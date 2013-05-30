Как я к экстрасенсу ходила

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:09

Tinка Просмотров: 692 Комментарии: 8 +12 Сегодня, 09:09 by

Добрый вечер!Так исторически сложилось, что окружают меня люди с паранормальными способностями (или это они так считают). Не то чтобы я их специально разыскиваю, просто в какой-то момент общения выясняется. Подруга, с которой более десяти лет дружим, призналась, что практикует шепотки. Другая подруга детства обнаружила у себя способность к ясновидению. Коллега по работе (теперь уже бывшая коллега) на кофе и картах гадает. Учительница по физике в шестом классе и то как-то призналась, что ведьма.Несмотря на мое окружение, всего два раза обращалась к ведающим людям. Не потому, что не верю или не интересно, просто боюсь, что плохое что-то узнаю.Первый раз было в далеком детстве, с мамой, к шувани ходила. О втором случае пойдет речь.Было мне тогда чуть больше двадцати лет. Новая работа, взаимная любовь, весна в голове и в душе. Работу нашла официанткой в кафе. Зарплата была неплохая, условия труда достойные. Анатолий и Елена - так звали собственников кафе, приятные, образованные люди. Кафе, как они выражались, было их детищем. Много было сил, денег и времени в него вложено. Частенько они с родителями любили на летней площадке, на топчане чаи распивать.С некоторых пор начали замечать в их обществе незнакомых мужчину и женщину. А вскоре и Елена рассказала, как познакомилась с ясновидящейТатьяной и как та, в свою очередь, познакомила ее с экстрасенсом Александром. Сказала, что знакомство было знаковым и теперь дела в кафе пойдут еще лучше. У нас начались кадровые перестановки, людей увольняли без объяснения на то причин. Стилистика кафе так же претерпела изменения. Оставшимся сотрудникам всячески предлагали воспользоваться услугами их новых друзей. Теперь понимаю, что вот где жесть была.Решила и я сходить, из интереса. Александр принимал у себя дома. Было ему тогда чуть больше сорока лет, жил в обычной квартире. Единственное, что могло как-то намекнуть на род его занятий - это большое количество икон. Когда он спросил цель моего визита, я честно призналась, что из любопытства пришла, уж больно много о нем рассказывали. Видя мой скепсис, он предложил провести эксперимент: попросил закрыть глаза и описать свои ощущения. Знаете, в определённый момент, я почувствовала как жаром обдало щеку. Причем ощущение было, как будто рука провела от уха по щеке и подбородку. Когда я спросила, что это было, он ответил, что это ангел до меня дотронулся. Потом попросил встать, так же закрыть глаза и ни при каких обстоятельствах их не открывать. Сказал, что будет раскачивать меня как маятник не прикасаясь. Я действительно сначала почувствовала, как медленно наклоняюсь к полу вперёд, а потом так же медленно назад. Ощущения были настолько реальны, что я пальцами ног пыталась зацепиться за пол, что бы не упасть. Затем он сказал, что мою ауру надо почистить. Для этого нужно, чтобы я подумала о своих врагах, либо о людях, которые когда либо меня обидели, и представив их, мысленно высказала им все, что я о них думаю. Такой человек у меня был один, это мама моего парня (теперь уже бывшего мужа). Как-то с самого начала у нас с ней не сложилось общение. Александр вышел из комнаты, а я принялась за дело. В определённый момент почувствовала пустоту. Когда он вернулся, сказал, что я как пустой сосуд, а пустым долго ничего быть не может. Что надо заполнить себя положительными эмоциями, иначе негатив вернётся и будет еще хуже, чем до прихода к нему.Дальше были беседы, несколько ответов на мои вопросы касаемо моего будущего. Когда я вышла от него, мир как бы стал ярче, насыщенней красками. Даже воздух как-то пах по-особенному вкусно.P.S. Из того, что он мне сказал, что-то в будущем сбылось, что-то нет. Но эти "фокусы" я запомнила на всю жизнь.Просьба, уважаемым специалистам моего любимого сайта, помочь мне в понимании того, что было.Спасибо за внимание!

Ключевые слова: Экстрасенс предсказания судьба авторская история

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