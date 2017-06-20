Играй, гармонь!

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:14

Сабелька Просмотров: 756 Комментарии: 14 +12 Вчера, 14:14 by

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В октябре 2005 года в нашем городе случилась ужасная история, которая получила большой резонанс в прессе и активно обсуждалась в сети. 50- летний сын зверски убил свою престарелую мать. Люди недоумевали, как это могло случиться, обвиняли соседей, почему те не вмешались, услышав крики, и вызвали милицию слишком поздно, когда дело уже было сделано.Я была той самой соседкой... Это я поздно вызвала милицию. Преступление произошло этажом выше, прямо надо мной.Расскажу все сначала.Эта семья соседствовала с нами много лет. Родители и трое детей. Простые трудовые люди, семейство шумное и неряшливое. Младший сын Владик ещё в начале 80-х купил мотоцикл, держал его в квартире и обожал заводить по вечерам прямо в своей комнате. Думаю, он даже немного ездил на нем из угла в угол, благо, наши квадратные метры вполне позволяют это.Однажды у нас в зале с потолка потекла мутная и жутко вонючая жидкость. Оказалось, мать семейства где-то раздобыла мешок арбузов, он стоял прямо в передней, пока полностью не сгнил и не потек. Можно представить запах в квартире. Нам пришлось делать косметический ремонт.За годы соседства с ними подобных "косячных" историй было не перечесть.Веселые были люди. Любили гостей, которые часто наведывались из деревни. Любили застолья, песни и пляски. Старший, Валерка, играл на баяне. Даже закончил музыкальное училище! Плясовые исполнял очень затейливо и задорно. Каждый вечер. И под его наигрыши семья пускалась в пляс, звонко и дружно отбивая дроби крепкими пятками. Мой папа всегда говорил с усмешкой: "Опять горох замолотили!"К началу 90-х семейство поредело. Умер отец. Вскоре после него, отмотав небольшой срок, умер младший сын, заразившись в тюрьме туберкулёзом. Дочь вышла замуж и уехала. Валерка остался вдвоем с матерью коротать свое одиночество. Он так и не женился. Продолжал вечерами играть на баяне, хотя уже более заунывно. Играй, гармонь, гаси гормон!Часто вечерами они с матерью ссорились. Начинали громко кричать. Я поднималась этажом выше и на счётчике вырубала им свет. Оставшись в темноте, соседи, как канарейки в клетке, быстро затихали и засыпали.В тот октябрьский вечер произошла вроде бы обычная ссора. Было ещё не очень поздно. Я смотрела телевизор, муж читал в спальне, наш маленький сын готовился ко сну. Ссора затянулась. Я уже подошла к двери, чтоб "уложить спать" соседей своим обычным способом, но взволнованный сын вскочил с постели:- Мама, не ходи туда!!!Я отошла от двери. Муж, находившийся непосредственно под местом происшествия, сказал, что ситуация наверху, похоже, предельно накалилась и вышла из-под контроля. Я вызвала милицию. Через полчаса у подъезда стояла труповозка.Оказывается... Пятидесятилетний сын зашёл в соседнюю квартиру взволнованный и попросил лопату. Сосед спросил, зачем ему лопата ночью, "хомяк что ли умер?""Там змеи ползут", - ответил Валерка, и видимо, такой ответ вполне удовлетворил любопытство соседа. Вернувшись в квартиру, Валерка лопатой отрубил голову матери и нашинковал тело на мелкие кусочки.Наутро на мусорку вынесли окровавленный матрас, даже не потрудившись как-то прикрыть ужасные следы.Я очень боялась, что призрак бабульки будет меня беспокоить, обидевшись, что я не спасла ее. До жути боялась увидеть ее силуэт где-нибудь в темном коридоре по дороге в ванну. Но нет. Бабка ушла в мир иной и визуально никого не тревожила. В течение года я постоянно прислушивалась, нет ли непонятных звуков над головой. Звуки были. Всегда поздно вечером. Словно кто-то рубит капусту или мясо. Приглушенные, но все же достаточно отчётливые, они шли сверху. Когда я поинтересовалась у соседки из квартиры напротив, не слышит ли она вечерами рубящие звуки, она сказала: "Это Володька с пятого этажа делает мебель". (Мы живём на третьем этаже, Володька - над нами, через этаж). Не совсем понятно, что там, делая мебель, мог рубить Володька, но когда он съехал, рубящие звуки действительно прекратились. Больше меня ничего не тревожило.Квартира над нами пустует уже много лет, с того самого дня. Валерка сгинул где-то в психиатрической лечебнице, похоже, навсегда, а его сестра никак не может продать дорогую недвижимость с трагической историей.Надо заранее сказать, что наша квартира соседствует непосредственно только с двумя квартирами: которая выше и которая ниже. Так случилось, что последние года три пустует и квартира снизу. Таким образом, у нас сейчас нет соседей. Мы живём в полной тишине и звуковой изоляции от посторонних людей.А на днях... Точнее, поздно вечером, часов в 11, как обычно, мы с мужем легли спать. В той самой спальне, над которой разыгралась трагедия много лет назад. Выключили свет, ещё не успели закрыть глаза. И вдруг... Маленькие тяжёлые ноги пробежали в квартире над нами из угла комнаты в центр. У нас большие комнаты, и ноги сделали много мелких шумных шагов. Пробежали и остановились. А потом звук, словно кто-то стал осторожно сыпать на пол горох из большого пакета, не спеша, тонкой струйкой. В этот момент я уже похолодела от ужаса и дрожала. Секунд 15 горох высыпался на пол, раскатываясь по комнате. А потом раздался жуткий топот десятка ног по полу, словно кто-то в остервенении пытался раздробить сухие горошины в пыль!!! Даже люстра под потолком вибрировала! Это была какая-то адская пляска, которая продолжалась с полминуты. Потом горошины "смели" в совок и "унесли" обратно в угол комнаты теми же мелкими тяжёлыми шагами. Все это было отчётливо слышно! В течение всего действа я просто орала и истерила. Так, как истерят девчонки в фильмах ужасов. Я всегда думала, что умею держать себя в руках, все такая холодная и стальная, а оказывается, я абсолютно не владею собой. Муж тоже был крайне смущён. Я вызвала полицию. Сказала сгоряча, что в квартиру сверху кто-то пробрался и все рушит. Полиция приехала, квартира по-прежнему была опечатана и не имела никаких внешних следов взлома. Поднялись на 5 этаж, где раньше жил Володька, там жильцы не открыли, видимо, уже спали... Дальнейшие разборки с полицией неинтересны.Вот, собственно, и конец истории. Надеюсь, продолжения не будет.