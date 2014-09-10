Белый сгусток

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 740 Комментарии: 7 +10 Сегодня, 06:59 by

Эта история случилась не со мной, а с молодым человеком. Тогда он жил в поселке городского типа и, будучи совсем ребенком, решил со старшим братом похулиганить на улице.На улице где-то 11 ночи, лето, тепло. Для начала начали разбивать фонари возле местной школы. Забава эта им очень понравилась, и тогда они стали пытаться разбить огромный фонарь, который освещал главную улицу. Долгим упорством все же удалось одному из них разбить огромный фонарь (раньше были такие фонарные столбы). Естественно, незамеченными они не остались. Все происходило возле школы, поэтому на звуки выбежал местный охранник и шуганул их. Прятались они за углом школы возле большого дуба. Кстати говоря, жили они недалеко от этой школы (но учились не в этой). Чтоб попасть домой, им надо было пройти мимо школы и мимо этого охранника.Ждать долго не пришлось, и старший брат решил сам сходить на разведку, а младшему велено было стоять и ждать указаний. Толику (парень, который мне рассказал эту ситуацию) надоело ждать, и он потихонечку начал идти мимо школы в сторону дома. Повторюсь, что от школы до дома, по его словам, метров 10. А не видно ничего, только еле светит фонарик возле подъезда. Тут вылетает его брат с криками: “Я тебя прикрою”, - а за ним бежит какой-то белый сгусток, как небольшая туманность. И вполне действия этой субстанции были направлены на детей с какой-то угрозой, то есть оно как бы мыслило.Прошу заметить, что оно пульсировало, как главный герой в сериале “Флеш”. Я не смотрела этот сериал, но Толик дал именно это сравнение. Его старший брат забегает в соседний подъезд, потом вылетает, как ошпаренный, оттуда. Причем сразу, а Толик стоит и не может шелохнуться от увиденного. Кстати, забыла сказать, во время этого забега в подъезд лопается лампочка подъездная. Толик пришел в себя, бежит в свой подъезд, за ним его брат. Папа был дома, поэтому они ему сразу все рассказали. Отец не смог объяснить, что это могло бы быть. Видимо, очень озлобленный дух.Со мной тоже однажды был случай. Правда, очень давно, и я даже забыла про него. Мне было лет 14-15, а двоюродному брату – 12-13 лет. Все происходило у родственников в деревне. Была середина лета, 9 часов вечера, солнце уже садилось. На песке мы нарисовали классики и благополучно играли в них, тут мое ухо слышит красивое песнопение, как будто в церкви хор поет. Такое красивое, протяжное. Посмотрела на брата, а он тоже это слышит и смотрит в небо. Там и было это пение. Долго мы не стояли, нас позвали домой. Наверное, ангелы пели.Был ещё один случай: это было в 2014 году. Моя, уже покойная, кошка пристально вглядывалась в пустое пространство моей комнаты и шипела. Вся шерсть дыбом, и глаза испуганные от увиденного. А потом ее взгляд провожал нечто невидимое за угол между кроватью и стенкой. Кошка спрыгнула на пол и напряжённо ушла на кухню. Уверена, что эта была душа моей предыдущей кошки.Красиво писать не умею, но будет приятно, если вы прочитаете! Спасибо.Автор - Анастасия.

Ключевые слова: Братья игры улица деревня вечер песнопение небо кошка невидимое туман

Другие, подобные истории: