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Истории из жизни

Петров крест

Расскажу вам деревенскую страшилку. Только произошла она на самом деле. Моя мама ребёнком была, лет восемь ей было, но всё помнит. До сих пор её жуть берёт, когда рассказывает.

В общем, было это во время войны. Моя бабушка жила вместе со свекровью и золовкой. Дед на войне. И так случилось, что золовку поймали с полным карманом пшеницы. А в это время никого не щадили. Вот и присудили золовке 10 лет лагерей, послали на торфоразработки. А она худая была, да больная. Короче, долго не протянула и померла.

Бабушка смерть золовки от свекрови скрыла. Только сердце матери всё равно беду чуяло. Слегла свекровь, ноги отнялись, плачет каждый день и дочку зовёт. Бабушке особо некогда за свекровью ходить – детей трое, да ещё и колхоз, да за хозяйством управиться надо.

Затащила бабушка свекровь на печь – может ноги-то в тепле отойдут. Только спать легли, слышит – а свекровь с кем-то разговаривает… Прислушалась она – Господи! Голос-то золовки! Так всю ночь и провели: свекровь за разговорами, а бабушка – дрожа от страха!

Наутро пошла бабушка к знахарке. Так и так, мол, покойница летает по ночам. За себя боюсь и за деток малых… А ей знахарка и посоветовала:

– Ты, - говорит, - набери травы – Петров крест называется. И тот, кто к вам летает, через эту траву пройти не сможет!

Бабушка так и сделала. Вот ночь пришла. Собака завыла во дворе. Окна как от ветра задрожали, потом во дворе шаги, потом по стене, по трубе сажа полетела вниз. А бабушка все щели этой травой закрыла, даже в трубу засунула.

Вот лежат на полатях бабушка с ребятишками и слышат, как свекровь на печи плачет: что, мол, ты моя доченька никак ко мне попасть не можешь. А ей кто-то отвечает золовкиным голосом: “Твоя сноха все ходы мне закрыла, не могу к тебе залететь!” До полночи вокруг и около кто-то ходил, летал, скрёбся во все щели… А потом КАААК даст об стену, что все брёвна задрожали. Думали, стена рассыплется. И всё стихло.

Больше никто не прилетал, не ходил. Но бабушка долго ещё траву не убирала. А свекровь на свете не зажилась, к зиме умерла.

Сначала мне эту историю бабушка рассказала, я ещё девчонкой была, не очень-то и поверила. Но когда эту же историю, слово в слово, рассказала моя мама, какого они страху в ту ночь натерпелись – тут уж я и поверила…

Автор - Шуша.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 528Комментарии: 9
+14

Ключевые слова: Война бабушка свекровь золовка смерть знахарка трава Петров крест нечистый

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Сегодня, 10:15
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 43
похоже на правду. Плюс.
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Talisha
Сегодня, 10:22
+4
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Репутация: (1829|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 835
Да, в деревнях в то время нечисть очень к людям отзывчива была
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#3 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 10:40
+4
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 178
Не зря ж говорят, отпускать нужно ушедших. А постоянным плачем и стенаниями, только нечисть призывают.
Зарегистрирован: 11.02.2016
#4 написал: Tanusha13666
Сегодня, 12:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (68|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 693
Злится нечисть, что войти не может, вот и буянит. Правильно всё сделали. +++
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 12:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (111|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 704
Посмотрела, что это за растение. Не слышала о подобном. Растение-паразит.
Очень интересная история! И жуткая.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#6 написал: Keiyoshi
Сегодня, 12:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 662
Жуткая история fearful +
Зарегистрирован: 17.09.2011
    
#7 написал: акжана
Сегодня, 13:47
0
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Репутация: (1201|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 356
Хотя и читала множество подобных рассказов, но каждая из них по-свому индивидуальна и интересная, а жуткие потому, что взяты из жизни. ++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#8 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 14:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 407
Ну прям Гоголь!
Страшно :( Но больше не от летающей нечисти, а от отправленной, по сути, на смерть женщины из-за пшеницы(
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#9 написал: Ksenya078
Сегодня, 15:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (290|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 756
Мда, что тут скажешь, страшно...Но, как бы там не было, прогнали эту нечистую! Спасибо за историю,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
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