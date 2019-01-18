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Истории из жизни

Фокусы с наволочкой

Живем мы вчетвером: я, муж, сын и кот. Живем достаточно замкнуто. Мы настоящие интроверты, да и к тому же многолюдный, шумный курортный город, близость дома к центральной набережной с толпами отдыхающих, вызывают желание ограничиться в своей квартире, общением исключительно с членами собственной семьи. Вся социальная жизнь за пределами квартиры, родственники в прямом смысле за лесами - за горами. Так что в период произошедших событий посторонних в квартире не было.

Через несколько дней после дня рождения сына я ночью зашла к нему в комнату, чтобы проверить, не накурено ли у него. Есть у нас такая проблема - активно курящие на смежном балконе соседи. Приходится периодически напоминать им, что в жарком, тяжелом летнем воздухе комната ребенка до утра превращается в удушливый курительный уголок. Все было в порядке, соседи сохраняли нейтралитет, но в тридцатиградусную жару подушка сына была вся пропитана потом. Я в темноте сняла влажную наволочку, достала из шкафа новую, надела ее на подушку. И собиралась как обычно унести потное, использованное белье в ванную, забросить его в стиральную машину. Но к моему удивлению - старая наволочка исчезла. В процессе замены этой постельной принадлежности я не думала о чем-то постороннем, я не отвлекалась на какие-то свои мысли, я очень хорошо помню само это действие. Под свет ночника комната сына была дотошно обследована. Наволочки нигде не было. Как специально, перед укладыванием ребенка спать, я помыла в его комнате пол и навела тщательный порядок, поэтому искать было легко. Заглянула везде, но ни в комнате сына, ни в ванной, ни в других местах в квартире наволочки не нашлось.

На следующий вечер уже при сильном электрическом освещении я еще раз меняю у сына все постельное белье. У моего ребенка есть некоторые проблемы, связанные со здоровьем кожи и подкожной клетчатки, поэтому я стараюсь поддерживать в квартире идеальные порядок и чистоту. Итак, я снимаю наволочку, надетую прошлой ночью, даю подушке немного проветриться, выбираю следующую наволочку, надеваю ее. Все стандартно.

Второй вечер. Тот же набор действий. И... под снятой наволочкой обнаруживается та, пропавшая позапрошлой ночью. Надета на подушку, как ни в чем не бывало. Наволочка под наволочкой. Как! Откуда! Я ведь только вчера меняла белье и проветривала подушку. Участие в этом домочадцев исключено. И муж, и сын - люди крайне далекие от домашнего хозяйства, муж собственную постель не помнит, когда застилал или расстилал в последний раз. Шутка? Не может быть, никому про этот случай не рассказывала. К тому же, на мои вопросы домочадцы искренне ответили, что с подушкой и бельем никаких манипуляций не производили - привыкли, что у них мама для этого есть. В своих действиях уверена на сто процентов, галлюцинаций никогда не имела. Вот такая история.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 09:17
Вчера, 09:17 by SochiwomanПросмотров: 893Комментарии: 9
+12

Ключевые слова: Семья комната наволочка исчезновение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Felicita
Вчера, 15:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 22
выкладывали же уже сюда это
Зарегистрирован: 18.01.2019
#2 написал: Julia2727
Вчера, 17:04
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 122
Чем то схожая история произошла у нас....Лет 5 тому назад и тоже с наволочкой. Только, мне кажется, еще более странная... Дома лежал комплект постельного белья, я его купила , а использовать начала много позже. Набор стандартный : 2 наволочки, пододеяльник, простыня... После использования, все сняла и положила в стирку. Меняю белье и вдруг вижу еще одну точно как из только что снятого комплекта, наволочку...Не новая (стиранная), но откуда? Проверила брошенное в стирку - обе на месте... Комплект был куплен 1, отдельно такие наволочки не продавались и вообще он привезен с другого конца страны ... Откуда взялась лишняя, к тому же, уже стиранная наволочка? Долго ломали голову над этой загадкой, но так не к чему и не пришли. Кстати , наволочка не исчезла....
Зарегистрирован: 26.09.2012
 
#3 написал: Jako tako
Вчера, 18:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (145|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 895
Домовые, как и многие люди, очень любят намеки ВИДИМО. Странно то, что ничего непонятно. Ну то есть, если это знак от домового, то к чему?
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: Sochiwoman
Вчера, 19:22
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Цитата: Felicita
выкладывали же уже сюда это

Возможно, похожая история. Т.к. моя произошла буквально на днях. Вчера только ее описала, разместила на сайте и сегодня удивилась, зачем мне редакторы лишних запятых наставили, которые не по правилам и не по логике. Поэтому все новое: и история, и знаки препинания.

