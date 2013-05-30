Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Как я к экстрасенсу ходила

Добрый вечер!

Так исторически сложилось, что окружают меня люди с паранормальными способностями (или это они так считают). Не то чтобы я их специально разыскиваю, просто в какой-то момент общения выясняется. Подруга, с которой более десяти лет дружим, призналась, что практикует шепотки. Другая подруга детства обнаружила у себя способность к ясновидению. Коллега по работе (теперь уже бывшая коллега) на кофе и картах гадает. Учительница по физике в шестом классе и то как-то призналась, что ведьма.

Несмотря на мое окружение, всего два раза обращалась к ведающим людям. Не потому, что не верю или не интересно, просто боюсь, что плохое что-то узнаю.

Первый раз было в далеком детстве, с мамой, к шувани ходила. О втором случае пойдет речь.

Было мне тогда чуть больше двадцати лет. Новая работа, взаимная любовь, весна в голове и в душе. Работу нашла официанткой в кафе. Зарплата была неплохая, условия труда достойные. Анатолий и Елена - так звали собственников кафе, приятные, образованные люди. Кафе, как они выражались, было их детищем. Много было сил, денег и времени в него вложено. Частенько они с родителями любили на летней площадке, на топчане чаи распивать.

С некоторых пор начали замечать в их обществе незнакомых мужчину и женщину. А вскоре и Елена рассказала, как познакомилась с ясновидящей
Татьяной и как та, в свою очередь, познакомила ее с экстрасенсом Александром. Сказала, что знакомство было знаковым и теперь дела в кафе пойдут еще лучше. У нас начались кадровые перестановки, людей увольняли без объяснения на то причин. Стилистика кафе так же претерпела изменения. Оставшимся сотрудникам всячески предлагали воспользоваться услугами их новых друзей. Теперь понимаю, что вот где жесть была.

Решила и я сходить, из интереса. Александр принимал у себя дома. Было ему тогда чуть больше сорока лет, жил в обычной квартире. Единственное, что могло как-то намекнуть на род его занятий - это большое количество икон. Когда он спросил цель моего визита, я честно призналась, что из любопытства пришла, уж больно много о нем рассказывали. Видя мой скепсис, он предложил провести эксперимент: попросил закрыть глаза и описать свои ощущения. Знаете, в определённый момент, я почувствовала как жаром обдало щеку. Причем ощущение было, как будто рука провела от уха по щеке и подбородку. Когда я спросила, что это было, он ответил, что это ангел до меня дотронулся. Потом попросил встать, так же закрыть глаза и ни при каких обстоятельствах их не открывать. Сказал, что будет раскачивать меня как маятник не прикасаясь. Я действительно сначала почувствовала, как медленно наклоняюсь к полу вперёд, а потом так же медленно назад. Ощущения были настолько реальны, что я пальцами ног пыталась зацепиться за пол, что бы не упасть. Затем он сказал, что мою ауру надо почистить. Для этого нужно, чтобы я подумала о своих врагах, либо о людях, которые когда либо меня обидели, и представив их, мысленно высказала им все, что я о них думаю. Такой человек у меня был один, это мама моего парня (теперь уже бывшего мужа). Как-то с самого начала у нас с ней не сложилось общение. Александр вышел из комнаты, а я принялась за дело. В определённый момент почувствовала пустоту. Когда он вернулся, сказал, что я как пустой сосуд, а пустым долго ничего быть не может. Что надо заполнить себя положительными эмоциями, иначе негатив вернётся и будет еще хуже, чем до прихода к нему.

Дальше были беседы, несколько ответов на мои вопросы касаемо моего будущего. Когда я вышла от него, мир как бы стал ярче, насыщенней красками. Даже воздух как-то пах по-особенному вкусно.

P.S. Из того, что он мне сказал, что-то в будущем сбылось, что-то нет. Но эти "фокусы" я запомнила на всю жизнь.
Просьба, уважаемым специалистам моего любимого сайта, помочь мне в понимании того, что было.

Спасибо за внимание!


