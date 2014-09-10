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Истории из жизни

Белый сгусток

Эта история случилась не со мной, а с молодым человеком. Тогда он жил в поселке городского типа и, будучи совсем ребенком, решил со старшим братом похулиганить на улице.

На улице где-то 11 ночи, лето, тепло. Для начала начали разбивать фонари возле местной школы. Забава эта им очень понравилась, и тогда они стали пытаться разбить огромный фонарь, который освещал главную улицу. Долгим упорством все же удалось одному из них разбить огромный фонарь (раньше были такие фонарные столбы). Естественно, незамеченными они не остались. Все происходило возле школы, поэтому на звуки выбежал местный охранник и шуганул их. Прятались они за углом школы возле большого дуба. Кстати говоря, жили они недалеко от этой школы (но учились не в этой). Чтоб попасть домой, им надо было пройти мимо школы и мимо этого охранника.

Ждать долго не пришлось, и старший брат решил сам сходить на разведку, а младшему велено было стоять и ждать указаний. Толику (парень, который мне рассказал эту ситуацию) надоело ждать, и он потихонечку начал идти мимо школы в сторону дома. Повторюсь, что от школы до дома, по его словам, метров 10. А не видно ничего, только еле светит фонарик возле подъезда. Тут вылетает его брат с криками: “Я тебя прикрою”, - а за ним бежит какой-то белый сгусток, как небольшая туманность. И вполне действия этой субстанции были направлены на детей с какой-то угрозой, то есть оно как бы мыслило.

Прошу заметить, что оно пульсировало, как главный герой в сериале “Флеш”. Я не смотрела этот сериал, но Толик дал именно это сравнение. Его старший брат забегает в соседний подъезд, потом вылетает, как ошпаренный, оттуда. Причем сразу, а Толик стоит и не может шелохнуться от увиденного. Кстати, забыла сказать, во время этого забега в подъезд лопается лампочка подъездная. Толик пришел в себя, бежит в свой подъезд, за ним его брат. Папа был дома, поэтому они ему сразу все рассказали. Отец не смог объяснить, что это могло бы быть. Видимо, очень озлобленный дух.

Со мной тоже однажды был случай. Правда, очень давно, и я даже забыла про него. Мне было лет 14-15, а двоюродному брату – 12-13 лет. Все происходило у родственников в деревне. Была середина лета, 9 часов вечера, солнце уже садилось. На песке мы нарисовали классики и благополучно играли в них, тут мое ухо слышит красивое песнопение, как будто в церкви хор поет. Такое красивое, протяжное. Посмотрела на брата, а он тоже это слышит и смотрит в небо. Там и было это пение. Долго мы не стояли, нас позвали домой. Наверное, ангелы пели.

Был ещё один случай: это было в 2014 году. Моя, уже покойная, кошка пристально вглядывалась в пустое пространство моей комнаты и шипела. Вся шерсть дыбом, и глаза испуганные от увиденного. А потом ее взгляд провожал нечто невидимое за угол между кроватью и стенкой. Кошка спрыгнула на пол и напряжённо ушла на кухню. Уверена, что эта была душа моей предыдущей кошки.

Красиво писать не умею, но будет приятно, если вы прочитаете! Спасибо.

Автор - Анастасия.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:59
Сегодня, 06:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 740Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Братья игры улица деревня вечер песнопение небо кошка невидимое туман

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Комментарии

#1 написал: den_ing
Сегодня, 07:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 214
Моя кошка была не из робких, а потому не шипела, а прыгала на невидимое, впечатываясь в стены, как Том из известного мультика.
Однажды она долго следила за коварной бесплотной сущностью, желая, наконец, поквитаться за все свои шишки. Лапки ее мяли пол для лучшего сцепления, а хвост, плавно покачиваясь , гипнотизировал и отвлекал внимание невидимой твари. Резкий прыжок - и она вылетела из окна с москитной сеткой, а душа ее, секундами позже взмыла вверх и все же достала докучавший ей призрак.

П.с. версии, что кошка была шизанута отметаю с негодованием, как несоответствующую мистической тематике.
Послесмертное приключение пушистого выдумано, как большинство историй данного сайта.
Зарегистрирован: 10.09.2014
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 11:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (111|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 706
Почему автор решила, что кошка видела именно дух прошлой кошки. Это могло быть что угодно.
А белый сгусток из основной истории может быть разгневанным духом школы blush
Я плюсанула.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#3 написал: Tanusha13666
Сегодня, 12:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (68|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 695
Можно было даже на несколько историй разделить) good
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#4 написал: VENDETTA
Сегодня, 12:43
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (173|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 046
Видно что впечатлительный ребенок писал
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#5 написал: Связист
Сегодня, 13:01
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 33
Цитата: Tanusha13666
Можно было даже на несколько историй разделить) good

Всё упирается в количество строк.... )))
Зарегистрирован: 26.12.2018
#6 написал: Eifersucht
Сегодня, 13:20
+2
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Репутация: (75|-3)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 837
Чтобы молодёжь не била фонари, учителя и родители обязательно должны посеять образ в ребёнке последствий содеянного, тогда и фонари будут целыми и не придётся духам школы гонять шпану из подъезда в подъезд.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#7 написал: ninabond
Сегодня, 16:16
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 955
Не переношу вандалов, которые пачкают свежевыкрашенные стены, бьют фонари, ломают качели на детских площадках! Я рада, что белый сгусток наказал их. Поставлю плюс +
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
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