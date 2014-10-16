Начало. Чёрная зависть

Арабеск.

Чёрную урчу с прахом поэта

Плющ обогнул;

К брошенной арфе девственный пояс

Крепко прильнул. Факел угасший подле папира

Вечного спит;

Гарпия-зависть, крылья раскинув,

В прахе лежит. Но за Коцитом ты улыбнёшься,

Дивный певец;

К урне прижался дар Аполлона –

Свежий венец!

(1840г. Афанасий Фет.)

Новость отредактировал Оляна - Сегодня, 12:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Eifersucht Просмотров: 650 Комментарии: 7 +10 Сегодня, 12:20 by

Зависть как человеческое чувство было довольно-таки долгое время мне не знакома. Но где-то в восьмом классе случился неприятный казус: мои друзья-одноклассники вдруг ни с того ни с сего перестали со мной здороваться и разговаривать. Кроме… хулиганов и двоечников, и девиц, лёгких на подъём, с которыми я вынужденно сдружился. Время проводили праздно, шатаясь чёрти знает где. Велосипеды, мотоциклы, дискотеки – всё сводилось к этому. По выходным и когда были деньги - ром, портвейн и сигареты «прима». Бывшие друзья и подруги не разговаривали со мной ровно год. А потом вдруг начали и здороваться, и общаться.Эта вещь весьма неприятна для любого подростка, но я был открыт и добродушен практически ко всем, и к друзьям, и к недругам. Потому особой обиды ни на кого не держал. Просто поначалу было скверно на душе.Этот год наградил меня двумя невероятными вещами: осознанными снами и сверхчувствительностью к зависти со стороны в виде тревожного беспокойства.На выпускном вечере после десятого класса от одноклассницы я узнал, что всю эту канитель затеяла преподаватель русского языка и литературы, предложив на комсомольском собрании бойкот против меня, якобы такого «гордого и недостижимого». А через год она же, осознав глупость затеи, предложила снять бойкот, мол, «он уже взрослый». На этих собраниях меня не было. Но я вдруг в девятом и десятом классе был избран комсомольским секретарём класса. Естественно, я ничего совершенно не делал, всю работу за меня выполняла эта учительница.Единственная вещь, во что никак не въеду до сих пор: тревожное беспокойство на сто процентов постоянно указывает мне на завистника в самых разных жизненных ситуациях на протяжении почти сорока лет, зародилось оно во время бойкота - вот чему у подростка может завидовать взрослая тётка?…Примерно лет пять назад появился у нас на работе человек, так сказать, новоиспечённый специалист, принятый по заявлению. Внешне без особенностей, даже в каком-то смысле тщедушный и невзрачный парень. Спустя несколько месяцев у меня возникло тревожное беспокойство и исчезло, потом опять и опять. Я по жизни открыт и общителен со всеми. И вот ко всем последовательно и по отдельности стал приоткрывать какие-то счастливые подробности из своей жизни – без эффекта.Никак не думал, что причина именно в этом новичке, его регулярно пропускал. Я недавно купил землю под ИЖС, чисто случайно по скромной цене. Рассказал этому человеку на работе непроизвольно, так сказать, по-дружески поделился. И… спустя какие-то пять минут меня начало колбасить не на шутку. Появилась раздражительность, тревога, всё валилось из рук. Я совершенно не мог заниматься чем-либо, мысли путались. Настолько внимание было раздробленным, что мог неожиданно травмироваться. Тянуло на ругательства, скандал. В общем, полный раздрай.Прямо во время такого крайнего состояния стал анализировать и «копать» до причины, выискивать способы выхода. Вспомнил, что у меня есть универсальное средство выхода из подобных состояний (его описывал в истории «Проклятие цыганки»). Что я сделал…А я взял себя в руки и мысленно подарил этот великолепный участок в городской черте (мечту поэта; песню; мираж фантазий, где будет заоблачный хрустальный дворец) этому чахлому субъекту. Мне очень жаль было расставаться с будущим дворцом, но я смирил себя и мысленно отдал ему даже свою красивую жену, которая меня достала за тридцать с лишним лет, типа как бесплатное приложение к бесплатному участку.Внезапно, буквально в ту же секунду, как я мысленно расстался с мечтой поэта, ушла раздражительность, появилась концентрация и уверенность; тревога улетучилась; стало всё получаться, что делал. Образовалась какая-то скромная радость, даже довольство.Участок-то никуда не делся, он при мне, даже жена со мной. Я только мысленно их подарил.Заметил в тот день, что с тем парнем что-то происходит не то (это после того, как я мысленно подарил и внутренне оправился от непонятного потрясения). Он почему-то стал застывать в одной позе с застывшей мимикой напряжения, чего раньше не наблюдалось. Без причины спустя несколько часов стал тихонько узнавать у меня, что там буду строить. Я открыто утверждал, что там будет хрустальный дворец и баня с финской парной, а мысленно дарил ему эти богатства и чувствовал себя в великолепной физической форме. У него вело мимические мышцы, и импульсивно вращались глазные яблоки. Моему удивлению не было предела от визуализации т-а-к-о-г-о. Честно говоря, я даже подобного никогда не видел. Его штырило негативом не на шутку.Спустя несколько дней тот парнишка рассорился в пух и прах в магазине с каким-то незнакомым пьянчужкой. (На смене коллега поделился этим со мной). Пьяница без причины орал на весь магазин на нашего работника, называя его последними словами и в конце концов ударил по лицу. Вмешательство покупателей охладило пыл пьяницы.Хочется в конце написать вывод: все наши взаимодействия по отношениям с окружающими людьми обязательно включают в себя энергетический (несловесный) обмен информацией. Зависть окружающих не может причинить нам вред без нашего участия. Так что глазим мы себя сами, если упрямо защищаем энергетически своё приобретение. Без сомнения, начало разрушения энергии происходит с подачи завистника, а вот доканываем до ручки мы себя сами.И вот при случае такой вот защиты смирением, обратка просто необыкновенна по своей силе. И это, возможно, ещё не конец. А ведь несмотря ни на что, добродушия я не терял ни при каких условиях.

Ключевые слова: зависть обратка энергия случай на работе дом авторская история

Другие, подобные истории: