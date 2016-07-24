Мой странный сон

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:01

Причина: Изменен раздел.

kavlorena Просмотров: 135 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 11:01 by

Эта история произошла со мной, когда мне было 33 года. Тогда не было ни компьютеров, ни смартфонов. И мы все практически ничего не знали о мистике.В один из февральских вечеров я как всегда легла спать. Забегу немного вперед... у меня были настольные светящиеся электронные часы (это важно). Так вот, вдруг посреди моего сна я проснулась. Проснулась и увидела свет на кухне. Решила сходить посмотреть. Захожу и вижу, что за столом сидит миловидная девушка шатенка со стрижкой каре. Смотрю на нее и думаю: а кто она такая? И тут в мою голову начал приходить разговор от нее,г убами она даже и не шевелила.- Меня к тебе прислали, что бы сказать, что мы тебя оберегаем. И даже если ты будешь стоять на краю пропасти, и одна твоя нога уже будет свисать, мы не дадим тебе упасть.- Кто ты? Ты мой ангел-хранитель?- Называй меня как хочешь.- Ты пришла оттуда?- Да.И тут я вспомнила про свою подругу, которая умерла при родах. Девушка сразу мне ответила.- А я знаю твою подругу, она с сыном, ему уже 7 лет.Когда я проснулась, сразу посчитала: действительно прошло 7 лет со смерти подруги и младенца. Тогда я начала ее расспрашивать о том свете.- Вы работаете там?- Да.- У вас есть еда?- Да.- Значит есть магазины?- Нету магазинов.- А откуда продукты?- Смотри.В этот момент она открыла один из моих шкафов, и я увидела кучу продуктов.- Видишь? Так и у нас. Они никогда не заканчиваются и всегда пополняются сами. Все, что мы хотим.Потом она протянула руку, и я увидела у нее на руке огромные часы. Девушка сказала:- Коридор времени закрывается в 3 часа. Спрашивай, что хочешь узнать, у нас 2 минуты, если задержусь, ворота времени закроются.Успела только один вопрос задать. А потом она исчезла. А я очутилась на кровати. И посмотрела на свои светящиеся часы. Там было ровно 3.00.Вот такая история. Потом уже через много лет я узнала, что ко мне приходил проводник во времени.И нужно было обязательно у него спросить, как с ним связываться.

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