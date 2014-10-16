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Истории из жизни

Начало. Чёрная зависть

Арабеск.
Чёрную урчу с прахом поэта
Плющ обогнул;
К брошенной арфе девственный пояс
Крепко прильнул. Факел угасший подле папира
Вечного спит;
Гарпия-зависть, крылья раскинув,
В прахе лежит. Но за Коцитом ты улыбнёшься,
Дивный певец;
К урне прижался дар Аполлона –
Свежий венец!
(1840г. Афанасий Фет.)



Зависть как человеческое чувство было довольно-таки долгое время мне не знакома. Но где-то в восьмом классе случился неприятный казус: мои друзья-одноклассники вдруг ни с того ни с сего перестали со мной здороваться и разговаривать. Кроме… хулиганов и двоечников, и девиц, лёгких на подъём, с которыми я вынужденно сдружился. Время проводили праздно, шатаясь чёрти знает где. Велосипеды, мотоциклы, дискотеки – всё сводилось к этому. По выходным и когда были деньги - ром, портвейн и сигареты «прима». Бывшие друзья и подруги не разговаривали со мной ровно год. А потом вдруг начали и здороваться, и общаться.
Эта вещь весьма неприятна для любого подростка, но я был открыт и добродушен практически ко всем, и к друзьям, и к недругам. Потому особой обиды ни на кого не держал. Просто поначалу было скверно на душе.
Этот год наградил меня двумя невероятными вещами: осознанными снами и сверхчувствительностью к зависти со стороны в виде тревожного беспокойства.

На выпускном вечере после десятого класса от одноклассницы я узнал, что всю эту канитель затеяла преподаватель русского языка и литературы, предложив на комсомольском собрании бойкот против меня, якобы такого «гордого и недостижимого». А через год она же, осознав глупость затеи, предложила снять бойкот, мол, «он уже взрослый». На этих собраниях меня не было. Но я вдруг в девятом и десятом классе был избран комсомольским секретарём класса. Естественно, я ничего совершенно не делал, всю работу за меня выполняла эта учительница.
Единственная вещь, во что никак не въеду до сих пор: тревожное беспокойство на сто процентов постоянно указывает мне на завистника в самых разных жизненных ситуациях на протяжении почти сорока лет, зародилось оно во время бойкота - вот чему у подростка может завидовать взрослая тётка?…

Примерно лет пять назад появился у нас на работе человек, так сказать, новоиспечённый специалист, принятый по заявлению. Внешне без особенностей, даже в каком-то смысле тщедушный и невзрачный парень. Спустя несколько месяцев у меня возникло тревожное беспокойство и исчезло, потом опять и опять. Я по жизни открыт и общителен со всеми. И вот ко всем последовательно и по отдельности стал приоткрывать какие-то счастливые подробности из своей жизни – без эффекта.
Никак не думал, что причина именно в этом новичке, его регулярно пропускал. Я недавно купил землю под ИЖС, чисто случайно по скромной цене. Рассказал этому человеку на работе непроизвольно, так сказать, по-дружески поделился. И… спустя какие-то пять минут меня начало колбасить не на шутку. Появилась раздражительность, тревога, всё валилось из рук. Я совершенно не мог заниматься чем-либо, мысли путались. Настолько внимание было раздробленным, что мог неожиданно травмироваться. Тянуло на ругательства, скандал. В общем, полный раздрай.
Прямо во время такого крайнего состояния стал анализировать и «копать» до причины, выискивать способы выхода. Вспомнил, что у меня есть универсальное средство выхода из подобных состояний (его описывал в истории «Проклятие цыганки»). Что я сделал…

А я взял себя в руки и мысленно подарил этот великолепный участок в городской черте (мечту поэта; песню; мираж фантазий, где будет заоблачный хрустальный дворец) этому чахлому субъекту. Мне очень жаль было расставаться с будущим дворцом, но я смирил себя и мысленно отдал ему даже свою красивую жену, которая меня достала за тридцать с лишним лет, типа как бесплатное приложение к бесплатному участку.
Внезапно, буквально в ту же секунду, как я мысленно расстался с мечтой поэта, ушла раздражительность, появилась концентрация и уверенность; тревога улетучилась; стало всё получаться, что делал. Образовалась какая-то скромная радость, даже довольство.
Участок-то никуда не делся, он при мне, даже жена со мной. Я только мысленно их подарил.

