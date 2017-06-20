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Истории из жизни

Играй, гармонь!

В октябре 2005 года в нашем городе случилась ужасная история, которая получила большой резонанс в прессе и активно обсуждалась в сети. 50- летний сын зверски убил свою престарелую мать. Люди недоумевали, как это могло случиться, обвиняли соседей, почему те не вмешались, услышав крики, и вызвали милицию слишком поздно, когда дело уже было сделано.

Я была той самой соседкой... Это я поздно вызвала милицию. Преступление произошло этажом выше, прямо надо мной.

Расскажу все сначала.

Эта семья соседствовала с нами много лет. Родители и трое детей. Простые трудовые люди, семейство шумное и неряшливое. Младший сын Владик ещё в начале 80-х купил мотоцикл, держал его в квартире и обожал заводить по вечерам прямо в своей комнате. Думаю, он даже немного ездил на нем из угла в угол, благо, наши квадратные метры вполне позволяют это.

Однажды у нас в зале с потолка потекла мутная и жутко вонючая жидкость. Оказалось, мать семейства где-то раздобыла мешок арбузов, он стоял прямо в передней, пока полностью не сгнил и не потек. Можно представить запах в квартире. Нам пришлось делать косметический ремонт.

За годы соседства с ними подобных "косячных" историй было не перечесть.

Веселые были люди. Любили гостей, которые часто наведывались из деревни. Любили застолья, песни и пляски. Старший, Валерка, играл на баяне. Даже закончил музыкальное училище! Плясовые исполнял очень затейливо и задорно. Каждый вечер. И под его наигрыши семья пускалась в пляс, звонко и дружно отбивая дроби крепкими пятками. Мой папа всегда говорил с усмешкой: "Опять горох замолотили!"

К началу 90-х семейство поредело. Умер отец. Вскоре после него, отмотав небольшой срок, умер младший сын, заразившись в тюрьме туберкулёзом. Дочь вышла замуж и уехала. Валерка остался вдвоем с матерью коротать свое одиночество. Он так и не женился. Продолжал вечерами играть на баяне, хотя уже более заунывно. Играй, гармонь, гаси гормон!

Часто вечерами они с матерью ссорились. Начинали громко кричать. Я поднималась этажом выше и на счётчике вырубала им свет. Оставшись в темноте, соседи, как канарейки в клетке, быстро затихали и засыпали.

В тот октябрьский вечер произошла вроде бы обычная ссора. Было ещё не очень поздно. Я смотрела телевизор, муж читал в спальне, наш маленький сын готовился ко сну. Ссора затянулась. Я уже подошла к двери, чтоб "уложить спать" соседей своим обычным способом, но взволнованный сын вскочил с постели:

- Мама, не ходи туда!!!

Я отошла от двери. Муж, находившийся непосредственно под местом происшествия, сказал, что ситуация наверху, похоже, предельно накалилась и вышла из-под контроля. Я вызвала милицию. Через полчаса у подъезда стояла труповозка.

Оказывается... Пятидесятилетний сын зашёл в соседнюю квартиру взволнованный и попросил лопату. Сосед спросил, зачем ему лопата ночью, "хомяк что ли умер?"

"Там змеи ползут", - ответил Валерка, и видимо, такой ответ вполне удовлетворил любопытство соседа. Вернувшись в квартиру, Валерка лопатой отрубил голову матери и нашинковал тело на мелкие кусочки.

Наутро на мусорку вынесли окровавленный матрас, даже не потрудившись как-то прикрыть ужасные следы.

Я очень боялась, что призрак бабульки будет меня беспокоить, обидевшись, что я не спасла ее. До жути боялась увидеть ее силуэт где-нибудь в темном коридоре по дороге в ванну. Но нет. Бабка ушла в мир иной и визуально никого не тревожила. В течение года я постоянно прислушивалась, нет ли непонятных звуков над головой. Звуки были. Всегда поздно вечером. Словно кто-то рубит капусту или мясо. Приглушенные, но все же достаточно отчётливые, они шли сверху. Когда я поинтересовалась у соседки из квартиры напротив, не слышит ли она вечерами рубящие звуки, она сказала: "Это Володька с пятого этажа делает мебель". (Мы живём на третьем этаже, Володька - над нами, через этаж). Не совсем понятно, что там, делая мебель, мог рубить Володька, но когда он съехал, рубящие звуки действительно прекратились. Больше меня ничего не тревожило.

