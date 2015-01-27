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Истории из жизни

У костра

Я живу в одном из посёлков городского типа Самарской области. Посёлок маленький, все друг друга знают. Данная история произошла со мной на самом деле, когда я учился в 3 классе.
В моей школе, во второю смену учились только 3-ий и 6-е классы. Порой, возвращались домой поздно вечером. И в одну осенний вечер, ноябрь-месяц, я возвращался домой после школы. Выбрал безопасный путь, за двухэтажками. Обычно машины там не ездили. Было темно и холодно.
И вот ближе к дому я заметил костёр. Возле костра были два силуэта: пенсионерка лет 60-70 и женщина лет 30-40.

Бабушка, заметив меня, пригласила к костру.
— Не бойся, милок. Погрейся, небось замёрз.
Сразу скажу, что человек я стеснительный, незнакомых людей сторонюсь, но почему-то в тот момент я не боялся их. Я подошёл ближе к костру и протянул руки к костру. Огонь приятно обжёг руки теплотой. Невольно я улыбнулся.

— Откуда ты так поздно идёшь, внучок? — спросила бабулька.
— Со школы, — уверенно ответил я.
— С первой школы (у нас две школы), походу, — добавила за меня женщина.
— Ишь, чего удумали. Так поздно детей учат, — бабушка посмотрела на меня и улыбнулась.
Я в ответ тоже улыбнулся.

Не знаю, почему, но я чувствовал некую связь между мной и той бабулькой. Будто мы родными были. Я снова глянул на костёр. Ветки и сухие листья догорали.
— А где ты живешь? — поинтересовалась у меня снова бабушка.
— Вон там! — я указал на рядом стоящую пятиэтажку.
— Вот как. Вроде, там Анютка живёт. Не знаешь, Маш?
Женщина мотнула головой.
Я простоял так ещё несколько минут. Затем, поправившись, направился к дому. Перед уходом спросил:
— А вы завтра тут будете?
— Кончено буду! — улыбчиво ответила бабулька.
Но на следующий день, так и в дальнейшие, ни бабульки, ни женщины не было. Как и след от костра. Не знаю, кого я тогда встретил. Может, призраки или ещё что-то. Я их больше никогда не видел.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:48
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:48 by S.L.SakuraiПросмотров: 1 522Комментарии: 9
+8

Ключевые слова: Костер встреча старушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Глюпискатин
Сегодня, 01:11
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Публикаций: 0
Комментариев: 151
— А вы завтра тут будете?
— Кончено буду! — улыбчиво ответила бабулька.

Не знаю, как автор в 3 классе, но я с раннего детства недолюбливаю все эти «тута» и «тама» за то, что они очень скользкие. Ты договариваешься с дружбанами выйти вечером во двор в 8 и снова встретиться «тут», выходишь - никого нет. Встречаетесь вы через 10 минут, слегка злые друг на друга, и выясняете, что по-твоему «тут» - это лавочка твоего подъезда, у которой вы расстались, а по-ихнему «тут» - это противоположный конец двора, где вы встретились до того, как прийти на твою лавочку.
Это я к тому, что бабка, несомненно, была назавтра «тут», как и обещала. Но не точнехонько на кострище, а просто где-то в окрестностях. Там, где то «тут», которое она имела в виду.
Но на следующий день, так и в дальнейшие, ни бабульки, ни женщины не было. Как и след от костра. Не знаю, кого я тогда встретил. Может, призраки или ещё что-то. Я их больше никогда не видел.

Насчёт никогда больше не видел, автор тоже слегка хватил через край. Вряд ли он до конца своей жизни в том районе подбегал к каждой увиденной мельком, вдалеке или в потемках женщине, чтобы убедиться, что это точно не та бабка. Может, и видел, но общаться и узнать ее больше не довелось. Судя по разговору, либо она местная, либо у неё там знакомые и она время от времени бывала в тех краях,
Это я все к чему? Призраки, ну однозначно же.
Зарегистрирован: 27.01.2015
#2 написал: daytaler
Сегодня, 08:37
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Комментариев: 1 980
Цитата: Глюпискатин
но я с раннего детства недолюбливаю все эти «тута» и «тама» за то, что они очень скользкие

Ну, Людк, иди, неси сберкнижку.
- Где? - Тама!
У пришлых и западников — логическое восприятие мысли, их сознание подобно шахматной доске, а вот у нас пошлых — интуитивное, вихревое.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#3 написал: daytaler
Сегодня, 09:18
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Репутация: (78|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 980
Этимологический словарь русского языка М.Фасмера сообщает
— русское слово «пошлость» происходит от прилагательного пошлый, от др.-русск. пошьлъ «старинный, исконный; прежний, обычный». Ср. знач. нем. gemein «общий, всеобщий; низкий, подлый». Из по- и ходить, шёл.
Вот за такие вот проделки, искажение подлинного, немцу Миллеру и сломал нос Михаил Ломоносов.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#4 написал: Luminary
Сегодня, 13:32
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Публикаций: 14
Комментариев: 1 648
С чего вдруг взял что это призраки? Стиль как будто начинающий писатель с фикбука))
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#5 написал: ПИК НИК
Сегодня, 16:02
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Вот так примерно и разбиваются вдребезги
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Я думаю, они там автобус ждали. Как подошёл, так и уехали....
Прошу прощения за иронию)
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#6 написал: Elven Magic
Сегодня, 16:05
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Публикаций: 0
Комментариев: 17
зачем призракам стоять у костра? у них же нет плоти, они не мерзнут. и не существуют. история написана бредово.
Зарегистрирован: 28.08.2020
#7 написал: daytaler
Сегодня, 16:45
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Комментариев: 1 980
Не знаю, почему, но я чувствовал некую связь между мной и той бабулькой. Будто мы родными были.

Все души родные, ибо все испытывают одни и те же чувства, которые возникают от посещения одних и тех же мыслей.Разница между нами лишь в том, что каждый имеет свою интерпретацию мыслесказа от пережитого соприкосновения.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#8 написал: notoko
Сегодня, 16:46
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Комментариев: 3
Думаю, это были вполне реальные люди. Или следа от костра не было прям на следующий день на том самом месте?
Зарегистрирован: 30.03.2014
#9 написал: Nlo
Сегодня, 17:44
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 720
Понравилось. +
В детстве это было особое странное чувство - когда на улице знакомился со странной бабкой, или цыганкой, один раз мы подружились даже с загадочным бомжеватым дедом - который нас по кладбищу водил.
Все они теперь вспоминаются мною - как призраки. Не представляю как бы я сегодня завязала подобное знакомство scream
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
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