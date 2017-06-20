Петров крестРасскажу вам деревенскую страшилку. Только произошла она на самом деле. Моя мама ребёнком была, лет восемь ей было, но всё помнит. До сих пор её жуть берёт, когда рассказывает.
В общем, было это во время войны. Моя бабушка жила вместе со свекровью и золовкой. Дед на войне. И так случилось, что золовку поймали с полным карманом пшеницы. А в это время никого не щадили. Вот и присудили золовке 10 лет лагерей, послали на торфоразработки. А она худая была, да больная. Короче, долго не протянула и померла.
Бабушка смерть золовки от свекрови скрыла. Только сердце матери всё равно беду чуяло. Слегла свекровь, ноги отнялись, плачет каждый день и дочку зовёт. Бабушке особо некогда за свекровью ходить – детей трое, да ещё и колхоз, да за хозяйством управиться надо.
Затащила бабушка свекровь на печь – может ноги-то в тепле отойдут. Только спать легли, слышит – а свекровь с кем-то разговаривает… Прислушалась она – Господи! Голос-то золовки! Так всю ночь и провели: свекровь за разговорами, а бабушка – дрожа от страха!
Наутро пошла бабушка к знахарке. Так и так, мол, покойница летает по ночам. За себя боюсь и за деток малых… А ей знахарка и посоветовала:
– Ты, - говорит, - набери травы – Петров крест называется. И тот, кто к вам летает, через эту траву пройти не сможет!
Бабушка так и сделала. Вот ночь пришла. Собака завыла во дворе. Окна как от ветра задрожали, потом во дворе шаги, потом по стене, по трубе сажа полетела вниз. А бабушка все щели этой травой закрыла, даже в трубу засунула.
Вот лежат на полатях бабушка с ребятишками и слышат, как свекровь на печи плачет: что, мол, ты моя доченька никак ко мне попасть не можешь. А ей кто-то отвечает золовкиным голосом: “Твоя сноха все ходы мне закрыла, не могу к тебе залететь!” До полночи вокруг и около кто-то ходил, летал, скрёбся во все щели… А потом КАААК даст об стену, что все брёвна задрожали. Думали, стена рассыплется. И всё стихло.
Больше никто не прилетал, не ходил. Но бабушка долго ещё траву не убирала. А свекровь на свете не зажилась, к зиме умерла.
Сначала мне эту историю бабушка рассказала, я ещё девчонкой была, не очень-то и поверила. Но когда эту же историю, слово в слово, рассказала моя мама, какого они страху в ту ночь натерпелись – тут уж я и поверила…
Автор - Шуша.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 528Комментарии: 9
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