Заметил в тот день, что с тем парнем что-то происходит не то (это после того, как я мысленно подарил и внутренне оправился от непонятного потрясения). Он почему-то стал застывать в одной позе с застывшей мимикой напряжения, чего раньше не наблюдалось. Без причины спустя несколько часов стал тихонько узнавать у меня, что там буду строить. Я открыто утверждал, что там будет хрустальный дворец и баня с финской парной, а мысленно дарил ему эти богатства и чувствовал себя в великолепной физической форме. У него вело мимические мышцы, и импульсивно вращались глазные яблоки. Моему удивлению не было предела от визуализации т-а-к-о-г-о. Честно говоря, я даже подобного никогда не видел. Его штырило негативом не на шутку.
Спустя несколько дней тот парнишка рассорился в пух и прах в магазине с каким-то незнакомым пьянчужкой. (На смене коллега поделился этим со мной). Пьяница без причины орал на весь магазин на нашего работника, называя его последними словами и в конце концов ударил по лицу. Вмешательство покупателей охладило пыл пьяницы.

Хочется в конце написать вывод: все наши взаимодействия по отношениям с окружающими людьми обязательно включают в себя энергетический (несловесный) обмен информацией. Зависть окружающих не может причинить нам вред без нашего участия. Так что глазим мы себя сами, если упрямо защищаем энергетически своё приобретение. Без сомнения, начало разрушения энергии происходит с подачи завистника, а вот доканываем до ручки мы себя сами.
И вот при случае такой вот защиты смирением, обратка просто необыкновенна по своей силе. И это, возможно, ещё не конец. А ведь несмотря ни на что, добродушия я не терял ни при каких условиях.


Новость отредактировал Оляна - Сегодня, 12:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:20 by EifersuchtПросмотров: 650Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: зависть обратка энергия случай на работе дом авторская история

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 13:30
+5
Группа: Посетители
Репутация: (81|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 036
Ментально передать человеку свою мысль, так еще и образ духа жены; честно, такую глупость давно не слыхивал. Это взять, и себя отдать вместе со всеми потрохами дьяволу. Человек — дух, и все, что у него есть, так это его замысел, который он вынашивает в своем сердце подобно плоду в утробе. Сила времени — плоть разрушит, как и все, к чему прикасалась рука твоя, но мысль ей не подвластна.
Правило мага: держи мысль в сердце, а язык за зубами. Уж лучше язык прикусить, чем поделится задумом, которому еще предстоит реализоваться. Будь немым среди мудрецов, и глухим в окружении глупцов.
А мысль нужно боронить, драться за реализацию, только война, иначе, зачем тебе Бог дал разум, зачем? Погрузи себя в вибрацию мысли доброты, и никакая дрянь не проникнет в память твою, это частота Творца.
Доброе слово — молитва, — говорит Алла Пугачева, А уж если глубже смотреть, то всякая добрая мысль.
Человек без доброй мысли, всего лишь тварь слизистая.
Тебя клянут, презирают, а ты еще глубже погружайся в молитву внутреннюю. Лотоса бутон — воды болота не ппачкают.

Если рубашка на моем теле, узнает то, о чем я думаю, то я её спалю. — Богдан Хмельницкий
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 14:52
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Репутация: (81|-5)
Публикаций: 19
Комментариев: 2 057
Цитата: daytaler
daytaler

Честно говоря, не понял вас. Ожидаю, что будет куча минусов и куча нареканий. Но энергообмен должен всё-таки кто-то проявить в мыслях читающих и занимающихся этим. А пока отвечу, что понял из вашего комментария... .
Цитата: daytaler
Ментально передать человеку свою мысль, так еще и образ духа жены; честно, такую глупость давно не слыхивал.

Ещё и не то услышите.
Цитата: daytaler
Это взять, и себя отдать вместе со всеми потрохами дьяволу.

Чтобы так писать, надо иметь представление, кто и что такое дьявол, и что такое потроха в энергетическом смысле. Вы понимаете эти вещи? Или в ответ будете ерошить интернет? А потом напечатаете что-то удобоваримое в плане крайней зависимости от догм, но не от обычного думания. Энто так мы с вами не перейдём границы догмы.
Цитата: daytaler
Человек — дух, и все, что у него есть, так это его замысел, который он вынашивает в своем сердце подобно плоду в утробе.

Дух, конечно. Только вы комкаете без критики. Человек - это тело и энергия. Есть материальные законы, а есть законы энергии. Вынашивание замысла в сердце- это, по сути, бессмысленная трата своей энергии. Замысел сердцу недоступен. Думай сердцем - это не значит иметь собственно думание, а наоборот отсутствие мысли с ориентировкой на чувство. Читайте, пожалуйста, внимательно между строк монастырские книги.
Сердцу доступно чувство. И сравнение вынашивания замысла в сердце с вынашиванием плода в утробе - это "честно, такую глупость давно не слыхивал".
Цитата: daytaler
Сила времени — плоть разрушит, как и все, к чему прикасалась рука твоя, но мысль ей не подвластна.

Откуда вы знаете, что мысль не подвластна времени? Напоминает слова великого оратора, который глаголет с горы. Если вы что-то пишите, приводите, пожалуйста, доказательства. О времени никто ничего толком не знает на сегодняшний день, а вы вдруг узнали и тут же черкнули на сайт 4стор.
Цитата: daytaler
Правило мага: держи мысль в сердце, а язык за зубами.

Ну, это правило не магов, а монахов. Другое дело, что маги слизали это у монахов. Так и напишите тогда. Вы хоть сможете, не копошась в инете, прозудеть определение магии?
Цитата: daytaler
Уж лучше язык прикусить, чем поделится задумом, которому еще предстоит реализоваться.

Согласен. Мне просто захотелось приоткрыть завесу, которую не открывали с языческих времён. Честно говоря, не ожидал ментального запрета на открытие завесы энергетического обмена между людьми практически во всей существующей духовной литературе. Теперь становится многое понятно, по крайне мере, мне. На это знание должна быть защита, жду её проявлений. Пока идут только мелочи.
Цитата: daytaler
Будь немым среди мудрецов, и глухим в окружении глупцов.

А кто постановил мудреца считать мудрецом, а глупца - глупцом? Мне кажется, у глупого человека и у мудреца одинаково есть тело и энергия. Только всего лишь мудрец считает себя мудрецом, а глупец - глупцом. Не более. В такой теме немота и глухота из вашего комментария относится к ментальному запрету. Почему, чёрт возьми, запрет???... .
Цитата: daytaler
А мысль нужно боронить, драться за реализацию, только война, иначе, зачем тебе Бог дал разум, зачем?

Это приводит к уязвлённости, а значит к энергетической потере - да неужели запрет только ради забора энергии.
Цитата: daytaler
Погрузи себя в вибрацию мысли доброты, и никакая дрянь не проникнет в память твою, это частота Творца.

Я бы не сказал, что доброта - это вибрация, доброта - это чувство, может быть, сочувствие. А я и не писал, что утратил доброту, наоборот, надо быть добрым. Доброта, к сожаление, не доминирует над дрянью - это ошибочное суждение. Мне не ведома частота Творца, потому, вы, наверное, знаете больше меня. Просветите, какая частота Творца? Поскольку мне доступны в понимании вибрации, возможно, что я вас пойму.
Цитата: daytaler
Доброе слово — молитва, — говорит Алла Пугачева, А уж если глубже смотреть, то всякая добрая мысль.

