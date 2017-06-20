Петров крест

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 528 Комментарии: 9 +14 Сегодня, 08:41 by

Расскажу вам деревенскую страшилку. Только произошла она на самом деле. Моя мама ребёнком была, лет восемь ей было, но всё помнит. До сих пор её жуть берёт, когда рассказывает.В общем, было это во время войны. Моя бабушка жила вместе со свекровью и золовкой. Дед на войне. И так случилось, что золовку поймали с полным карманом пшеницы. А в это время никого не щадили. Вот и присудили золовке 10 лет лагерей, послали на торфоразработки. А она худая была, да больная. Короче, долго не протянула и померла.Бабушка смерть золовки от свекрови скрыла. Только сердце матери всё равно беду чуяло. Слегла свекровь, ноги отнялись, плачет каждый день и дочку зовёт. Бабушке особо некогда за свекровью ходить – детей трое, да ещё и колхоз, да за хозяйством управиться надо.Затащила бабушка свекровь на печь – может ноги-то в тепле отойдут. Только спать легли, слышит – а свекровь с кем-то разговаривает… Прислушалась она – Господи! Голос-то золовки! Так всю ночь и провели: свекровь за разговорами, а бабушка – дрожа от страха!Наутро пошла бабушка к знахарке. Так и так, мол, покойница летает по ночам. За себя боюсь и за деток малых… А ей знахарка и посоветовала:– Ты, - говорит, - набери травы – Петров крест называется. И тот, кто к вам летает, через эту траву пройти не сможет!Бабушка так и сделала. Вот ночь пришла. Собака завыла во дворе. Окна как от ветра задрожали, потом во дворе шаги, потом по стене, по трубе сажа полетела вниз. А бабушка все щели этой травой закрыла, даже в трубу засунула.Вот лежат на полатях бабушка с ребятишками и слышат, как свекровь на печи плачет: что, мол, ты моя доченька никак ко мне попасть не можешь. А ей кто-то отвечает золовкиным голосом: “Твоя сноха все ходы мне закрыла, не могу к тебе залететь!” До полночи вокруг и около кто-то ходил, летал, скрёбся во все щели… А потом КАААК даст об стену, что все брёвна задрожали. Думали, стена рассыплется. И всё стихло.Больше никто не прилетал, не ходил. Но бабушка долго ещё траву не убирала. А свекровь на свете не зажилась, к зиме умерла.Сначала мне эту историю бабушка рассказала, я ещё девчонкой была, не очень-то и поверила. Но когда эту же историю, слово в слово, рассказала моя мама, какого они страху в ту ночь натерпелись – тут уж я и поверила…Автор - Шуша.

Ключевые слова: Война бабушка свекровь золовка смерть знахарка трава Петров крест нечистый

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