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:09
Сегодня, 09:09 by TinкаПросмотров: 692Комментарии: 8
+12

Ключевые слова: Экстрасенс предсказания судьба авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 09:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (83|-6)
Публикаций: 19
Комментариев: 2 089
Мне нравятся такие податливые женщины. Плюс. Ну, просто тысяча плюсов вам.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 12:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (147|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 899
Напишу, возможно еще раз, поскольку не помню, писала или нет. Я верю в существование экстрасенсов. Но во все времена было очень сложно определять, кто есть кто.
Когда мне было лет 12 я узнала, что в нашем доме открылся центр этнопсихологии. Прямо так и назывался. Я решила сходить туда с мамой с одной моей проблемой (мне тогда казалось, что это проблема). И вот там тоже был Александр, если не ошибаюсь. И две женщины. Я общалась со всеми тремя в разные дни. С одной из женщин мы прямо разговаривали дольше всего. Помню, она долго распрашивала о «проблеме», объясняя это тем, что многие дети фантазируют от недостатка внимания и прочего. Но я не фантазировала, не привлекала к себе внимания, мне просто было страшно от того, что я видела. Потом она предложила провести эксперимент. Усадила меня напротив себя за журнальным столиком и велела закрыть глаза, держась за руки. А потом попросила представить призму. Я знать не знала, как она должна выглядеть. Но начала представлять что-то розовое туманное, вроде галактик из космоса. Я представляла, мы сидели и сидели, я в какой-то момент начала отвлекаться, и вдруг эта женщина называет меня по имени и говорит, не отвлекаться. В тот момент я поверила в ее способности. Мужчина же сказал мне, что я медиум и однажды попробовал со мной медитацию. Я лежала на кушетке, он под космическую музыку проговаривал все, что должно происходить с моим телом, а сам как будто листал журнал (было такое ощущение). История очень вкратце.
Самое интересное, что через год или два страну взорвала передача про экстрасенсов, и это дело стало очень популярно.
Другую историю тоже возможно писала. Напишу все равно. Она показательна. Мама в 90е по знакомству и за деньги пошла к какой-то гадалке, вида цыганки. Четко помню разговор мамы и ее сёстры после посещения той дамы. Про тетю гадалка сказала, что она должна пережить мужа и детей. Вот это оказалось враньем. Потому что тетя умерла (а муж и дети живы), пусть и много лет спустя. А муж ее, через год, быстренько женился. Вот и как верить?
По истории, плюсанула, наверное это правда были люди со способностями. Очень интересно, помогли ли они как-то кафе. Или наоборот, дела хуже стали.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#3 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 14:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1453|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 035
Не сомневаюсь в существовании людей со способностями. Меня неоднократно лечила биоэнерготерапевт от гайморита, когда ничего не помогало. Но "касания ангелов", раскачивания и всякое тому подобное - для меня из разряда сказок. Не в обиду Автору, но, скорее всего, просто запудрили хорошенько мозг на "сеансе", вот и вся мистика.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#4 написал: daytaler
Сегодня, 16:00
-1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (84|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 114
Слуги дьявола, материального разума, а не Бога.
Операторы Люцифера тоже дома имеют иконы, для плевков, хулений, под стопы кладут во время гаданий на картах. Силу большую дюжат, когда хулят, а с виду по убранству дома, можно подумать, что верующие во Христа.

Для этого нужно, чтобы я подумала о своих врагах, либо о людях, которые когда либо меня обидели, и представив их, мысленно высказала им все, что я о них думаю.

«Дух Святый есть любовь, и Он дает душе силу любить врагов. И кто не любит врагов, тот не знает Бога. Господь – милостивый Создатель, и Ему всех жалко. Господь жалеет всех грешников, как мать жалеет своих детей даже тогда, когда они идут недоброй дорогой, и где нет любви к врагам и грешникам, там нет Духа Господня». (Преподобный Силуан Афонский).


Блаженный Златоуст дает нам практический совет, как можно легче прощать наших братьев: смотреть на свои грехи и осуждать самих себя за них. Используя такой метод, мы оправдываем других и одновременно исправляем самих себя.

