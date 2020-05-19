Теткины иголки

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:51

Сделано_в_СССР Просмотров: 625 Комментарии: 9 +9 Сегодня, 12:51 by

Расскажу тут про одну знакомую – моя сотрудница да хорошая такая женщина. Мы давно не видались – я по дистанционке работаю сейчас, и вот, недавно повстречалась. Я ее и не признала, сама меня тронула она.Вот как другой человек – была справная да веселая хохотушка маленько меня моложе, ей только к полтиннику подходит. Муж, семья дружная, квартира хорошая – вот все есть. И сама добрая женщина и слова плохого не слыхала от нее. А тут прямо вся усохшая да потемневшая, ноги еле переставляет, и голос какой-то утробный стал. Ну я обалдела, но умолчала про себя – видать, болезнь серьезная у той. Поговорили маленько, и она аж колыхаться стала – сил нету, говорит. Я ее проводить до дома решилась да внука в помощь взяла, доставили ее да передали в руки дочке ее взрослой.Ну и спрашиваю дочку ту потом потихоньку – мол, чего с мамкой приключилось? Та говорит, что вот прям в один день тухнуть начала, они уж ее в больницу возили, а там ничего не отыскали такого. Мать чахнет неизвестно от чего, а отец взялся выпивать – вся жизнь поменялась вмиг один. И что делать – не знай.Ну мы поговорили да пошли на выход. А внук такой глазастый у меня и тут говорит: гляди, бабуль, тут дверь вся в иголках каких-то. А там у них на двери обивка какая-то, и смотрю – и впрямь иголки. Спрашиваю ту дочку – чего это у вас. А она и сказала, что руки не доходят подшить получше, а тетка ее – материна сестра – как придет навещать, так стыдит ее и иголки вкалывает, чтоб держалась та обивка.Ушли мы, сразу я чего-то не скумекала, а дома-то все это передумала, да и мысль мне пришла – иголки-то, видать, сестрица не для держания обивки дверной вкалывала. Припомнила все тут написанное да позвонила дочке сотрудницы, сказала, чего сделать надо, чтоб яйцами выкатала мать и всю семью да чтоб иголки сожгла. Девчонка мне как-то сразу поверила, все сделала вроде – так сказала. Говорит, что в ту же ночь мать рвать начало черным чуть не до смерти – все перепугались. А тетка та ее названивает да в дверь ломится, но они ее не пускают и ни с кем не говорят. Не знаю уж чем кончится все – но вот оно как бывает. Вот хочешь верь – хочешь не верь.Автор - Прошлый век.

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