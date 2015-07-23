Бес в зеркале

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ankka Просмотров: 225 Комментарии: 3 0 Сегодня, 18:10 by

Пишу по совсем свежим впечатлениям.Весь май проходила в каком-то странном настроении. Почитывала раньше иногда этот сайт из любопытства, но не могу про себя сказать, что я такая уж суеверная. Приметами не увлекаюсь, на картах не гадаю, ритуалами всякими не балуюсь. С психиатрами близкого общения никогда не водила, стрессов и депрессий никаких сильных в последнее время не переживала. А в мае всё равно че-то странное в голове пошло.Половину свободного времени я стала бродить одна по лесопарку вблизи дома, хотя до этого у меня иногда за весь сезон не выпадало возможности и желания там пошататься. Дома то и дело стало тянуть в светлое время плотно зашторить окна. И до кучи ещё чёрные свечи зажечь, которые раньше в дом вообще никогда не приносила. Даже в переходном возрасте к готической романтике абсолютно ровно дышала, так что откуда эта тяга вдруг взялась, вообще неясно. И стало очень часто хотеться подолгу смотреть в зеркало. В смысле, не собой распрекрасной любоваться, а вот просто смотреть, как на камень или дерево, не двигаясь и не мигая. Многие про такие опыты говорят, мол, увидел там себя в старости или что-нибудь в таком роде, тоже не очень приятное. У меня тоже такие лёгкие "глюки" проскальзывали, но не сказать чтоб меня это сильно шокировало, я и в школе без всяких мистических причин или следствий такое же видела, когда с зеркалом баловалась, по-моему просто у всех так по каким-то естественным причинам выходит. Хуже стало потом.Где-то в середине мая снится мне сон, что я ночью иду одна в лес и там смотрю в чёрную гладь озера. И мне дико страшно от этого, но в то же время есть чувство, что это очень важно, что надо зачем-то это сделать. Проснулась и постаралась забыть побыстрей, ну не переться же и в самом деле чёрт знает зачем ночью в лес. Но вот это ощущение из сна не ушло. То и дело мне в голову мысль возвращалась, что надо не в обычное зеркало, а в какую-то чёрную гладкую поверхность посмотреть. Ночное колоброженье в лесу мне всё-таки показалось слишком уж сумасшедшим. Вспомнила тогда, как одна подружка, которая эзотерикой увлекается, хвасталась, что купила в модном магазине по этой части какое-то "чёрное зеркало". К её энтузиазму я никогда особо серьёзно не относилась, судя по всему, её магические манипуляции реального результата никогда не приносили. Ну и попросила у неё это зеркало на авось, она и дала легко.Вот тут-то мне и прилетело как следует. Сначала в зеркало смотрела как обычно, ну только видно там меньше. Что лицо расплывается - это и в обычном так часто было. Досиживаю где-то десятую минуту, чтоб уж совсем успокоиться и на всё это забить, и тут начинается интересное. Отражение резко мутнеет ("Глаза, наверное, устали", - подумала я). Потом так же резко проясняется, и рядом с контурами моего лица складывается какая-то гнусная харя, светящая из зеркала ярким красным глазом. Для справки - смотрела при дневном свете, без свечей, за спиной однотонная стена, никаких там лампочек от телевизора или в таком роде отражаться не могло. Сказать, что у меня сердце ёкнуло от этой хари - ничего сказать. Хотя я не из самых пугливых, бывали случаи, хулиганов на ночной улице прогоняла. Тут же набросила платок на зеркало и ушла колотьё сердца унимать.Сколько я до этого не смотрела в обычные зеркала, такой мерзопакостной хари, совершенно отдельной от моего собственного лица, я ещё ни разу не видела. Чёрного зеркала теперь боюсь как огня. И что со всем этим в итоге делать? К психиатру наведаться или к какому-нибудь страшному колдуну Хвостосмыслу за разъяснениями, что посоветуете?

Ключевые слова: Зеркало отражение харя авторская история

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