«Когда кто-либо делает тебе зло, не смотри на него, но на беса, который им двигает.
Наблюдение Ремизова близко соображениям Гоголя о нравственном устройстве мира. В письме Вяземскому он сообщает: «...Мне кажется, как будто мы все еще действуем не собственно против нечистой силы, подталкивающей на грехи и на заблуждение людей, но против самих людей, которых подталкивает на грехи нечистая сила»

Лучшая помощь брату, который нас огорчает и обижает, — это незлобное отношение к нему и молитва за него.
Преподобный Аммон
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#5 написал: Nlo
Сегодня, 16:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 737
Профессиональные гипнотизеры могут подарить человеку ощущения пребывания в любом теле со всеми подробностями. Будет ярко помнить, как летал орлом, и какие маневры приходилось делать для поворота, все до мелочей.
Это не отменяет экстрасенсов, разумеется, только как понять кто - где. Плюс, что поделились таким интересным опытом.
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#6 написал: Шахерезада
Сегодня, 16:16
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 078
Цитата: ARTEMIDA
Но "касания ангелов", раскачивания и всякое тому подобное - для меня из разряда сказок. Не в обиду Автору, но, скорее всего, просто запудрили хорошенько мозг на "сеансе", вот и вся мистика.
Согласна с Вами, что такого рода техники, а это именно техники и никакой магии, сюда же и большое кол-во икон, идут чтобы пустить пыль в глаза, настоящему мастеру не нужны такие танцы с бубном.
А то, что автору стало очень легко после сеанса, можно объяснить эмоциональной разгрузкой, когда человек высказывает пусть даже и мысленно свои обиды на кого либо. Этот экстрасенс не плохой психолог, знал какие техники применить чтобы клиент поверил и после чего ему (клиенту) станет гарантированно легче.

Цитата: daytaler
Лучшая помощь брату, который нас огорчает и обижает, — это незлобное отношение к нему и молитва за него.
Лучшая помощь брату, который нас огорчает и обижает - это навешать ему люлей, чтобы не нарушал наши границы.
Вы серьезно думаете, что абьюзеру помогут какие то молитвы? У них совершенно по другому устроен мозг, такие люди никогда не ответят добром на добро, у них другие задачи - заполнить пустоту внутри себя чужими ресурсами.
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
#7 написал: Павел Ярый
Сегодня, 16:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 62
Мало кто задумывается над переводом слова экстрасенс - человек сверхчувствительный, не видящий. Про то, что чтобы здоровье кому-то дать в целом надо самому быть здоровым - по большинству экстрасенсов целителей не то, чтобы видно, нно многие упорно исходя из собственных стереотипичных взглядов ходят по бабкам, ища счастья у того, кто их потенциалом попользуется, а небольшую часть может быть пустит на исполнение заказанного действия. Описанные гадалки и иже с ними напоминают людей закончивших в школе 3 класса по сравнению со специалистом окончившим вуз, то бишь там и сила внушения работает и кое-какие фокусы, не больше. Лезть в чужое будущее - усиливать возможности одного из вариантов, который не факт что был бы без подпитки извне другими людьми вообще вероятен.
Зарегистрирован: 24.07.2016
#8 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 17:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1453|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 035
Цитата: Шахерезада
Цитата: ARTEMIDA
Но "касания ангелов", раскачивания и всякое тому подобное - для меня из разряда сказок. Не в обиду Автору, но, скорее всего, просто запудрили хорошенько мозг на "сеансе", вот и вся мистика.
Согласна с Вами, что такого рода техники, а это именно техники и никакой магии, сюда же и большое кол-во икон, идут чтобы пустить пыль в глаза, настоящему мастеру не нужны такие танцы с бубном.
А то, что автору стало очень легко после сеанса, можно объяснить эмоциональной разгрузкой, когда человек высказывает пусть даже и мысленно свои обиды на кого либо. Этот экстрасенс не плохой психолог, знал какие техники применить чтобы клиент поверил и после чего ему (клиенту) станет гарантированно легче.

Цитата: daytaler
Лучшая помощь брату, который нас огорчает и обижает, — это незлобное отношение к нему и молитва за него.
Лучшая помощь брату, который нас огорчает и обижает - это навешать ему люлей, чтобы не нарушал наши границы.
Вы серьезно думаете, что абьюзеру помогут какие то молитвы? У них совершенно по другому устроен мозг, такие люди никогда не ответят добром на добро, у них другие задачи - заполнить пустоту внутри себя чужими ресурсами.

Да, тут сама формулировка "ангел коснулся" какая-то прям детская. Ну какой ангел, с какого перепуга ему там взяться? Людям свойственно иногда верить на слово, от не знания. Сейчас каждый недопсихолог может возомнить из себя экстрасенса и рубить бабки с доверчивого народа.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.