Фокусы с наволочкой

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 09:17

Sochiwoman Просмотров: 893 Комментарии: 9 +12 Вчера, 09:17 by

Живем мы вчетвером: я, муж, сын и кот. Живем достаточно замкнуто. Мы настоящие интроверты, да и к тому же многолюдный, шумный курортный город, близость дома к центральной набережной с толпами отдыхающих, вызывают желание ограничиться в своей квартире, общением исключительно с членами собственной семьи. Вся социальная жизнь за пределами квартиры, родственники в прямом смысле за лесами - за горами. Так что в период произошедших событий посторонних в квартире не было.Через несколько дней после дня рождения сына я ночью зашла к нему в комнату, чтобы проверить, не накурено ли у него. Есть у нас такая проблема - активно курящие на смежном балконе соседи. Приходится периодически напоминать им, что в жарком, тяжелом летнем воздухе комната ребенка до утра превращается в удушливый курительный уголок. Все было в порядке, соседи сохраняли нейтралитет, но в тридцатиградусную жару подушка сына была вся пропитана потом. Я в темноте сняла влажную наволочку, достала из шкафа новую, надела ее на подушку. И собиралась как обычно унести потное, использованное белье в ванную, забросить его в стиральную машину. Но к моему удивлению - старая наволочка исчезла. В процессе замены этой постельной принадлежности я не думала о чем-то постороннем, я не отвлекалась на какие-то свои мысли, я очень хорошо помню само это действие. Под свет ночника комната сына была дотошно обследована. Наволочки нигде не было. Как специально, перед укладыванием ребенка спать, я помыла в его комнате пол и навела тщательный порядок, поэтому искать было легко. Заглянула везде, но ни в комнате сына, ни в ванной, ни в других местах в квартире наволочки не нашлось.На следующий вечер уже при сильном электрическом освещении я еще раз меняю у сына все постельное белье. У моего ребенка есть некоторые проблемы, связанные со здоровьем кожи и подкожной клетчатки, поэтому я стараюсь поддерживать в квартире идеальные порядок и чистоту. Итак, я снимаю наволочку, надетую прошлой ночью, даю подушке немного проветриться, выбираю следующую наволочку, надеваю ее. Все стандартно.Второй вечер. Тот же набор действий. И... под снятой наволочкой обнаруживается та, пропавшая позапрошлой ночью. Надета на подушку, как ни в чем не бывало. Наволочка под наволочкой. Как! Откуда! Я ведь только вчера меняла белье и проветривала подушку. Участие в этом домочадцев исключено. И муж, и сын - люди крайне далекие от домашнего хозяйства, муж собственную постель не помнит, когда застилал или расстилал в последний раз. Шутка? Не может быть, никому про этот случай не рассказывала. К тому же, на мои вопросы домочадцы искренне ответили, что с подушкой и бельем никаких манипуляций не производили - привыкли, что у них мама для этого есть. В своих действиях уверена на сто процентов, галлюцинаций никогда не имела. Вот такая история.

Ключевые слова: Семья комната наволочка исчезновение авторская история

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