Цитата: Julia2727
Чем то схожая история произошла у нас....Лет 5 тому назад и тоже с наволочкой. Только, мне кажется, еще более странная... Дома лежал комплект постельного белья, я его купила , а использовать начала много позже. Набор стандартный : 2 наволочки, пододеяльник, простыня... После использования, все сняла и положила в стирку. Меняю белье и вдруг вижу еще одну точно как из только что снятого комплекта, наволочку...Не новая (стиранная), но откуда? Проверила брошенное в стирку - обе на месте... Комплект был куплен 1, отдельно такие наволочки не продавались и вообще он привезен с другого конца страны ... Откуда взялась лишняя, к тому же, уже стиранная наволочка? Долго ломали голову над этой загадкой, но так не к чему и не пришли. Кстати , наволочка не исчезла....

Здравствуйте! Я когда-то читала Вашу историю, кажется, на этом сайте. Меня она удивила, но я и не думала, что у меня произойдет что-то похожее. Исчезнувшая, а потом появившаяся наволочка была у сына в единственном числе. Поэтому пропасть, а потом снова найтись, причем сразу на подушке, могла только она.

Цитата: Jako tako
Домовые, как и многие люди, очень любят намеки ВИДИМО. Странно то, что ничего непонятно. Ну то есть, если это знак от домового, то к чему?

У нас в ту ночь произошло еще одно неожиданное событие. Когда я усиленно искала по квартире пропавшую наволочку, вдруг позвонили в дверь. На часах около трех ночи. Мы уже пять лет живем в этой квартире, но такое было впервые. Пришла соседка сверху и сказала, что у ее матери, похоже, инсульт. Медицинская бригада не может сама вынести носилки, нужна мужская помощь. Я разбудила мужа, и он пошел помогать. Кстати потом муж сказал, что очень беспокойно и тяжело спал в ту ночь. А упавшая соседка лежала в беспамятстве на полу как раз над тем местом, где у мужа расположена кровать. Но как это относится к наволочке?
Зарегистрирован: 9.08.2021
#5 написал: Olga-Viculia
Вчера, 22:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 577
Цитата: Sochiwoman
Цитата: Felicita
выкладывали же уже сюда это

Возможно, похожая история. Т.к. моя произошла буквально на днях. Вчера только ее описала, разместила на сайте и сегодня удивилась, зачем мне редакторы лишних запятых наставили, которые не по правилам и не по логике. Поэтому все новое: и история, и знаки препинания.

Цитата: Julia2727
Чем то схожая история произошла у нас....Лет 5 тому назад и тоже с наволочкой. Только, мне кажется, еще более странная... Дома лежал комплект постельного белья, я его купила , а использовать начала много позже. Набор стандартный : 2 наволочки, пододеяльник, простыня... После использования, все сняла и положила в стирку. Меняю белье и вдруг вижу еще одну точно как из только что снятого комплекта, наволочку...Не новая (стиранная), но откуда? Проверила брошенное в стирку - обе на месте... Комплект был куплен 1, отдельно такие наволочки не продавались и вообще он привезен с другого конца страны ... Откуда взялась лишняя, к тому же, уже стиранная наволочка? Долго ломали голову над этой загадкой, но так не к чему и не пришли. Кстати , наволочка не исчезла....

Здравствуйте! Я когда-то читала Вашу историю, кажется, на этом сайте. Меня она удивила, но я и не думала, что у меня произойдет что-то похожее. Исчезнувшая, а потом появившаяся наволочка была у сына в единственном числе. Поэтому пропасть, а потом снова найтись, причем сразу на подушке, могла только она.

