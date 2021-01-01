Про мам. Подслушано. Мистика

Летяга Просмотров: 103 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 21:42 by

***Женился дядя, папа был шафером. Я и мама должны были присоединиться на второй день (мы в городе, свадьба в посёлке). Где-то в час ночи вскакивает мама и начинает орать, что кто-то умер и нам срочно нужно ехать в посёлок. Начали всем звонить, ни до кого не дозвониться. Взяв такси, поехали туда, всю дорогу я думала, что мама бредит. Когда приехали, мы увидели настоящий траур, свадьбой и не пахнёт. В разгар веселья умерла мама жениха (сердце). Вся семья по сей день спрашивает у мамы, откуда она узнала, но она лишь молчит.***У нас в семье главная мама. Я не знаю, то ли это совпадение, то ли действительно судьба, но на всех статуэтках, подаренных мной на годовщину свадьбы родителей (на всех изображены мальчик и девочка) у мальчика отваливалась голова. Всегда.***У меня умерла мама. Её пальто я не снимал с вешалки, оно так и висело там, где мама его повесила, когда последний раз пришла домой. Прошло 40 дней и после этого стали происходить разные непонятные вещи. Приходя домой я обнаруживал, что пальто её дергается. Это видели и те, кто приходил со мной. Часто слышал мамин кашель, её голос. Иногда я слышу, как льется вода в ванной и знаю, что это мама шутит) Девушки, которые ночуют у меня, боятся разных этих штук, а я нет, потому что знаю, что мама ещё со мной.***Помню картину из детства: мама беременна, выясняет отношения с "дедом" (нам он не родной, это второй бабушкин муж), который в стельку пьян и ведёт себя неадекватно. В порыве гнева он схватил домашний телефон и со всей силы ударил им маму по животу, бросая ругательства в сторону будущего ребенка. Я, маленькая, бегала между ними, рыдала и пыталась уговорить их успокоиться, но они будто меня не слышали. Будто меня здесь нет.Недавно я решила спросить маму об этом происшествии. Почему я помню её беременной, но у меня так и нет ни брата, ни сестры? На что она ответила, что тогда была беременна мной и никому никогда не рассказывала о случае с телефоном...***Перед родами маме сделали болезненный укол и она потеряла сознание. Она помнит, что очутилась в незнакомом ей месте, похожем на вокзал. Перед собой она увидела неизвестную девушку с русыми волосами и голубыми глазами. Мама кареглазая брюнетка, и все её родственники выглядели также. Девушка обняла её и вскоре мама очнулась. Спустя годы мама провожала меня на поезд до Москвы и внезапно вспомнила о своём видении. Оказалось, что незнакомкой была я. Выходит, мы встретились ещё до моего рождения.***Моя мама в молодости завела собаку, она была очень красивая и породистая. Хотя купила на рынке. После она помогла породистому котенку, который умирал в подъезде. Моя мама просто влюбилась в них. Но через несколько лет неожиданно собака умерла, никто так и не знает почему. Сразу после этого мама узнала, что беременна. Наш кот погиб нелепой смертью, упал с окна, хотя всегда боялся туда идти. Сразу же тогда мама забеременела мной. Она всегда говорит, что они были посланниками... Мистика какая-то.

Ключевые слова: Мама беременность смерть роды совпадения

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