Квартира над нами пустует уже много лет, с того самого дня. Валерка сгинул где-то в психиатрической лечебнице, похоже, навсегда, а его сестра никак не может продать дорогую недвижимость с трагической историей.

Надо заранее сказать, что наша квартира соседствует непосредственно только с двумя квартирами: которая выше и которая ниже. Так случилось, что последние года три пустует и квартира снизу. Таким образом, у нас сейчас нет соседей. Мы живём в полной тишине и звуковой изоляции от посторонних людей.

А на днях... Точнее, поздно вечером, часов в 11, как обычно, мы с мужем легли спать. В той самой спальне, над которой разыгралась трагедия много лет назад. Выключили свет, ещё не успели закрыть глаза. И вдруг... Маленькие тяжёлые ноги пробежали в квартире над нами из угла комнаты в центр. У нас большие комнаты, и ноги сделали много мелких шумных шагов. Пробежали и остановились. А потом звук, словно кто-то стал осторожно сыпать на пол горох из большого пакета, не спеша, тонкой струйкой. В этот момент я уже похолодела от ужаса и дрожала. Секунд 15 горох высыпался на пол, раскатываясь по комнате. А потом раздался жуткий топот десятка ног по полу, словно кто-то в остервенении пытался раздробить сухие горошины в пыль!!! Даже люстра под потолком вибрировала! Это была какая-то адская пляска, которая продолжалась с полминуты. Потом горошины "смели" в совок и "унесли" обратно в угол комнаты теми же мелкими тяжёлыми шагами. Все это было отчётливо слышно! В течение всего действа я просто орала и истерила. Так, как истерят девчонки в фильмах ужасов. Я всегда думала, что умею держать себя в руках, все такая холодная и стальная, а оказывается, я абсолютно не владею собой. Муж тоже был крайне смущён. Я вызвала полицию. Сказала сгоряча, что в квартиру сверху кто-то пробрался и все рушит. Полиция приехала, квартира по-прежнему была опечатана и не имела никаких внешних следов взлома. Поднялись на 5 этаж, где раньше жил Володька, там жильцы не открыли, видимо, уже спали... Дальнейшие разборки с полицией неинтересны.

Вот, собственно, и конец истории. Надеюсь, продолжения не будет.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:14
Вчера, 14:14 by СабелькаПросмотров: 756Комментарии: 14
+12

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Вчера, 14:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 64
у меня есть предположение....дух бабушки..дождался пока ее сынок возможно умрет..и вернулся домой (в виде духа), там-то с ним бабушка и разобралась как следует...
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Arhip
Вчера, 14:58
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1749|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 1 642
В предыдущей истории автор написал в комментариях: "Просто немного статистики... Много ли ваших знакомых болеет туберкулёзом?"
А тут вторая история подряд с этим туберкулезом.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#3 написал: Сабелька
Вчера, 15:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 8
Комментариев: 127
Цитата: Arhip
В предыдущей истории автор написал в комментариях: "Просто немного статистики... Много ли ваших знакомых болеет туберкулёзом?"
А тут вторая история подряд с этим туберкулезом.


...Что ещё раз доказывает серьезность этого заболевания. Все именно так и было. В обеих историях. Не нужно пытаться меня на чем- то там подловить...
И между этими историями почти 30 лет!
Зарегистрирован: 5.04.2016
#4 написал: Tigger power
Вчера, 15:48
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2676|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 659
Жуть какая! +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#5 написал: Сабелька
Вчера, 15:51
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 8
Комментариев: 127
Предвосхищая язвительные комментарии про туберкулёз (это предсказуемо прямо на сто процентов), я могла бы сказать, что Владик умер от другой болезни. Но он умер именно от туберкулёза, в моих историях ни слова неправды. В этом рассказе туберкулёзу был посвящен небольшой абзац, чтоб заранее осадить желающих съязвить. Но редактор решила его убрать. Так что не классуйте Архипа, а просто получайте или не получайте удовольствие от чтения.
Зарегистрирован: 5.04.2016
#6 написал: conjure one
Вчера, 15:51
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (7695|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 888
Не было покоя и при жизни соседей, нет покоя и после их смерти. Хочется верить, что на последнем происшествии всё и закончится. История впечатляет, очень. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#7 написал: Kiria
Вчера, 16:12
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (188|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 50
Цитата: conjure one
Не было покоя и при жизни соседей, нет покоя и после их смерти. Хочется верить, что на последнем происшествии всё и закончится. История впечатляет, очень. +++++


