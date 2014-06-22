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Истории из жизни

Предчувствия

Моя жена обычная женщина, но есть у неё суперспособность предчувствовать беду.

Отдыхали мы как-то на турбазе, и за два дня до окончания отдыха ночью жена разбудила меня и говорит: "Поехали быстро домой". Причины не объяснила, просто чувствует так и всё. Я сопротивлялся, потому что за дом мы отвалили немалую сумму, но жена уже истерила. Уехали, я с ней не разговаривал, а на следующий день узнали, что под утро на турбазе случился пожар, и наш дом сгорел.

Второй раз был, когда мы собирались ехать из гостей домой, долго ждали такси, наконец оно приехало, но жена наотрез отказалась садиться в него. Водитель психанул, уехал, с нас сняли деньги, я тоже злился. В итоге едем на другом такси, проезжаем и видим, как первую машину буквально размазал грузовик. Водитель жив и цел, а заднее сиденье, где мы должны были ехать, всмятку.

И третий раз, когда было подобное, случился, когда мы покупали дачу. Нашли идеальный участок, хороший дом, устроило всё. Но жена за два часа до подписания договора говорит: "Нет, мы не будем покупать её". Я был в ужасе, но она упёрлась до истерики опять. Ладно, отменил сделку, отказались от дачи, её купил кто-то другой. Я злился, что мы упустили такой дом.
А через несколько месяцев мы узнали, что до нашего продавца был другой владелец, который продал дачу без ведома своего брата-уголовника, у которого был какой-то схрон в этой даче, то ли в подвале, то ли на чердаке дома. Он вышел из тюрьмы, приехал на эту дачу и зарезал новых хозяев. К счастью, они выжили, но провели долгое время в больнице, в реанимации.

Я потом спрашивал жену, как она видит, что случится беда, она говорит, что не видит ничего конкретного, просто на неё наваливается какой-то ужас, и она знает, что надо спасаться и избежать чего-то. Мне с одной стороны жутковато от дара жены, а с другой я очень ей благодарен.



Автор неизвестен.
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Вчера, 14:25 by ЛетягаПросмотров: 862Комментарии: 6
+17

Ключевые слова: Предчувствия ужас истерика пожар авария нападение

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Комментарии

#1 написал: Бастинда
Вчера, 17:19
+3
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Репутация: (32|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 623
Очень полезный и хороший дар у жены. Плюс.
Зарегистрирован: 22.06.2014
   
#2 написал: xlarafitum
Вчера, 17:56
+3
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 234
Смерть как-будто вам на пятки наступает, а жена спасает вашу пару во время. +
Зарегистрирован: 27.01.2013
#3 написал: Jako tako
Вчера, 18:05
+3
Группа: Посетители
Репутация: (130|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 819
И при том, что муж знает о таком даре жены, он умудряется на неё злиться? У меня у мужа нечто подобное. Вроде хихикнет, подшутит о моих способностях. А сам, когда нужно узнать исход важного дела, тихонько так спрашивает, а как ты думаешь, мол, как будет?
Причём, возможно жена всю правду не сказала ему, о том, как ей информация приходит. Если он злится так каждый раз. Ну его, нервного.
Плюс истории.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: NEMO 1
Вчера, 18:44
+1
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Репутация: (210|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 481
На самом деле с таким даром довольно тяжело жить..... За историю +
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#5 написал: верю-не верю
Вчера, 21:33
0
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Публикаций: 5
Комментариев: 1 219
Надо же! Удивительный дар предвидения. Плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
#6 написал: Ольга1981
Вчера, 23:32
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 12
У меня дара нет вроде, но бывает что то похожее. Например, когда мама заболела, ее отправили в больницу, затем в реанимацию. Ну вроде прогнозов никаких, 50 на 50. И вот вечером мне стало как то плохо, очень трудно объяснить то состояние, тревога, грудь сжимает, дышать тяжело, я как то места себе не находила, бралась что то делать, а получались какие то бессмысленные движения, то веник возьму и положу, то тарелку мыть начну и брошу. Муж спрашивает, что я взметалась, а я говорю, что у меня предчувствие плохое, места себе не нахожу. И тут позвонили и сказали, что мама умерла.
Еще последнее время, я жила в какой то тревоге, ожидании, состояние похожее на то, как с мамой, но как то слабее и длилось оно пару месяцев. Я уж и у детей спрашивала, все ли у них хорошо, не обижают ли в школе. Они, мам, ты что, все отлично. И вот недавно позвонили, братишка двоюродный умер, в рассвете лет. И вот как то узнала эту новость, проревелась, и как то отпустило эту чувство тревоги. Как будто то, что предчувствовалось случилось.
Хорошая история, спасибо.
Зарегистрирован: 26.07.2019
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