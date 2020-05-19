Я чувствую смерть?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Selena_Owl Просмотров: 723 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 10:41 by

1. Тот сон, я начала вспоминать более отчетливо, только когда приступила к написанию, да анализировать хоть как-то.Было мне около 7-и лет. Тогда с нами жил кот, помесь сиама - Кузя. Не большой черно-серый, почти как сиам, пушистый и злючий котейка. Гуляка (мог на неделю и больше уйти гулять, потом возвращался, отъедался и снова в загул). Гроза всех дворовых кошек и собак. Любил кот только маму и среднего брата, а все остальное семейство терпел. Хотя спать ко мне часто приходил, да…Вот такой сон мне как-то присниля:Не помню как я проснулась, да это и не особо важно. И не помню, смогла ли удержать кота? Но, наверное, нет. Потому, что спустя небольшой промежуток времени средний брат (тот, кого Кузя просто обожал) уходит в армию (97 год война в Чечне), а вслед за ним уходит кот и не возвращается больше. Но с братом, слава Богу, все в порядке. Я плохо помню то время, но мама говорит, что после ухода брата в армию кот заболел. К чему я это, может, кот чувствовал опасность для брата и взял что-то на себя? Или надумываю?2-й случай. Мы тогда с мужем еще жили у моей мамы в квартире. На втором этаже, над нами, жил дедушка сначала один, а потом к нему переехали родственники. Я этих людей плохо знаю, но всем в подъезде было известно, что у дедушки онкология. В какой-то момент дед перестал выходить на улицу, только на лестничной площадке курил, а потом и из квартиры выходить перестал. Мама немного общалась с, так понимаю, его дочерью и знала, что деду совсем плохо, и он уже лежит.Тот день и вечер ничем не отличался от других. Мы спокойно легли спать. В какой-то момент я резко проснулась, на улице еще темно и в комнате, соответственно, тоже. Шторы у нас тяжелые и плотные, поэтому свет долго не проникает в комнату, и даже днем полумрак, что уж говорить о ночи. Я лежала на животе, лицом в сторону окна. Но когда я опустила глаза вдоль кровати, то мне стало страшновато… Посередине, между окном и кроватью, стоял тот самый дед. Он просто стоял и ничего не делал, я даже не уверена, смотрел ли он на меня. Но ощущения все равно были жуткие. Я, боясь пошевелиться, все же переползла поближе к мужу и обняла его. Уже засыпая, услышала как встала мама и пошла на кухню.Днем, от мамы, я узнала, что дедушка умер той ночью... Не знаю, во сколько по времени, но есть у меня ощущение, что как раз в это время я и проснулась.3. Это не история, а скорее мои ощущения и догадки. Жила у нас собака по имени Вега. Я ее просто обожала! Черная красавица с белой звездочкой на груди и белыми же носочками на лапках, помесь черной немецкой и дворняги. Умница и добрая душа, помню, как я совсем мелкая кормлю ее с ложечки халвой (пишу, а у самой слезы на глаза наворачиваются). Не буду вдаваться в подробности ее смерти, просто скажу, что ее убили…Я очень долго горевала и плакала. Я не проронила ни слезинки после смерти отца, а тут просто не в состоянии была остановиться. И очень долго я считала дни и постоянно про себя говорила: “Вот и еще один день без Веги”. А потом она начала мне сниться. Ничего плохого в тех снах не было. Мы с ней играли, бесились, а потом к нам стал присоединяться Рэкс, которого мы взяли вместо Веги. Я за Рэкса не боялась, почему-то, чувствовала, что ничего плохого с ним не произойдет.Вот только после тех снов, со мной или близкими что-то происходило, не всегда плохое, но чаще всего оно, да. То заболеем, то в школе какие-нибудь проблемы будут, то еще что-то. Сначала я не обращала внимания, а потом, после такого сна, стала как-то готовиться к неожиданностям. Не всегда получалось, но все же… Несколько лет Вега приходила ко мне во снах, а потом перестала, даже не помню когда это произошло, но благодарна ей.4. Ну и немного о моем чутье на смерть (я не раз замечала, что чувствую что-то такое). В основном с животными. Вот на пример: едем с мужем на работу, вижу, впереди, по дороге бежит собака, большая, белая, похожа на алабая (мы часто ее встречали на дороге, утром или вечером, наверное бездомная была, но не уверена). Обычно проезжаем мимо, я смотрю на нее и ничего, просто думаю: “какая красотка, забрать бы ее себе, но возможности нет!” - и все. А тут едем, и мне как под дых что-то впивается, и понимаю, что в живых эту собаку вижу в последний раз... И, так и есть. Вечером, уже в темноте возвращаясь с работы, вижу ее, на обочине, мертвой. Сбили и бросили.Или вот еще одно воспоминание. Одно из самых печальных. Перед новым годом, 31-го декабря мы с мужем, как обычно, заехали к его бабушке и дедушке - подарить подарки и все такое. Надолго остаться не могли, поэтому подарили подарки, немного посидели и стали собираться домой. Но в планах было зайти к ним снова 1 или 2 числа, чтобы уже нормально посидеть. И вот, уже на выходе дедушка протягивает мне руку для рукопожатия. А он так никогда не делал! Я, конечно, протягиваю свою и понимаю, что больше не увидимся. Но гоню эти мысли от себя. А с первого на второе число его увозят в больницу...

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