Мне тоже история очень понравилась. +++
Зарегистрирован: 12.04.2018
#8 написал: Кода
Вчера, 16:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (98|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 572
Написано просто - зачитаешься! Слог великолепен, Автору - моя благодарность.
Да и история жуткая, довольно пугающая... настоящий хоррор из жизни. Представляется легко, картины сами рисуются в воображении.
Предполагать, что это было, не берусь, - не эксперт в этом))), но ощущения свои ловлю, как «верю». И как «мороз по коже».
Хороший такой, смачный плюс!
Зарегистрирован: 9.12.2012
 
#9 написал: Сабелька
Вчера, 17:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 8
Комментариев: 127
Цитата: Кода
Написано просто - зачитаешься! Слог великолепен, Автору - моя благодарность.
Да и история жуткая, довольно пугающая... настоящий хоррор из жизни. Представляется легко, картины сами рисуются в воображении.
Предполагать, что это было, не берусь, - не эксперт в этом))), но ощущения свои ловлю, как «верю». И как «мороз по коже».
Хороший такой, смачный плюс!


Спасибо. Очень приятно. Только для этого сайта!!!!
Зарегистрирован: 5.04.2016
#10 написал: angeldeath666.92
Вчера, 18:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 53
Уважаемый автор, с большим удовольствием читаю ваши истории! Спасибо!)
По поводу этой истории, могу предположить, что топот может быть слышен и от соседей сбоку. Дом, в котором живем мы с мужем и ребёнком имеет тонкие стены. Слышны даже соседи по диагонали. Наши соседи сбоку, в числе которых есть ребёнок, соседствуют с нами через стенку в спальне (у них-кухня). Когда у них разыграется ребёнок, слышно даже в зале, хотя он не граничит с их квартирой, причём также может трястись люстра, топот стада слонов и прочие детские «радости».
Зарегистрирован: 18.03.2020
#11 написал: Холодная роса
Вчера, 18:36
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 62
А я слышала, как сверху, словно у соседей, катаются тяжёлые шары по полу. Читала, что очень распространенное явление.
Зарегистрирован: 25.05.2020
#12 написал: Сабелька
Вчера, 18:43
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Публикаций: 8
Комментариев: 127
Цитата: angeldeath666.92
Уважаемый автор, с большим удовольствием читаю ваши истории! Спасибо!)
По поводу этой истории, могу предположить, что топот может быть слышен и от соседей сбоку. Дом, в котором живем мы с мужем и ребёнком имеет тонкие стены. Слышны даже соседи по диагонали. Наши соседи сбоку, в числе которых есть ребёнок, соседствуют с нами через стенку в спальне (у них-кухня). Когда у них разыграется ребёнок, слышно даже в зале, хотя он не граничит с их квартирой, причём также может трястись люстра, топот стада слонов и прочие детские «радости».


Я только этим себя и утешаю..... Соседей сбоку нет. Есть на одной площадке, напротив((((
Но главное, горох. Словно все семейство пришло с того света "молотить горох", как говорил мой папа... Но без Валеркиной гармони. Валерка, наверное, жив ещё...
Зарегистрирован: 5.04.2016
#13 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:52
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А если бы ещё гармонь заиграла scream fearful
Цитата: Холодная роса
А я слышала, как сверху, словно у соседей, катаются тяжёлые шары по полу. Читала, что очень распространенное явление.

Мои только кроватью скрипят)
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#14 написал: Lami
Сегодня, 00:58
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Публикаций: 0
Комментариев: 34
Цитата: Холодная роса
А я слышала, как сверху, словно у соседей, катаются тяжёлые шары по полу. Читала, что очень распространенное явление.

Очень часто слышу. Словно кто-то катает по полу железные шарики. Раньше грешила на соседку сверху, аж злилась, что спать не даёт с этими шариками, но потом в лоб у нее спросила, что за фигня. Оказалось, она также слышит сверху эти звуки и никаких железных шариков у неё нет. Это стены дома скрепят или что-то в этом духе. Погуглила - оказалось обычное явление.
Зарегистрирован: 16.12.2019
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