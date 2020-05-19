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Истории из жизни

Теткины иголки

Расскажу тут про одну знакомую – моя сотрудница да хорошая такая женщина. Мы давно не видались – я по дистанционке работаю сейчас, и вот, недавно повстречалась. Я ее и не признала, сама меня тронула она.

Вот как другой человек – была справная да веселая хохотушка маленько меня моложе, ей только к полтиннику подходит. Муж, семья дружная, квартира хорошая – вот все есть. И сама добрая женщина и слова плохого не слыхала от нее. А тут прямо вся усохшая да потемневшая, ноги еле переставляет, и голос какой-то утробный стал. Ну я обалдела, но умолчала про себя – видать, болезнь серьезная у той. Поговорили маленько, и она аж колыхаться стала – сил нету, говорит. Я ее проводить до дома решилась да внука в помощь взяла, доставили ее да передали в руки дочке ее взрослой.

Ну и спрашиваю дочку ту потом потихоньку – мол, чего с мамкой приключилось? Та говорит, что вот прям в один день тухнуть начала, они уж ее в больницу возили, а там ничего не отыскали такого. Мать чахнет неизвестно от чего, а отец взялся выпивать – вся жизнь поменялась вмиг один. И что делать – не знай.

Ну мы поговорили да пошли на выход. А внук такой глазастый у меня и тут говорит: гляди, бабуль, тут дверь вся в иголках каких-то. А там у них на двери обивка какая-то, и смотрю – и впрямь иголки. Спрашиваю ту дочку – чего это у вас. А она и сказала, что руки не доходят подшить получше, а тетка ее – материна сестра – как придет навещать, так стыдит ее и иголки вкалывает, чтоб держалась та обивка.

Ушли мы, сразу я чего-то не скумекала, а дома-то все это передумала, да и мысль мне пришла – иголки-то, видать, сестрица не для держания обивки дверной вкалывала. Припомнила все тут написанное да позвонила дочке сотрудницы, сказала, чего сделать надо, чтоб яйцами выкатала мать и всю семью да чтоб иголки сожгла. Девчонка мне как-то сразу поверила, все сделала вроде – так сказала. Говорит, что в ту же ночь мать рвать начало черным чуть не до смерти – все перепугались. А тетка та ее названивает да в дверь ломится, но они ее не пускают и ни с кем не говорят. Не знаю уж чем кончится все – но вот оно как бывает. Вот хочешь верь – хочешь не верь.

Автор - Прошлый век.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:51
Сегодня, 12:51 by Сделано_в_СССРПросмотров: 625Комментарии: 9
+9

Ключевые слова: Знакомая расстройства здоровья дверь иголки обряд тетка порча

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Комментарии

#1 написал: Ель
Сегодня, 13:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 125
А что с доброй тетушкой потом было ?
Зарегистрирован: 19.05.2020
#2 написал: NEMO 1
Сегодня, 13:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (199|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 457
За интересную историю +, а бывает такое, ой как бывает....
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#3 написал: Связист
Сегодня, 14:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 43
Цитата: Ель
А что с доброй тетушкой потом было ?

судя по тексту, история произошла недавно... Ну, видимо, чуть позднее тётушке всё вернётся. ))
Зарегистрирован: 26.12.2018
#4 написал: VENDETTA
Сегодня, 14:49
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (177|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 098
В открытую иголки засовывала crying +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#5 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 18:01
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (410|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 525
Всегда думаю - какое счастье, что нет у меня ни сестёр, ни братьев. Ой, нет. Единокровные есть, но какая это родня? Так...
От чужих хоть не так больно пакости ловить при одинаковых на первый взгляд последствиях.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#6 написал: vikki z
Сегодня, 18:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 201
За историю +++, у нас тоже такая соседка была то булавки под дверью находили, то волосы. Ой как же не мется этим теткам.
Зарегистрирован: 21.01.2020
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 18:21
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2688|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 680
Цитата: VENDETTA
В открытую иголки засовывала crying +

Это особая хитрожопость
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#8 написал: Гюльнара
Сегодня, 19:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (46|-2)
Публикаций: 15
Комментариев: 843
Ну, возможно, бывает. В конкретно этой истории сомневаюсь. " Иголки сожгла" - это как? В мартеновской печи? Дочка сталевар? Но не это напрягло, а стиль такой простецкий, каким сейчас в группах умные тетеньки пишут: " Ой, девочки, я сегодня случайно зашла на такой-то сайт, сыграла в такую-то игру, и надо же - сразу выиграла энную сумму. Мы с мужем обалдели и сначала не поверили, но к вечеру деньги пришли мне на карту (скрин перевода)! Девочки, не могу не поделиться с вами своей радостью. Новичкам везет! Попробуйте сами, перейдите по ссылке". Вот читаю историю, и вижу перед собой образец стиля письма этих человеколюбивых тетенек. И сразу автоматический блок встает "Не верь!" Возможно, нашлепывая эту историю, какая-то из этих тетенек просто тренировалась во владении стилем.
Хотя по сути истории ничего плохого сказать не могу, она вполне годная, поэтому +.
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#9 написал: Luminary
Сегодня, 20:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 406
Цитата: Гюльнара
Ну, возможно, бывает. В конкретно этой истории сомневаюсь. " Иголки сожгла" - это как? В мартеновской печи? Дочка сталевар? Но не это напрягло, а стиль такой простецкий, каким сейчас в группах умные тетеньки пишут: " Ой, девочки, я сегодня случайно зашла на такой-то сайт, сыграла в такую-то игру, и надо же - сразу выиграла энную сумму. Мы с мужем обалдели и сначала не поверили, но к вечеру деньги пришли мне на карту (скрин перевода)! Девочки, не могу не поделиться с вами своей радостью. Новичкам везет! Попробуйте сами, перейдите по ссылке". Вот читаю историю, и вижу перед собой образец стиля письма этих человеколюбивых тетенек. И сразу автоматический блок встает "Не верь!" Возможно, нашлепывая эту историю, какая-то из этих тетенек просто тренировалась во владении стилем.
Хотя по сути истории ничего плохого сказать не могу, она вполне годная, поэтому +.

С языка сняли))) это смм называется)))
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
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