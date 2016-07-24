Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни / Сны

Мой странный сон

Эта история произошла со мной, когда мне было 33 года. Тогда не было ни компьютеров, ни смартфонов. И мы все практически ничего не знали о мистике.

В один из февральских вечеров я как всегда легла спать. Забегу немного вперед... у меня были настольные светящиеся электронные часы (это важно). Так вот, вдруг посреди моего сна я проснулась. Проснулась и увидела свет на кухне. Решила сходить посмотреть. Захожу и вижу, что за столом сидит миловидная девушка шатенка со стрижкой каре. Смотрю на нее и думаю: а кто она такая? И тут в мою голову начал приходить разговор от нее,г убами она даже и не шевелила.

- Меня к тебе прислали, что бы сказать, что мы тебя оберегаем. И даже если ты будешь стоять на краю пропасти, и одна твоя нога уже будет свисать, мы не дадим тебе упасть.

- Кто ты? Ты мой ангел-хранитель?

- Называй меня как хочешь.

- Ты пришла оттуда?

- Да.

И тут я вспомнила про свою подругу, которая умерла при родах. Девушка сразу мне ответила.

- А я знаю твою подругу, она с сыном, ему уже 7 лет.

Когда я проснулась, сразу посчитала: действительно прошло 7 лет со смерти подруги и младенца. Тогда я начала ее расспрашивать о том свете.

- Вы работаете там?

- Да.

- У вас есть еда?

- Да.

- Значит есть магазины?

- Нету магазинов.

- А откуда продукты?

- Смотри.

В этот момент она открыла один из моих шкафов, и я увидела кучу продуктов.

- Видишь? Так и у нас. Они никогда не заканчиваются и всегда пополняются сами. Все, что мы хотим.

Потом она протянула руку, и я увидела у нее на руке огромные часы. Девушка сказала:

- Коридор времени закрывается в 3 часа. Спрашивай, что хочешь узнать, у нас 2 минуты, если задержусь, ворота времени закроются.

Успела только один вопрос задать. А потом она исчезла. А я очутилась на кровати. И посмотрела на свои светящиеся часы. Там было ровно 3.00.

Вот такая история. Потом уже через много лет я узнала, что ко мне приходил проводник во времени.

И нужно было обязательно у него спросить, как с ним связываться.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:01
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 11:01 by kavlorenaПросмотров: 135Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Сон проводник подруга авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Павел Ярый
Сегодня, 11:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 51
+++++ однозначно
Зарегистрирован: 24.07.2016
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.