Доброта не может доминировать над всякой дрянью, потому мысль в доброте невозможно удержать. А вот отказаться от мыслей, чтобы избавиться от дряни - возможно. Но это тема совершенно другой истории. А вот то, что доброе слово - молитва - это ещё бабушка Алла Пугачёва надвое сказала. Вы живёте более 15 лет, думаю, но даже подростками известно, что не всегда за добрыми словами скрывается доброта.
Цитата: daytaler
Человек без доброй мысли, всего лишь тварь слизистая.

Поразмышляйте, пожалуйста, вы на самом деле так думаете? Всегда ли у вас добрые мысли в уме?
Цитата: daytaler
Тебя клянут, презирают, а ты еще глубже погружайся в молитву внутреннюю.

Ну, ничего не могу сказать на это. Погружайтесь, пожалуйста, вам никто не мешает.
Цитата: daytaler
Лотоса бутон — воды болота не ппачкают.

Считать себя цветком лотоса, считать презирающее и клянящее окружение болотом - глубоко ошибочная вещь. Это вы себя превозносите, а окружение имеет для вас просто невероятно масштабное значение.
Цитата: daytaler
Если рубашка на моем теле, узнает то, о чем я думаю, то я её спалю. — Богдан Хмельницкий

Читал о Богдане Хмельницком. Мне кажется он был зависим от желаний. Так что "рубашка на моём теле" - это, скорее всего, чрезмерный потенциал желаний. Уж поверьте, если бы он сказал, что если рубашка на моём теле узнает, то о чём я думаю, то я с ней разговаривать не буду, а просто буду носить её дальше - потому что рубашка это неодушевлённый предмет. Будьте, пожалуйста, критичны не только к себе, но и к высказываниям великих людей, у которых на самом деле есть или было тело и душа, так же как и у вас. Откройте глаза, вы ничем не отличаетесь от великих мира сего.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: daytaler
Сегодня, 16:20
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Комментариев: 2 036
Цитата: Eifersucht
Ещё и не то услышите.

Если убрать из тела электричество, которое формирует мозговые волны, то это всего лишь пища для земляных червей.
Разве можно услышать от людей что-то новое? Если люди тупят на протяжении многих тысяч лет, в одном и том же направлении.
Цитата: Eifersucht
потроха в энергетическом смысле

...мысли...
Цитата: Eifersucht
Человек - это тело и энергия.

Мыслите при помощи энергии? Естественно.
Человек — это информация и энергия. Бабочку-информацию, поместили в гусеницу, а не с точностью до наоборот.
Цитата: Eifersucht
Откуда вы знаете, что мысль не подвластна времени?

Бог — мыслью — мир материальный творил, а не материей — мысль (информацию).

Цитата: Eifersucht
На это знание должна быть защита

Защита. Вирус, это что? Информация. Антивирус, это что? Информация.
Порча информация, молитва от порчи информация. Победа зависит от количества силы.
Цитата: Eifersucht
А кто постановил мудреца считать мудрецом, а глупца - глупцом?

Глупый пьет воду из унитаза, а мудрый из-под крана.
Реализация мысли. От мыслей и роль.
Цитата: Eifersucht
энергетической потере

Когда у тела нет энергии, оно разлагается. Когда у духа нет энергии, он умолкает навечно.

