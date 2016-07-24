Мой странный сон

Мой странный сонЭта история произошла со мной, когда мне было 33 года. Тогда не было ни компьютеров, ни смартфонов. И мы все практически ничего не знали о мистике.
В один из февральских вечеров я как всегда легла спать. Забегу немного вперед... у меня были настольные светящиеся электронные часы (это важно). Так вот, вдруг посреди моего сна я проснулась. Проснулась и увидела свет на кухне. Решила сходить посмотреть. Захожу и вижу, что за столом сидит миловидная девушка шатенка со стрижкой каре. Смотрю на нее и думаю: а кто она такая? И тут в мою голову начал приходить разговор от нее,г убами она даже и не шевелила.
- Меня к тебе прислали, что бы сказать, что мы тебя оберегаем. И даже если ты будешь стоять на краю пропасти, и одна твоя нога уже будет свисать, мы не дадим тебе упасть.
- Кто ты? Ты мой ангел-хранитель?
- Называй меня как хочешь.
- Ты пришла оттуда?
- Да.
И тут я вспомнила про свою подругу, которая умерла при родах. Девушка сразу мне ответила.
- А я знаю твою подругу, она с сыном, ему уже 7 лет.
Когда я проснулась, сразу посчитала: действительно прошло 7 лет со смерти подруги и младенца. Тогда я начала ее расспрашивать о том свете.
- Вы работаете там?
- Да.
- У вас есть еда?
- Да.
- Значит есть магазины?
- Нету магазинов.
- А откуда продукты?
- Смотри.
В этот момент она открыла один из моих шкафов, и я увидела кучу продуктов.
- Видишь? Так и у нас. Они никогда не заканчиваются и всегда пополняются сами. Все, что мы хотим.
Потом она протянула руку, и я увидела у нее на руке огромные часы. Девушка сказала:
- Коридор времени закрывается в 3 часа. Спрашивай, что хочешь узнать, у нас 2 минуты, если задержусь, ворота времени закроются.
Успела только один вопрос задать. А потом она исчезла. А я очутилась на кровати. И посмотрела на свои светящиеся часы. Там было ровно 3.00.
Вот такая история. Потом уже через много лет я узнала, что ко мне приходил проводник во времени.
И нужно было обязательно у него спросить, как с ним связываться.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:01
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 11:01 by kavlorenaПросмотров: 135Комментарии: 1
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