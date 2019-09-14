Подборка мистических и необъяснимых историй с Reddit. Часть 4

Подборка мистических и необъяснимых историй с Reddit. Часть 41. «Сестра мужа трагически осталась вдовой в возрасте 30 лет. Её муж, потрясающий молодой CEO, умер от передозировки героином. После его похорон, сестра переехала к нам с мужем пожить несколько недель. Ни я, ни мой муж не верим в загробную жизнь или в призраков, но, черт возьми, этот чувак, видимо, стал в загробной жизни Гендальфом [наверное, автор хотел сказать Радагастом], потому что странные вещи происходили все то время, что она жила у нас. Дикие лисы и птицы появлялись из ниоткуда у нашего дома и проводили там время, совсем близко от нас. Одна лисица сидела прямо на двойной желтой полосе на дороге, ведущей к нашему дому, и смотрела на меня, пока я проезжала мимо. На подоконник в комнате сестры прилетали малиновки и сидели там. Но самая крипота: цифровые часы в ее комнате, которые работали, не подключенные к розетке и без батареек. А однажды ночью мы смотрели телек все вместе, и стакан воды сам собой съехал со стола, упал и разбился. Муж сказал: «Черт, [имя умершего родственника], мне очень нравился этот стакан!»
2. «Когда я была замужем, а дети были еще маленькие, как-то утром мы лежали в кровати, незадолго до подъема. Вдруг запахло гарью, очень сильно. Никто из нас не курил, в комнате не было свечей или чего-то подобного. А пахло очень сильно. Мы заглянули под кровать, выглянули в коридор, но запах был только в этой комнате. В конце концов, я стащила белье и под своей подушкой, под простынёй, на матрасе обнаружила маленькое, около 1 дюйма (2,5см), выжженное пятно: верхнее покрытие матраса прогорело насквозь, виднелся наполнитель. Оно все еще было горячим. Самым странным было то, что на простыне, которая была сверху и касалась этого места, или на подушке, не было вообще никаких пятен. И в комнате не было до такой степени жарко, чтобы что-то могло загореться.»
3. «В нашей собственности есть старый дом. Там висели какие-то керамические фигурки людей на стенах. Мои брат и сестра считали забавным ходить в этот домик, и пока мы там бродим, пугать меня жуткими голосами из туалета и т.д. Я знала, что это они, знала, что они задумали, но... эй, они обратили на меня внимание, и я решила подыграть им.
Я шла по домику и услышала голос — да, это моя сестра. Потом другой голос — о, а это мой брат. И потом, к своему ужасу, я услышала третий голос, который я не знала. Я огляделась: фигуры на стене беседовали друг с другом. Просто беседа за полуденным чаем. И внезапно я увидела дом таким, каким он был раньше: выцветший рисунок обоев стал ярким, пыль на полу пропала, и паркет стал чистым и блестящим. В углу стоял покрытый накидкой стул и столик для курения. Занавески на окнах, ковровые дорожки... я почувствовала запах мяса и лука, на кухне готовилась еда. Я разрыдалась. Брат с сестрой решили, что они зашли слишком далеко в попытках меня напугать и примчались меня успокаивать. Они были уверены, что это они меня напугали и не хотели слушать, когда я говорила им, что произошло на самом деле. Я искала потом подобные фигурки, но никогда таких не видела, уверена, они остались от прошлых владельцев.»
Комментаторы задали вопрос, но автор так и не пояснил, к сожалению, что имел виду под «керамическими фигурками на стене»: именно фигурки или какую-то лепнину, мозаику или что-то в таком духе.
4. «Два года назад мы с женой потеряли своего сына. За день до того, когда должен был наступить его второй день рождения, мы были дома, и внезапно прилетел воздушный шар: спустился с лестницы, завернул за угол в комнату к нам, повисел над диваном пару минут, потом опустился вниз и полетел вверх по лестнице. Окна закрыты, кондиционера нет, отопление тоже выключено. Это был шарик моей дочери, она пару месяцев назад закрыла его в шкафу. Самое странное, знаете, что? «С Днем Рождения!» - гласила надпись на шаре. Все было заснято на камеру видеонаблюдения, иначе я никогда не поверил бы в эту историю. Немного жутко/немного успокаивающе. Скучаю по тебе каждый день, приятель.»
5. «Работал в магазине игрушек. Однажды ночью, после закрытия, я разложил настольные игры на полках и пошел в другую секцию делать уборку. Услышал громкий треск, вернулся в секцию игр и увидел: ВСЕ до единой коробки с настольными играми лежали на полу, кроме «Доски Уиджи» [доска для спиритических сеансов]. Я ушел оттуда так быстро, как смог и больше никогда не играл в настольные игры.»