Цитата: daytaler
доброта - это вибрация, доброта - это чувство

Вибрацию волны от динамика, чувствуете плотью? Конечно. Более тонкие вибрации, ощущает личность. Мысль относится к наиболее неприметным вибрациям, её недавно только стали фиксировать приборами.
Наши мысли - это электромагнитные волны - их уже давно можно посмотреть в упрощенном виде на энцефалографии... , наши чувства - тоже волны..., все в мире энергия в том или ином виде. Мы вибрируем на своей частоте и попадаем в резонанс с такими же людьми (помните по роту солдат на подвесном мосту из учебника физики?) Даже небольшое колебание, попадая в резонанс, усиливается многократно и может вызывать либо разрушения, либо благость...смотря с чем мы резонируем...Итак, думайте о чем думаете!
Классификация вибраций чувств человека

НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ

— горе дает вибрации от 0,1 до 2 Гц;
— страх — 0,2-2,2 Гц;
— обида — 0,6-3,3 Гц;
— ярость — около 0,5 Гц;
— возмущение — 0,6-1,9 Гц;
— снобизм, гордыня — 0,8 Гц;
— раздражение — 0,9-3,8 Гц;
— гнев — 1,4 Гц;
— пренебрежение — 1,5 Гц;
— ощущение превосходства — 1,9 Гц;
— жалость — 3 Гц;
— гордость за то, что сделал — 3,1 Гц;

ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ

— благодарность (желание сказать спасибо) — 45 Гц;
— чувство привязанности, рациональная любовь, что называется, головой: то есть, когда человек понимает, что любовь это хорошее, светлое чувство и большая сила, но сердцем любить еще не получается. Вибрации — 50 Гц;
— великодушие — 95 Гц;
— ощущение единства с теми, кто рядом, — от 140 Гц и выше;
— милосердие — от 150 Гц и выше;
— искренняя, сердечная любовь, которую человек генерирует своим сердцем ко всем без исключения людям и всему живому (как, например, и любовь матери к ребенку) — от 150 герц и выше;
— любовь безусловная, принятая во Вселенной — от 205 герц и выше.

Минимальная вибрация, в которой нам сегодня благоприятно находится, это 36 Гц. Благодарность — 45 Гц.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#4 написал: daytaler
Сегодня, 16:31
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Цитата: Eifersucht
Поразмышляйте, пожалуйста, вы на самом деле так думаете? Всегда ли у вас добрые мысли в уме?



…Вибрации Любви защищают человека от негативного воздействия других людей. От какого именно и как это проявляется?
— Негативные воздействия могут быть разнообразными. Это и плохой взгляд, сглаз, как говорят в народе, порча…
— Сглаз? Порча? — искренне удивился Николай Андреевич. — Я считал, что порча и сглаз — это всего лишь народный фольклор, причём достаточно прибыльный для некоторой категории предприимчивых людей.
— Данный «народный фольклор» потому и существует, поскольку это явление мысли имеет место в природе, но ещё не имеет достаточного твердокаменного научного подтверждения. А по факту, проявление негативной мысли существует. Я уже неоднократно говорил, что мысль материальна. Это пытаются доказать и на современном уровне. И чем дальше, тем больше будут находить научных подтверждений. Мысль — это информационная волна. Её информация закодирована на определённой частоте, которую воспринимает наш материальный мозг, вернее сказать, его углублённые структуры. И когда человек думает что-то нехорошее о тебе, то естественно, это всё улавливает твой мозг на уровне подсознания. И при расшифровке этого кода мозг начинает моделировать эту негативную ситуацию, которая потом, как неосознанный приказ подсознания, воплощается в жизнь. Это и есть порча, которая проявляется в виде болезни или ещё чего-то. Это с одной стороны. Но с другой стороны, если индивид создаёт вокруг себя волновое поле с определёнными частотными характеристиками… ну, проще говоря, ауру Любви, то, по всем законам физики, негативная информация не может проникнуть в его силовое поле, не то что добраться до мозга и проявиться там в виде приказа. Почему? Потому что это силовое поле гораздо мощнее…

Из книги А. Новых «Сэнсэй»

