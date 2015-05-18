Витя, Тузик, НЛО

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:03

Сабелька Просмотров: 219 Комментарии: 3 +9 Сегодня, 09:42 by

Мой друг Витя не робкого десятка. Он очень любопытный и всегда везде лезет. И ещё он вообще не пьет. И не курит. Это его принципиальная позиция. Витя очень талантливый и классно поет шансон, его часто приглашают по всей республике на различные увеселительные мероприятия. Но как бы поздно они ни заканчивались, Витя всегда садится за руль и едет домой, где его никто не ждёт, кроме старого друга, большого прожорливого кота с собачьим именем Тузик. Сядут они вечером за стол напротив друг друга, поужинают и потом замурлыкают рядышком на диване. Счастливая пара.Витя и рассказал мне эту историю.Случилось она 7 лет назад. Как-то поздно ночью он возвращался в город с очередного калыма. Ехал в машине один. Дорога шла мимо полей. Был конец лета. Примерно в 20 минутах езды от живописного села Калинино, в поле, метрах в 100 от дороги, он увидел странный и очень высокий столб света, уходящий в небо. Поскольку нормальный человеческий разум всему пытается найти рациональное объяснение, первое, что пришло Вите в голову, комбайн, который почему-то глубокой ночью светит в поле. Я таки вообще не уверена, есть ли у комбайнов такие прожекторы. Но именно про комбайн подумалось Вите. Он был так удивлен, что остановил машину. Тут ему заодно предоставился случай оросить землю. Когда он вновь поднял взгляд, понял, что свет идёт не с земли, а с неба. И только теперь он заметил сверху тарелку (видимо, к тому моменту она опустилась). По оценкам Вити, она находилась на высоте "может, этажей с двадцать или даже больше". Тарелка была классической формы, какой ее всегда описывают очевидцы историй с тарелками. Она светила красными и синими бегающими огоньками. Никакого звука при этом слышно не было. Храбрый Витя в этот момент реально перетрухнул, ноги словно налились свинцом, и он буквально врос в землю, боясь быть замеченным. Тарелка повисела ещё совсем недолго, потом пулей ушла вверх - в сторону. Казалось бы, история на этом должна благополучно закончиться: тарелка улетела и Витю не забрала. Он уже немного успокоился и хотел ехать восвояси. И тут понял, что не может сдвинуться с места. Ноги, по его ощущениям, стали монолитом с асфальтовым покрытием. Он не мог оторваться от земли. Мозг, тем не менее, работал ясно. В голове всплыла история, слышанная ещё в детстве от бабок, про "каменную Зою", стояние которой длилось что-то более трёх месяцев. Стояние "каменного Вити" продлилось минут пять и закончилось постепенным и полным отсоединением его от асфальта.Тузик встретил Витю как обычно. Но, едва уснув, Витя, который всегда отличается крепким и здоровым сном, внезапно проснулся и увидел, что кот сидит, не шевелясь, у его изголовья в "правильной" и совершенной нехарактерной для Тузика позе кошки-копилки и смотрит на Витю. На оклик Вити Тузик не отреагировал, одним словом, завис и поломался, как сейчас говорят. Здесь Витя снова перетрухнул, уже третий раз за несколько часов. Несколько раз переставил кота с места на место, пытаясь расшевелить. Через несколько минут кот сам по себе "оттаял". Разгадать мысли кота не удалось.В больницу Витя не пошел, вполне справедливо опасаясь психиатрической лечебницы. Перелопатил кое-какие сайты по психиатрии, дошел до кататонического приступа, призадумался, но других признаков шизофрении у себя не определил. Будучи нрава лёгкого и жизнерадостного, вскоре окончательно успокоился. А через месяц обнаружил в себе удивительную вещь. Отвалилась золотая коронка (ну какой шансонье без золотой коронки!) на месте потерянного в бою, ещё в юности, переднего зуба. А под ней оказался отрастающий новый зуб! А было Вите в ту пору уже далеко за пятьдесят.Вот как бывает...

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