Стуки в стену

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:04

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 050 Комментарии: 8 +16 Сегодня, 07:04 by

Мы втроем – я, мой муж и ребенок 10 лет – жили в квартире, где раньше жили папина мама (моя бабушка) и папина сестра. Папина мама умерла в 1987 году, папина сестра – в 2001. Все они умерли в этой самой квартире. И вот мы сделали своими руками ремонт и переехали жить в эту квартиру.Все было нормально года два, и вот однажды, перед самым новым годом, у нас приболел ребенок – стал кашлять по ночам. А надо заметить, что кровать у него была двухъярусная, т.е. внизу был стол с полками, наверху само спальное место, куда нужно было залезать по лесенке.Мы легли спать, выключили телевизор, но уснуть так и не удалось, сын стал кашлять все громче и громче. И вдруг ему в ответ раздались стуки в стенку, которая была между комнатой и кладовкой. Тихие, ненавязчивые. Ну, мы подумали, что это мы мешаем соседям спать. Но такие ночные стуки стали продолжаться теперь каждую ночь, как только мы ложились и выключали свет. Ляжем спать в 22.00 – постучат в стенку в это время, ляжем в 00.00 – начнется в это время. Как будто кто-то подсматривает, легли мы или нет.Сила стуков в стену тоже набирала обороты. Если сначала это были тихие, то спустя 3 дня это уже были четкие громкие стуки, как будто кто-то кулаком стучал или молотком со всего размаху. Были еще звуки, как будто кто-то шлепает рукой по обоям – самый неприятный звук. Еще был звук, как будто кто-то кувалдой долбит по стене. Спать было невозможно. Однажды, не выдержав, вызвали полицию. Приехавшие ребята обошли всех соседей сбоку, снизу, сверху – у всех тоже слышны стуки, но тише, ремонт никто не делает… После ухода полицейских, кто-то невидимый застучал в стену сильнее и изощренней – как издевался…Новый год уехали встречать к родителям – стуков в ту ночь не было (как потом сказали соседи) – вернулись под утро, легли в 4.00, только все выключили – несколько стуков в стену над кроватью ребенка. После этого, дня 3-4 стуки повторялись каждую ночь с разной интенсивностью, мы сами обошли всех соседей еще раз – да, все всё слышат, но, как выяснилось, самые громкие стуки именно у нас в квартире.А в ночь с 5 на 6 января случилась самая страшная ночь. Стуки из стены начались в 00.00, они становились все громче и громче, наличники на двери, примыкающей к стене, прыгали, кровать, на которой лежал ребенок, подпрыгивала и тряслась, с потолка падала штукатурка, затем с полок на кровати начали падать книги, кровать сильно качалась, из стены как будто кто-то бил кулаком или кувалдой. Все это происходило на глазах моих, мужа, ребенка и почти всех соседей, которые, не спавшие из-за этих страшных стуков, пришли к нам в квартиру, чтобы своими глазами все это увидеть. Кто-то из соседей постучал по стене ритм мелодии – через секунду хаотичный до этого звук из стены в точности повторил мелодию. Простучали другую – повторил и ее. Стало по-настоящему жутко. Объяснения происходящему мы не находили. На всякий случай прочли молитву, обрызгали кровать святой водой – хоть бы что. Да и кот у нас был в это время в квартире – он тоже никак не реагировал.До 4 утра кровать вместе со столом и стена с потолком сходили с ума. Мы не спали, нервно дежурили на кухне. Потом все смолкло, соседи разошлись.Две ночи стуков не было. А через два дня ночью умер мой папа. И мы сразу же вспомнили, что на том месте, где стояла кровать ребенка, раньше стояла кровать, на которой умерла папина мама. А на стене висел ее старинный портрет. Как раз на том месте, откуда шли стуки. Портрет позже мы нашли в кладовке рядом с комнатой.Что это было? Моя бабушка приходила за моим папой? Или меня просто предупреждали о его смерти? Какое есть объяснение этому?Автор - Lekana.

Ключевые слова: Квартира ремонт ночь стуки соседи место смерти портрет предупреждение

Другие, подобные истории: