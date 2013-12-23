История намбер фри. Ведьма на гулянье

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Крокозябла Просмотров: 206 Комментарии: 2 +6 Вчера, 21:18 by

Случай этот произошел со мной, когда было мне 15 лет. На календаре 6 июля – завтра день Ивана Купалы. Вся деревенская молодежь договорилась встретиться у лесочка ближе к ночи, чтоб погулять, пожечь костры, напечь картошки, ну, само собой, выпить пивка или чего покрепче, что уж душой кривить, и всячески подурачиться. В купальную ночь, значится, решили погулять.Лесочек от деревни отделяло небольшое поле или заливной луг, точно не скажу. Место выбрали специально, чтоб не мешать деревенским отдыхать, поскольку мы этой ночью спать точно не собирались!Мы с девчатами пришли к месту нашего веселья часов в 11. Парни занимались костром: к этому времени натаскали целую кучу хвороста, кто-то даже притащил из леса старое сухое дерево. Серега притащил из дома магнитофон на батарейках. Какие же посиделки, да без танцев? Девчонки же организовали «полевой стан»: расстелили принесенные из дома покрывала на траву, достали из пакетов и сумок нехитрую «закусь»: хлеб, домашнее соленое и копченое сало, консервы, отварные яички, зеленый лучок, колбаска, жареные карасики, домашний соленый творожный сыр (до сих пор вкус помню), даже несколько трехлитровых банок с маринованными помидорами и огурцами. Костров было два: маленький, где мы пекли картошку и большой, через который планировали прыгать, отдавая дань традициям.Самое веселье началось уже глубоко за полночь. Из магнитофона Дан Балан, тогда еще солист группы O-zone, орал Dragostea Din Tei. Лучшего трека для диких плясок и прыжков через огонь, как мне кажется, тогда еще не было. И вот мы пляшем всем скопом, а было нас человек 14, и замечаем незнакомую девушку, которая также танцует вместе с нами. Девушка была одета в светлое платье, больше похожее на нательную женскую майку (или как там ее называют, бабушки еще порой такие носят под одеждой) до колен, волосы распущены, а на голове – венок из полевых цветов! Выплясывает и хохочет! Я, еще три девочки и двое из мальчишек заметили ее и решили подойти, узнать, кто она такая, потому что среди местных такую никто не помнит. И вот только мы подошли к ней со словами: «Привет! А тебя как зовут?» - она резко остановилась, как-то не по-доброму зыркнула на нас, мерзко расхохоталась и быстро побежала в сторону поля. Один из мальчишек побежал следом, но уже через минуту вернулся со словами: «Прикиньте, а она пропала!». Мы посмеялись: «То есть, как пропала?». А он: «Вот так! Побежал за ней, а она просто исчезла. На поле никого не видно!». Через поле видно деревенские дома и уж точно девушку в светлом одеянии не заметить было невозможно!Утром я рассказала бабушке всю историю с таинственным исчезновением, на что она мне ответила:- Видимо, ведьма, от шабаша отбившаяся, к вам пожаловала на шум и пляски. В купальную ночь ведьмы силу имеют, поскольку все запреты перестают действовать. Вылазит нечисть всякая: водяные, русалки, да ведьмы. Хорошо, что заметили ее, а так она могла затанцевать кого-нибудь, да с собой утащить. А что не увидели ее на поле, так она могла и кошкой, и птицей обернуться, да в траве укрыться.Мне, человеку, живущему в 21-м веке, было дико слышать, что я лично могла столкнуться с ведьмой! С ведьмой, Карл! А для бабули это было чем-то обычным.Еще она сказала мне, что я многого не вижу, но, придет время, столкнусь нос к носу. Тогда я не поняла, о чем она, а вот теперь, пережив в своей жизни не одну встречу с потусторонним, хочется сказать: «Бабушка, лучше бы ты ошибалась!»

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