Мысль материальна, поскольку зарождается в материальном мозге. Поэтому плохая мысль гнетет. Это первый Страж, который всегда пытается победить человека.
– А почему мысли бывают абсолютно противоположные друг другу? У меня тоже иногда так получается, что я запутываюсь в своих мыслях.
– Скажем так, в теле человека есть духовное начало, или душа, и материальное начало или животное, звериное, как хотите это называйте. Разум человека является полем битвы этих двух начал. Поэтому и мысли у вас возникают разные.
…– А кто тогда «я», если мысли чужие.
– Не чужие, а твои. А ты есть тот, кто слушает их. И кому ты отдаешь предпочтение, тем ты и будешь. Если материальному, звериному началу – ты будешь злой и вредный, а если советам души – ты будешь хороший человек, с тобой будет приятно находиться людям. Выбор всегда останется за тобой: или ты деспот, или святой … В тебе постоянно идет война двух начал за тебя. И от того, на чьей стороне ты будешь, зависит твое будущее.
Мыслей легион, поэтому с ними невозможно бороться. Это вам не кунг-фу, это гораздо серьезнее. Бороться можно с тем, кто оказывает сопротивление. Но с вакуумом бороться бессмысленно. Для вакуума отрицательных мыслей можно создать лишь такой же вакуум положительных мыслей. То есть опять-таки повторяю, переключиться на хорошее, думать о хорошем. Но всегда быть начеку, слушать, о чем думает ваш мозг. Понаблюдайте за собой. Обратите внимание на тот факт, что вы не напрягаетесь, а мысли постоянно в вас кишат. И мысль не одна. Их сразу может быть две, три, а то и более.
– Ну, если разум – это поле битвы двух начал и, как я понял, их оружие – мысли, то как же отличить кто есть кто? Как в мыслях проявляется духовное и животное начало? Это что?
– Духовное начало – это мысли, порожденные силой Любви, в широком понимании этого слова. А животное начало – это мысли о теле, наши инстинкты, рефлексы, мания величия, желания, всецело поглощенные материальными интересами, и так далее.
Из книги А. Новых «Сэнсэй»
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#5 написал: daytaler
Сегодня, 17:22
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Комментариев: 2 036
Цитата: Eifersucht
Доброта не может доминировать над всякой дрянью, потому мысль в доброте невозможно удержать.

С. Савельев Благость и черти Выбирай
https://youtu.be/TVm-Q52ifJw
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#6 написал: Felicita
Сегодня, 20:45
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Репутация: (3|0)
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Комментариев: 21
вы мысленно отрешились от участка снимая зацепку за него... и зависть вернулась парню, его начало штырить, все закономерно)
Зарегистрирован: 18.01.2019
#7 написал: Eifersucht
Сегодня, 22:13
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Репутация: (81|-5)
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Цитата: daytaler
daytaler

У вас очень всё напутано. И вы отвечаете не на все мои вопросы. Я уж пытался всё собрать в удобоваримый вариант, но вы ещё больше навертели в комментарий, теряя при этом нить логики. Что скучно совсем? Уж нельзя затрагивать свою ментальность настолько, выходите гулять периодически на улицу. Отвлекайтесь как-то на хобби, что ли. Делайте зарядку по утрам, бегайте, разминайте суставы.
Отвечу на ваши только два ответа. Про дух я вообще ничего не понимаю, потому что в литературе совершенно всё по этой теме мне не нравится. Лишь в одном месте я читал, что душа шире духа, масштабней его. И действительно, от души духовность, а не от духа душевность. В общем и целом вопрос духа будет долго оставаться открытым, если не навсегда. И, возможно, мы перешагнём эту тему, не заметив её.
По вибрациям: это, конечно, хорошо, что вы тут привели частотность эмоций. Только это немножко не то... . Как бы вам объяснить... . Вибрация - это иерихонские трубы в ушах, это путь для выхода в астрал, для полёта в космосе, для пребывания в параллельном мире... . (уж не буду расшифровывать и разжёвывать). Доброта - это чувство, если хотите эмоция. Сердце вибрирует, эмоция вибрировать не может. Даже головной мозг может вибрировать, не от этого ли частотность эмоций? Вы уж, если читаете, то думайте.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
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