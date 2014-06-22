Предчувствия

ПредчувствияМоя жена обычная женщина, но есть у неё суперспособность предчувствовать беду.
Отдыхали мы как-то на турбазе, и за два дня до окончания отдыха ночью жена разбудила меня и говорит: "Поехали быстро домой". Причины не объяснила, просто чувствует так и всё. Я сопротивлялся, потому что за дом мы отвалили немалую сумму, но жена уже истерила. Уехали, я с ней не разговаривал, а на следующий день узнали, что под утро на турбазе случился пожар, и наш дом сгорел.
Второй раз был, когда мы собирались ехать из гостей домой, долго ждали такси, наконец оно приехало, но жена наотрез отказалась садиться в него. Водитель психанул, уехал, с нас сняли деньги, я тоже злился. В итоге едем на другом такси, проезжаем и видим, как первую машину буквально размазал грузовик. Водитель жив и цел, а заднее сиденье, где мы должны были ехать, всмятку.
И третий раз, когда было подобное, случился, когда мы покупали дачу. Нашли идеальный участок, хороший дом, устроило всё. Но жена за два часа до подписания договора говорит: "Нет, мы не будем покупать её". Я был в ужасе, но она упёрлась до истерики опять. Ладно, отменил сделку, отказались от дачи, её купил кто-то другой. Я злился, что мы упустили такой дом.
А через несколько месяцев мы узнали, что до нашего продавца был другой владелец, который продал дачу без ведома своего брата-уголовника, у которого был какой-то схрон в этой даче, то ли в подвале, то ли на чердаке дома. Он вышел из тюрьмы, приехал на эту дачу и зарезал новых хозяев. К счастью, они выжили, но провели долгое время в больнице, в реанимации.
Я потом спрашивал жену, как она видит, что случится беда, она говорит, что не видит ничего конкретного, просто на неё наваливается какой-то ужас, и она знает, что надо спасаться и избежать чего-то. Мне с одной стороны жутковато от дара жены, а с другой я очень ей благодарен.
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Вчера, 14:25 by ЛетягаПросмотров: 862Комментарии: 6
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