Цитата: Jako tako
Домовые, как и многие люди, очень любят намеки ВИДИМО. Странно то, что ничего непонятно. Ну то есть, если это знак от домового, то к чему?

У нас в ту ночь произошло еще одно неожиданное событие. Когда я усиленно искала по квартире пропавшую наволочку, вдруг позвонили в дверь. На часах около трех ночи. Мы уже пять лет живем в этой квартире, но такое было впервые. Пришла соседка сверху и сказала, что у ее матери, похоже, инсульт. Медицинская бригада не может сама вынести носилки, нужна мужская помощь. Я разбудила мужа, и он пошел помогать. Кстати потом муж сказал, что очень беспокойно и тяжело спал в ту ночь. А упавшая соседка лежала в беспамятстве на полу как раз над тем местом, где у мужа расположена кровать. Но как это относится к наволочке?

В вашей стране для транспортировки пациента,не вызывают МЧС,полицию,а как и у нас,привлекают негров?
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#6 написал: Сергей Скептик
Вчера, 22:12
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 99
А может, всё же забыли снять наволочку и натянули чистую поверх неё? Всё же вечер, тусклый свет ночника, самой уже изрядно хочется спать. Могли же Вы ошибиться? Errare humanum est...

Ещё как вариант: Вы снимаете наволочку, идёте к шкафу за чистой, а сын (сколько ему, кстати?) за это время натягивает грязную обратно на подушку. В полутьме вполне можно было этого не заметить, особенно если расцветка той, первой, наволочки примерно совпадает с рисунком на обивке самой подушки... Такое ведь возможно?
Зарегистрирован: 24.10.2019
#7 написал: Sochiwoman
Вчера, 23:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Цитата: Сергей Скептик
А может, всё же забыли снять наволочку и натянули чистую поверх неё? Всё же вечер, тусклый свет ночника, самой уже изрядно хочется спать. Могли же Вы ошибиться? Errare humanum est...

Ещё как вариант: Вы снимаете наволочку, идёте к шкафу за чистой, а сын (сколько ему, кстати?) за это время натягивает грязную обратно на подушку. В полутьме вполне можно было этого не заметить, особенно если расцветка той, первой, наволочки примерно совпадает с рисунком на обивке самой подушки... Такое ведь возможно?

Это версия, которая, конечно, имеет право быть, но плохо согласуется с жизнью нашей семьи:). Почему я так не думаю. Я не любитель мистики. Я ее не ищу и даже боюсь. Несколько раз в жизни со мной случались ситуации, которые были вопреки всякой логике и здравому смыслу, но потом за ними шли настолько тяжелые, страшные, на мой взгляд, несправедливые события, как некая плата за чудо, что мне теперь любых чудес и даром не надо.
В ту ночь я наоборот испугалась.
Подушка у сына белого цвета, наволочка яркая, цветная, с веселыми крупными поросятами. Ребенок всю ночь спит как сурок. Воздух паркий, тяжелый как марево. В таком даже взрослому не легко сразу проснуться. Подушку, с которой я снимаю наволочку, я всегда кладу на высокий комод, рядом со шкафом. Мне до шкафа с бельем руку протянуть, ребенку наоборот нужно неслышно проснуться, незаметно для мамы дойти до комода, также незаметно и проворно одеть наволочку. Она к тому же мокрая, неприятная на ощупь. И еще момент. Ребенок пока из-за проблем со здоровьем, в прошлом году вообще очень серьезных, избалован мамой, то есть мной, донельзя, и даже водичку просит себе налить, хотя сам прекрасно умеет это делать. А уж наволочки самостоятельно одевать - это он и при свете дня ни за что делать не стал бы. Да и любая мама, которая уже натряслась и наплакалась из-за ребенка, каждый его вздох ночью слышит, а не то что шаги.
На следующий вечер при ярком электрическом освещении я меняла наволочку во второй раз. Сначала сняла ту, ночную, которая номер два, потом подушку вывесила за окно проветриться немного. В Сочи белье обычно сушат на натянутых веревках за окнами. Поэтому заметила бы на 100 процентов. Ее ведь к веревке еще прищепками закрепить надо.
А на второй вечер я как только опять сняла наволочку, тут пропажа и обнаружилась.
Еще раз скажу, что ни муж, ни сын, даже найдя наволочку где-то на полу, поддевать ее под новую точно бы не стали. К сожалению, ее даже в стиралку никто бы не бросил. Я их немного в этом смысле разбаловала. Так бы она и валялась.
Зарегистрирован: 9.08.2021
#8 написал: Sochiwoman
Вчера, 23:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 3
Цитата: Olga-Viculia
Цитата: Sochiwoman
Цитата: Felicita
выкладывали же уже сюда это

