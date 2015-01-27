У костра

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

S.L.Sakurai Просмотров: 1 522 Комментарии: 9 +8 Вчера, 21:48 by

Я живу в одном из посёлков городского типа Самарской области. Посёлок маленький, все друг друга знают. Данная история произошла со мной на самом деле, когда я учился в 3 классе.В моей школе, во второю смену учились только 3-ий и 6-е классы. Порой, возвращались домой поздно вечером. И в одну осенний вечер, ноябрь-месяц, я возвращался домой после школы. Выбрал безопасный путь, за двухэтажками. Обычно машины там не ездили. Было темно и холодно.И вот ближе к дому я заметил костёр. Возле костра были два силуэта: пенсионерка лет 60-70 и женщина лет 30-40.Бабушка, заметив меня, пригласила к костру.— Не бойся, милок. Погрейся, небось замёрз.Сразу скажу, что человек я стеснительный, незнакомых людей сторонюсь, но почему-то в тот момент я не боялся их. Я подошёл ближе к костру и протянул руки к костру. Огонь приятно обжёг руки теплотой. Невольно я улыбнулся.— Откуда ты так поздно идёшь, внучок? — спросила бабулька.— Со школы, — уверенно ответил я.— С первой школы (у нас две школы), походу, — добавила за меня женщина.— Ишь, чего удумали. Так поздно детей учат, — бабушка посмотрела на меня и улыбнулась.Я в ответ тоже улыбнулся.Не знаю, почему, но я чувствовал некую связь между мной и той бабулькой. Будто мы родными были. Я снова глянул на костёр. Ветки и сухие листья догорали.— А где ты живешь? — поинтересовалась у меня снова бабушка.— Вон там! — я указал на рядом стоящую пятиэтажку.— Вот как. Вроде, там Анютка живёт. Не знаешь, Маш?Женщина мотнула головой.Я простоял так ещё несколько минут. Затем, поправившись, направился к дому. Перед уходом спросил:— А вы завтра тут будете?— Кончено буду! — улыбчиво ответила бабулька.Но на следующий день, так и в дальнейшие, ни бабульки, ни женщины не было. Как и след от костра. Не знаю, кого я тогда встретил. Может, призраки или ещё что-то. Я их больше никогда не видел.

Ключевые слова: Костер встреча старушка авторская история

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