6. «Как-то готовила обед, для розжига плиты пользовалась спичками. Вышла из кухни на пару минут, а когда вернулась, увидела, что коробок плавает в кастрюле с кипящей водой. На следующий день это произошло вновь. А однажды мне позвонил сын и спросил, не я ли рассыпала кукурузные хлопья по всему разделочному столу. Но нет, это не я. У меня было немного святой воды от моей мамы, я разбрызгала ее по кухне, и больше ничего не случалось. Кстати, я агностик.»
7. «Работал менеджером в зоомагазине. Мы использовали в работе бумажные пакеты. Как-то раз одна пожилая покупательница сделала пару покупок, сложила их в такой пакет, ей позвонили, и она продолжила ходить по магазину в ожидании родственников. Я занимался бумажными делами на кассе, как вдруг увидел, что из уголка пакета этой дамы что-то течет. Причем струйка превратилась в непрерывный поток. Я подумал, что, возможно, женщина поставила туда бутылку с водой вверх дном. Я подошел к ней, чтобы сказать об этом (она не заметила), а затем заглянул внутрь. Никаких бутылок. Ничего, что могло бы протечь. Это был прозрачный пакет с печеньями из магазина и палочкой собачьего лакомства. Я вытащил пакет с печеньями: он был полностью заполнен водой, вытекающей из угла. Но вот необъяснимый момент: ее уровень не снижался! Она текла без остановки. Секунд десять я и еще пара покупателей смотрели на это, после чего я сообразил, что надо вынести его. Я пошел наружу, с покупателями на буксире, поставил пакет, вода всё еще лилась. Через полминуты, как я опустил его, уровень воды начал снижаться, и буквально за 5 секунд она вытекла вся.
Я был сбит столку. Свидетелем чего я сейчас был?! Пакета, магически подключенного к бесконечному источнику воды?! До сих пор не знаю. Я пересматривал запись с камеры кучу раз, но так и не могу объяснить.»
8. «Мой брат с друзьями снял дом, и там стали происходить какие-то странные вещи: перемещались предметы, слышались шаги ночью, разные звуки, они находили тонкий слой какой-то слизи, похожей на куриную кровь на дверных ручках, и что-то, похожее на отпечаток руки, на своей почте. А через пару месяцев они нашли в подвале потайную комнату с душем, кроватью, столом с цепями и наручниками. Они сообщили об этом властям и вскоре съехали. Р.S. Комнатка была заколочена, вся в толстом слое пыли и паутине, сомнительно, что кто-то бывал там, пока брат и друзья жили в доме. Что там было, им не сообщили.»
9. «Год назад мой магазин переехал в место побольше и получше, и мне было интересно: будет там происходить что-то загадочное или нет, т.к. там 4000 футов площади (1,2км), и я часто буду оставаться одна. И там произошло много всего. Мяч для гольфа, упавший из ниоткуда. Кто-то схватил меня за ногу, но никого не было. Лампы с датчиком движения не загорались, пока я не крикнула: «Давай, чувак, прекращай!». Шоколадка появилась в моем кармане, хотя еще пару секунд назад я опускала туда руку, и там ничего не было. Никаких ощущений чего-то злого не было, только озорство. Но самое странное было с кистью. Мы покрасили комнату в белый цвет, потом я более-менее привела все в порядок, разложила сушиться и пошла домой. На следующий день пришла, чтобы все убрать на место и увидела, что на ручке кисти очень четко белой краской написано: «Попо». Я написала сообщение парню, который помогал мне красить, не он ли написал «Попо» на кисточке, и он ответил: «Что это вообще такое, черт возьми?». Я показала ее другим людям, и все согласились, что там написано именно «Попо». Так мы и прозвали наше привидение из магазина. Недавно мы стали кое-что менять в нашем магазине, и мне кажется, Попо это раздражает. Но ничего ужасного он не делает, только свои обычные фишки, вроде неработающих ламп с датчиками движения.»
«Забавно, в детстве я находил на стенах странные рисунки и думал, что это феи пытаются со мной общаться. Братья сказали мне, что это был призрак, и черт знает почему, но они стали называть его Попо и сказали, что это призрак ребенка. Дурацкая история, но странно, что мы называли его именно так»
Автор уточнила еще, что шоколадка появилась в его кармашке на день Святого Валентина, и комментаторы признали привидение очень милым.
Комментаторы еще написали, что Popo означает ... "зад" на немецком, обычно так говорят дети или взрослые при разговорах с детьми. Посоветовали поговорить с призраком по-немецки.
Автор - пользователи Reddit.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 13:54
Сегодня, 13:54 by Zero EndorphineПросмотров: 534Комментарии: 4
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