Возможно, похожая история. Т.к. моя произошла буквально на днях. Вчера только ее описала, разместила на сайте и сегодня удивилась, зачем мне редакторы лишних запятых наставили, которые не по правилам и не по логике. Поэтому все новое: и история, и знаки препинания.

Цитата: Julia2727
Чем то схожая история произошла у нас....Лет 5 тому назад и тоже с наволочкой. Только, мне кажется, еще более странная... Дома лежал комплект постельного белья, я его купила , а использовать начала много позже. Набор стандартный : 2 наволочки, пододеяльник, простыня... После использования, все сняла и положила в стирку. Меняю белье и вдруг вижу еще одну точно как из только что снятого комплекта, наволочку...Не новая (стиранная), но откуда? Проверила брошенное в стирку - обе на месте... Комплект был куплен 1, отдельно такие наволочки не продавались и вообще он привезен с другого конца страны ... Откуда взялась лишняя, к тому же, уже стиранная наволочка? Долго ломали голову над этой загадкой, но так не к чему и не пришли. Кстати , наволочка не исчезла....

Здравствуйте! Я когда-то читала Вашу историю, кажется, на этом сайте. Меня она удивила, но я и не думала, что у меня произойдет что-то похожее. Исчезнувшая, а потом появившаяся наволочка была у сына в единственном числе. Поэтому пропасть, а потом снова найтись, причем сразу на подушке, могла только она.

Цитата: Jako tako
Домовые, как и многие люди, очень любят намеки ВИДИМО. Странно то, что ничего непонятно. Ну то есть, если это знак от домового, то к чему?

У нас в ту ночь произошло еще одно неожиданное событие. Когда я усиленно искала по квартире пропавшую наволочку, вдруг позвонили в дверь. На часах около трех ночи. Мы уже пять лет живем в этой квартире, но такое было впервые. Пришла соседка сверху и сказала, что у ее матери, похоже, инсульт. Медицинская бригада не может сама вынести носилки, нужна мужская помощь. Я разбудила мужа, и он пошел помогать. Кстати потом муж сказал, что очень беспокойно и тяжело спал в ту ночь. А упавшая соседка лежала в беспамятстве на полу как раз над тем местом, где у мужа расположена кровать. Но как это относится к наволочке?

В вашей стране для транспортировки пациента,не вызывают МЧС,полицию,а как и у нас,привлекают негров?

Про страну трудно сказать... а что касается Сочи, я вообще порадовалась, что к человеку скорая так экстренно приехала. Здесь на курорте с бесплатной медициной ужас ужасный, к сожалению. Уточнять не буду, но хаотичная массовая застройка дала свои "плоды."
Зарегистрирован: 9.08.2021
#9 написал: Jako tako
Вчера, 23:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (145|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 895
Цитата: Sochiwoman

У нас в ту ночь произошло еще одно неожиданное событие. Когда я усиленно искала по квартире пропавшую наволочку, вдруг позвонили в дверь. На часах около трех ночи. Мы уже пять лет живем в этой квартире, но такое было впервые. Пришла соседка сверху и сказала, что у ее матери, похоже, инсульт. Медицинская бригада не может сама вынести носилки, нужна мужская помощь. Я разбудила мужа, и он пошел помогать. Кстати потом муж сказал, что очень беспокойно и тяжело спал в ту ночь. А упавшая соседка лежала в беспамятстве на полу как раз над тем местом, где у мужа расположена кровать. Но как это относится к наволочке?

Ну это более чем странное совпадение…
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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