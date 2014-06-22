Предчувствия

Летяга Просмотров: 862 Комментарии: 6 +17 Вчера, 14:25 by

Моя жена обычная женщина, но есть у неё суперспособность предчувствовать беду.Отдыхали мы как-то на турбазе, и за два дня до окончания отдыха ночью жена разбудила меня и говорит: "Поехали быстро домой". Причины не объяснила, просто чувствует так и всё. Я сопротивлялся, потому что за дом мы отвалили немалую сумму, но жена уже истерила. Уехали, я с ней не разговаривал, а на следующий день узнали, что под утро на турбазе случился пожар, и наш дом сгорел.Второй раз был, когда мы собирались ехать из гостей домой, долго ждали такси, наконец оно приехало, но жена наотрез отказалась садиться в него. Водитель психанул, уехал, с нас сняли деньги, я тоже злился. В итоге едем на другом такси, проезжаем и видим, как первую машину буквально размазал грузовик. Водитель жив и цел, а заднее сиденье, где мы должны были ехать, всмятку.И третий раз, когда было подобное, случился, когда мы покупали дачу. Нашли идеальный участок, хороший дом, устроило всё. Но жена за два часа до подписания договора говорит: "Нет, мы не будем покупать её". Я был в ужасе, но она упёрлась до истерики опять. Ладно, отменил сделку, отказались от дачи, её купил кто-то другой. Я злился, что мы упустили такой дом.А через несколько месяцев мы узнали, что до нашего продавца был другой владелец, который продал дачу без ведома своего брата-уголовника, у которого был какой-то схрон в этой даче, то ли в подвале, то ли на чердаке дома. Он вышел из тюрьмы, приехал на эту дачу и зарезал новых хозяев. К счастью, они выжили, но провели долгое время в больнице, в реанимации.Я потом спрашивал жену, как она видит, что случится беда, она говорит, что не видит ничего конкретного, просто на неё наваливается какой-то ужас, и она знает, что надо спасаться и избежать чего-то. Мне с одной стороны жутковато от дара жены, а с другой я очень ей благодарен.Автор неизвестен.

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