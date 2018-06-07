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Истории из жизни

Стуки в стену

Мы втроем – я, мой муж и ребенок 10 лет – жили в квартире, где раньше жили папина мама (моя бабушка) и папина сестра. Папина мама умерла в 1987 году, папина сестра – в 2001. Все они умерли в этой самой квартире. И вот мы сделали своими руками ремонт и переехали жить в эту квартиру.

Все было нормально года два, и вот однажды, перед самым новым годом, у нас приболел ребенок – стал кашлять по ночам. А надо заметить, что кровать у него была двухъярусная, т.е. внизу был стол с полками, наверху само спальное место, куда нужно было залезать по лесенке.

Мы легли спать, выключили телевизор, но уснуть так и не удалось, сын стал кашлять все громче и громче. И вдруг ему в ответ раздались стуки в стенку, которая была между комнатой и кладовкой. Тихие, ненавязчивые. Ну, мы подумали, что это мы мешаем соседям спать. Но такие ночные стуки стали продолжаться теперь каждую ночь, как только мы ложились и выключали свет. Ляжем спать в 22.00 – постучат в стенку в это время, ляжем в 00.00 – начнется в это время. Как будто кто-то подсматривает, легли мы или нет.

Сила стуков в стену тоже набирала обороты. Если сначала это были тихие, то спустя 3 дня это уже были четкие громкие стуки, как будто кто-то кулаком стучал или молотком со всего размаху. Были еще звуки, как будто кто-то шлепает рукой по обоям – самый неприятный звук. Еще был звук, как будто кто-то кувалдой долбит по стене. Спать было невозможно. Однажды, не выдержав, вызвали полицию. Приехавшие ребята обошли всех соседей сбоку, снизу, сверху – у всех тоже слышны стуки, но тише, ремонт никто не делает… После ухода полицейских, кто-то невидимый застучал в стену сильнее и изощренней – как издевался…

Новый год уехали встречать к родителям – стуков в ту ночь не было (как потом сказали соседи) – вернулись под утро, легли в 4.00, только все выключили – несколько стуков в стену над кроватью ребенка. После этого, дня 3-4 стуки повторялись каждую ночь с разной интенсивностью, мы сами обошли всех соседей еще раз – да, все всё слышат, но, как выяснилось, самые громкие стуки именно у нас в квартире.

А в ночь с 5 на 6 января случилась самая страшная ночь. Стуки из стены начались в 00.00, они становились все громче и громче, наличники на двери, примыкающей к стене, прыгали, кровать, на которой лежал ребенок, подпрыгивала и тряслась, с потолка падала штукатурка, затем с полок на кровати начали падать книги, кровать сильно качалась, из стены как будто кто-то бил кулаком или кувалдой. Все это происходило на глазах моих, мужа, ребенка и почти всех соседей, которые, не спавшие из-за этих страшных стуков, пришли к нам в квартиру, чтобы своими глазами все это увидеть. Кто-то из соседей постучал по стене ритм мелодии – через секунду хаотичный до этого звук из стены в точности повторил мелодию. Простучали другую – повторил и ее. Стало по-настоящему жутко. Объяснения происходящему мы не находили. На всякий случай прочли молитву, обрызгали кровать святой водой – хоть бы что. Да и кот у нас был в это время в квартире – он тоже никак не реагировал.

До 4 утра кровать вместе со столом и стена с потолком сходили с ума. Мы не спали, нервно дежурили на кухне. Потом все смолкло, соседи разошлись.

Две ночи стуков не было. А через два дня ночью умер мой папа. И мы сразу же вспомнили, что на том месте, где стояла кровать ребенка, раньше стояла кровать, на которой умерла папина мама. А на стене висел ее старинный портрет. Как раз на том месте, откуда шли стуки. Портрет позже мы нашли в кладовке рядом с комнатой.

Что это было? Моя бабушка приходила за моим папой? Или меня просто предупреждали о его смерти? Какое есть объяснение этому?

Автор - Lekana.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:04
Сегодня, 07:04 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 050Комментарии: 8
+16

Ключевые слова: Квартира ремонт ночь стуки соседи место смерти портрет предупреждение

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Комментарии

#1 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 10:14
+5
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 408
История страшная, но почему-то не очень верится в нее. На "источнике" спросили автора, почему никто не догадался заснять этот полтергейст, ведь его столько людей видело. Ну ответ, понятное, дело "не знаю") Хотя это 2014 год, уже вполне хорошие камеры были.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#2 написал: Vologodskaya
Сегодня, 10:31
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 45
да похоже на правду, сама с таким сталкивалась, но уже после смерти мамы. Стуки в шкаф, в кровать и громкие и глухие..Объяснения нет.
Зарегистрирован: 20.06.2017
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 11:20
+3
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Репутация: (111|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 706
Очень страшно. Мне кажется, что это было предупреждение всё-таки.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: Tanusha13666
Сегодня, 12:17
0
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Репутация: (68|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 695
Не помню ничего подобного перед смертью дедушки и бабушки. Тьфу-тьфу! Очень жутко знать, что так может быть. +++
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#5 написал: VENDETTA
Сегодня, 12:39
+1
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Публикаций: 9
Комментариев: 6 046
Про мелодию прикольно
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#6 написал: vikki z
Сегодня, 12:46
0
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Репутация: (18|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 182
Жуть какая, скорее всего это было предупреждение.... Самое страшное_ это неизведанное. +++за историю.
Зарегистрирован: 21.01.2020
#7 написал: Eifersucht
Сегодня, 13:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (75|-3)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 837
Почему-то история не имеет концовки. Прекратились стуки или нет со смертью хозяина - неизвестно. В связи с этим сложно оценить историю.
По поводу съёмок или записей, просто могло оказаться, что у соседей и хозяев не было, ни магнитофона, ни компьютера, ни захудалого аудиоплеера с функцией диктофона - такое может быть.
В истории есть интересная деталь: стуки повторяли ритм - а это уже, своего рода, контакт. Если ритм повторили, то, возможно, знали азбуку Морзе. Хотя, хозяева с соседями могли её и не знать. Можно было поэкспериментировать с передачей звука, тонов звука, хлопанием в ладоши, могли бы и тарелку разбить о стену (проверить, повториться ли такой тон), можно было на худой конец повторить ритм невидимого стукача или крикнуть что есть силы - повториться ли. Обязательно надо было выйти на смысл.
То что повторяли ритм - это ещё указывает, что их мир знаком с нашим. Непосредственно с нами контактирует через умерших самый низший мир, где души застряли на какое-то время - это умершие пьяницы; наркоманы; всевозможные торгаши; проигравшиеся игроки; менялы; неисправимые заключённые, которые вышли на свободу и умерли. Родственные души имеют энергетические связи. Не факт, что умирающий хозяин был пьяницей, но он мог быть им в одной из прошлых жизней. И ему после смерти пришлось вытаскивать из низшего мира самого себя - но это лишь при условии, что со смертью хозяина стуки прекратились, если нет, то связка той души с кем-то из живущих в этой квартире. Опять же, это всё, естественно, домыслы, но уж повторение ритма уж очень наталкивает на мысль, что стучащий был знаком с нашим миром.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#8 написал: arnold777
Сегодня, 13:44
+1
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Репутация: (48|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 51
Я в детстве зато слышал звуки льющейся воды, потом там где были эти звуки случилась трагедия.
Зарегистрирован: 20.09.2013
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