее и в районной комиссии «Книги памяти и скорби», я до сих пор объяснить никак не могу. Мы занимались восстановлением братской могилы расстрелянных мирных жителей города во время Великой Отечественной войны. Средства выделили родственники и спонсоры. Нам не хватало 200 гривен, для того чтобы восстановить надгробную плиту.В этот день меня вызвали на заседание по случаю 9 Мая. Я шла и всё думала, к кому ещё можно обратиться, у кого попросить? Шла и молилась, просила: «Господи, помоги мне, ведь это святое дело, я должна успеть завершить работу до праздника». Перехожу через дорогу, вдруг прямо передо мной пролетела на большой скорости машина, подняв столб пыли. Я остолбенела. Пыль рассеялась, и возле бордюра я увидела две сотки. Я не поверила глазам своим. Закрыла их на некоторое время. Деньги оказались на месте. Я их взяла и поблагодарила Бога за помощь.Автор: неизвестен.

Ключевые слова: Ангел-хранитель мама детсво судьба

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